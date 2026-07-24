 'కేరింత' నటి సుకృతి సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు) | Actress Kerintha Fame Sukrithi Baby Shower Photos | Sakshi
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'కేరింత' నటి సుకృతి సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)

Jul 24 2026 2:40 PM | Updated on Jul 24 2026 2:46 PM

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'కేరింత' సినిమాలో భావన పాత్రలో అలరించిన సుకృతి అంబటి.. ప్రస్తుతం ప్రెగ్నెన్సీతో ఉంది. తాజాగా ఈమెకు సీమంతం జరిగింది.

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Actress kerintha movie Sukrithi Ambati baby shower Photos
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