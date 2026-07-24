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గుజరాత్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి.
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రాష్ట్ర దక్షిణ భాగంలో ఉన్న వల్సాడ్ జిల్లా తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. వల్సాడ్లోని ఉంబర్గావ్ ప్రాంతంలో గురువారం ఉదయానికి కేవలం 16 గంటల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో 1,100 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
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దీంతో బాధితులను ప్రభావిత ప్రాంతాల నుండి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
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నిరంతరాయంగా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల పలు లోతట్టు ప్రాంతాలను వరదలు ముంచెత్తాయి.
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దీంతో జన జీవనం స్తంభించిపోయింది.
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భారీ వరదల కారణంగా పార్క్ చేసిన 50 కార్లకు పైగా నీట మునిగాయి.
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