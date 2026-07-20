 ముంబై : అవార్డ్స్ వేడుకలో సందడి చేసిన బాలీవుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు) | Nexa Indian Streaming Academy Awards 2026 Viral Photos | Sakshi
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'3వ NEXA ఇండియన్ స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్'(ఫొటోలు)

Jul 20 2026 6:21 PM | Updated on Jul 20 2026 6:35 PM

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ముంబైలో ఘనంగా జరిగిన 3వ ఎడిషన్ "నెక్సా ఇండియన్ స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్ ( 3rd Edition of the NEXA Indian Streaming Academy Awards)

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OTT (ఓవర్-ది-టాప్) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులను గుర్తించి సత్కరించడానికి ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు.

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తెలుగు నటుడు రాగ్ మయూర్ ఉత్తమ నటుడు (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.

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'సివరపల్లి' అనే వెబ్ సిరీస్‌లో ఆయన అద్భుతమైన నటనకు ఈ జాతీయ స్థాయి పురస్కారం దక్కింది.

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Photo Credit : streamingacademy.in (instagram)

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