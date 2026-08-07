breaking news
Mahabubabad
-
‘మన గురించి తెలిసిపోయింది.. నా భర్తకు యాక్సిడెంట్ చేయ్..’సాక్షి, మహబూబాబాద్: వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో భర్తను హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నారంటూ ఓ వ్యక్తి తన భార్య, ఆమె ప్రియుడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో కలకలం రేపింది. సదరు భర్త.. తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని పోలీసులను ఆశ్రయించినప్పటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించారు.వివరాల ప్రకారం.. డోర్నకల్ మండలం చిలకోడు గ్రామానికి చెందిన గాడే రాజేశ్వర్ రావు, సూర్యాపేట జిల్లా మోటే మండలం రాఘవపురం గ్రామానికి చెందిన భవానిని 2016లో వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. రాజేశ్వర్ రావు ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు ప్రకారం, తన భార్య భవానికి ఓ కొరియర్ డెలివరీ బాయ్ సైదులుతో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. గత నెల 27న మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వెళ్లిన సమయంలో భార్య మరో వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉండడాన్ని చూసినట్లు ఆయన తెలిపారు.ఆ తర్వాత భార్య మొబైల్ ఫోన్లోని వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ సందేశాలను పరిశీలించగా, తనను(భర్తను) టార్గెట్ యాక్సిడెంట్ చేసి చంపేయాలని, లేకపోతే తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానంటూ ప్రియుడికి సందేశాలు పంపినట్లు గుర్తించానని రాజేశ్వర్ రావు ఆరోపించారు. ఈ వ్యవహారంపై గత నెల 28న గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో పంచాయతీ నిర్వహించినట్లు తెలిపారు. అనంతరం సమీప గ్రామంలో ఉన్న తన అన్నయ్యను తీసుకురావడానికి వెళ్తుండగా, సైదులు తనను వెంబడించాడని కూడా ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.తన ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందని పోలీసులను ఆశ్రయించినప్పటికీ తగిన చర్యలు తీసుకోలేదని రాజేశ్వర్ రావు ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
-
ఇలా.. 24 అంతస్తులుకాశిబుగ్గ: హైదరాబాద్ తర్వాత రెండో రాజధానిగా పేర్కొంటున్న వరంగల్ మహానగరంలో సూపర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ (24 అంతస్తులు) రూపు దిద్దుకుంటోంది. ఆ ధునిక హంగులు, అధునాతన సౌకర్యాలతో రోగులకు సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ని ర్మిస్తున్న ఈ పెద్దాస్పత్రి ఈ ఏడాది చివరి నా టికి ప్రారంభోత్సవం చేస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు మాత్రం ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందో మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పడం లేదు. 12 ఎకరాలు.. 2,018 పడకలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా వరంగల్లో చేపట్టిన 24 అంతస్తుల సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ భవన నిర్మాణ పనులు చివరి దశ కు చేరుకున్నాయి. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల కు పెద్ద దిక్కువగా ఉన్న ఎంజీఎం ఆస్పత్రిలో సమీపంలోనే జీ+23 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్నారు. 2,018 పడకలతో దాదాపు 12 ఎకరా ల్లో చేపట్టారు. తెలంగాణలోని అతిపెద్ద సూ పర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ద్వారా మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. రోగులు ఇక మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్కు వెళ్లకుండానే ఇక్కడ అన్ని రకాల సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యసేవలు అందే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఒక్కో అంతస్తులో పలు వైద్య విభాగాల ఏర్పాటు వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో పలు ప్రత్యేకతలు ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ప్రారంభోత్సవానికి ఏర్పాట్లు హైదరాబాద్కు వెళ్లకుండానే ఓరుగల్లులోనే మెరుగైన వైద్యం24 అంతస్తుల్లో ఉండే విభాగాలు.. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలతో పాటు ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల ప్రజలకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా వైద్య సౌకర్యాలను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. దీనివల్ల హైదరాబాద్లోని ఆస్పత్రుల మీద ఒత్తిడి తగ్గే అవకాశం లేకపోలేదు. అయితే, 24 అంతస్తుల్లో ఏఏ విభాగాలు ఉంటాయో వైద్యాఽధికారులు సూచనప్రాయంగా నిర్ణయించిన వివరాలు. ఒకటో అంతస్తు : ఓపీ, క్యాజువాలిటీ, అత్యవసర వైద్యసేవలు రెండో అంతస్తు : పూర్తిగా అధునాతన ఐసీయూ సేవలు మూడు, నాలుగు అంతస్తులు : పలు విభాగాలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్ థియేటర్లు 6 నుంచి 12 అంతస్తులు : పలు డిపార్ట్మెంట్ల వార్డులు 13వ అంతస్తు : ల్యాబ్లు, బ్లడ్ బ్యాంకు ఏర్పాటు 14, 15 అంతస్తులు : మెయింటెనెన్స్, టీచింగ్ 16, 17, 18 అంతస్తులు : ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్, డెమో క్లాసులు 19, 20, 21 అంతస్తులు : రెసిడెంట్ డాక్టర్లు (పీజీలు) 22, 23 అంతస్తులు : ఆడిటోరియం, ఏబీసీ బ్లాకులు ఏర్పాటు కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ, గ్యాస్ట్రో, ఆంకాలజీ–క్యాన్సర్ పిడియాట్రిక్స్, గైనకాలజీ, ఆర్థోపెడిక్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కిడ్నీ, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అడ్వాన్స్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్, ఐసీయూ, ఆపరేషన్లు థియేటర్లు వైద్య విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా పేదలకు ఉచితంగా వైద్యసేవలు ఫిజియోథెరపి, ఆర్గాన్ ట్రిట్మెంట్, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక చికిత్స హిమోఫిలిటీ (రక్త సంబంధ వ్యాధులు) సర్జికల్ ఆంకాలజీ, రేడియేషన్, కీమోథెరపి, సర్జరీలు న్యూక్లియర్ థెరపి, డయాలసిస్ సెంటర్ కార్డియో థోరాసిక్, ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీలుసూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రిలో ఇతర ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. వైద్యులు త్వరితగతిన వచ్చి వైద్యసేవలు అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా రోడ్డు సదుపాయం కల్పించారు. కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీ, పీఎంఎస్ఎస్వై సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నుంచి వైద్యులు నేరుగా వాహనాల్లో వచ్చే విధంగా రోడ్డు నిర్మాణం చేపట్టారు. కేఎంసీకి వెళ్లడానికి అడ్డుగా ఉన్న గోడను కూలగొట్టి పనులు చేపట్టారు. హాస్పిటల్కు వచ్చే రోగులు బస్సుల్లో ప్రయాణించే అవకాశం ఉండడంతో పలు సర్వీసులను సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆవరణలోకి వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
-
లింగ నిర్ధారణకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలుజనగామ: జిల్లాలో లింగ నిర్ధారణకు పాల్పడే స్కానింగ్ కేంద్రాలపై నిరంతర తనిఖీలు నిర్వహించి, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గద్వాల విజయలక్ష్మి పోలీస్శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. మహిళా భద్రత, సంక్షేమం, సాధికారతకు సంబంధించిన ప్రతీ అంశాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యంతో పరిగణించి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లో కలెక్టర్ సందీప్కుమార్ ఝా, పోలీస్, రెవెన్యూ అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. మహిళలు, బాలికలపై వేధింపులు, గృహహింస, లైంగిక దాడులు, సైబర్ నేరాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. బాధిత మహిళలకు చట్టపరమైన రక్షణ, కౌన్సెలింగ్, వైద్య సేవలు, పునరావాసం వంటి సేవలను ఒకే వేదికపై అందించేందుకు సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించారు. అనంతరం పలువురు బాధిత మహిళల సమస్యలను స్వయంగా విని, వాటి పరిష్కారానికి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సమావేశంలో మహిళా కమిషన్ సెక్రటరీ ప ద్మజారమణ, రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్, డీడబ్ల్యూఓ బెన్షాలోమ్, ఏసీపీలు భీంశర్మ, నర్సయ్య, అదనపు డీసీపీ బాలస్వామి, వెంకటరమణ, జిల్లా న్యాయ సేవల సంస్థ, ‘షీ’ టీమ్స్, భరోసా కేంద్రం, సఖి కేంద్రం, పోలీస్శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు. మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ విజయలక్ష్మి స్కానింగ్ కేంద్రాలపై నిరంతర తనిఖీలకు పోలీసులకు ఆదేశం
-
నిర్వహణ గాలికి..మహబూబాబాద్: మానుకోట పట్టణంలో ప్రజల ఆహ్లాదం, ఆరోగ్యం కోసం ఏర్పాటు చేసిన పార్క్లు, ఓపెన్ జిమ్లు, చిల్డ్రన్స్ పార్క్లు నిర్వహణ లేక అధ్వానంగా మారాయి. జిమ్లోని పరికరాలు, ఆట వస్తువులు పాడైపోతున్నాయి. వాటి మరమ్మతులు చేయడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో పార్క్లు, ఓపెన్ జిమ్లలో పిచ్చి మొక్కలు ఏపుగా పెరిగాయి. దీంతో విషపురుగులు సంచరిస్తాయని ప్రజలు అటు వైపు వెళ్లడం లేదు. ఆరోగ్యం, ఆహ్లాదం కోసం.. మానుకోట పట్టణం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తోంది. ప్రజలు ఆహ్లాదాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏడు పార్క్లు, తొమ్మిది జిమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆహ్లాదం, ఆరోగ్యంతో పాటు గ్రీన్ ల్యాండ్ల పరిరక్షణలో భా గంగా వాటిని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రహరీ ఏర్పాటు చేయడంతో కబ్జాకు గురికాకుండా ఉంటున్నాయి. ఏడు పార్కులు.. మానుకోట పట్టణంలోని ఎన్జీఓఎస్ కాలనీ, ఇందిరాగ్రౌండ్, బ్రహ్మకుమారి మందిరం సమీపంలో, మహర్షి విద్యాలయం సమీపం, హౌజింగ్ బోర్డు కాలనీతో పాటు కలెక్టరేట్కు కూతవేటు దూరంలో కంబాలచెరువు పక్కన పార్క్ ఏర్పాటు చేశారు. 18వ వార్డు పరిధిలో బటర్ఫ్లై పార్క్ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు. తొమ్మిది ఓపెన్ జిమ్లు.. ఎన్జీఓఎస్ కాలనీలోని పార్క్లో ఓపెన్ జిమ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇందిరాగ్రౌండ్లోని త్రివర్ణ పార్క్లో, బ్రహ్మకుమారి మందిరం సమీపంలోని పార్క్లో, యశోద గార్డెన్ ఎదుట, ఎన్టీఆర్ స్టేడియం, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల ఆవరణ, శనిగపురం, హైమా గార్డెన్, కంకరబోడ్లో ఓపెన్ జిమ్లు ఏర్పాటు చేశారు. నిర్వహణ లేక అధ్వానంగా.. పార్క్లు, జిమ్లు, చిల్డ్రన్స్ పార్క్లు నిర్వహణ లేక అధ్వానంగా మారాయి. వర్షాకాలంలో వాటి పరి స్థితి మరి దారుణంగా మారింది. ఏపుగా పెరిగిన మొక్కలతో వాకర్స్ నడవడం కష్టంగా మారింది. విషపురుగులు, పాములు ఉంటాయని వాకర్స్ జంకుతున్నారు. పార్క్ల్లోని ఆట వస్తువులు, ఊయల ఇతర పరికరాలు చాలా వరకు పాడైపోయాయి. ఓపెన్ జిమ్లలో వ్యాయామ వస్తువుల కింద ఉన్న మ్యాట్లు పూర్తిగా పాడైపోయాయి. కేవలం సిమెంట్ ప్లాట్ఫాం మిగిలింది. మ్యాట్లు ఉన్నప్పుడు వ్యాయాయం చేసేందుకు చాలా అనుకూలంగా ఉండేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరమ్మతుల్లో జాప్యం.. జిమ్ పరికరాలు, ఆట వస్తువుల మరమ్మతులు చే యడంలో మున్సిపల్ అధికారులు జాప్యం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా బడ్జెట్ లేదని అంటున్నారు. కౌ న్సిల్ ఆమోదం ద్వారా ప్రత్యేక గ్రాంట్ నిధులు వి డుదల చేస్తే మరమ్మతులు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మానుకోటలో అధ్వానంగా పార్క్లు, ఓపెన్ జిమ్లు పాడైపోతున్న జిమ్ పరికరాలు, ఆట వస్తువులు వర్షాలతో ఏపుగా పెరిగిన పిచ్చి మొక్కలు పందులకు నిలయంగా చిల్డ్రన్స్ పార్క్లుపందులకు నిలయంగా చిల్డ్రన్స్ పార్క్లు.. జిల్లా కేంద్రంలోని ఎన్జీఓఎస్ కాలనీ, కృష్ణకాలనీతో పాటు పలు కాలనీల్లో చిల్డ్రన్స్ పార్క్లు ఏర్పాటు చేశారు. వాటిలో ఆట వస్తువులు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే చుట్టూ ప్రహరీలు లేకపోవడంతో చిల్డ్రన్స్ పార్క్లు పందులకు నిలయంగా మారాయి. పందులతో ఆప్రాంత పరిసరాలు అపరిశుభ్రంగా మారి దోమల సంఖ్య పెరిగి రోగాల బారిన పడుతున్నామని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
-
గోదారమ్మా.. కరుణించుజిల్లాలోని ఏజెన్సీ మండలాల్లో వర్షాధారమే దిక్కు.. సాక్షి, మహబూబాబాద్: భూమినే నమ్ముకొని జీవిస్తున్న జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రతీ సంవత్సరం వర్షం కురిస్తేనే పంటలు పండుతున్నాయి. వర్షాలు లేకపోతే ఏజెన్సీ అంతా ఏడారిగా మారుతుంది. కాగా, ఎన్నికల సమయంలో గోదావరి జలాలు తరలిస్తామని నాయకులు చెబుతున్నారే తప్ప.. ఆచరణలో చూపడం లేదు. ప్రభుత్వాలు కరుణించి గోదావరి నీటిని ఎత్తిపోస్తేనే జిల్లాలోని కొత్తగూడ, గంగారం, బయ్యారం, గార్ల మండలాల రైతుల సాగునీటి గోస తీరుతుంది. తలాపున నీళ్లు.. పొలాలు బీళ్లు తలాపున నీళ్లు.. పొలాలు బీళ్లు అన్నట్లు ఉంది.. కొత్తగూడ మండలం రైతుల పరిస్థితి. కాకతీయుల కాలం నాటి పాకాల చెరువు కట్టమాత్రం వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలంలో ఉండగా.. చెరువు విస్తీర్ణం మాత్రం కొత్తగూడ మండలంలోని గ్రామాల్లో ఉంటుంది. నీటి నిల్వ పెరిగితే ఈ ప్రాంతం గ్రామాలే ముంపునకు గురవుతాయి. ఇక్కడి ప్రజలే ఇబ్బందులు పడుతారు. కానీ కొత్తగూడ మండలంలోని ఒక్క గ్రామానికి కూడా పాకాల చెరువు నుంచి పంటలకు నీరు మాత్రం రాదు. ఎత్తిపోస్తేనే.. భూములు సస్యశ్యామలం పాకాల చెరువు నుంచి గోదావరి జలాలను ఎత్తిపోస్తేనే ఏజెన్సీ మండలాల్లో భూములు సస్యశ్యామలంగా మారుతాయి. గోదావరి జలాలు ఇప్పటికే ములుగు జిల్లాలోని రామప్ప చెరువు నుంచి పాకాల చెరువులోకి ఎత్తిపోస్తున్నారు. కాగా, పాకాల చెరువు బ్యాక్ వాటర్ను కొత్తపల్లి, పొగుళ్లపల్లి గ్రామాల మధ్యలో లిఫ్ట్పెట్టి ఎత్తిపోయాలి. ఇలా సుమారుగా 10కిలోమీటర్ల దూరం వరకు భూగర్భ పైపులైన్లు వేసి మధ్యలో చెరువులు నింపుతూ గంగారం మండలం తిరుమలగండి చెరువు నుంచి పందిపంపుల వాగు వరకు తీసుకెళ్లాలి. ఇలా చేస్తే కొత్తపల్లి, వేలుబెల్లి, ముస్మి, పోలారం, బత్తులపల్లి, కార్లాయి, గోపాలపురం, తాటివారి వేంపల్లి, పొగుళ్లపల్లి, ఓటాయి, కోనాపురం, సాధిరెడ్డిపల్లి, జంగంవానిగూడెం, గంగారం మండలం తిరుమలగండి, పుట్టలభూపతి, మడగుడెం, గంగారం గ్రామాలకు సాగునీరు వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి పందిపంపుల వాగులో నీటిని వదిలితే బయ్యారం పెద్దచెరువు గోదావరి జలాలతో నిండుతుంది. తద్వారా కొత్తగూడ, గంగారం మండలాలతోపాటు బయ్యారం, గార్ల మండలాల్లోని ప్రత్యక్షంగా 50వేల ఎకరాలు, పరోక్షంగా మరో 50వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, ప్రజలకు తాగునీరు అందుతుంది. ఎన్నికల హామీగానే.. పాకాల నీటిని ఎత్తిపోసే పథకం ఎన్నికల హామీగానే మిగిలింది. 2009లో అప్పటి ఎమ్మెల్యే చందూలాల్ ఈ వాగ్దానమే ముందుకు తీసుకొచ్చారు. తర్వాత వరుస ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత మంత్రి సీతక్కతోపాటు, ఇతర ప్రతిపక్ష నాయకులు కూడా ఇదే హామీ ఇచ్చారు. అయితే సీతక్క మంత్రి పదవి చేపట్టిన తర్వాత ఈ పథకం కోసం సర్వే చేయించారు. లిఫ్ట్ ద్వారా పదికిలో మీటర్ల మేరకు భూగర్భ పైపులైన్తో నీటిని పంపింగ్ చేసేందుకు అధికారులతో రూ.300కోట్ల బడ్జెట్తో అంచనాలు వేశారు. అయితే రెండేళ్లు అయినా దీనిపై మళ్లీ మాట్లాడడం లేదు. ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నాం.. పాకాల చెరువు నుంచి కొత్తగూడ, గంగారం మండలాలకు సాగునీరు అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఇందుకోసం సర్వే చేయించాం. పరిపాలనా అనుమతులు, బడ్జెట్ కేటాయింపులు కాగానే టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభిస్తాం. ఎన్నికల హామీగానే గోదావరి జలాల తరలింపు పాకాల చెరువు నుంచి ఎత్తిపోయాలని రైతుల డిమాండ్ పందిపంపుల వాగులోకి లిఫ్ట్ చేస్తే బయ్యారం చెరువుకు జలకళ లక్ష ఎకరాలకు సాగునీరు అందే అవకాశం
