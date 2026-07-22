జన నాయగన్ రిలీజ్.. ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే (ఫొటోలు)

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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్ నటించిన తాజా పొలిటికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'జన నాయగన్' (Jana Nayagan).
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సెన్సార్ బోర్డు వివాదాల కారణంగా పలుమార్లు వాయిదా పడి, ఎట్టకేలకు జూలై 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల అవుతుంది.
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విజయ్ సరసన పూజా హెగ్డే హీరోయిన్గా నటించింది. అలాగే మమితా బైజు, బాబీ డియోల్, ప్రకాష్ రాజ్, ప్రియమణి కీలక పాత్రలు పోషించారు.
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ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు.
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హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించగా, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మించబడింది.
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Photo Credit : @hegdepooja (instagram)