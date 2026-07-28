 ఎడాపెడా యుద్ధాలు చేస్తున్నాం కదా.. ఆయుధాలు అడుగంటాయ్‌ సార్‌!! విరామం పొడిగిద్దాం!! | Sakshi Cartoon 28-07-2026 | Sakshi
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ఎడాపెడా యుద్ధాలు చేస్తున్నాం కదా.. ఆయుధాలు అడుగంటాయ్‌ సార్‌!! విరామం పొడిగిద్దాం!!

Jul 28 2026 4:54 AM | Updated on Jul 28 2026 4:54 AM

Sakshi Cartoon 28-07-2026

ఎడాపెడా యుద్ధాలు చేస్తున్నాం కదా.. ఆయుధాలు అడుగంటాయ్‌ సార్‌!! విరామం పొడిగిద్దాం!!

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