 'బలగం' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు) | Balagam Fame Kavya Kalyanram Celebrates Birthday With Family And Friends, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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'బలగం' హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Jul 22 2026 9:16 AM | Updated on Jul 22 2026 9:31 AM

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'బలగం' ఫేమ్ హీరోయిన్ కావ్య కల్యాణ్ రామ్ తన పుట్టినరోజుని సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. తల్లిదండ్రులతో పాటు హీరోయిన్స్ శివానీ, ఈషా రెబ్బా తదితరులు ఈ సెలబ్రేషన్స్‌లో కనిపించారు.

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