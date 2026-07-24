 అస్సలు సోనమ్‌ వాంగ్‌ చుక్‌ ఎవరు? : అభిజిత్‌ దీప్కే | Abhijeet Dipke, Congress leaders sensational claims on Sonam Wangchuk | Sakshi
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అస్సలు సోనమ్‌ వాంగ్‌ చుక్‌ ఎవరు? : అభిజిత్‌ దీప్కే

Jul 24 2026 4:26 PM | Updated on Jul 24 2026 4:33 PM

Abhijeet Dipke, Congress leaders sensational claims on Sonam Wangchuk

ఢిల్లీ: నీట్‌ పేపర్‌ లీకేజీ అంశంపై కొనసాగుతున్న ఆందోళనలు ఒక యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. ఈ ఉద్యమ క్రెడిట్‌ ఎవరికి దక్కాలనే అంశంపై ప్రస్తుతం రాజకీయ చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో, లడఖ్ పర్యావరణవేత్త సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ నిర్ణయాలపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కేతో పాటు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నేతలు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.వాంగ్‌చుక్‌ ఎవరు?.ఆయన దీక్ష విరమించినా.. మా ఉద్యమం మాత్రం ఆగదు.

ఈ ఉద్యమం కేవలం వాంగ్‌చుక్‌ది కాదు, నాది కాదు, అలాగే విపక్షాలది కూడా కాదు. ఈ పోరాటం దేశం మొత్తానికి, విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు సంబంధించింది అని అభిజీత్ దీప్కే వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు, ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని ప్రకటిస్తూ.. వాంగ్‌చుక్‌ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వంతపాడటం (మద్దతు తెలపడం) ఎంతమాత్రం సరికాదని కాంగ్రెస్‌ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు

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