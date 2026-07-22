FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు)

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లామినె యమాల్..(Lamine Yamal) కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే స్పెయిన్కు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ అందించిన ఫుట్బాల్ సంచలనం.
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స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ పేరు వెనుక ఓ భావోద్వేగ కథ ఉంది. ప్రపంచ ఫుట్బాల్ను శాసిస్తున్న ఈ యువ ఆటగాడి పూర్తి పేరు లమీన్ యమాల్ నస్రౌయి ఎబానా (Lamine Yamal Nasraoui Ebana)
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స్పెయిన్ సంప్రదాయం ప్రకారం తండ్రి ఇంటి పేరు నస్రౌయి, తల్లి ఇంటి పేరు ఎబానా. అయితే ఫుట్బాల్ ప్రపంచంలో అతను లమీన్ యమాల్ పేరుతోనే గుర్తింపు పొందాడు.
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2007లో జన్మించిన యమాల్, చిన్నతనంలోనే బార్సిలోనా లా మాసియా అకాడమీలో చేరి అసాధారణ ప్రతిభతో ప్రపంచ ఫుట్బాల్లో తనదైన ముద్ర వేశాడు.
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ఇప్పుడు స్పెయిన్ జాతీయ జట్టుకు కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగిన యమాల్, తన పేరులో దాగి ఉన్న ఈ భావోద్వేగ కథతో మరోసారి అభిమానులకు చేరువయ్యాడు.
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16 ఏళ్లకే యూరో కప్ గోల్ కొట్టి అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.
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ఈ కుర్రాడు.. భవిష్యత్తులో మెస్సి, రొనాల్డో స్థానాలను భర్తీ చేసే స్థాయికి ఎదుగుతున్నాడని క్రీడాలోకం కీర్తిస్తోంది.
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Photo Credit : @lamineyamal (instagram)