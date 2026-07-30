 చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు) | Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos | Sakshi
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చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)

Jul 30 2026 10:32 AM | Updated on Jul 30 2026 10:40 AM

Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos1
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos2
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos3
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos4
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos5
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos6
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos7
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos8
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos9
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Anupama Parameswaran Wins Hearts with Her Beautiful Smile Photos10
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# Tag
anupama Parameswaran Tollywood Actress smile photo gallery Tollywood Beauty Tollywood Heroine Saree
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