-
చేప పిల్లల పంపిణీకి కసరత్తు● నిధులు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం ● చర్యలు చేపడుతున్న అధికారులు ● టెండర్ ప్రక్రియ షురూజిల్లాలో చేప పిల్లలు, చేపల దిగుబడి వివరాలు నెహ్రూసెంటర్: జిల్లాలో ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీకి కసరత్తు ప్రారంభమైంది. ఈమేరకు ప్రభుత్వం నిధులు విడుదల చేసింది. దీంతో చెరువుల్లో చేప పిల్లల పంపిణీ చేపట్టేలా టెండర్ల ప్రక్రియకు అధికారులు ప్రారంభించారు. జిల్లాలోని 1,229 చెరువుల్లో గతేడాది సుమారు 2కోట్ల మేరకు చేప పిల్లలను పంపిణీ చేశారు. అదనుదాటిన తర్వాత పంపిణీ చేయడంలో మత్స్యకారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ప్రస్తుతమైన త్వరగా చేప పిల్లల పింపిణీ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేయాలని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు. నాణ్యత పాటించాలని.. చేప పిల్లల పంపిణీలో నాణ్యత, కొలతలు, లెక్క ప్రకారం చెరువులోకి చేరడం లేదని మత్స్యకారులు ఆరోపిస్తున్నారు. అధికారులు చేప పిల్లల పంపిణీలో సరైన నిబంధనలు పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఉచిత చేప పిల్లలకు బదులుగా నగదు బదిలీ చేయాలని మత్స్యకారులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లక్ష్యం చేరేలా.. జిల్లాలో 1,229 చెరువుల్లో చేప పిల్లల పంపిణీకి ప్రభుత్వం, అధికారులు ముందస్తుగా సిద్ధమవుతున్నారు. అన్ని చెరువుల్లో కలిపి సుమారు 4కోట్లకు పైగా చేప పిల్లలను వదలనున్నారు. 35–40 ఎంఎం, 80–100 ఎంఎం సైజ్ చేప పిల్లలను చెరువుల్లో వదలనున్నారు. అయితే సహకార సంఘాలకు నగదు బదిలీ చేయడం ద్వారా నాణ్యమైన పిల్లల్ని కొనుగోలు చేసి వర్షాల ప్రారంభంలోనే చెరువుల్లో వదులుకుంటామని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు. టెండర్ల కోసం ఏర్పాట్లు... జిల్లాలో 200 మత్స్యసహకార సంఘాలు, సుమారు 14 వేల మంది మత్స్యకారులు చెరువులపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. కాగా, చేప పిల్లల పంపిణీకి ప్రభుత్వం, మత్స్యశాఖ అధికారులు తగిన చర్యలు చేపడుతున్నారు. అదను దాటకుండానే చెరువుల్లో చేప పిల్లలను వదిలేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ నెల 6వ తేదీ టెండర్లను అహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా మత్స్యశాఖ అధికారులు తెలిపారు. నిబంధనల ప్రకారం టెండర్దారులను ఎంపిక చేస్తామని, చేప పిల్లల పంపిణీకి సంబంధించిన చర్యలు త్వరగా పూర్తి చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. 2023–24 4.20 కోట్లు 9 వేల టన్నులు 2024–25 1.8కోట్లు 23 వేల టన్నులుచేప పిల్లల పంపిణీ
-
తప్పు చేస్తే శిక్ష తప్పదుదంతాలపల్లి: అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు తప్పు చేస్తే శిక్ష తప్పదని సీడీపీఓ ఎల్లమ్మ అన్నారు. మండలంలోని దొనకొండ గ్రామంలో అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఇటీవల జరిగిన పరిణామాలపై ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు గురువారం విచారణ జరిపారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామంలోని బాలింతలు, గర్భిణులు, శిశువుల తల్లులతో వాగ్మూలం తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పౌష్టికాహారం ఇస్తున్నారా.. ప్రతీ నెల శిశువు బరువు చూస్తున్నారా.. అనే అంశాలపై ఆరా తీశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. గ్రామస్తుల వాగ్మూలం ప్రకారం నివేదిక తయారు చేసి ఉన్నతాధికారులకు అందిస్తామని తెలిపారు. సర్పంచ్ ఆవుల శావణి, ఏసీసీడీపీఓ తేజాకల్యాణి, సూపర్వైజర్ శ్రీలత, ఉపసర్పంచ్ నాగయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
భావజాల వ్యాప్తితో ఉద్యమం బలోపేతంహన్మకొండ: తెలంగాణకు జరుగుతున్న న ష్టం, అన్యాయాన్ని భావజాల వ్యాప్తితో ప్ర జల్లోకి చేరవేయడం ద్వారా రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఉద్యమం బలోపేతమైందని, భావజాల వ్యాప్తికి తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ ఎనలేని కృషి చేశారని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి అన్నారు. గురువారం హనుమకొండలోని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ జయంతి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జయశంకర్ చిత్ర పటానికి సీఎండీ వరుణ్ రెడ్డి, డైరెక్టర్లు, అధికారులు పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. డైరెక్టర్లు వి.మోహన్ రావు, మధుసూదన్, సి.ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. చెక్కు అందజేతవిద్యుత్ ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఆ సంస్థ చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి అన్నారు. హనుమకొండ టౌన్ డివిజన్ కాజీపేట సెక్షన్లో లైన్మెన్గా విధులు నిర్వహస్తూ ఊకంటి ప్రకాశ్ విధులు ముగించుకుని ఇంటికి వెళ్తున్న క్రమంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. కాగా, ఆయన భార్య సంధ్యకు యూనియన్ బ్యాంకు బీమా ద్వారా క్లెయిమ్ రూ.1.05 కోట్లు మంజూరు చేయగా గురువారం హనుమకొండలోని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీఎండీ వరుణ్ రెడ్డి చెక్కు అందించారు. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ సీఎండీ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి
-
గోడ కూలి వృద్ధురాలి మృతి● పున్నేలులో ఘటన ఐనవోలు: ప్రమాదవశాత్తు ప్రహరీ (గోడ) కూలి ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. ఈ ఘటన హనుమకొండ జిల్లా ఐనవోలు మండలం పున్నేలు గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. ఎస్సై అశోక్ కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన గుడికందుల లక్ష్మీకాంతం(60) రజక వృత్తి చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తోంది. కులవృత్తిలో భాగంగా అదే గ్రామంలో గండి సదానందం ఇటీవల మృతి చెందగా వారి ఇంట్లో ఐదోరోజు కార్యక్రమానికి గురువారం కూలీకి పని వెళ్లింది. సదానందం ఇంటి ఎదుట పని చేస్తుండగా పక్కన ఉండే కత్తి కృష్ణమూర్తి ఇంటి ప్రహరీ కూలి లక్ష్మీకాంతంపై పడడంతో అక్కడికక్కడే మృతిచెందింది. మృతురాలి కోడలు సంధ్యారాణి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. కాగా, మాజీ ఎమ్మెల్యే అరూరి రమేశ్.. మృతురాలికి నివాళులర్పించారు. అనంతరం కుటుంబీలను పరామర్శించారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే వెంట సర్పంచ్ షేక్ ఉస్మాన్ అలీ, మాజీ సర్పంచ్ కత్తి దేవేందర్ ఉన్నారు. రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి ఆత్మహత్య రఘునాథపల్లి: మద్యానికి బానిసైన రిటైర్డ్ రైల్వే ఉ ద్యోగి క్షణికావేశంలో గడ్డి మందుతాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసులు తె లిపిన వివరాల ప్రకారం.. రఘునాథపల్లి గ్రామానికి చెందిన గట్టుపల్లి యాదగిరి (70) రైల్వేశాఖలో ఉద్యోగ విరమణ చేసిన అనంతరం సరైన ఉపాధి లేక మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో భార్య కనకలక్ష్మితో తరచూ మద్యం కోసం డబ్బులు ఇవ్వాలని గొడవపడేవాడు. ఈ నెల 5న మరోసారి భార్యతో డబ్బుల విషయంలో వాగ్వాదానికి దిగాడు. అనంతరం క్షణికావేశానికి గురై గడ్డి మందు తాగాడు. కుటుంబీకులు గమనించి వెంటనే 108లో జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం వరంగల్ ఎంజీఎం తరలించగా చికిత్స పొందుతూ గురువారం మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనపై మృతుడి కుమారుడు యాకస్వామి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై దూదిమెట్ల నరేశ్ తెలిపారు.
-
ఆపన్నహస్తం అందించరూ!దుగ్గొండి: వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం ముద్దునూరు గ్రామంలో శివరామాంజనేయస్వామి దేవాలయంలో అర్చకుడిగా కొనసాగుతున్న గాదెపాక రాములు ఆపన్నహస్తం ఎదురు చూస్తున్నారు. వా రం రోజుల క్రితం రాములుకు గుండెపోటు రావడంతో భక్తులు చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ నిమ్స్కు తరలించారు. వైద్యులు ఆయనకు రెండు స్టంట్లు వేసి ప్రాణం కాపాడారు. అయితే క నీస ఖర్చులకు లేక ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆర్థిక సాయం అందజేయాలని వేడుకుంటున్నా రు. కాగా, దయార్థ హృదయులు స్పందించి రా ములుకు ఆర్థిక సాయం అందించి ఆదుకోవాలని ఏబీఎస్ఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి బొట్ల నరేశ్ కోరారు. దాతలు.. రాములు బంధువు (దేవేందర్) 9951262401 నంబర్కు ఫోన్పే ద్వారా పంపాలని అభ్యర్థించారు. కాగా, రాములు హనుమాన్ ఉపాసకుడిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,116 హనుమాన్ ఆలయాల్లో విగ్రహాలకు చందనం వేసే కార్యక్రమం చేపట్టి ప్రజల్లో భక్తిభావం పెంపునకు కృషి చేశారని గ్రామస్తులు తెలిపారు. గుండెపోటుతో నిమ్స్లో చేరిన హనుమాన్ ఉపాసకుడు రాములు ఆర్థిక సాయం అందించాలని వేడుకోలు
-
నాగులమ్మకు నీడఎస్ఎస్తాడ్వాయి: మేడారంలోని సమ్మక్క గద్దె పక్కన నాగులమ్మకు నీడనిచ్చేలా జువ్వి చెట్టును ఏర్పాటు చేశారు. 2014లో సమ్మక్క గద్దె పక్కన ఉన్న జువ్వి వృక్షం వంద ఏళ్లకు పైగా వయసు ఉండి పూర్తిగా ఎండిపోవడంతో తొలగించారు. పలుమార్లు జువ్వి మొక్కలు నాటినా పెరగకుండా పోయాయి. దీంతో జువ్వి మొక్క నాటినా ఇప్పట్లో పెరగదనే ఆలోచన మేరకు దేవాదాయశాఖ అధికారులు ఎండోమెంటల్ కార్యాలయ ఆవరణలో ఉన్న జూవ్వి వృక్షాన్ని ట్రీ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ ద్వారా సమ్మక్క గద్దె పక్కన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ చెట్టు సంరక్షణను ‘వటా ఫాండేషన్ ది బిగ్ ట్రీ క్వెస్ట్’ అనే సంస్థకు అప్పగించినట్లు దేవాదాయశాఖ అధికారులు తెలిపారు. కాగా, సమ్మక్క గద్దె పక్కన ఉన్న జువ్వి వృక్షంపై జాతర సమయంలో నాగు పాము కనిపించేదని భక్తుల విశ్వాసం. సమ్మక్క గద్దె పక్కన జువ్వి చెట్టు ఏర్పాటు
-
మార్కెట్ చరిత్రలో మక్కలకు రికార్డు ధర● రూ.2,629 పలికిన పంట కేసముద్రం: కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్లో క్వింటా మక్కలకు మార్కెట్ చరిత్రలోనే రికార్డు ధర పలికింది. మక్కల సీజన్ ప్రారంభంలో క్వింటాకు ధర రూ.1,500 నుంచి 1,900 వరకు మాత్రమే పలికింది. ఈ క్రమంలో కొద్ది రోజులుగా మద్దతు ధర రూ.2,400కు మించి పలుకుతూ వస్తుంది. కాగా, గురువారం మార్కెట్కు 55 బస్తాల మక్కలు అమ్మకానికి రాగా, గరిష్ట ధర రూ.2,629, కనిష్ట ధర రూ.2,400 పలికినట్లు అధికారులు తెలిపారు. కేసముద్రం మార్కెట్ చరిత్రలోనే మొదటిసారి మక్కలకు రూ.2,629 పలికినట్లు తెలిపారు. మార్కెట్కు వరుస సెలవులు ఖిలా వరంగల్: వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్కు ఈనెల 8,9,10 తేదీల్లో వరుస సెలవులు ప్రకటించినట్లు మార్కెట్ చైర్పర్సన్ ఎర్ర ప్రియాంక గురువారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. 8, 9 వారాంతపు సెలవు, 10 (సోమవారం) బోనాల పండుగకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించిందన్నారు. దీంతో మా ర్కెట్కు వరుసగా మూడురోజులు సెలవు ఉంటుందన్నారు. తిరిగి 11న పునః ప్రారంభమవుతుందన్నారు. రైతులు దీనిని గమనించాలని కోరారు. సెలవుల్లో మార్కెట్కు సరుకులు తీసుకొచ్చి ఇబ్బందులకు గురికావొద్దన్నారు. బావిలో పడి రైతు మృతి ● కొత్తపేటలో ఘటన బయ్యారం: వ్యవసాయ బావిలో పడి ఓ రైతు మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన గురువారం మహబూబాబాద్ జిల్లా బయ్యారం మండలం కొత్తపేటలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన చింత సైదులు (50) ఉదయం తన వ్యవసాయ బావికి విద్యుత్ మోటారు, పైపులు బిగించేందుకు పొలం వద్దకు వెళ్లాడు. బావి వద్ద మోటారు బిగించి పైపులు సరిచేస్తున్న క్రమంలో ప్రమాదవశాత్తు కాలుజారి బావిలో పడిపోయాడు. ఈత రాకపోవడంతో నీట మునిగి చనిపోయాడు. మృతుడి అల్లుడు సాంబశివరావు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై టి. ప్రశాంత్బాబు తెలిపారు గుండెపోటుతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగి.. తొర్రూరు: విధి నిర్వహణలో ఉన్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగి గుండె పోటుతో మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన గురువారం తొర్రూరు పట్టణంలో చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. తొర్రూరుకు చెందిన రెడ్డబోయిన వెంకటనారాయణ(55) స్థానిక ఆర్టీసీ డిపోలో ఎస్డీఐ(స్పెషల్ డ్రైవింగ్ ఇన్స్ట్రక్టర్)గా పని చేస్తున్నాడు. రోజుమాదిరిగానే విధుల్లో ఉన్న వెంకటనారాయణకు చాతిలో నొప్పిగా అనిపించడంతో సహచరులు, కుటుంబ సభ్యులకు సమాచారం అందించాడు. వారు పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వరంగల్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడికి భార్య ఉపేంద్ర, కుమారుడు మణిదీప్, కుమార్తె మానస ఉన్నారు.
