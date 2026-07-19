 ‍ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌... పనిచేస్తుందిలా.. (ఫొటోలు) | Hyderabad Gets 30 New Traffic Patrol Bikes Photos | Sakshi
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‍ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌... పనిచేస్తుందిలా.. (ఫొటోలు)

Jul 19 2026 8:12 AM | Updated on Jul 19 2026 8:12 AM

Hyderabad Gets 30 New Traffic Patrol Bikes Photos1
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నగరంలోని ప్రధాన జంక్షన్ల వద్ద కనిష్టంగా ఇద్దరు, గరిష్టంగా ముగ్గురు చొప్పున ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు విధుల్లో ఉంటారు. వీళ్లు ఆయా జంక్షన్లలో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు లేకుండా చూస్తుంటారు.

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ఇలాంటి రెండు జంక్షన్ల మధ్య ఉన్న మార్గంలో ఇబ్బంది ఏర్పడితే..! అప్పుడు స్పందించాల్సింది ఎవరు? ఆ మార్గాన్ని పర్యవేక్షించడం ఎలా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా సిటీ పోలీసులు ప్రత్యేకంగా ట్రాఫిక్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేశారు.

Hyderabad Gets 30 New Traffic Patrol Bikes Photos3
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హైదరాబాద్‌ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్‌ (హెచ్‌సీఎస్సీ) సౌజన్యంతో వీరికి 30 అవెంజర్‌ వాహనాలను ఖరీదు చేసి, వీటికి అత్యాధునిక ఉపకరణాలు ఏర్పాటు చేశారు.

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# Tag
Hyderabad Traffic patrol bikes Photos
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