 జన నాయగన్ రిలీజ్.. ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు) | Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

జన నాయగన్ రిలీజ్.. ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

Jul 22 2026 4:31 PM | Updated on Jul 22 2026 4:59 PM

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos1
1/18

తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన తాజా పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan).

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos2
2/18

సెన్సార్ బోర్డు వివాదాల కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడి, ఎట్టకేలకు జూలై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల అవుతుంది.

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos3
3/18

విజయ్ సరసన పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించింది. అలాగే మమితా బైజు, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి కీలక పాత్రలు పోషించారు.

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos4
4/18

ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు.

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos5
5/18

హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించబడింది.

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos6
6/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos7
7/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos8
8/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos9
9/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos10
10/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos11
11/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos12
12/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos13
13/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos14
14/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos15
15/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos16
16/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos17
17/18

Jana Nayagan Movie : Actress Pooja Hegde Trending Photos18
18/18

Photo Credit : @hegdepooja (instagram)

# Tag
Jana Nayagan Movie Actress Gallery Pooja Hegde photo gallery viral photo CM Vijay
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జన నాయగన్ రిలీజ్.. ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)
photo 2

FIFA World Cup 2026 : స్పెయిన్ యువ సంచలనం లమీన్ యమాల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ముంబై : గౌరవ్ గుప్తా కౌచర్ షోలో... మెరిసిన నటి అనన్య పాండే, శోభిత (ఫొటోలు)
photo 4

దేశాలన్నీ చుట్టేస్తున్న హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో చందమామలా శ్రీలీల (ఫొటోలు)

Video

View all
High Tension At Patna Congress Office 1
Video_icon

కర్రలతో కొట్టుకున్న కాంగ్రెస్ Vs బీజేపీ
India vs Zimbabwe T20I Series 2026 2
Video_icon

T20I Series 2026: జియోస్టార్, సోనీ టీవీలో రాదు.. FREE గా ఎలా చూడాలంటే?
Gold Prices Hit Record High 3
Video_icon

బంగారం @ 1,50,000? ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందంటే..
Kharge Demands Pradhan's Resignation 4
Video_icon

ధర్మేంద్ర రాజీనామా చేయాల్సిందే సభ సాక్షిగా ఖర్గే డిమాండ్
Key Meeting At Amit shah Residence Over CJP Protest Demands 5
Video_icon

అమిత్ షా నివాసంలో కీలక భేటీ
Advertisement