-
భవనాన్ని అందుబాటులోకి తేవాలి● డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి కేసముద్రం: కేజీబీవీ నూతన భవనాన్ని ప్రారంభానికి సిద్ధం చేయాలని డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి అన్నారు. గురువారం మండలంలోని మహముద్పట్నం గ్రామంలోని కేజీబీవీని ఆయన సందర్శించారు. ఈ మేరకు పాఠశాల ఆవరణలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న భవనాన్ని పరిశీలించారు. అప్డేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ను ఏర్పాటు చేయాలని, ఇందుకు సంబంధించిన డీడీ రెండు రోజుల్లో అందజేస్తామని విద్యుత్శాఖ ఏడీకి తెలిపారు. 15 రోజుల్లో నూతన భవనం ప్రారంభానికి సిద్ధం చేయాలన్నారు. అనంతరం ఆయన పాఠశాలను సందర్శించారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యాబోధన అందించాలని, ఇంగ్లిష్లోనే బోధన చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో జీఈసీఓ గాయత్రి, ఇన్చార్జ్ ఎస్ఓ అర్చన, సీఆర్టీలు, పీజీ సీఆర్టీలు పాల్గొన్నారు. గోదాం ఖాళీ చేయించాలి.. కేసముద్రం వ్యవసాయ మార్కెట్లోని గోదాంలో హరికృష్ణ మూమెంట్ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో సీఎం బ్రేక్ఫాస్ట్ సప్లైచేసే కేంద్రాన్ని డీఈఓ సందర్శించారు. గోదాంలో బస్తాలను ఖాళీచేసే పనులను ఆయన పరిశీలించారు. త్వరగా ఖాళీ చేయించాలని సూచించారు.
-
‘సూపర్’ నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యత పాటించాలి● వరంగల్ కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద కాశిబుగ్గ: వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ నిర్మాణ పనుల్లో నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించాలని, ఎలాంటి లోపాలకు తావులేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ డాక్టర్ సత్యశారద అన్నారు. నగరంలో నిర్మాణంలో ఉన్న సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి పురోగతిపై 24 అంతస్తుల ఆస్పత్రి ఆవరణలోని కార్యాలయంలో గురువారం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణం, మౌలిక వసతులు, విద్యుత్, తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య పనుల పురోగతిపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి పనులు గడువులోగా పూర్తి చేసి, ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సంబంఽధిత శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. పనులు పూర్తయితే జిల్లాతో పాటు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయని పేర్కొన్నారు. సమీక్షలో ఆర్అండ్బీ ఎస్ఈ రమేశ్బాబు, విద్యుత్ ఎస్ఈ ఆనందం, డీఎంహెచ్ఓ రాజారెడ్డి, ఇంజనీర్ శ్రవణ్, తహసీల్దార్ శ్రీకాంత్, ఇఇ దేవిక చౌహాన్ పాల్గొన్నారు.
-
‘మన’ స్ఫూర్తి.. ఘన ‘కీర్తి’● ఎంఐటీలో ప్రతిష్టాత్మక హంఫ్రీ ఫెలోషిప్నకు జనగామ జిల్లాకు చెందిన ఐఏఎస్ ఎంపికజనగామ : జనగామ జిల్లా తరిగొప్పుల వాసి, ఐఏఎస్ అధికారి జల్లి కీర్తి అమెరికాలోని ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఎంఐటీ)లో నిర్వహించే ప్రతిష్టాత్మక హ్యూబర్ట్ హెచ్.హంఫ్రీ ఫెలోషిప్ కార్యక్రమానికి ఎంపికయ్యారు. అసోం, మేఘాలయ కేడర్కు చెందిన 2013 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిగా ఆమె ప్రస్తుతం అసోంలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. 2026 ఆగస్టు నుంచి 10 నెలల పాటు సాగే ఈ ఫెలోషిప్లో కీర్తి జల్లి ‘టెక్నాలజీ పాలసీ అండ్ మేనేజ్మెంట్’ అనే అంశంపై ఉన్నత స్థాయి అధ్యయనం, పరిశోధన, విధానపరమైన శిక్షణ పొందనున్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజాపాలన రంగంలోని మధ్యస్థాయి నాయకులను తీర్చిదిద్దే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమాల్లో ఇది ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. కర్మశ్రీ అవార్డుతో సన్మానం.. కీర్తి జల్లి హైదరాబాద్లో విద్యాభ్యాసం చేసి సివిల్ సర్వీస్ సాధించారు. రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన ఆమె తండ్రి తెలంగాణ హైకోర్టులో సీనియర్ అడ్వకేట్గా, తల్లి గృహిణిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె అసోంలో పంచాయతీ, గ్రామీణాభివృద్ధి కమిషనర్తోపాటు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ (గ్రామీణ) డైరెక్టర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కోవిడ్–19 నియంత్రణ, వరద సహాయక చర్యల్లో చూపిన నాయకత్వానికి అసోం ప్రభుత్వం ఆమెను కర్మశ్రీ అవార్డుతో సన్మానించింది. ప్రభుత్వ సేవల్లో సాంకేతికత వినియోగం, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డేటా ఆధారిత పరిపాలనపై ఈ ఫెలోషిప్లో కీర్తి ప్రత్యేక అధ్యయనం చేయనున్నారు. ఎంఐటీ వంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థలో అధ్యయనం చేసే అవకాశాన్ని దక్కించుకోవడం తెలంగాణకు గర్వకారణమని పలువురు న్యాయవాదులు, ప్రజాప్రతినిధులు అభినందించారు.
-
జయశంకర్ సేవలు చిరస్మరణీయం● కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ మహబూబాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ కొనియాడారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో గురువారం బీసీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జయశంకర్ 92వ జయంతి వేడుకలు ఘన ంగా నిర్వహించారు. వేడుకల్లో భాగంగా జయశంకర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ సిద్ధాంతకర్త జయశంకర్ ఆశయాలను కొనసాగించాలన్నారు. ఆయన సిద్ధాంతాలు, భావజాలం నేటి యువతరానికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకమన్నారు. కార్యక్రమంలో డీఆర్వో నాగలక్ష్మి, జిల్లాస్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు. స్వాతంత్య్ర వేడుకలకు ఏర్పాట్లు చేయాలి మహబూబాబాద్: స్వాతంత్య్ర వేడుకల నిర్వహణకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ ఆదేశించారు. గురువారం కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో ఈనెల 15న నిర్వహించే స్వాతంత్య్ర వేడుకలపై సంబంధిత అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. పంద్రాగస్టు రోజు ప్రతీ ప్రభుత్వ కార్యాలయంపై జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించాలన్నారు. సంక్షేమ పథకాలపై స్టాల్స్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ఉత్తమ ఉద్యోగులకు ప్రశంసపత్రాలు అందజేస్తామని చెప్పారు. వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. సమావేశంలో ఇన్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ పురుషోత్తం, ఆర్వో నాగలక్ష్మి, ట్రెయినీ డిప్యూటీ కలెక్టర్ నితీష్కుమార్, జిల్లాస్థాయి అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
డీపీఓ ఆకస్మిక తనిఖీకురవి: మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయాన్ని డీపీఓ రేవంత్ గురువారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. కార్యాలయంలోని రికార్డులను పరిశీలించారు. గ్రామాభివృద్ధిపై పంచాయతీ కార్యదర్శికి పలు సూచనలు చేశారు. వర్షాకాలం కావడంతో పారిశుద్ధ్యం, దోమల నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. కార్యక్రమంలో డీఎల్పీఓ స్వరూప, ఎంపీడీఓ వీరబాబు, ఎంపీఓ గౌస్, సర్పంచ్ బాదావత్ లక్ష్మీరాజునాయక్, పంచాయతీ కార్యదర్శి వేద రాజేశ్ పాల్గొన్నారు. కాగా డీపీఓ రేవంత్ మొదటి సారి కురవి గ్రామ పంచాయతీకి రావడంతో సర్పంచ్ బాదావత్ లక్ష్మీరాజునాయక్, వార్డు సభ్యులు నూతక్కి సాంబశివరావు, దైద భద్రయ్యలు సన్మానించారు. ప్రీ ప్రైమరీ సిబ్బంది నియామక జాబితా విడుదల మహబూబాబాద్ అర్బన్: ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలల్లో ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాల నియామక జాబితాను గురువారం ఎట్టకేలకు విడుదల చేశారు. నియామకాల్లో ప్రభుత్వ నిబంధనలు పాటించడం లేదని, అర్హుల ఎంపికలో అధికారులు అలసత్వం వహిస్తున్నారని సాక్షి దినపత్రికలో ప్రచురితమైన వరుస కథనాలపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించారు. ఈమేరకు జాబితను విడుదల చేశారు. దీంతో అభ్యర్థులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాగా, ఈ నెల 7వ తేదీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్టర్లకు నాలుగు రోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. వ్యవసాయ మార్కెట్కు సెలవులు మహబూబాబాద్ రూరల్: మహబూబాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ పరిధిలో మూడు రోజులపాటు క్రయవిక్రయాలు బంద్ ఉంటాయని మార్కెట్ చైర్మన్ ఇస్లావత్ సుధాకర్ గురువారం తెలిపారు. శని, ఆదివారాల్లో వారాంతపు సెలవులు, సోమవారం బోనాల పండుగను పురస్కరించుకుని ప్రభుత్వం సెలవురోజుగా ప్రకటించిందన్నారు. మళ్లీ మంగళవారం యథావిధిగా వ్యవసాయ మార్కెట్ పరిధిలో క్రయవిక్రయాలు జరుగుతాయని తెలిపారు. రైతులు సెలవురోజుల్లో తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను విక్రయించేందుకు తీసుకువచ్చి ఇబ్బందులకు గురికావద్దని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆదివాసీల హక్కుల కోసం పోరాడుదాం నెహ్రూసెంటర్: ఆదివాసీల స్వయం పాలన, రాజ్యాధికారం, హక్కుల కోసం పోరాటాలు సాగించాలని సీపీఐ(ఎంఎల్) న్యూడెమోక్రసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అశోక్ పిలుపునిచ్చారు. ఆగస్టు 9న ఆదివాసీ పోరాట దినోత్సవం సందర్భంగా పార్టీ కార్యాలయంలో గురువారం సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. భూమి, అటవీ హక్కులు, వనరుల కోసం, హక్కుల సాధనకే ఆదివాసీలు ఏళ్లుగా పారాటాలు సాగిస్తున్నారని, వారి పోరాటాల ఫలితంగానే పెసా చట్టం, 1/70 చట్టం, అటవీ హక్కుల చట్టం వచ్చాయన్నారు. అనంతరం న్యూడెమోక్రసీ పెద్దచంద్రన్న వర్గానికి చెందిన 15 కుటుంబాల వారు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి పార్టీలో చేరారు. కార్యక్రమంలో బానోత్ ఉక్లా, ఆరెం కొటమ్మ, బానోత్ దేవేందర్, ఇరుగు నాగన్న, గణేష్, శివ, నారాయణ, సిద్దబోయిన జీవన్, శ్రీరాములు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మార్పు కోసం ప్రజలు సిద్ధం కావాలి మహబూబాబాద్ రూరల్ : ప్రజా వ్యతిరేక బీజేపీ ప్రభుత్వ మార్పు కోసం ప్రజలు సిద్ధం కావాలని సీపీఐ జిల్లా కార్యదర్శి బి.విజయసారథి పిలుపునిచ్చారు. బీజేపీ ప్రజా వ్యతిరేక పాలనను నిరసిస్తూ సీపీఐ జాతీయ సమితి పిలుపు మేరకు ఈ నెల 6నుంచి దేశ వ్యాప్తంగా పార్టీ ప్రజా చైతన్య ప్రచార యాత్ర నిర్వహించేందుకు నిర్ణయించారు. మహబూబాబాద్ మండలంలోని ముడుపుగల్లు గ్రామంలో అమరజీవి తండా రామచంద్రు స్తూపం వద్ద సీపీఐ ప్రజా చైతన్య ప్రచార యాత్ర గురువారం ప్రారంభించారు. విజయసారథి మాట్లాడుతూ.. 12 ఏళ్ల పాలనలో ప్రధాని మోదీ ప్రజలకు చేసింది శూన్యమని ఆరోపించారు. ధరలను నియంత్రించడంలో కేంద్రం పూర్తిగా విఫలమైందని, సార్వత్రిక విద్య, ఆరోగ్యం అందుబాటులోకి తేవడంలో మోదీ విఫలమయ్యారని అన్నారు. సీపీఐ నియోజకవర్గ కార్యదర్శి బి.అజయ్ సారథిరెడ్డి, నాయకులు పాండురంగచారి, సందీప్, లింగ్యనాయక్, కుమార్, సాంబలక్ష్మి, వెంకన్న, రవి, వీరన్న, రవీందర్, రమేష్, వేణు పాల్గొన్నారు.
