 చెల్లి సితార, ఫ్రెండ్స్‌తో మహేశ్ కొడుకు గౌతమ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు) | Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos | Sakshi
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చెల్లి సితార, ఫ్రెండ్స్‌తో మహేశ్ కొడుకు గౌతమ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Jul 21 2026 5:50 PM | Updated on Jul 21 2026 5:50 PM

Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos1
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మహేశ్ బాబు కొడుకు గౌతమ్ ప్రస్తుతం న్యూయార్క్‌లో యాక్టింగ్ కోర్స్ చేస్తున్నాడు.

Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos2
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తాజాగా చెల్లి సితార పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఫ్రెండ్స్, ఆమెతో కలిసి సిటీలో ట్రిప్ వేశాడు. ఆ ఫొటోలని పంచుకున్నాడు.

Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos3
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Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos4
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Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos5
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Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos6
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Mahesh Babu son Gautam on a trip with sister Sitara And friends Photos7
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# Tag
Mahesh Babu Son gautam Trip Photos
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చెల్లి సితార, ఫ్రెండ్స్‌తో మహేశ్ కొడుకు గౌతమ్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
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