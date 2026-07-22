 ఫేమస్ వినాయకుడి గుడిలో ప్రియుడితో కలిసి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ (ఫొటోలు) | TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos | Sakshi
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ఫేమస్ వినాయకుడి గుడిలో ప్రియుడితో కలిసి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)

Jul 22 2026 5:55 PM | Updated on Jul 22 2026 6:03 PM

TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos1
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బిగ్‌బాస్ తెలుగు బ్యూటీ ప్రియాంక తన ప్రియుడు శివతో కలిసి ముంబైలోని ఫేమస్ సిద్ధి వినాయక దేవాలయాన్ని దర్శించుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos2
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos3
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos4
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos5
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos6
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos7
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos8
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos9
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TV actors Priyanka Jain And Shiva Kumar at Siddi Vinayaka temple Photos10
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# Tag
tv actors Priyanka Jain shiva kumar siddi vinayaka temple Photos
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ఫేమస్ వినాయకుడి గుడిలో ప్రియుడితో కలిసి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
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