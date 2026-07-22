 దేశాలన్నీ చుట్టేస్తున్న హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు) | Actress Ritu Varma Travels the World: Photos | Sakshi
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దేశాలన్నీ చుట్టేస్తున్న హీరోయిన్ రీతూవర్మ (ఫొటోలు)

Jul 22 2026 1:01 PM | Updated on Jul 22 2026 1:10 PM

Actress Ritu Varma Travels the World: Photos1
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పెళ్లిచూపులు సహా పలు తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన రీతూవర్మ.. ప్రస్తుతం విదేశాల్లో తిరిగేస్తూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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Actress Ritu Varma Travels the World: Photos12
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