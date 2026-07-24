 అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు) | Actress Sridevi Latest Stunning Photos | Sakshi
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అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)

Jul 24 2026 1:23 PM | Updated on Jul 24 2026 1:25 PM

Actress Sridevi Latest Stunning Photos1
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'కోర్ట్' మూవీ ఫేమ్ శ్రీదేవి.. చీరలో మెరిసిపోతూ కనిపించింది. అందాల బొమ్మలా ఉన్న ఈ ఫొటోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

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Actress Sridevi latest Stunning Looks Photos
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అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
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