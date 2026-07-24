 హైదరాబాద్ : శిల్పకళా వేదికలో ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి (ఫొటోలు) | Dhanya Prasad Kuchipudi performance at Shilpakala Vedika | Sakshi
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హైదరాబాద్ : శిల్పకళా వేదికలో ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి (ఫొటోలు)

Jul 24 2026 9:22 PM | Updated on Jul 24 2026 9:22 PM

Dhanya Prasad Kuchipudi performance at Shilpakala Vedika1
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హైదరాబాద్: మాదాపూర్ లోని శిల్పకళా వేదికలో శుక్రవారం నాడు సాయంత్రం జరిగిన ధన్య ప్రసాద్ కూచిపూడి రంగప్రవేశం ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది.

Dhanya Prasad Kuchipudi performance at Shilpakala Vedika2
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ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన భారత మాజీ ఉప రాష్ట్రప్రతి ఎం.వెంకయ్యనాయుడు, పార్లమెంట్ సభ్యురాలు (లోక్‌సభ) దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి జ్యోతి ప్రజల్వన చేసి ప్రారంభించారు.

Dhanya Prasad Kuchipudi performance at Shilpakala Vedika3
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అమెరికా నుంచి భారతదేశానికి వచ్చిన అనంతరం, తన భారతీయ మూలాలు, తెలుగు సంస్కృతితో అనుబంధాన్ని పెంపొందించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ధన్య ఐదేళ్ల వయసులో నాట్య తరంగిణిలో గురువు యామిని రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కూచిపూడి నృత్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించారు.

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