-
రైల్వే క్రాసింగ్ ప్రమాదాలకు చెక్!నాలుగు లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద చేపట్టనున్న పనుల అంచనా వ్యయం రూ.197 కోట్లు కాగా, ఆ మేరకు నిధులు కేటాయించారు. ఈ నాలుగు పనుల్లో ఒక్కదానికి టెండర్ సైతం ఖరారు చేశారు. మిగతా పనులు వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్నాయి. పనులు, నిధుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ● వరంగల్–చింతలపల్లి మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 64 వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి రూ.77 కోట్లు అంచనా వేశారు. టెండర్ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ● ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 69/ఎం వద్ద రూ.100 కోట్లతో ఆర్వోబీ నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం జనరల్ అరేంజ్మెంట్ డ్రాయింగ్ (జీఏడీ), అంచనాల తయారీ పనులు జరుగుతున్నాయి. ● ఎల్గూర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 70 వద్ద రూ.12 కోట్లతో చేపట్టిన ఆర్యూబీ పనుల్లో రైల్వేవాటా పూర్తయింది. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ● నెక్కొండ–ఇంటికన్నె మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 74 వద్ద రూ.8 కోట్లతో చేపట్టాల్సిన ఆర్యూబీ పనులు కోర్టు ఉత్తర్వుల కారణంగా ప్రస్తుతం నిలిచిపోయాయి. సాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్ : రైల్వే లెవల్ క్రాసింగ్ల వద్ద నిత్యం ఎదురయ్యే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు, ప్రమాదాలకు చెక్ పడనుంది. ఉమ్మడి వరంగల్లో నాలుగు చోట్ల రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ), రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి (ఆర్యూబీ) నిర్మాణాలకు కేంద్ర రైల్వేశాఖ శ్రీకారం చుట్టింది. వీటి కోసం ఏకంగా రూ.197 కోట్లను కేటాయించింది. ఇప్పటికే ఒకచోట టెండర్ ఖరారుకాగా.. మరోచోట డిజైన్లు, అంచనాల రూపకల్పన జరుగుతోంది. ఇంకోచోట రైల్వే వాటా పనులు పూర్తికాగా.. అప్రోచ్ రోడ్డు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. కోర్టు ఉత్తర్వులతో ఒక ఆర్యూబీ పనులు మాత్రం నిలిచిపోయాయి. పెండింగ్ పనులపైన దృష్టి సారించనున్నట్లు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఇటీవల ప్రకటించారు. రాష్ట్రంనుంచి మరో మూడు.. కేంద్ర రైల్వేశాఖ చేపట్టిన నాలుగు పనులకు అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో మరో మూడు ఆర్వోబీల నిర్మాణం జరుగుతోంది. కాజీపేట–వరంగల్ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 60, ఎల్గుర్–నెక్కొండ మార్గంలోని ఎల్సీ నంబర్ 66, 67 వద్ద వీటిని నిర్మిస్తున్నారు. దీంతో ఉమ్మడి జిల్లాలో రైల్వే క్రాసింగ్ల సమస్యకు గణనీయంగా పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. రాకపోకల అంతరాయానికి చెక్.. రాష్ట్రంలో మరో 118 ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీ పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయని, వాటి అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.4,883 కోట్లుగా స్పష్టం చేసిన రైల్వేశాఖ.. ఇందులోనే మూడు ఆర్వోబీలు, ఏడు ఆర్యూబీలు, ఎనిమిది లెవల్ క్రాసింగ్లు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు వివరించింది. క్రాసింగ్ల వద్ద రైళ్ల రాకపోకల సమయంలో వాహనాలు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుండటంతో.. వీటి స్థానంలో వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో నాలుగుచోట్ల ఆర్వోబీ, ఆర్యూబీల నిర్మాణం వరంగల్లో రైల్వే వంతెనలకు రూ.197 కోట్లు.. ప్రకటించిన కేంద్రం రైల్వే పెండింగ్ పనుల్లో ఎట్టకేలకు కదలిక
-
నాణ్యమైన పిల్లలను పంపిణీ చేయాలిమత్స్యకారులకు ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీలో నాణ్యత, కొలతలు పాటించాలి. మూడు రకాల చేప పిల్లలను మాత్రమే అందిస్తున్నారు. అన్ని రకాల పిల్లలను చెరువుల్లో పోసేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి. చెరువులకు కేటాయించిన లెక్క ప్రకారం చేప పిల్లలు వదలాలి. అదను దాటకుండానే సమయానుకూలంగా పంపిణీ జరిగితే మత్స్యకారుల ఆర్థికాభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. –పిట్టల వెంకన్న, తెలంగాణ మత్స్యకార్మిక సంఘం జిల్లా కార్యదర్శి పంపిణీకి చర్యలు ప్రారంభించాం మత్స్యకారుల ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేపట్టిన ఉచిత చేప పిల్లల పంపిణీకి సంబంధించిన చర్యలు ప్రారంభించాం. చేప పిల్లల పంపిణీ టెండర్ల ప్రక్రియ కోసం చర్యలు చేపడుతున్నాం. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాల ద్వారా మత్స్యకారులు ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలి. చేప పిల్లల నాణ్యత, కొలతలు వంటివి మత్స్యకారులు, సంఘాల సభ్యులు చూసుకోవాలి. సీడ్ సక్రమంగా లేకుంటే తిప్పి పంపిస్తాం. –భాస్కర్, జిల్లా మత్స్యశాఖ అఽధికారి
-
28 కేజీల గంజాయి పట్టివేతనర్సంపేట రూరల్ : ఒడిశా నుంచి హైదరాబాద్ తరలిస్తున్న 28 కేజీల గంజాయిని పట్టుకుని ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు నర్సంపేట ఏసీపీ రవీందర్రెడ్డి తెలిపారు. ఈ మేరకు గురువారం నర్సంపేటలోని తన కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్ల డించారు. ఈనెల 05వ తేదీన ఒడిశాకు చెందిన బోలెరో వాహనంలో భద్రాచలం, మహబూబాబాద్, నర్సంపేట మీదుగా హైదరాబాద్కు గంజాయి తరలిస్తున్నారనే సమాచారం మేరకు ఎస్సై గూడ అరుణ్, సిబ్బంది నర్సంపేట పట్టణంలోని మహబూబాబాద్ బైపాస్ సమీపంలో వాహన తనిఖీలు చేపట్టారు. ఇందులో ముగ్గురు వ్యక్తులు వాహనాన్ని నిలిపి పారిపోతుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ముగ్గురులో ఒకరు పరారు కాగా ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని వాహనాన్ని తనిఖీ చేశారు. ఇందులో వాహనం కింది భాగంలో సుమారు రూ. 14లక్షల విలువైన 28 కేజీల గంజాయి లభ్యమైంది. దీంతో వెంటనే గంజాయితోపాటు వాహనాన్ని సీజ్ చేసి నర్సంపేట తహసీల్దార్ రవిచంద్ర ఆధ్వర్యంలో పంచానామా నిర్వహించి, కేసు నమోదుచేసి కోర్టులో హాజరుపర్చి రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఏసీపీ తెలిపారు. అరెస్ట్ చేసిన వారిలో ఒడిశాలోని మల్కాన్గిరి జిల్లాకు చెందిన అమృత బైద్యాయ్, పుజూర్ రాయ్ ఉన్నారు. కాగా, గంజాయిని పట్టుకున్న ఎస్సై అరుణ్, సిబ్బందిని ఏసీపీ అభినందించారు. మరిపెడలో 2.24 కిలోలు స్వాధీనం.. ఐదుగురి అరెస్ట్ మరిపెడ రూరల్: ఒడిశా నుంచి నల్లగొండ జిల్లాకు గంజాయి తరలిస్తున్న ఐదుగురు యువకుల గల ముఠాను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుంచి రూ. 1.12 లక్షల విలువైన 2.240 కిలోల సరుకు, కారు, 4 సెల్ ఫోన్లు, రూ.1,500 నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మరిపెడ సీఐ ఎల్.పవన్ కుమార్ తెలిపారు. సీఐ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బుధవారం సాయంత్రం మరిపెడ ఎస్సై సతీశ్, సిబ్బంది రవీందర్, రమేశ్, వెంకన్న, మహిళా కానిస్టేబుల్ శాంత మండలంలోని పురుషోత్తమాయగూడెం బ్రిడ్జి వద్ద వాహన తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో వేగంగా వచ్చిన ఓ కారును పోలీసులు ఆపేందుకు ప్రయత్నించగా, అందులో ఉన్న వారు తప్పించుకోవడానికి యత్నించారు. అప్రమత్తమైన పోలీ సులు కారును నిలిపి తనిఖీ చేశారు. ఇందులో డ్రైవ ర్ సీటు కింద 2 కిలోల 240 గ్రాముల ఎండు గంజాయి లభించింది. దీంతో నల్లగొండ జిల్లా కనగల్ గ్రామానికి చెందిన గండికోట వంశీ, చిత్రం రాకేశ్, చింతల తిరుమలేశ్, కంచి మహేశ్, మాదాసు మ హేశ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించారు. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో నల్లగొండలో సెల్ఫ్ డ్రైవ్కు కారును అద్దెకు తీసుకుని ఒడిశాకు వెళ్లి గంజాయి కొనుగోలు చేసి నల్లగొండలో విక్రయించేందుకు వస్తున్నట్లు నిందితులు నేరం ఒప్పుకున్నారు. దీంతో అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు సీఐ తెలిపారు. ఇద్దరి అరెస్ట్, రిమాండ్ వివరాలు వెల్లడించిన పోలీసులు
-
భద్రతా చర్యలు శూన్యం..బ్రిడ్జి పునరుద్ధరణ పనులు చేపడుతున్న కాంట్రాక్టర్ కనీస భద్రతా చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాత్కాలిక రహదారికి హెచ్చరిక బోర్డులు, రిఫ్లెక్టర్లు, ఇనుప రక్షణ కంచెలు, వంతెనపై సీసీ నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని మండిపడుతున్నారు. హైవే అథారిటీ అధికారులు స్పందించి భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని, లేదంటే ఎప్పుడైనా పెద్ద ప్రమాదం జరిగి ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉందని స్థానికులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, హైవే అథారిటీ అధికారులు వెంటనే స్పందించి తాత్కాలిక వంతెన వద్ద రక్షణ చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు దుమ్మ, ధూళి నియంత్రణకు సీసీ నిర్మాణం ఏర్పాటు చేయాలని వాహనదారులు కోరుతున్నారు.
-
కాళేశ్వరం ప్రధాన ఆలయం నేలమట్టంకాళేశ్వరం: జీర్ణోద్దరణలో భాగంగా కాళేశ్వరం దేవస్థానం ప్రధాన ఆలయాన్ని నేలమట్టం చేశారు. బు ధవారం ఉత్తర, పడమర గోపురాలు కూల్చివేశారు. దీంతో దక్షిణ గోపురం కూల్చివేతను రాత్రివరకు చేపట్టనున్నారు. వందల సంఖ్యలో గ్రామస్తులు కూ ల్చివేతలను తిలకిస్తున్నారు. తూర్పు రాజగోపురం మాత్రం గోదావరి పుష్కరాల అనంతరం కూల్చి పనులు చేపడుతారని ఆలయవర్గాలు తెలిపాయి. శతాధిక వృద్ధురాలి మృతి మహబూబాబాద్ రూరల్ : మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటీ 6వ వార్డు బేతోలు గ్రా మానికి చెందిన శతాధిక వృద్ధురాలు షేక్.సైదాబీ (102) వృద్ధాప్య సమస్యలతో బుధవారం కన్నుమూశారు. సైదాబీ తన 102 ఏళ్ల సుదీర్ఘ జీవితంలో ఎలాంటి తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు లేకుండా జీవించడం విశేషం. సైదాబీకి ఆరుగురు కుమారులు, ఆరుగురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. కోడళ్లు, అల్లుళ్లు, మనువలు, మనువరాళ్లు, మునిమనువలు, మునిమననురాళ్లతో కలిసి కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్య సుమారు 160 మందికి చేరిందని ఆమె మనువడు షేక్.ఖాదర్ బాబా తెలిపారు. కాగా, సైదాబీ మరణవార్త తెలుసుకున్న వెంటనే బంధువులు, గ్రామస్తులు, స్నేహితులు పెద్ద ఎత్తున ఆమె నివాసానికి చేరుకుని భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించారు. పాముకాటుతో మహిళ..పరకాల: పాటు కాటుతో ఓ మహిళ మృతిచెందిన సంఘటన పరకాలలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పట్టణంలోని కొత్త మున్సిపాలిటీ కార్యాలయం సమీపంలోని బుడిగజంగాల కాలనీకి చెందిన పస్తం వసంత (44) బోళ్లు అమ్ముకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. ఈనెల 3న బోళ్లు అమ్ముకొని వచ్చి అలిసిపోయి సాయంత్రం 5 గంటలకు గుడిసెలో నిద్రిస్తుండగా నాగుపాము కాటువేసింది. దీంతో ఆమె రెండో కుమార్తె స్థానికుల సాయంతో బైక్పై పరకాల సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించింది. పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు చెప్పడంతో కుటుంబ సభ్యులు వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. రెండు రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ బుధవారం ఉదయం 6.30 గంటలకు మృతిచెందింది. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పరకాల సీఐ క్రాంతికుమార్ తెలిపారు కోతుల దాడిలో నలుగురికి గాయాలుస్టేషన్ఘన్పూర్: రాఘవాపూర్ గ్రామంలో బుధవారం కోతుల వీరంగం సృష్టించాయి. ఈ దాడిలో నలుగురు గాయపడ్డారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. దశరథం, నారాయణరెడ్డి, సాయి, షరీఫ్ తదితరులు తమ ఇళ్ల వద్ద పనులు చేసుకుంటున్నా రు. దీంతో ఒక్కసారిగా గ్రామంలోకి కోతుల గుంపు వచ్చింది. వారించే ప్రయత్నం చేసిన వారిపై ఒక్కసారిగా దాడిచేశాయి. దాంతో చేతులు, కాళ్లకు గాయాలు కాగా బాధితులు స్టేషన్ ఘన్పూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి వెళ్లి టీకాలు వేయించుకున్నారు. ట్రాక్టర్ల బ్యాటరీల అపహరణ రాఘవాపూర్లో వ్యవసాయ భూముల వద్ద ఉంచిన ట్రాక్టర్ల నుంచి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బ్యాటరీలు దొంగిలించారు. బాధిత రైతులు మేరుగు మధు, కుక్కల రాజు కథనం ప్రకారం.. రాఘవాపూర్ శివారులోని తమ వ్యవసాయ భూముల వద్ద ట్రాక్టర్లతో పొలం దున్ని మంగళవారం సాయంత్రం రైతులు ఇంటికివచ్చారు. తిరిగి బుధవారం పొలం వద్దకు వెళ్లేసరికి ట్రాక్టర్లకు ఉన్న బ్యాటరీలు లేకపోవడంతో చోరీ జరిగినట్లు గుర్తించారు. ఒక్కో బ్యాటరీ ధర రూ.7వేల వరకు ఉంటుందని తెలిపారు. గతంలోనూ గ్రామంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగాయని, ఈ విషయమై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు.
-
రైల్వే డిపో పనుల్లో పురోగతిమహబూబాబాద్ రూరల్: సికింద్రాబాద్ రైల్ నిలయంలో రైల్వే శాఖ ఉన్నత అధికారులు సుదర్శన్ శర్మ, మురళీకృష్ణను మానుకోట ఎమ్మెల్యే మురళీనాయక్ బుధవారం కలిశారు. అత్యంత కీలకమైన రైల్వే మెగా ఫ్రైట్ మెయింటెనెన్స్ డిపో, రైల్వే 4వ లైన్ నిర్మాణ పనులు, మానుకోట ఎల్సీ–80 గేటు వద్ద అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణంతో పాటు పలు అంశాలపై వారితో చర్చించారు. అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. రైల్వే మెగా మెయింటెనెన్స్ డిపో ఏర్పాటుౖకు ఇప్పటి వరకు దాదాపు 90 శాతం ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు అధికారులు తెలిపారన్నారు. ప్రస్తుతం డీపీఆర్ సిద్ధం చేసి పంపాల్సి ఉందని, అనంతరం టెండర్ పూర్తి చేసి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభిస్తామని హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. అలాగే రైల్వే 4వ లైన్ నిర్మాణంలో భాగంగా ఎల్సీ 80 వద్ద రైల్వే పాతబజారు, కొత్తబజారు ప్రాంతాలతో పాటు మహబూబాబాద్ పట్టణ ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం అత్యవసరమని అధికారులకు వివరించామని చె ప్పారు. అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాలని కోరామని, ఈమేరకు రైల్వే అధికారులు ఎల్సీ 80 గేటు వద్ద అండర్ బ్రిడ్జి ప్రతిపాదనను కూడా ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేరుస్తామని తెలిపినట్లు ఎమ్మెల్యే వివరించారు. రైల్వే ఉన్నత అధికారులను కలిసిన ఎమ్మెల్యే మురళీనాయక్
-
నేరాల నియంత్రణలో భాగస్వాములు కావాలి● ఎస్పీ శబరీష్ నెహ్రూసెంటర్: సైబర్ నేరాల నియంత్రణలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని, ప్రతీ ఉద్యోగికి సైబర్ భద్రతపై అవగాహన కల్పించాలని ఎస్పీ శబరీష్ అన్నారు. ‘సురక్షా కా తిరంగా–సైబర్ స్వాతంత్య్ర తెలంగాణ’ అనే సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాలలో బుధవారం పోస్టర్లు ఆవిష్కరించారు. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులతో సైబర్ భద్రతపై ప్రతిజ్ఞ చేయించిన అనంతరం డిజిటల్ సెక్యూరిటీ, ఆన్లైన్ మోసాల నివారణపై అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. ఆర్టిఫిషీయల్ ఇంటెలిజెన్స్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో ముఖచిత్రాలు, ఆడియోలు, వీడియోలు సృష్టించి ఉన్నతాధికారులు, స్నేహితులు, అధికా రుల పేరుతో వచ్చే కాల్స్, సందేశాలను నమ్మొద్దని సూచించారు. సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, వాట్సాప్ ద్వారా అత్యవసర డబ్బు పంపాలని వచ్చే సందేశాలను నమ్మి మోసపోతున్నారని, భవిష్యత్లో ఇలాంటి మోసాలు జరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రతీ అధికారి సైబర్ మోసాలపై అవగాహన పెంచుకుని తమ ఉద్యోగులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రస్తుతం సైబర్ నేరాల్లో 30 శాతం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోసాలే ఉన్నాయని, పదవీ విరమణ ఉద్యోగులు, ఉద్యోగులు, ఆర్థికంగా స్థిరపడిన వారినే టార్గెట్ చేస్తూ సైబర్ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు. సైబర్ మోసానికి గురైన వెంటనే 1930 హెల్ప్లైన్కు సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు. త్వరగా ఫిర్యాదు చేస్తే సంబంధిత బ్యాంకు ఖాతాలు, ఫోన్ నంబర్లపై చర్యలు తీసుకుని నేరగాళ్లను గుర్తించే అవకాశాలు పెరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. సైబర్ భద్రత పోలీసుల బాధ్యత మాత్రమే కాదని, ప్రతీపౌరుడి బాధ్యతని, అప్రమత్తతే సైబర్ మోసాలకు నివారణ అని ఎస్పీ సూచించారు. కార్యక్రమంలో జిల్లా సైబర్సెల్ ఇన్స్పెక్టర్ నరేష్, జీఎంసీ ప్రిన్సిపాల్ అశోక్రెడ్డి, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
-
నా శరీరం కాలి మండుతుంది.. చల్లదనం కావాలికాశిబుగ్గ : వరంగల్ ఎంజీఎం బర్న్స్ వార్డులో ఓ బాధితుడు చల్లదనం కోసం మొరపెట్టుకుంటున్నా డు. ‘కాలిన బొబ్బలతో ఉన్న నా శరీరం మండుతుంది. సల్లగాలి తగులక సల సల కాగినట్లుంది. సార్లు... జెరా చల్లగాలి వచ్చేటట్లు చేయండి’ అంటూ వేడుకుంటున్నాడు. మంగళవారం రాత్రి కాజీపేట మండలం అమ్మవారిపేటలో ఉర్సు కరీమాబాద్కు చెందిన మెరుగు పవన్ పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పటించుకుని తీవ్రమైన కాలిన గాయాలకు గురికాగా ఎంజీఎం బర్న్స్ వార్డుకు తరలించారు. అయితే రాత్రి నుంచి మరుసటి రోజు వరకు వైద్యులు చికిత్స చేస్తున్నప్పటికీ శరీరంపై ఉపశమనం కోసం ఏసీలు పనిచేయకపోవడంతో కాలిన గాయాల మంటను తట్టుకోలేకపోయాడని బాధితుడి మిత్రులు తెలిపారు. బుధవారం బాధితుడి బాధ చూడలేక కుటుంబీకులు ఇంటి వద్ద నుంచి టేబుల్ ఫ్యాన్ తీసుకొచ్చి కాస్తంతా ఊరట కలిగించారని పేర్కొన్నారు. అయితే దాదాపు నెలరోజుల పైనుంచి వార్డులో ఏసీలు పనిచేయడం లేదని తెలుస్తోంది. ఎంజీఎం బర్న్స్ వార్డులో ఓ బాధితుడి మొర వార్డులో ఏసీలు పనిచేయక.. టేబుల్ ఫ్యాన్తో ఊరట
-
