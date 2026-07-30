 ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు.. | Uday Krishna Reddy Remand Report Trainee IPS Harassment Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి రిమాండ్‌ రిపోర్టులో సంచలన విషయాలు..

Jul 30 2026 11:49 AM | Updated on Jul 30 2026 12:02 PM

Uday Krishna Reddy Remand Report Trainee IPS Harassment Case

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: ట్రైనీ మహిళా ఐపీఎస్‌ అధికారిపై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణల కేసులో నిందితుడు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. పోలీసులు కోర్టుకు సమర్పించిన రిమాండ్‌ రిపోర్టులో కీలక అంశాలను ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం.

పోలీసుల రిమాండ్‌ రిపోర్టు ప్రకారం.. ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి, బాధితురాలైన ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ అధికారికి సోషల్‌ మీడియా వేదిక ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడినట్లు పేర్కొన్నారు. ఉదయ్‌ జీవిత చరిత్రను తెలుసుకుని పరిచయం చేసుకున్నట్టు తెలిసింది. అనంతరం జాతీయ పోలీసు అకాడమీ (ఎన్‌పీఏ)లో శిక్షణ సమయంలో ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరిగినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అలాగే, కొంతకాలం పాటు ఇద్దరి మధ్య సంబంధాలు కొనసాగినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

అయితే, మహిళా ఐపీఎస్‌ అధికారికి మే నెలలో వివాహం జరిగిన తర్వాత కూడా ఉదయ్‌ నుంచి వేధింపులు కొనసాగినట్లు ఆమె ఫిర్యాదులో ఆరోపించినట్లు సమాచారం. బాధితురాలు ఇతరులతో మాట్లాడటం, సన్నిహితంగా ఉండటంపై ఉదయ్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ వేధించేవాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఎన్‌పీఏలో శిక్షణ పొందుతున్న సమయంలో మరికొందరు మహిళా ఐపీఎస్‌ అధికారులను కూడా ఉదయ్‌ ఇబ్బందులకు గురిచేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ ఆరోపణలకు సంబంధించి పూర్తి వాస్తవాలు దర్యాప్తు అనంతరం స్పష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.

డిజిటల్‌ ఆధారాలపై పోలీసుల దృష్టి
ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తును విస్తృతం చేశారు. హైదరాబాద్‌తో పాటు ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి స్వస్థలంలోనూ విచారణ కొనసాగిస్తున్నారు. సోషల్‌ మీడియా వివరాలు, డిజిటల్‌ ఆధారాలు, ఇతర సంబంధిత అంశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ఉదయ్‌ కృష్ణారెడ్డి న్యాయస్థానం ఆదేశాల మేరకు చంచల్‌గూడ జైలులో రిమాండ్‌లో ఉన్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే కొద్దీ కేసుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఒక శకం ముగిసింది.. అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రహానే గుడ్‌బై..(ఫొటోలు)
photo 2

ఈ చిన్నారే.. ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌ స్టార్‌! వెంకీ మామ కూతురి క్యూట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

చిరునవ్వుతో అభిమానులను ఫిదా చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెడిషనల్ లుక్‌లో కట్టిపడేసిన అందాల భామ రజిష విజయన్ (ఫొటోలు)
photo 5

అప్సరసలా దివ్యమైన రూపంతో మెరిసిన శోభిత ధూళిపాళ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Massive Fan Craze At Visakhapatnam 1
Video_icon

వైఎస్ జగన్ కోసం పోటెత్తిన అభిమానం
Heavy Rains Lash Telangana Yellow Alert Issued For Several Districts 2
Video_icon

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Celebrities Emotional Words About Pavala Syamala 3
Video_icon

పావలా శ్యామల లేని లోటు ఎవరూ తీర్చలేనిది
YS Jagan Mohan Reddy At Visakha Airport 4
Video_icon

విశాఖ చేరుకున్న వైఎస్ జగన్
Karumuri Venkat Reddy Slams ABN RadhaKrishna Over Bhogapuram Airport 5
Video_icon

కొంచమైనా సిగ్గుందా రాధాకృష్ణ.. కడుపుకు అన్నమే తింటున్నావా...?
Advertisement
 