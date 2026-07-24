 ఘోర ప్రమాదం.. 13 మంది మృతి | Massive Boulder Crushes Moving Tata Sumo In Himachal Chamba | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఘోర ప్రమాదం.. 13 మంది మృతి

Jul 24 2026 4:51 PM | Updated on Jul 24 2026 5:23 PM

Massive Boulder Crushes Moving Tata Sumo In Himachal Chamba

చంబా: హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌ చంబా జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. టాటా సుమో వాహనంపై భారీ బండరాయి పడటంతో 13 మంది మృతి చెందినట్లు అధికారులు తెలిపారు. గిరిజన ప్రాంతమైన పాంగి లోయలోని కిల్లార్-ఉదయ్‌పూర్ రహదారిపై ఉన్న కడునాలా వద్ద ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కొండచరియ విరిగిపడటంతో వాహనం పూర్తిగా దెబ్బతింది.

సమాచారం అందిన వెంటనే అధికారులు, పోలీసులు స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం.. వాహనంలో డ్రైవర్‌తో కలిపి మొత్తం 14 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. ఉదయ్‌పూర్-కిల్లార్ రహదారి మూసివేత కారణంగా ప్రయాణికులంతా రాత్రి.. తిండిలోనే బస చేసినట్లు తెలుస్తోంది. శుక్రవారం మార్గం పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత వారు పాంగికి బయలుదేరారు.

అయితే, కడు నాలా వద్దకు చేరుకోగానే కొండపై నుండి ఒక్కసారిగా భారీగా శిథిలాలు, రాళ్లు పడటంతో టాక్సీ వాటి కింద చిక్కుకుపోయింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సరిహద్దు రోడ్ల సంస్థ (BRO) సిబ్బంది రక్షణ చర్యలు చేపట్టి శిథిలాల మధ్య చిక్కుకున్న గాయపడిన వ్యక్తిని బయటకు తీసి ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గుజరాత్‌లో వర్ష బీభత్సం...నీట మునిగిన కార్లు (ఫొటోలు)
photo 2

'కేరింత' నటి సుకృతి సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

బిజినెస్‌మ్యాన్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రముఖ నటి (ఫొటోలు)
photo 4

అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 5

రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)

Video

View all
10 Years Jail If Paper Leaks PM Modi Cabinet's Key Decisions 1
Video_icon

పేపర్ లీక్ చేస్తే.. 10 ఏళ్లు జైలుకే.. మోదీ కేబినెట్ కఠిన నిర్ణయాలు
Advocates Protest in Vijayawada Demand Dharmendra Pradhan's Resignation 2
Video_icon

విజయవాడలో అడ్వకేట్స్ ఆందోళన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాల్సిందే
Nandus World Scam Latest: UK Jaipal Reddy Exclusive Interview 3
Video_icon

నందుతో మాట్లాడితే చెప్పిన మొదటి మాట ఇదే!
Kishan Reddy Strong Reply To Congress Over NEET Paper Leak 4
Video_icon

కాంగ్రెస్ కుట్రలపై కిషన్ రెడ్డి రియాక్షన్
Jakkampudi Raja Fire On Kutami Government 5
Video_icon

మరో పోరాటానికి YSRCP సిద్ధం.. విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు

Advertisement
 