వీపీఓలు @ పోలీసింగ్ బలోపేతం● గ్రామ పోలీసు అధికారులతో సేవలు సులభతం ● సురక్షిత సమాజ నిర్మాణానికి కృషి మహబూబాబాద్ రూరల్: గ్రామస్థాయిలో పోలీసింగ్ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి గ్రామ పోలీసు అధికారులు సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తద్వారా ప్రజలకు పోలీసు శాఖను మరింత చేరువ చేస్తూ, గ్రామాల్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజల్లో చట్టాలపై అవగాహన కల్పించడం వంటి అంశాల్లో వీపీఓలు కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. ప్రజల భాగస్వామ్యంతో గ్రామాలను సురక్షితంగా, ప్రశాంతంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తూ వీపీఓలు అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. వారి విధులు.. గ్రామాల్లో అనుమానాస్పద వ్యక్తుల కదలికలు, గంజాయి రవాణా, విక్రయాలు, మాదకద్రవ్యాల వినియోగం, అక్రమ మద్యం తయారీ, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలపై సమాచారం సేకరించి వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు అందిస్తున్నారు. నేరాల నియంత్రణ, రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలపై గ్రామ ప్రజలకు నిరంతరం అవగాహన కల్పిస్తూ, ఓటీపీలు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, ఏటీఎం పిన్, వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని అపరిచితులతో పంచుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు. పెట్టుబడులు, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాలు, డిజిటల్ అరెస్టు, కస్టమర్ కేర్ పేరుతో జరిగే మోసాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలుపుతున్నారు. ప్రతీ గ్రామానికి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వాట్సాప్ గ్రూపులను వీపీఓలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ, గ్రామ ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, పోలీసు శాఖ మధ్య సమన్వయాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తున్నారు. ఈ గ్రూపుల ద్వారా పోలీసు శాఖ జారీ చేసే సూచనలు, సైబర్ నేరాల హెచ్చరికలు, మహిళలు, చిన్నారుల భద్రత, ట్రాఫిక్ నియమాలు, ప్రభుత్వ సూచనలు, ప్రజా భద్రతకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వెంటనే ప్రజలకు చేరవేస్తున్నారు. సందేహాల నివృత్తి.. గ్రామస్తులకు ఏమైనా సందేహాలు, సమస్యలు లేదా పోలీసు శాఖకు సంబంధించిన సమాచారం అవసరమైనప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా వీపీఓలు వెంటనే స్పందించి సరైన అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ప్రజలు ఇచ్చే సమాచారాన్ని వెంటనే సంబంధిత పోలీసు అధికారులకు చేరవేసి సత్వర చర్యలు తీసుకునేలా వారధిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజా భద్రత, చట్టాలపై అవగాహన, ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురించి ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ బాధ్యతాయుత పౌరస్ఫూర్తిని పెంపొందిస్తున్నారు. ప్రజల సహకారంతో సురక్షిత సమాజ నిర్మాణం గ్రామస్తుల సహకారంతోనే నేరరహిత, ప్రశాంత, సురక్షిత సమాజ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుంది. గ్రామాలను సురక్షితంగా, ప్రశాంతంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం. గ్రామ స్థాయిలో పోలీసింగ్ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి గ్రామ పోలీసు అధికారులు సమర్థవంతంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజలకు పోలీసు శాఖను మరింత చేరువ చేస్తూ, గ్రామాల్లో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, నేరాల నియంత్రణ, ప్రజల్లో చట్టాలపై అవగాహన కల్పించడం వంటి అంశాల్లో వీపీఓలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. – డాక్టర్ పి.శబరీష్, ఎస్పీ ప్రత్యేకించి యువత చెడు వ్యసనాలు, గంజాయి, మాదకద్రవ్యాలు, ఇతర సామాజిక దురాచారాలకు దూరంగా ఉండేలా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల సాధన, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలపై దృష్టి సారించాలని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని క్రమశిక్షణతో శ్రమిస్తే జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చని యువతకు స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఓ గ్రామంలో స్థానికులతో మాట్లాడుతున్న వీపీఓ(ఫైల్)
-
స్కానింగ్ నిర్వాహకుడు ప్రవీణ్ అరెస్ట్జనగామ: లింగనిర్ధారణ కేసులో స్కానింగ్ సెంటర్ నిర్వాహకుడిని అరెస్ట్ చేసినట్లు ఏసీపీ భీంశర్మ వెల్ల డించారు. బుధవారం పట్టణ పోలీస్స్టేషన్లో సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డితో కలిసి ఏసీపీ విలేకరులతో మాట్లాడారు. మేడ్చల్ జిల్లా మేడిపల్లి ఫీర్జాదిగూడకు చెందిన అంబాల భాస్కర్గౌడ్ ఫిర్యాదు మేరకు నమోదైన కేసులో జనగామ జిల్లా చిల్పూరు మండలం మల్కాపురం గ్రామానికి చెందిన (ప్రస్తుతం హనుమకొండ గోపాలపూర్ నివాసి) ల్యాబ్టెక్నీషియన్ ప్రవీణ్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలిపారు. అక్రమంగా లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో నిందితుడు అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు. వివిధ జిల్లాలకు చెందిన కొందరు ఆర్ఎంపీలు, మధ్యవర్తుల ద్వారా గర్భిణులను ప్రవీణ్ వద్దకు పంపించగా.. ఒక్కోకేసుకు రూ.5 వేల నుంచి రూ.8 వేల వరకు వసూలు చేసినట్లు వెల్లడైందన్నారు. ఇదే తరహా కేసుల్లో గతంలోనూ అతడు నిందితుడిగా ఉన్నట్లు తేలిందన్నారు. 2021, 2023లో పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో మొత్తం ఐదు కేసులు నమోదై, వాటిలో అరెస్టయి జైలుకు వెళ్లి వచ్చినట్లు విచారణలో వెల్లడైందన్నారు. ఆ కేసులకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కూడా సేకరిస్తున్నట్లు చెప్పారు. జనగామ పోలీస్స్టేషన్లో నమోదైన ఈ కేసును పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత సూచన మేరకు వెస్ట్జోన్ డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్, ఏసీపీ భీంశర్మ పర్యవేక్షణలో సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డి బృందం దర్యాప్తు చేపట్టింది. బుధవారం జనగామ మండలం శామీర్పేట బైపాస్ వద్ద సీఐ ఆధ్వర్యంలో వాహనాల తనిఖీలు చేస్తుండగా నిందితుడు ప్రవీణ్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా నేరం అంగీకరించినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం మరో 12 నుంచి 15 మంది వరకు ఈ వ్యవహారంలో భాగస్వాములై ఉండే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నామని, వారిని కూడా గుర్తించి అరెస్ట్ చేస్తామని ఏసీపీ స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసు ఛేదనలో ప్రతిభ కనబరిచిన సీఐ, ఎస్సై భరత్, కానిస్టేబుళ్లు కరుణాకర్, సాగర్, కృష్ణ, భాస్కర్ను పోలీస్ కమిషనర్ అభినందించినట్లు ఏసీపీ వెల్లడించారు. నిందితుడు ప్రవీణ్ నుంచి రెండు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ యంత్రాలు, కారు, రెండు ఫోన్లు, రూ.15వేల నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నామని పేర్కొన్నారు. సమావేశంలో ఎస్సై నర్సయ్య ఉన్నారు. మరో 12 నుంచి 15 మంది పాత్రపై దర్యాప్తు ఏసీపీ భీంశర్మ
-
గురుకులాలకు వచ్చిన ఏకరూప దుస్తుల క్లాత్గురువారం శ్రీ 6 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026వ్యవసాయ శాఖ పథకాలపై సమీక్షమహబూబాబాద్ రూరల్: ప్రభుత్వం, వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పథకాలపై రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ ఉన్నత అధికారులు బుధవారం సమీక్ష చేపట్టారు. హైదరాబాద్ నుంచి రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ సురేంద్రమోహన్ పథకాలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్షించారు. వ్యవసాయ శాఖ అమలు చేస్తున్న పథకాలు, ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో ప్రత్యామ్నాయ పంటలసాగు వివరాలు, ఎరువుల లభ్యత, విత్తన నమూనాల సేకరణపై సమీక్ష నిర్వహించారు. వీసీలో డీఏఓ విజయచంద్ర, ఏడీఏలు, మండల వ్యవసాయ అధికారులు పాల్గొన్నారు. స్థల పరిశీలనఇనుగుర్తి: మండల కేందంల్రో తహసీల్దార్ కార్యాలయ భవన నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం కేటాయించిన స్థలాన్ని బుధవారం అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్ పరిశీలించారు. భవన నిర్మాణానికి స్థలం అనుకూలత, సర్వే నంబర్ల వివరాలను రెవెన్యూ అధికారులరు అడిగి తెలుసుకున్నారు. భవన నిర్మాణ పనులు త్వరి తగతిన ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవా లని అధికారులను ఆదేశించారు. తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, ఎంపీడీఓ బండారు పార్థసారథి, డీఈ లూర్ద్, ఆర్ఐలు బషీర్, మున్వర్ అలీ, దిశ కమిటీ సభ్యుడు గుజునూరి బాబురావు, ఇనుగుర్తి సర్పంచ్ తమ్మడపల్లి కుమార్, సర్వేయర్లు, రెవెన్యూ సిబ్బంది ఉన్నారు. విద్యుత్ శాఖ ఎస్ఈగా దర్శన్కుమార్నెహ్రూసెంటర్: జిల్లా విద్యుత్ శాఖ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్(ఎస్ఈ)గా దర్శన్కుమార్ బుధవారం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. హనుమకొండలో టెక్నికల్ డీఈగా పనిచేసిన ఆయన పదోన్నతిపై మహబూబాబాద్కు బదిలీ అ య్యారు. ఇక్కడ ఎస్ఈగా పనిచేసిన విజయేందర్రెడ్డి వరంగల్కు బదిలీ అయ్యారు. మీసేవ నిర్వాహకులు మార్గదర్శకాలు పాటించాలిగార్ల: మీ సేవ నిర్వాహకులు ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలను విధిగా పాటించి, దరఖాస్తుదారులతో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని జిల్లా మీసేవ మేనేజర్ యుగంధర్ సూచించారు. బుధవారం గార్లలోని మీసేవ కేంద్రాలను ఆయన ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పారదర్శకంగా, నాణ్యతతో సకాలంలో సేవలు అందుతున్నాయా అని మీ సేవకు వచ్చిన దరఖాస్తుదారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రతీ మీసేవ కేంద్రంలో సిటిజన్ చార్టర్ ప్రజలకు స్పష్టంగా కనిపించే విధంగా ప్రదర్శించాలన్నారు. సిటిజన్ చార్టర్లో మీసేవ అందించే సేవలు, సేవల రుసుములు, సేవల కాలపరిమితి, ప్రజల హక్కులను ప్రదర్శించాలని నిర్వాహకులకు సూచించారు. సేవలకు సంబంధించిన ఏమైనా సమస్యలు ఎదురైతే ప్రజ లు నేరుగా జిల్లా మేనేజర్ సెల్ నంబర్ 79950 16039కు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన రుసుముకు మించి అదనంగా చార్జీలు వసూలు చేయొద్దని నిర్వాహకులను ఆదేశించారు. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. సాక్షి, మహబూబాబాద్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఏటా ఏకరూప దుస్తులు అందిస్తోంది. అయితే ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు అందించలేదు. ఏటా పాఠశాలల పునఃప్రారంభం రోజే ఇవ్వగా..ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. దుస్తుల రంగులు మారుస్తాం.. పద్రాగస్టుకు ఇస్తామని చెప్పిన ప్రభుత్వం సగం బడులకు మాత్రమే క్లాత్ పంపించింది. ఇందులో కూడా అంగీ క్లాత్ ఉంటే.. లాగు క్లాత్ సరిగా లేకపోవడం.. లాగు క్లాత్ ఉంటే అంగీ క్లాత్ సరిగా లేదు. ఇటువంటి పరిస్థితిలో విద్యార్థులకు పంద్రాగస్టు వేడుకలకు పాత దుస్తులే దిక్కుగా మారనున్నాయి. సగం పాఠశాలలకు క్లాత్.. పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమై రెండు నెలలు అవుతోంది. మొదటి రోజు ఇవ్వాల్సిన దుస్తులు ఇప్పటి వరకు అందించలేదు. దుస్తులు కుట్టించేందుకు జిల్లాలకు క్లాత్ పంపిచామని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇందులో సగం పాఠశాలలకు కూడా క్లాత్ రాలేదని తెలిసింది. జిల్లా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, గురుకులాలు, కేజీబీవీలు, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ హాస్టల్స్, మోడల్ స్కూల్స్ ఇలా మొత్తం 11 విభాగాలకు చెందిన 928 పాఠశాలలు ఉన్నాయి. ఇందులో మొత్తం 71,188 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. చిన్నపిల్లలకు నిక్కర్, షర్ట్, పెద్ద పిల్ల లకు ప్యాంట్, షర్ట్, బాలికలకు టాప్, పర్కిన్, లెగ్గిన్లతో కూడిన రెండు జతలు, ఒక వైట్ డ్రస్ ఇవ్వాలి. మొత్తం 1,68,434 జతలకు గాను ఇప్పటి వరకు 26,940 జతలకు మాత్రమే క్లాత్ వచ్చింది. మిగిలిన క్లాత్ ఇప్పటి వరకు రాలేదు. ఇందులో కేజీబీవీలు, జ్యోతిరావుపూలే, మైనార్టీ, సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, ఏకలవ్య పాఠశాలకు మాత్రమే కొన్నచోట్ల రెండు జతలకు, మరికొన్నిచోట్ల ఒక్క జతకు క్లాత్ వచ్చింది. అన్ని విభాగాల పాఠశాలలు 928విద్యార్థులు: 71,188అందిన దుస్తులు: 15,861అందాల్సినవి 55,327● ప్రమాదకర లో–లెవల్ వంతెనపై రాకపోకలకు అనుమతిమరో వారం రోజుల్లో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరగనున్నాయి. పంద్రాగస్టుకు కొత్త దుస్తులు వేసుకోవడం పరిపాటి. అయితే ఈ ఏడాది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల్లో సగం మందికి కొత్తదుస్తులు లేకపోవడంతో పాత వాటితోనే జెండా పండుగ జరుపుకోనున్నారు. ప్రధానంగా కొన్ని పాఠశాలలు అందులో కేజీబీవీలు, జ్యోతిరావుపూలే, మైనార్టీ వెల్ఫేర్, సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్తో పాటు ఏకలవ్య గురుకులాలకు కొత్తదుస్తులు అందించేందుకు అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లా ఐదు మున్సిపాలిటీల పరిధిలో ఉన్న 135 గురుకులాలు, పాఠశాలలకు చెందిన 24,069 మంది విద్యా ర్థులకు మెప్మా సంఘాల మహిళలతో, మండలాల్లోని పాఠశాలలు, గురుకులాల్లో చదివే 47,119మంది విద్యార్థులకు ఆయా ప్రాంతాల్లోని స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో దుస్తులు కుట్టిస్తున్నారు. అయితే ఇందులో కేజీబీవీల్లో చదివే 352 మంది, జ్యోతిరావుపూలే గురుకులాల్లో చదివే 304 మంది, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్లో చదివే 593 మంది విద్యార్థులకు పర్కిన్, పైజామా క్లాత్ రాగా.. టాప్ క్లాత్ తక్కువగా వచ్చింది. అదే విధంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, సంక్షేమ హాస్టళ్లు, తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లల్లో చదివే విద్యార్థులకు క్లాత్ రానందున వారికి పంద్రాగస్టుకు దుస్తులు ఇచ్చే అవకాశం లేదు. పాత దుస్తులతోనే హాజరుకానున్నారు. పాత దుస్తులతోనే.. జిల్లాలోని విద్యార్థుల వివరాలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సరఫరాలో జాప్యం వచ్చిన క్లాత్ కుట్టించేందుకు అధికారుల తంటాలుత్వరగా కుట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాం.. జిల్లాలోని అన్ని విభాగాలకు చెందిన విద్యార్థులకు పంద్రాగస్టుకు కొత్తదుస్తులు అందించే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. ఇందులో కొన్ని జతలు మెప్మా, మరికొన్ని జతలు సెర్ప్ మహిళలకు అందజేశాం. అవి కుట్టి ఇస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు క్లాత్ రాని చోట్ల త్వరగా క్లాత్ అందించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. వీలైనంత త్వరగా దుస్తులు కుట్టించి విద్యార్థులకు అందజేస్తాం. – సత్యనారాయణమూర్తి, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి
-
మహిళపై కొండచిలువ దాడిజనగామ: జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం కంచనపల్లి గ్రామంలో మొక్కజొన్న చేనులో పని చేస్తున్న ఓ మహిళపై భారీ కొండ చిలువ బుధవారం దాడికి పాల్పడింది. అప్రమత్తతతో వ్యవహరించిన మహిళ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడంతో పాటు గ్రామస్తులు వెంటనే స్పందించడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. గ్రామానికి చెందిన స్వప్న తన వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మొక్కజొన్న చేనులో పని చేస్తుండగా అక్కడ దాక్కున్న సుమారు 12 అడుగులకు పైగా పొడవున్న భారీ కొండ చిలువ ఒక్కసారిగా ఆమెను నోటితో కరిచింది. ఈ ఘటనతో షాక్కు గురైన స్వప్న ధైర్యం కోల్పోకుండా పాము నుంచి తప్పించుకుని కేకలు వేస్తూ బయటకు పరుగులు తీసింది. అరుపులు విన్న సమీప రైతులు, కుటుంబీకులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. అనంతరం కొండ చిలువను చంపి సంచిలో వేసుకుని, గాయపడిన స్వప్నతో కలిసి జనగామ జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే డాక్టర్ కల్నల్ భిక్షపతి అత్యవసర చికిత్స ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం స్వప్న ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని, ప్రాణాపాయం లేదని ఆయన తెలిపారు. మొక్కజొన్న చేనులో పని చేస్తుండగా ఘటన
-
గోల్డ్చైన్ చోరీ.. మహిళ అరెస్ట్రఘునాథపల్లి: గోల్డ్చైన్ చోరీ చేసిన మహిళను రఘునాథపల్లి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. మాదారం గ్రామానికి చెందిన గుడి ప్రమీల ఇంట్లోకి గతనెల 23న తాళ్లమూడి శైలజ వచ్చింది. మాయమాటలతో అక్కడే బసచేసి తెల్లవారుజామున తులం బంగారు గొలుసుతో శైలజ పరారైంది. బుధవారం రఘునాథపల్లి బస్టాండ్ సమీపంలో నిందితురాలిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని గోల్డ్ చైన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గతంలో కూడా ఇవే తరహా నేరాలకు ఆమె పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. అనంతరం జనగామ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. న్యాయమూర్తి రిమాండ్ విధించడంతో ఆమెను నర్సంపేట జైలుకు తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పుస్తెలతాడు చోరీ ఏటూరునాగారం: మండల కేంద్రంలోని 13వార్డుకు చెందిన ఎంపెల్లి సరోజన మెడలో బంగారం పుస్తెలతాడును దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. బాధితురాలి కథనం ప్రకారం.. మంగళవారం తెల్లవారు జామున ఇంటి వద్ద వరండాలో నిద్రిస్తుండగా మెడలో నుంచి 3.15 తులాల పుస్తెలతాడును గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు లాక్కెళ్లారు. ఈ విషయమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు.
