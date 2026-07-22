 విదేశీయుడిని పెళ్లాడబోతున్న స్టార్‌ హీరో కూతురు.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు) | Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos | Sakshi
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అమెరికన్‌ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్టార్ హీరో కూతురు.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)

Jul 22 2026 6:08 PM | Updated on Jul 22 2026 6:13 PM

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos1
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బాలీవుడ్ సీనియర్ స్టార్ హీరో మిథున్ చక్రవర్తి(Mithun Chakraborty) కూతురు దిశాని చక్రవర్తి(Dishani Chakraborty) గత నెలలో(జూన్‌ 12) అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ మిల్స్ మాంట్ జరీస్ ని నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos2
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కాలిఫోర్నియాలో ఓ బీచ్ పక్కనే ఉన్న కొండ మీద ఈ ఇద్దరే ఎంగేజ్మెంట్ వేడుకను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos3
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తాజాగా ఈ ఎంగేజ్‌ మెంట్‌కు సంబంధించిన కొత్త ఫోటోలను ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేస్తూ.. ‘నా జీవితంలోకి నీలాంటి వాడు రావాలని విశ్వాన్ని ప్రార్థించాను.

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos4
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నేను ఊహించిన దానికంటే ఎంతో గొప్ప వ్యక్తిని నా జీవితంలోకి వచ్చాడు.

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos5
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నిన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి వేచి ఉండలేకపోతున్నా’అని రాసుకొచ్చింది.

Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos6
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ఈ జంట డిసెంబర్ 6, 2026న వివాహం చేసుకోబోతున్నారు.

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Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos12
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Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos13
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Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos17
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Mithun Chakraborty Daughter Dishani Announces Engagement Viral Photos19
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Photo Courtesy : dishanichakraborty (instagram)

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