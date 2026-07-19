 కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌..అదిరేటి చీరలో అనసూయ(ఫోటోలు) | Anasuya Bharadwaj Stuns In New Hairstyle And Traditional Saree Look, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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కొత్త హెయిర్‌ స్టైల్‌..అదిరేటి చీరలో అనసూయ(ఫోటోలు)

Jul 19 2026 1:27 PM | Updated on Jul 19 2026 1:59 PM

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 1
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యాంకర్, నటి అనసూయ తాజాగా కొత్త హెయిర్ స్టైల్ తో ఫోటో షూట్‌ చేసి తన ఇన్‌స్టా ఖాతాలో షేర్‌ చేసింది. చీరకట్టులో మరింత అందంగా ఉన్న ఈ ఫోటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 2
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 3
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 4
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 5
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 6
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 7
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 8
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 9
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 10
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 11
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 12
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Anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks In Saree 13
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# Tag
anchor Anasuya Bharadwaj Stunning Looks Saree Photos
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