-
గల్లంతైన వృద్ధుడి మృతదేహం లభ్యంపలిమెల : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలం సర్వాయిపేట గ్రామానికి చెందిన కుమ్మరి అంకయ్య (60) మంగళవారం గోదావరిలో చేపల వేటకు వెళ్లి గల్లంతయ్యాడు. బుధవారం మహదేవపూర్ సీఐ వెంకటేశ్వర్లు, పలిమెల ఎస్సై శశాంక్ అధ్వర్యంలో డీఆర్ఎఫ్, పోలీస్ సిబ్బంది, స్థానిక మత్స్యకారులు, గజ ఈతగాళ్లు గోదావరిలో ముమ్మర గాలింపు చేపట్టగా మధ్యాహ్నం అంకయ్య మృతదేహం లభ్యమైనట్లు సీఐ వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు. అనంతరం మృతదేహాన్ని పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మహదేవపూర్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించినట్లు సీఐ పేర్కొన్నారు.
-
అంగన్వాడీ కేంద్రాల విద్యుద్దీకరణ పూర్తి చేయాలిహన్మకొండ : అంగన్ వాడీ కేంద్రాల విద్యుద్దీకరణ పనులు ఈ నెల 10వ తేదీలోపు వేగంగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర మహిళ అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ శ్రుతి ఓజా ఆదేశించారు. బుధవారం హైదరాబాద్ నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్(వీసీ)లో హనుమకొండ నక్కలగుట్టలోని టీజీఎన్పీడీసీఎల్ ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి సీఎండీ వరుణ్ రెడ్డి, డైరెక్టర్ వి.మోహన్ రావు, చీఫ్ ఇంజినీర్ సురేందర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జనగామ, ఖమ్మం, ములుగు, రాజన్న సిరిసిల్ల సర్కిళ్ల సూపరింటెండింగ్ ఇంజినీర్లు, కన్స్ట్రక్షన్ డీఈలు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు విద్యుత్ సదుపాయం కల్పించే పనుల పురోగతిపై ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ టీజీఎన్పీడీసీఎల్ పరిధిలో ఇంకా పెండింగ్లో ఉన్న ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, జనగామ, ఖమ్మం, ములుగు, రాజన్న సిరిసిల్ల సర్కిళ్లలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల విద్యుద్దీకరణ పనులను మరింత వేగవంతం చేయాలన్నారు. అనంతరం టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ సీఎండీ కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ జిల్లా అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో విద్యుద్దీకరణ పనులు నిర్దేశించిన గడువులోగా పూర్తి చేస్తామన్నారు. మహిళా అభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ శ్రుతి ఓజా
-
పారిశుద్ధ్య పనుల్లో నిర్లక్ష్యం వద్దువరంగల్ అర్బన్: లక్ష్మీపురం కూరగాయల మార్కెట్లో పారిశుద్ధ్య పనుల్లో నిర్లక్ష్యం తగదని జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి. వెంకన్న హెచ్చరించారు. బుధవారం ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎర్రప్రియాంకతో కలిసి కమిషనర్ లక్ష్మీపురం మార్కెట్ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ మార్కెట్ పరిధిలో ప్రతిరోజూ ఉత్పత్తి అవుతున్న ఘన వ్యర్థాలను ఆలస్యం లేకుండా సకాలంలో తరలించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. రాంపూర్ డంపింగ్ యార్డుకు తరలించడంలో జాప్యం అవుతున్నందున చెత్తను ముందుగా బాలసముద్రం ట్రాన్న్స్ఫర్ స్టేషన్న్కు తరలించి అక్కడి నుంచి శాసీ్త్రయ పద్ధతిలో తరలించే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జీడబ్ల్యూఎంసీ పరిధిలోని ప్రధాన మురుగు కాల్వలు, డ్రైనేజీలను నిరంతరం శుభ్రం చేయాలని సూచించారు. అనంతరం నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటిగ్రేటెడ్ వెజ్, నానన్వెజ్ మార్కెట్ను కమిషనర్ పరిశీలించారు. సీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రాజారెడ్డి, సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్ రాజ్కుమార్, సీహెచ్ఓ లక్ష్మారెడ్డి, ఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రాజేశ్బాబు పాల్గొన్నారు. పథకాలను వేగవంతంగా అమలు చేయాలి మెప్మా ఆధ్వర్యంలో అమలవుతున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాలు, జీవనోపాధి కార్యక్రమాలను వేగవంతంగా అమలు చేయాలని జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ వెంకన్న అధికారులను ఆదేశించారు. బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి కేంద్రాన్ని త్వరితగతిన అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ఆదేశించారు. అనంతరం పోతననగర్లో నిర్మించిన ఆధునిక యాంత్రీకృత ధోభీఘాట్ను మహిళా సంఘాలు లేదా రజక సంఘాల ద్వారా నిర్వహించేలా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. మెప్మా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ రాజేశ్వరరావు, ఉప కమిషనర్ సమ్మయ్య, డీఎంసీలు రజితారాణి, రేణుక, పీఎంసీలు రమేశ్, వెంకట్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.● జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ టి. వెంకన్న
-
అరకొర వసతులుఇరుకు గదులు ..వరంగల్ స్పోర్ట్స్: క్రీడా పాఠశాలను జిల్లాకు తీసుకొచ్చామని గొప్పగా చెప్పుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు ప్రారంభించి చేతులు దులుపుకున్నారు. ప్రారంభమైన రోజు వెళ్లిన ప్రజాప్రతినిధులు ఇప్పటి వరకు అటువైపు తిరిగి కన్నెత్తి చూడలేదు. క్రీడాకారులకు మెరుౖగైన వసతులు కల్పించామా.. పిల్లలకు ఏమైనా సమస్యలున్నాయా అని ఆరాతీసిన వారే కరువయ్యారు. క్రీడా పాఠశాల ప్రారంభమైన రెండో విద్యా సంవత్సరానికే నిర్వహణ అగమ్యగోచరంగా మారింది. మెరుగైన వసతులు కల్పించాల్సిన అధికారులు ఏదో నడిస్తే చాలు అన్నట్లు మమ అని పిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. క్రీడా పా ఠశాలపై నిర్లక్ష్యం ఇలాగే కొనసాగితే మరో ఏడాది కొనసాగడం కష్టమేనని పలువురు వాపోతున్నారు. ఆర్భాటంగా ప్రారంభం.. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆధ్వర్యంలో గత ఏడాది నవంబర్ 16వ తేదీన మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మ ణ్ చేతుల మీదుగా క్రీడా పాఠశాల ఆర్భాటంగా ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి విద్యార్థులను ప్రతిభ ఆధారంగా ఎంపిక చేశారు. క్రీడల్లో రాణిస్తే ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందని అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చెప్పిన మాటలతో తల్లిదండ్రులు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి తమ పిల్లలను క్రీడా పాఠశాలలో చేర్పించారు. తీరా చూస్తే చెప్పిన మాటలకు ఇక్కడి పరిస్థితులకు పొంతన లేదని తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. 141 మంది విద్యార్థులు.. ఏడుగురు టీచర్లు పలు జిల్లాలకు చెందిన విద్యార్థులతో మొదటి సంవత్సరం క్రీడా పాఠశాలలో 4వ తరగతి కొనసాగింది. ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 4 తరగతితో పాటు 5 వ తరగతి విద్యార్థులకు ప్రవేశాలు కల్పించారు. ప్ర స్తుతం క్రీడా పాఠశాలలో 4వ తరగతిలో బాలురు 39, బాలికలు 40 మంది విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. 5వ తరగతిలో బాలురు 34 మంది, బాలికలు 28 మంది ఉన్నట్లు క్రీడాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. విద్యాబోధన కోసం ముగ్గురు ఉపాధ్యాయినులు, ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఒక ప్రిన్సిపాల్ విధులు నిర్వర్తిస్తున్నట్లు వారు పేర్కొన్నారు. కరువైన ధోబీ.. క్రీడా పాఠశాల చిన్నారుల బట్టలు ఉతికేందుకు ధోబీ లేకపోవడం బాధాకరం. గత ఏడాది ధోబీ బట్టలు ఉతకగా ఈ విద్యాసంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు గడుస్తున్నా ధోబీని నియమించడంలో క్రీడాశాఖ అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. అన్నం తినడమే సరిగా రాని చిన్నారులు వారి బట్టలను వారే ఉతుక్కోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొనడం శోచనీయం. బాటిల్ నీళ్లతోనే సరి.. చిన్నారులు మెస్లో భోజనం చేసిన అనంతరం బాటిల్లో వాటర్ పట్టుకుని రావాల్సిందే. బాటిల్లో నీళ్లతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు. స్పో ర్ట్స్ స్కూల్ విద్యార్థులు పడుకునే గదుల్లో కనీసం తాగునీటి వసతి కల్పించకపోవడం అధికారులు నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.ధోబీ కావాలని ప్రతిపాదనలు పంపించాం..గత విద్యా సంవత్సరం చేసిన ధోబీ రేటు విషయంలో సయోధ్య కుదరకపోవడంతో మానేసింది. దీంతో ధోబీ కావాలని ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపించాం. పిల్ల లు పడుకునే గదుల వద్ద తాగునీటి కోసం త్వరలోనే రిఫ్రిజరేటర్లను ఏర్పాటు చే స్తాం. దోమల బెడద నుంచి కిటికీలకు మెష్ డోర్లను సైతం ఏర్పాటు చేయనున్నాం. ప్రస్తుతానికి నాలుగు గదుల్లో 73 మంది విద్యార్థులను సర్దుబాటు చేశాం. ఇంకో రెండు గదులు కావాలని కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాం. వీలైనంత తొందర్లోనే గదుల కొరత లేకుండా చూస్తాం. – ప్రశాంత్, డీవైఎస్ఓ, హనుమకొండ4 గదులు.. 73 మంది బాలురు 4, 5 తరగతులకు 68 మంది బాలికలు, 73 మంది బాలురు ఉన్నారు. రాత్రి బస అనంతరం పడుకోవడానికి బాలికలను స్టేడియంలోని రీజినల్ స్పోర్ట్స్ హాస్టల్కు చెందిన సీనియర్ క్రీడాకారిణులతో జత చేర్చారు. బా లురకు మాత్రం 4 గదులు కేటాయించారు. ఒక్కో గదిలో 10 బెడ్లు వేయగా రెండు బెడ్లలో ముగ్గురు పడుకునేలా ఏర్పాటు చేశారు. కాగా, బెడ్షీట్లు, దుప్పట్ల పంపిణీ కరువవయ్యారు. కిటికీలకు మెష్ లేకపోవడంతో రాత్రంతా విద్యార్థులు దోమలతో సహవాసం చేస్తున్నారు. టాయిలెట్లు శుభ్రంగా లేకపోవడంతో దుర్వాసన వస్తోందని విద్యార్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నారులే బట్టలు ఉతుక్కోవాలి బెడ్షీట్లు, దుప్పట్ల పంపిణీ కరువు దోమలతో విద్యార్థుల సహవాసం తాగునీటికి తప్పని తిప్పలు చతికిలపడిన క్రీడా పాఠశాల నిర్వహణ అధికారుల నిర్లక్ష్యానికి పరాకాష్ట
-
అద్దెభవనంలో పాఠశాల ప్రారంభంకేసముద్రం: మున్సిపాలిటీ పరిధి బ్రహ్మంగారితండాలో అద్దెభవనంలో ప్రాథమిక పాఠశాలను డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి బుధవారం ప్రారంభించా రు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పాఠశాలకు పక్కాభవనం లేక, ఇన్నేళ్లుగా రేకుల షెడ్డు కింద విద్యార్థులు చదువుతూ ఇబ్బందులు పడ్డారన్నారు. విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం అద్దెభవనంలో పాఠశాలను ప్రారంభించామని, ప్రతీ నెల అద్దెను జిల్లా విద్యాశాఖ చెల్లిస్తుందన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ కాలేరు యాదగిరి, కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎం చంద్రశేఖర్, డీఎస్ఓ అప్పారావు, ఏఎంఓ వెంకటేశ్వర్లు, ఉపాధ్యాయులు శ్రీశైలం, సంతోష్ పాల్గొన్నారు. పాఠశాలల్లో మొక్కలు నాటాలిమహబూబాబాద్ అర్బన్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా మొక్కలు నాటాలని డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి అన్నారు. మానుకోట మున్సిపల్ పరిధి ఈదులపూసపల్లి ప్రాథమిక పాఠశాలలో బుధవారం వన మహోత్సవం నిర్వహించగా.. డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి హాజరై విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పాఠశాల ఆవరణ, ఖాళీ ప్రదేశాలతో పాటు రోడ్డుకు ఇరువైపులా మొక్కలు నాటాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎంఈఓ వెంకటేశ్వర్లు, పాఠశాలల హెచ్ఎంలు వెంకటేశ్వర్లు, వీరయ్య, కౌన్సిలర్ స్పందన, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
-
ప్రాణం తీసిన కారు సడన్ బ్రేక్..● ఆగి ఉన్న కారును ఢీకొన్న బైక్ ● కానిస్టేబుల్ దుర్మరణం రఘునాథపల్లి: కారు సడన్ బ్రేక్ ఓ కానిస్టేబు ల్ ప్రాణం తీసింది. ముందు వెళ్తున్న కారు సడన్ బ్రేక్ వేయడంతో వెనుక బైక్పై వస్తూ ఓ కానిస్టేబుల్ ఢీకొని దుర్మరణం చెందాడు. ఈ ఘటన బుధవారం హనుమకొండ– హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిలోని కోమళ్ల టోల్ ప్లాజా సమీపంలో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. జనగామ జిల్లా జఫర్గడ్ మండలం కునూరు గ్రామానికి చెందిన పారుపల్లి ధనుంజయ (43) హనుమకొండ జిల్లా హసన్పర్తి పోలీస్స్టేషన్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. రఘునాథపల్లిలో జరిగిన ఓ ఫంక్షన్కు బైక్పై హాజరయ్యాడు. మధ్యాహ్నం తిరిగి విధులకు వెళ్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో కోమళ్ల టోల్ ప్లాజా సమీపం మలుపు వద్ద ముందు వెళ్తున్న కారును డ్రైవర్ సడన్ బ్రేక్ వేసి రహదారిపై నిలిపాడు. వెనుక ఉన్న ధనుంజయ కారును ఢీకొన్నాడు. దీంతో రోడ్డుపై ఎగిరి పడడంతో తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. హెల్మెట్ ధరించి ఉన్నా స్టిప్ తెగి పోవడంతో తల నుంచి ఎగిరిపోయింది. స్థానికులు గుర్తించి వెంటనే జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించగా వైద్యులు పరిక్షించి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు నిర్ధారించారు. మృతుడికి భార్య దీప, కుమారుడు కార్తీక్, కూతురు ఉన్నారు. మృతుడి కుమారుడు కార్తీక్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై నరేశ్ తెలిపారు.
