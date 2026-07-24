 150 పిజ్జాలు, రూ. 75 వేలు : జంతర్‌ మంతర్‌లో మానవత్వపు పరిమళాలు | Nagaland man sends 150 pizzas and biscuits to Jantar Mantar Rs 73000 bill goes viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

150 పిజ్జాలు, రూ. 75 వేలు : జంతర్‌ మంతర్‌లో మానవత్వపు పరిమళాలు

Jul 24 2026 3:46 PM | Updated on Jul 24 2026 4:16 PM

Nagaland man sends 150 pizzas and biscuits to Jantar Mantar Rs 73000 bill goes viral

 సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: నీట్ (NEET) పేపర్ లీక్ వివాదంపై ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసన తెలుపుతున్న విద్యార్థుల కోసం నాగాలాండ్‌కు చెందిన ఒక వ్యక్తి చేసిన వినూత్నసహాయం సోషల్ మీడియాలో పలువుఇ హృదయాలను గెలుచు కుంది.  ఏకంగా 150 పిజ్జాలు ఆర్డర్‌  చేసి, ఆకలిగా ఉన్నవారికి ఇవ్వండి అంటూ మానవత్వాన్ని చాటుకున్న వైనంగా విశేషంగా నిలుస్తోంది.

నాగాలాండ్‌కు చెందిన 'ఝా-లౌ' (Zha-Lhou) అనే వ్యక్తి సుమారు 2,000 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తన ఊరి నుంచే డామినోస్ యాప్ ద్వారా 150 "చీజ్ బర్స్ట్" (Cheese Burst) పిజ్జాలను ఆర్డర్ చేసి నేరుగా జంతర్ మంతర్‌కే డెలివరీ చేయించారు. జులై 22న కొరియన్ స్వీట్ చిల్లీ, ఫార్మ్‌హౌస్ రకాలకు చెందిన పిజ్జాలకు మొత్తం బిల్లు రూ. 67,734.18 అయింది. మరో రూ. 5,000 విలువైన బిస్కెట్లను కూడా ఆర్డర్ చేశారు.

పిజ్జాలు డెలివరీ చేయడానికి వచ్చిన డెలివరీ బాయ్ ఈ ఆర్డర్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? అని ఫోన్ చేసి అడగ్గా, అక్కడ ఇంకా ఆహారం తినకుండా ఆకలితో ఉన్న విద్యార్థులు ఎవరైనా సరే, వారికి ఇచ్చేయండి అని ఝా-లౌ చెప్పారు.

అంతేకాదు ఈ విషయాన్ని ఆయన స్వయంగా సోషల్‌ మీడియాలో ప్రకటించడం సోషల్‌  మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. "నేను నాగాలాండ్‌లో ఉన్నాను, వేలాది మంది విద్యార్థులు మంచి భవిష్యత్తు, న్యాయ మైన విద్యా వ్యవస్థ కోసం జంతర్ మంతర్ వద్ద పోరాడుతున్నారు. ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉండలేకపోయాను, కాబట్టి నా వంతుగా నేను చేయగలిగిన చిన్న సహాయం ఇది" అని ఆయన తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ (@adiespoems) ఖాతాలో పేర్కొన్నారు.

ఇదీ చదవండి: ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ను తొలగించేదాకా, చర్చల ప్రసక్తే లేదు : రాహుల్‌ గాంధీ

అంతేకాకుండా, ప్రశంసల కోసం తాను ఈ పోస్ట్ పెట్టలేదని, ఇతరులకు కూడా తమకు తోచిన రీతిలో సహాయం చేసేందుకు ప్రేరణగా ఉంటుందని మాత్రమే షేర్ చేశానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థుల కోసం మరో రూ. 5,000 విలువైన బిస్కెట్లను కూడా ఆర్డర్ చేసినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

ఇదీ చదవండి: ఐఫోన్‌ రాలేదు, ఆయిల్‌ వచ్చింది.. కట్‌ చేస్తే రూ. 1.81 లక్ష

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గుజరాత్‌లో వర్ష బీభత్సం...నీట మునిగిన కార్లు (ఫొటోలు)
photo 2

'కేరింత' నటి సుకృతి సీమంతం వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

బిజినెస్‌మ్యాన్‌ని పెళ్లి చేసుకున్న ప్రముఖ నటి (ఫొటోలు)
photo 4

అందాల బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీదేవి (ఫొటోలు)
photo 5

రిలీజైన 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ'.. ట్రెండింగ్‌లో గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)

Video

View all
Kishan Reddy Strong Reply To Congress Over NEET Paper Leak 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ కుట్రలపై కిషన్ రెడ్డి రియాక్షన్
Jakkampudi Raja Fire On Kutami Government 2
Video_icon

మరో పోరాటానికి YSRCP సిద్ధం.. విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో నిరసనలు

CJP Leaders Meeting With Central Ministers 3
Video_icon

మా డిమాండ్ లు ఇవే.. కేంద్రం చర్చలు... తగ్గని CJP లీడర్లు
Entire CJP Team Maybe Arrest Today Night Says Fouder Abhijeet Dipke 4
Video_icon

CJP టీమ్ మొత్తం అరెస్ట్..! ఈ రాత్రికే ముహూర్తం..
Nandus World Scam Latest: UK Jaipal Reddy SHOCKING Comments On Nandu 5
Video_icon

నందు మీద దుష్ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు
Advertisement
 