ముంబై : అవార్డ్స్ వేడుకలో సందడి చేసిన బాలీవుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు)

1/25
ముంబైలో ఘనంగా జరిగిన 3వ ఎడిషన్ "నెక్సా ఇండియన్ స్ట్రీమింగ్ అకాడమీ అవార్డ్స్ ( 3rd Edition of the NEXA Indian Streaming Academy Awards)
2/25
OTT (ఓవర్-ది-టాప్) ప్లాట్ఫారమ్లలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులను గుర్తించి సత్కరించడానికి ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు.
3/25
తెలుగు నటుడు రాగ్ మయూర్ ఉత్తమ నటుడు (బెస్ట్ యాక్టర్) అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు.
4/25
'సివరపల్లి' అనే వెబ్ సిరీస్లో ఆయన అద్భుతమైన నటనకు ఈ జాతీయ స్థాయి పురస్కారం దక్కింది.
5/25
6/25
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25
Photo Credit : streamingacademy.in (instagram)