-
స్కూల్ యూనిఫామ్ త్వరగా అందించాలిగూడూరు: ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు అందించే స్కూల్ యూనిఫామ్ కుట్టు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ అన్నారు. మండలంలోని కొల్లాపురంలో శ్రీ సమ్మక్క–సారక్క గిరిజన ఆదివాసీ టైలర్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో కుడుతున్న దామరవంచ స్కూల్ పిల్లల యూనిఫామ్ కేంద్రాన్ని బుధవారం కలెక్టర్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా దుస్తులు కుట్టే మహిళలతో మాట్లాడి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. దామరవంచ గురుకులానికి చెందిన 500 మంది విద్యార్థుల యూనిఫామ్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పూర్తి చేయాలని కలెక్టర్ సూచించారు. నీటి కుంటలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.. భూగర్భ జలాల పెంపు, కరువుకాలంలో పంటలను కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడే నీటి కుంటలను రైతులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ సూచించారు. మండలంలోని గుండెంగలో వీబీజీ రాంజీ పథకంలో రైతుల పంట భూముల్లో తవ్వించిన ఫామ్ పాండ్స్ (నీటి కుంటలు)లను కలెక్టర్ పరిశీలించారు. కొలతల ప్రకారం ఏర్పాటు చేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వర్షాలు పడక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఇలాంటి నీటి కుంటలు ఎంతో ఉపయోగకరమన్నారు. ఈజీఎస్ ఏపీడీ మల్లీశ్వరి, తహసీల్దార్ నాగభవాని, ఎంపీడీఓ సత్యనారాయణ పాల్గొన్నారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు సహకరించాలి మహబూబాబాద్: ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియకు పూర్తిస్థాయిలో రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు సహకరించాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ కోరారు. కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో బుధవారం సర్ ప్రక్రియపై రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో సమావేశం నిర్వహించారు. కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. బీఎల్ఓలు, సూపర్వైజర్లు ఓటరు డిజిటలైజేషన్ కార్యక్రమంలో క్షేత్రస్థాయిలో నిమగన్నమై పని చేస్తున్నారన్నారు. రాజకీయ పార్టీల నాయకులు బీఎల్ఓలకు, అధికారులకు సహకారం అందించాలన్నారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్, రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు మార్నేని వెంకన్న, సురేష్నాయుడు, శ్యాంసుందర్శర్మ, రామారావు, విజయ్కాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్
-
విద్యార్థులకు సైబర్ నేరాలపైఅవగాహన కల్పించాలి● వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత వరంగల్ క్రైం : విద్యార్థులకు సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పించాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయులపై ఉందని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ ఎన్.శ్వేత సూచించారు. ‘సురక్షా కా తిరంగా’ కార్యక్రమంలో భాగంగా సెంట్రల్ జోన్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో బుధవారం బాలసముద్రంలోని కాళోజీ కళా క్షేత్రంలో సైబర్ నేరాలపై ప్రభుత్వ పాఠాశాల ఉపాధ్యాయులకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ దేశ వ్యాప్తంగా ఎంతో సైబర్ మంది నేరగాళ్లు ప్రజల సొమ్మును దోచుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఇలాంటి ఘటనలు వింటున్నా, సైబర్ నేరాలపై అవగాహన ఉన్నా ప్రజలు మోసపోతూనే ఉన్నారన్నారు. ఇందుకు ప్రధానంగా అత్యాశే కారణమన్నారు. దీంతోపాటు భయం, అత్యవసరం లాంటి కారణాలతో సైబర్ మోసాల బారిన పడుతున్నారన్నారు. గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే మెసేజ్లు, ఫొటోలపై క్లిక్ చేయడం ప్రమాదమన్నారు. అలాగే, పిల్లలకు ప్రైవేట్ లైఫ్, పబ్లిక్ లైఫ్పై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ఎంతో మంది తమ వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాల ద్వారా పంచుకోవడం వల్ల ఎన్నో అనర్థాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. అనంతరం సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ రూపొందించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ దార కవిత, విద్యాశాఖ సీఎంఓ సుమ, హనుమకొండ, సైబర్ క్రైం, ఎస్బీ ఏసీపీలు నర్సింహరావు, వెంకటరమణ, జాన్ నర్సింహులు, ఇన్న్స్పెక్టర్లు రంజిత్, శివకుమార్, రవికుమార్,అశోక్, ప్రవీణ్ కుమార్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
బుధవారం శ్రీ 5 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026చనిపోయిన వారి పేరిట నొక్కేసిన బినామీలు ● ప్రతీ నెల రూ.75 లక్షలకు పైగా పక్కదారి ● ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 2,702, మున్సిపాలిటీల్లో 1,201 పింఛన్ల తొలగింపుజిల్లాలో పింఛన్ల వివరాలుసాక్షి, మహబూబాబాద్ : వివిధ కారణాలతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ప్రభుత్వం ఆసరాగా ఉండేందుకు అందించే పింఛన్లు పక్కదారి పట్టాయి. చనిపోయిన వారితో పాటు నెలల తరబడి అందుబాటులో ఉండకుండా పోయిన వారి పేరిట వచ్చే పింఛన్ డబ్బులు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తీసుకుంటున్నారు. గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పింఛన్లు తీసుకుంటున్న వారి గుట్టురట్టు చేయగా తాజాగా మహబూబాబాద్ పట్టణంతోపాటు బ్యాంకు ద్వారా పెన్షన్ తీసుకునేవారిలో బినామీలను గుర్తించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, మున్సిపాలిటీలు మొత్తం కలిపి 3,903 బినామీ పింఛన్లు ఉన్నట్లు అంచనా. వీటి ద్వారా నెలకు రూ.75లక్షలకు పైగా డబ్బులు పక్కదారి పడుతున్నట్లు తెలిసింది. గతంలో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో.. చేయూత పింఛన్లలో జరుగుతున్న అవకతవలపై ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. గతేడాది జూలై నెల నుంచి మొఖ గుర్తింపు పద్ధతి (ఎఫ్ఆర్ఎస్) ద్వారా పింఛన్లు ఇవ్వాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. ఈ పద్ధతి ద్వారా పింఛన్లు ఇవ్వడం ప్రారంభించారు. అయితే గతేడాది మార్చిలో జిల్లాలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 94,399 మంది పెన్షనర్లు ఉంటే.. ఎఫ్ఆర్ఎస్ పద్ధతిన పెన్షన్ల పంపిణీ, వరుసగా మూడు నెలలు పెన్షన్కు రాకపోతే పేరు తొలగించే ప్రక్రియ చేపట్టారు. దీంతో ఇప్పుడు పెన్షనర్ల సంఖ్య 91,697కు చేరింది. అంటే 2,702 మంది పెన్షనర్లను జాబితా నుంచి తొలగించారు. ఇందులో సగం మంది చనిపోయిన వారు ఉంటే మిగిలిన సగం పెన్షన్లు బినామీలు ఉంటాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. మున్సిపాలిటీల్లో ... చనిపోయిన వారి పేరున పింఛన్లు డ్రా చేస్తున్న విషయంపై గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నిగ్గుతేల్చిన అధికారులు ఇప్పుడు మున్సిపాలిటీల గుట్టు రట్టు చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అయితే చనిపోయిన వ్యక్తిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కానీ పట్టణాల్లో గుర్తించడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. దీనికి తోడు జిల్లాలోని మున్సిపాలిటీల్లో పెన్షన్లు బ్యాంకుల ద్వారా అందిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం మూలంగా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా చనిపోయిన వారి పింఛన్ డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. జిల్లాలోని మహబూబాబాద్, తొర్రూరు, మరిపెడ, డోర్నకల్ మండలాల్లో మొత్తం 12,569 మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. ఇందులో బ్యాంకు ద్వారా పెన్షన్ తీసుకునే వారు 5,603 మంది ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరి మొఖ గుర్తింపు తీసుకునేందుకు రెండు నెలలుగా మున్సిపల్ ఉద్యోగులు శ్రమించారు. ఇందులో ఇప్పటి వరకు 4,545 మంది పెన్షనర్లను గుర్తించగా 1,201 మంది అందుబాటులోకి రాలేదు. ఇందులో 483 మంది మరణించినట్లు నిర్ధారించారు. మిగిలిన 718లో అసలైన లబ్ధిదారులు ఉన్నారా.. బినామీలు ఉన్నారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. లబ్ధిదారులుపెన్షన్ రకంగ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తొలగించిన పెన్షన్లు 2,702 మహబూబాబాద్, తొర్రూరు, మరిపెడ, డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీల్లో 1,201రికవరీ చేయిస్తాం.. లబ్ధిదారుడు మరణిస్తే అతని పింఛన్ నిలిపేస్తాం. అయితే కుటుంబ సభ్యులు, ఇతర ఉద్యోగులు ఈ విషయం మభ్యపెడుతున్నారు. దీంతో చనిపోయిన వారి పేరున నెలల తరబడి పెన్షన్ డబ్బులు బ్యాంకులో జమ అవుతున్నాయి. మున్సిపాలిటీల్లో మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం ఆధారంగా బ్యాంకులో పడిన డబ్బులు, డ్రా చేసిన డబ్బులు రికవరీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నాం. – మధుసూదన్ రాజు, జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధిశాఖ అధికారి
-
విద్యాప్రగతికి విశేష కృషి● తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ వెంకటనారాయణ, సంచాలకుడు రమేశ్ హన్మకొండ కల్చరల్: విద్యార్థులకు అవసరమైన నాణ్యమైన పుస్తకాలు అందించి విద్యాప్రగతికి విశేష కృషి చేస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ, సంచాలకుడు, సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం మాజీ రిజిస్ట్రార్ భట్టు రమేశ్ అన్నారు. మంగళవారం వరంగల్ హంటర్రోడ్లోని జానపద గిరిజన విజ్ఞానపీఠంలో పీఠాధిపతి గడ్డం వెంకన్న అధ్యక్షతన కూరపాటి వెంకటనారాయణ, భట్టు రమేశ్కు సన్మా నం, ఆత్మీయ అభినందన సభ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యఅతిథిగా తెలంగాణ అర్చక సమాఖ్య రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గంగు ఉపేంద్రశర్మ, కేయూ విశ్రాంతాచార్యుడు బన్న అయిలయ్య, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు రాజ్మహ్మద్, బ్రాహ్మణసేవా సమితి నాయకుడు జీవీఎస్ శ్రీనివాసాచారి పాల్గొని జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి సభను ప్రారంభించారు. భట్టు రమేశ్ మాట్లాడుతూ జానపద గిరిజన విజ్ఞానపీఠంలో జరిగిన పరిశోధనలు అమూల్యమైనవన్నారు. ఉపేంద్రశర్మ మాట్లాడుతూ తెలుగు అకాడమీ విద్యారంగానికి విశేషసేవలందిస్తోంన్నారు. బన్న అయిలయ్య మాట్లాడుతూ తెలుగు భాష, సాహిత్యం, సంస్కృతి పరిరక్షణకు కృషి చేయాలన్నారు. రాజ్మహ్మద్ మాట్లాడుతూ పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే విద్యార్థులకు అవసరమయ్యే పాఠ్యాంశాలు అందించాలని కోరారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం డీన్ భూక్య బాబురావు, వి.నాగేశ్వరరావు, వరంగల్ మిత్రమండలి అధ్యక్షుడు జైసింగ్ రాథోడ్, రవీందర్, భాస్కర్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు దామోదర్, సురేశ్, రవికుమార్, గోపాల్రెడ్డి, సతీశ్ పాల్గొన్నారు.
-
గ్రేటర్కు మరో 100 విద్యుత్ బస్సులు● ఆర్టీసీ ఎండి నాగిరెడ్డి హన్మకొండ: గ్రేటర్ వరంగల్ పరిధికి పీఎం ఈ–బస్ సేవలో భాగంగా 100 విద్యుత్ బస్సులు రానున్నాయని ఆర్టీసీ ఎండి నాగిరెడ్డి తెలిపారు. వరంగల్ రిజియన్ తనిఖీలో భాగంగా మంగళవారం ఆయన నగర పరిధిలోని వివిధ డిపోలను పరిశీలించారు. అనంతరం ‘సాక్షి’తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. కొత్త బస్సులను హనుమకొండ డిపోతో పాటు ఆర్టీసీ జోనల్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో నూతనంగా నిర్మించనున్న డిపోకు కెటాయించనున్నట్లు వివరించారు. 100 బస్సులు ఒకే డిపో ద్వారా నడుపడం సాధ్యం కాదని, రెండు డిపోల్లో చార్జింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటుతోపాటు ఈ మేరకు అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలో ఆర్టీసీకి స్థలం లేదని, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్, ప్రభుత్వం, లేదా ఎయిర్ పోర్టు అథారిటీ వారు కెటాయిస్తే పరిశీలిస్తామన్నారు. హనుమకొండ జిల్లా బస్ స్టేషన్ నిర్మాణ సమయంలో ఎత్తు పెంచితే బాగుండేదన్నారు. వరద నీటి నిలువ సమస్యను పరిష్కరిస్తామన్నారు. దీనికి ప్రతిపాదనలు రూపొందించామని, టెండర్లు పూర్తయ్యాయన్నారు. మొత్తానికి ఖర్చు తగ్గించుకుని, ఆదాయం పెంచుకునేలా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశామన్నారు.
