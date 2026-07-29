 నో ఐఐటీ/ఎన్‌ఐటీ, 27 యూనివర్సిటీల నుంచి తిరస్కరణ..కట్‌చేస్తే.. | Hyderabad Engineer Who Was Rejected By 27 Universities Lands Job At Meta, Check Out Soumith Chintala Success Story Inside | Sakshi
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నో ఐఐటీ/ఎన్‌ఐటీ, 27 యూనివర్సిటీల నుంచి తిరస్కరణ..కట్‌చేస్తే..

Jul 29 2026 4:58 PM | Updated on Jul 30 2026 9:52 AM

Hyderabad engineer who was rejected by 27 universities lands job at Meta

తిరస్కరణలనేవి మనిషి జీవితంలో కామన్‌. వాటిని దాటుకుని వెళ్తేనే జీవితం. అంటుంటారు సైకాలజీ నిపుణులు. నిజానికి మనం ఒక్క రిజెక్ట్‌ వస్తేనే కుదేలైపోతాం. కానీ ఈ టెకీకి అడగడుగున తిరస్కరణలే. కనీసం ఏది కూడా పదికి పైగా రిజెక్ట్‌లు ఎదుర్కొంటే గానీ సక్సెస్‌ పలకరించలేదు. ఇవాళ ఆ వ్యక్తి మెటా ఆర్టిఫియల్‌ ఇంటెలిజిన్స్‌లో కీలక పాత్రపోషించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు.

అతడే తెలంగాణలోని హైదరాబాద్‌కు చెందిన టెకీ  సౌమిత్ చింతల. ఐఐటీ లేదా ఎన్‌ఐటీ వంటి ప్రతిష్టాత్మక కాలేజ్‌లో చదవలేదు. కనీసం ఇంట్లో కంప్యూటర్‌ కూడా లేకుండా పెరిగాడు. ఆయన 2009లో విట్‌ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి పట్టభద్రుడయ్యాడు. ఆ తర్వాత యూఎస్‌ ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలనుకుంటే..పదే పదే తిరస్కరణలు ఎదుర్కొన్నాడు. 

మొత్తం 27 యూనివర్సిటీల నుంచి తిరస్కరణ ఎదుర్కొన్నాడు. చివరికి న్యూయార్క్‌ విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రవేశం సంపాదించాడు. అక్కడ లెర్నింగ్ పరిశోధకుడు యాన్ లెకన్ వద్ద పనిచేశాడు. ఈ అనుభవం అతనికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి సహాయపడింది. 

ఆ స్కిల్‌తో 2014లో, మెటా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరిశోధన విభాగంలో చేరాడు. ఆ కంపెనీలో ఉన్న సమయంలో, అతను పైటార్చ్ (PyTorch) అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. పైటార్చ్ అనేది ఒక ఓపెన్-సోర్స్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్, ఇది AI పరిశోధన, అభివృద్ధిలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అటానమస్ డ్రైవింగ్ టెక్నాలజీలు , అధునాతన కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్‌లపై పనిచేస్తున్న కంపెనీలతో సహా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధకులు, డెవలపర్లు, సంస్థలు ఇప్పుడు పైటార్చ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నాయి.

రాబోయే ఎనిమిది సంవత్సరాలలో, పైటార్చ్‌ను ఒక అంతర్గత పరిశోధనా ప్రాజెక్ట్ నుంచి అత్యంత విస్తృతంగా ఆమోదించబడిన AI ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లలో ఒకటిగా ఎదగడంలో చింతల కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెషిన్ లెర్నింగ్ పరిశోధకులకు ,డెవలపర్‌లకు ఒక ప్రధాన సాధనంగా మారింది.

మెటాలో సుమారు 11 ఏళ్ల పదవీకాలంలో, సౌమిత్‌ ఎల్4 సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ స్థాయి నుంచి కంపెనీలో ఒక సీనియర్ టెక్నికల్ లీడర్‌షిప్ పదవి అయిన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అండ్‌ మెటా ఫెలోగా ఎదిగారు. ఆ తర్వాత ఆయన మెటాను విడిచిపెట్టి, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోకు చెందిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టార్టప్ అయిన థింకింగ్ మెషీన్స్ ల్యాబ్‌లో చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్‌గా చేరారు.

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