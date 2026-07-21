ప్రియురాలిని పరిచయం చేసిన యంగ్ హీరో ఫోటోస్ వైరల్

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‘బస్ స్టాప్’, ‘నీకు నాకు డ్యాష్ డ్యాష్’ వంటి చిత్రాలతో యూత్ ఆడియన్స్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో ప్రిన్స్ త్వరలోనే బ్యాచిలర్ లైఫ్కు గుడ్బై చెప్పబోతున్నారు.
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బిగ్ బాస్ ఫేమ్ ప్రిన్స్ సిసిల్ ఇటీవల తనకు కాబోయే భార్య సాయి ప్రతిమను పరిచయం చేసాడు.
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గత కొన్నేళ్లుగా ఈ ఇద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నట్టు సమాచారం.
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న్యూజిలాండ్కు చెందిన ఎన్నారై (NRI) అమ్మాయితో ఆయన వివాహం నిశ్చయమైంది.
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తాజాగా ప్రిన్స్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఒక ప్రత్యేకమైన వీడియోను షేర్ చేస్తూ తాను పెళ్లి చేసుకోబోతున్న విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు.
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ఈ వేడుకలో టాలీవుడ్ నటుడు ప్రియదర్శి కూడా పాల్గొని సందడి చేశారు.
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