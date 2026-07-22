 FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు) | FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రికార్డుల రారాజుగా 18 ఏళ్ల స్పానిష్ కుర్రాడు!(ఫొటోలు)

Jul 22 2026 3:42 PM | Updated on Jul 22 2026 3:48 PM

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos1
1/22

లామినె యమాల్..(Lamine Yamal) కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే స్పెయిన్కు ఫిఫా వరల్డ్ కప్ అందించిన ఫుట్‌బాల్ సంచలనం.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos2
2/22

స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ పేరు వెనుక ఓ భావోద్వేగ కథ ఉంది. ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌ను శాసిస్తున్న ఈ యువ ఆటగాడి పూర్తి పేరు లమీన్ యమాల్ నస్రౌయి ఎబానా (Lamine Yamal Nasraoui Ebana)

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos3
3/22

స్పెయిన్ సంప్రదాయం ప్రకారం తండ్రి ఇంటి పేరు నస్రౌయి, తల్లి ఇంటి పేరు ఎబానా. అయితే ఫుట్‌బాల్ ప్రపంచంలో అతను లమీన్ యమాల్ పేరుతోనే గుర్తింపు పొందాడు.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos4
4/22

2007లో జన్మించిన యమాల్, చిన్నతనంలోనే బార్సిలోనా లా మాసియా అకాడమీలో చేరి అసాధారణ ప్రతిభతో ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో తనదైన ముద్ర వేశాడు.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos5
5/22

ఇప్పుడు స్పెయిన్ జాతీయ జట్టుకు కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగిన యమాల్, తన పేరులో దాగి ఉన్న ఈ భావోద్వేగ కథతో మరోసారి అభిమానులకు చేరువయ్యాడు.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos6
6/22

16 ఏళ్లకే యూరో కప్‌ గోల్ కొట్టి అతి పిన్న వయస్కుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos7
7/22

ఈ కుర్రాడు.. భవిష్యత్తులో మెస్సి, రొనాల్డో స్థానాలను భర్తీ చేసే స్థాయికి ఎదుగుతున్నాడని క్రీడాలోకం కీర్తిస్తోంది.

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos8
8/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos9
9/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos10
10/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos11
11/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos12
12/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos13
13/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos14
14/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos15
15/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos16
16/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos17
17/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos18
18/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos19
19/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos20
20/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos21
21/22

FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal Viral Photos22
22/22

Photo Credit : @lamineyamal (instagram)

# Tag
FIFA World Cup 2026 Spain Lamine Yamal viral photos photo gallery Spain vs Argentina Football
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు)
photo 2

ముంబై : గౌరవ్ గుప్తా కౌచర్ షోలో... మెరిసిన నటి అనన్య పాండే, శోభిత (ఫొటోలు)
photo 3

దేశాలన్నీ చుట్టేస్తున్న హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

చీరలో చందమామలా శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 5

డిజైనర్ చీర.. మ్యాచింగ్ జ్యూయెల్లరీలో అనసూయ (ఫొటోలు)

Video

View all
Gold Prices Hit Record High 1
Video_icon

బంగారం @ 1,50,000? ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే..
Kharge Demands Pradhan's Resignation 2
Video_icon

ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయాల్సిందే సభ సాక్షిగా ఖర్గే డిమాండ్
Key Meeting At Amit shah Residence Over CJP Protest Demands 3
Video_icon

అమిత్ షా నివాసంలో కీలక భేటీ
Actor Allu Arjun Worried About Movie Release 4
Video_icon

అమ్మో సినిమా పోతే? వణికిపోతున్న అల్లు అర్జున్..!
Kethireddy Pedda Reddy Sensational Comments On JC Prabhakar Reddy 5
Video_icon

సిగ్గు లజ్జా వదిలేశారు... 50 వాహనాలతో గూండాలా..? మితిమీరిన జేసీ అరాచకాలు
Advertisement