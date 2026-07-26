'రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్' రచయిత, ప్రముఖ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నిపుణుడు రాబర్ట్ కియోసాకి మరోసారి ఇన్వెస్టర్ల దృష్టిని కమోడిటీ మార్
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భారత పురుషల క్రికెట్ జట్టు ఇంగ్లండ్ పర్యటనను ఓటమితో ముగించింది.
ఆస్ట్రేలియా మాజీ క్రికెటర్ డేవిడ్ వార్నర్ జైలుకు వెళ్లే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 34 ఏళ్ల జెనిటార్ సా నా’అమోవానా ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది.
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కనీసం వంద వరకూ ‘కృషి’ చేద్దాం సార్!!
Jul 26 2026 2:15 AM | Updated on Jul 26 2026 2:15 AM
కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా
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