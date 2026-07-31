 మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు) | Adorable Celebrity Couple in Matching Outfits Photos | Sakshi
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మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు)

Jul 31 2026 3:10 PM | Updated on Jul 31 2026 3:18 PM

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ఓ పక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ మరోపక్క సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్న సిదార్థ్-అదితీ రావు హైదరీ.. మ్యాచింగ్ ఔట్‌ఫిట్స్‌లో మెరిసిపోయారు.

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మ్యాచింగ్ డ్రస్సుల్లో ముచ్చటైన సినీ జంట (ఫొటోలు)
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