-
ఓపెన్స్కూల్ సువర్ణవకాశంమహబూబాబాద్ అర్బన్: తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ చదువు మధ్యలో నిలిపేసిన విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు, గృహిణిలకు తిరిగి విద్యను కొనసాగించేందుకు ఒక సువర్ణవకాశమని డీఈఓ ఏ. సత్యనారాయణమూర్తి అన్నారు. జిల్లా విద్యాశాఖ కార్యాలయంలో మంగళవారం 2026–27 విద్యా సంవత్సరం ఓపెన్ స్కూల్స్ ప్రవేశాల వాల్ పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా డీఈఓ మాట్లాడుతూ ఓపెన్ స్కూల్లో పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని, జిల్లాలో ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ఎంలు, మండల విద్యాధికారులు, గ్రామ పంచాయతీ ప్రజాప్రతినిధులు తమ పరిధిలో బడిమానివేసిన వారికి అవగాహన కల్పించాలన్నారు. డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ. తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్.ఓఆర్జీ అనే వెబ్సైట్లో అడ్మిషన్ పొందవచ్చన్నారు. ఈ నెల 17వ తేదీ వరకు ఎలాంటి రుసుము లేకుండా ఫీజు చెల్లించాలని, ఈ నెల 24వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 2వ తేదీ వరకు రూ.50 లేటు ఫీజుతో చెల్లించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీజీఈ మందుల శ్రీరాములు, అధికారులు శంకర్, గాయత్రి, సతీష్, శ్రీకాంత్, శ్రీనివాస్, ఎంఈఓలు లచ్చిరాంనాయక్, బాలాజీ నాయక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి
-
ఆలయ సత్రాలు శిథిలంకురవి: మండలకేంద్రంలోని భద్రకాళీ సమేత శ్రీ వీరభద్రస్వామి ఆలయానికి సంబంధించిన సత్రాలు (గదులు) శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో దర్శనానికి వస్తున్న భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏళ్లుగా సరైన నిర్వహణ, మరమ్మతు లేకపోవడంతో ఎప్పుడు కూలుతుందో తెలవని పరిస్థితి నెలకొంది. ఆలయ పరిధిలో మొత్తం నాలుగు బ్లాకులు ఉండగా ఏ, బీ బ్లాకులు పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి. స్లాబ్ పైపెచ్చులు ఊడి కిందపడిపోతుండడంతో భక్తులకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. గదుల్లో భోజనాలు చేసే సమయంలో పెచ్చులూడి పలువురికి గాయాలైన సంఘటనలు ఉన్నాయి. శిథిలమైన భవనాలను తొలగించాలి ఏళ్ల క్రితం నిర్మించిన సత్రాలు (గదులు) శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో అవి పనికిరాకుండా పోతున్నాయి. శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాలను తొలగించి నూతన భవనాలు నిర్మించి మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం శిథిలమై ఉన్న సత్రాలు మొత్తం భక్తులు నిర్మించుకున్నవే. వాటిని తొలగించి ఫ్రభుత్వ నిధులతో కొత్తగా గదులను నిర్మిస్తే మరో కొన్నేళ్లపాటు భక్తులకు ఇబ్బందులుండకుండా ఉంటుంది. ఆలయ పాలకవర్గం చొరవ చూపి ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తెప్పించి నూతన భవనాలు నిర్మించాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. వసతిలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న భక్తులు నూతన గదులు నిర్మించాలని వేడుకోలు
-
హైదరాబాద్–గోరఖ్పూర్ రైళ్ల సర్వీస్ల పొడిగింపు● సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ నుంచి అమలు కాజీపేట రూరల్ : కాజీపేట జంక్షన్ మీదుగా హైదరాబాద్–గోరఖ్పూర్–హైదరాబాద్ మధ్య నడుస్తున్న రైళ్ల సర్వీస్లను సెప్టెంబర్ 4 నుంచి పొడిగించినట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ మంగళవారం తెలిపారు. ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు.. సెప్టెంబర్ 4,11,18, 25వ తేదీల్లో 4 సర్వీస్ల కు గాను హైదరాబాద్–గోరఖ్పూర్ (07075) ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకుని వెళ్తుంది. సెప్టెంబర్ 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో 4 సర్వీ స్లకు గాను గోరఖ్పూర్–హైదరాబాద్ (0707 6) ఎక్స్ప్రెస్ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకుని వె ళ్తుంది. ఈ రైళ్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అండ్ సెంట్రల్ రైల్వే పరిధిలో సికింద్రాబాద్, కాజీపేట జంక్షన్, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, బల్లార్షా, చంద్రాపూర్, నాగ్పూర్లో హాల్టింగ్ కల్పించారు. కామన్మెస్ బిల్లులను పరిశీలించిన కమిటీ.. ● నివేదిక రిజిస్ట్రార్కు అందజేత కేయూ క్యాంపస్ : కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని కామన్ మెస్లో బిల్లులు అధికంగా వచ్చాయని, అవకతవకలు చోటుచేసుకోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి తలెత్తిందనే ఆరోపణలతో ఇటీవల విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టిన విషయం విఽధితమే. ముఖ్యంగా బీఫార్మసీ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు తమకు నోడ్యూస్ ఇవ్వాలని, సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళన చేశారు. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలకు సంబంధించిన మెస్ బిల్లు తొలుత ఒక్కో విద్యార్థికి రూ. 2,600గా చూపారని, ఆ తర్వాత హాస్టల్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్లోని లెడ్జర్లో మాత్రం రూ. 3,100 ఉందని సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో గత హాస్టల్ డైరెక్టర్ హయాంలో కొన్ని నెలల మెస్ బిల్లుల పరిశీలనకు యూనివర్సిటీ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ టి. మనోహర్ను చైర్మన్గా, ఫార్మసీ కళాశాల డీన్ ఎన్. ప్రసాద్, జూవాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ వై.వెంకయ్య మెంబర్లుగా, అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ నర్సింహారావు మెంబర్ కన్వీనర్గా కమిటీని నియమించారు. ఆ కమిటీ ఈనెల 2, 3 తేదీల్లో పలు బిల్లులు పరిశీలించింది. అందులో అవకతవకలు జరిగినట్లు గుర్తించి ఆ నివేదికను మంగళవారం రిజిస్ట్రార్ రామచంద్రంకు సమర్పించింది. అవకతవకలకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా ఆ కమిటీ సూ చించినట్లు సమాచారం. కేయూ వీసీ ప్రతాప్ రెడ్డి ఈనెల 6న యూనివర్సిటీకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే రోజు ఆ రిపోర్టును పరిశీలించే అవకాశాలున్నాయని, దీనిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారనే అంశం యూనివర్సిటీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. కేవీకేను సందర్శించిన అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులుమామునూరు : వరంగల్ మామునూరు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాన్ని మంగళవారం ఐటీఎం యూనివర్సిటీ గ్వాలియర్(మధ్యప్రదేశ్)కు చెందిన బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులు సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా సాగు విధానం, నూతన సాంకేతిక వ్యవసాయ విధానం, గ్రామీణ వనరులు, సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. ఆ తర్వాత గ్రామాన్ని సందర్శించి ప్రధాన వనరులు, సౌకర్యాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం గ్రామంలో ప్రధాన వనరుల్లో అంగన్వాడీ కేంద్రాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాల, గ్రామపంచాయతీ భవనం, పీహెచ్సీ, పశువైద్యశాల ఇతర వనరులను మ్యాప్ ద్వారా చూపించారు. కృషి విజ్ఞాన కేంద్ర కోఆర్డినేటర్ అరుణ్జ్యోతి, శాస్త్రవేత్తలు రాజు, గణేశ్, సాయి కిరణ్, మాజీ కార్పొరేటర్ ఈదురు అరుణ విక్టర్, గ్రామ పెద్దలు రేగురు లక్ష్మారెడ్డి, తాళ్లపల్లి శ్రీనివాస్, రేగురి రఘుకుమార్రెడ్డి, బండి సాంబయ్య, సల్లూరి రాజు, మధు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మహిళా ఉద్యోగులకు శక్తి రక్షణ కవచంసాక్షిప్రతినిధి, వరంగల్: కార్యాలయాల్లో మహిళా ఉద్యోగులపై లైంగిక వేధింపులకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్య చేపట్టింది. స్కిల్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ట్రైనింగ్ ఇనిషియేటివ్స్ (శక్తి) శాఖలో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)ని ఏర్పాటు చేస్తూ జీఓఆర్టీ నంబర్ 277ను మంగళవారం జారీ చేసింది. దీంతో ఈ శాఖ పరిధిలో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులు కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే లైంగిక వేధింపులపై అధికారికంగా ఫిర్యాదు చేసి, విచారణ కోరే అవకాశం కలిగింది. నలుగురితో ఐసీసీ.. ఫిర్యాదు చేస్తే వెంటనే విచారణ.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి ప్రభుత్వ డిప్యూటీ సెక్రటరీ టు ఎంజీ మాధవి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తారు. సెక్షన్ ఆఫీసర్ యు.గాయత్రీదేవి, ఏఎస్ఓ ఎస్.రజితారెడ్డి, ఏఎస్ఓ ఎ.జయశ్రీ సభ్యులుగా నియమితులయ్యారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కడినుంచైనా మహిళా ఉద్యోగులనుంచి వచ్చే లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను కమిటీ స్వీకరించి, విచారణ జరిపి సమగ్ర నివేదికను రూపొందించనుంది. అనంతరం ఆ నివేదికను ప్రభుత్వ కార్యదర్శికి సమర్పిస్తుంది. విచారణ నివేదిక ఆధారంగా అమల్లో ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం అవసరమైన క్రమశిక్షణ చర్యలు చేపట్టేందుకు వీలుంటుంది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ ప్రాధాన్యం.. కార్యాలయాల్లో మహిళలపై లైంగిక వేధింపుల నిరోధం, నిషేధం, ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి ఉద్దేశించిన 2013 నాటి ‘పోష్’ చట్టం ప్రకారం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. 2023 మే 12న సివిల్ అప్పీల్ నంబర్ 2482/2014లో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలులో భాగంగా రాష్ట్ర మహిళా, శిశు, దివ్యాంగులు, వద్ధుల సంక్షేమ శాఖ అన్ని సచివాలయశాఖల్లో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని సూచించింది. ఆ మేరకు శక్తి శాఖ తాజాగా ఐసీసీని ఏర్పాటు చేసింది. ఉమ్మడి వరంగల్ పరిధిలోని వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, మహబూబాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో ప్రభుత్వ శాఖల పరిధిలో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళా ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. వారికి ఆయా కార్యాలయాల్లో లైంగిక వేధింపులపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉండనుంది. ఫిర్యాదులను నిబంధనల ప్రకారం స్వీకరించి విచారణ చేపట్టేందుకు ఈ కమిటీకి బాధ్యతలు అప్పగించారు. నలుగురు సభ్యులతో అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ ఏర్పాటు లైంగిక వేధింపులుంటే విచారణ చేసి ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం.. ఉమ్మడి వరంగల్లోనూ పటిష్టంగా అమలు
-
సేవలు అందాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే!మహబూబాబాద్ రూరల్: పోలీసు శాఖపై ప్రజలకు విశ్వాసం పెరిగే విధంగా, పారదర్శకంగా పోలీసు అధికారులు, సిబ్బంది పనిచేయాలని పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులు పేర్కొంటున్నా.. జిల్లాలోని ఓ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఇందుకు భిన్నంగా సేవలు అందుతున్నాయి. సబంధిత పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో ఇటీవల ఓ ప్రమాద ఘటనకు సంబంధించి నమోదైన కేసులో ఒకరికి నోటీసు ఇచ్చే సమయంలో పోలీసులు అడిగిన మేరకు కొంత మొత్తాన్ని బాధితుడు ముట్టజెప్పాడు. కొద్దిరోజుల తర్వాత అతడు వాహనాన్ని కోర్టు ద్వారా విడుదల చేయించుకుని ఉత్తర్వులు తీసుకు రాగా మళ్లీ మరికొంత డబ్బులు కావాలని బాధితుడిని పోలీసులు ఇబ్బందిపెట్టారు. దీంతో సంబంధిత పోలీసు ఉద్యోగులపై ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా ఆ మొత్తాన్ని బాధితుడికి అప్పగించి వాహనాన్ని విడుదల చేశారు.
-
ఏమనుకుంటున్నావు.. సస్పెండ్ చేస్తాహన్మకొండ: ‘ముందే చెప్పాను కదా... ఆర్టీసీ ఆస్తులు చూస్తానని. ఇక్కడ మూడు డిపోలు ఉన్నాయని ఎందుకు చెప్పలేదు... బస్టాండ్కు వచ్చిన తర్వాత హనుమకొండ చౌరస్తాలో ఆర్టీసీ స్థలం ఉందని తీసుకెళ్లారు.. ఏమనుకుంటున్నావు... సస్పెండ్ చేస్తా’ అంటూ ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి.. ఆర్ఎం భవానీప్రసాద్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయంపై చర్య తీసుకోవాలని ఈడీ సోలోమన్కు సూచించారు. టీజీఎస్ ఆర్టీసీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ యారం నాగిరెడ్డి మంగళవారం వరంగల్ రీజియన్ తనిఖీలో భాగంగా ఈడీలు సోలమన్, రాజశేఖర్, వరంగల్ ఆర్ఎం భవానీప్రసాద్తో కలిసి ముందుగా వరంగల్ బస్ స్టేషన్ నిర్మాణ స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పనులు జాప్యం కావడంతో ‘కుడా’ అధికారులు, కాంట్రాక్టర్పై అసహనం, ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. స్పందించిన ‘కుడా’ అధికారులు ఏప్రిల్ వరకు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం హనుమకొండ చౌరస్తా బస్టాండ్ను పరిశీలించారు. రీజియన్ అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఇక్కడి నుంచి హనుమకొండ బస్ స్టేషన్కు చేరుకున్న ఆర్టీసీ ఎండీ.. నేరుగా వరంగల్–2 డిపోనకు చేరుకున్నారు. డిపోలో వ్యర్థాలు, ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లు పేరుకు పోవడాన్ని చూసి జనావా సాల మధ్య వ్యర్థాలు ఇలా ఉంటే ఎలా అని డిపో మేనేజర్పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వరంగల్–1 డిపోనకు చేరుకుని పరిశీలించారు. డిపోలో స్క్రాప్ చూసి డీఎంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. స్క్రాప్ భారీగా పోగవడమేమిటని ప్రశ్నించారు. సెల్ఫోన్లో స్వయంగా ఫొటోలు, వీడియో తీసుకున్నారు. గ్యారేజీని, డిపో పరిసరాలను పరిశీలించారు. ఇక్కడి నుంచి హనుమకొండ బస్ స్టేషన్కు చేరుకుని పరిశీలించారు. రోడ్డుకు దిగువగా ఉండడం ఏమిటి సీనియర్ అధికారులున్నారు.. బ్రెయిన్ పెట్టి పని చేయలేదు... అందుకే వరద నీరు బస్టాండ్లోకి వస్తుందని కరీంనగర్ ఈడీ సోలమన్ను ప్రశ్నించారు. ఇక్కడి నుంచి హనుమకొండ రాంనగర్లోని హనుమకొండ డిపోనకు చేరుకుని పరిశీలించారు. ఈ డిపోలో రవాణ శాఖ అధికారుల తనిఖీలో పట్టుబడిన వాహనాలు అపరిశుభ్రంగా ఉండడం చూసి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే వాహనాలు తొలగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని డిపో మేనేజర్ను ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో బస్ డిపో ఎదురుగా నిర్మిస్తున్న భవనాన్ని చూసి ఇది ఎక్కడిదని ప్రశ్నించగా ఆర్టీసీ క్వార్టర్స్ స్థలమని, లీజ్కు ఇచ్చామని డిపో మేనేజర్ ధరంసింగ్ చెప్పగా, ఇంతకు ముందు ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులదని చెప్పారని అంటూ సెల్ ఫోన్లో ఫొటో, వీడియో తీసుకున్నారు. ఇక్కడి నుంచి వరంగల్ ములుగు రోడ్లోని ఆర్టీసీ జోనల్ స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజీకి చేరుకుని పరిశీలించారు. వరంగల్ నగరానికి కేటాయించిన 100 విద్యుత్ బస్సులు వస్తున్న క్రమంలో ప్రతిపాదిత డిపో ఏర్పాటుకు స్థలాన్ని పరిశీలించారు. అనంతరం నేరుగా హనుమకొండలోని వరంగల్ రీజినల్ మేనేజర్ కార్యాలయానికి చేరుకుని 9 డిపో మేనేజర్లతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. డిపో వారీగా ప్రగతిని సమీక్షించారు. సీ సీఈ కవిత, విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ బాబురావు, డిప్యూటీ ఆర్ఎంలు శ్రీహర్ష, కిషన్ రావు, డిపో మేనేజర్లు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. ఏప్రిల్ వరకు వరంగల్ జిల్లా బస్ స్టేషన్ నిర్మాణం పూర్తవుతుందని ఆర్టీసీ వరంగల్ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి చెప్పారు. అసంపూర్తి సమాచారంపై ఆర్ఎంపై ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి ఆగ్రహం వరంగల్ బస్స్టేషన్ పనుల తనిఖీ, హనుమకొండ బస్స్టేషన్ ఆవరణ, డిపోల పరిశీలన
-
‘సాహస యువత’కు పురస్కారాలుతొర్రూరు: సాహస యువతకు సువర్ణావకాశం. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ‘టెన్సింగ్ నార్గే నేషనల్ అడ్వెంచర్ అవార్డు’ పేరిట జాతీయ పురస్కారాలు అందించి సత్కరించనుంది. దీనికి కోసం ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారా ఔత్సాహికుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. సాహస పురస్కారానికి కావాల్సిన అంశాలు.. ● భూమిపై చేసిన సాహస యాత్రలు ● సముద్రం, ఆకాశంలో చేసే సాహస యాత్రలు ● అభ్యర్థులు 2023, 2024, 2025 సంవత్సరాల్లో సాధించిన సాహస కృత్యాలు మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. ● సాహస కృత్యాల్లో పాల్గొన్న ధ్రువీకరణ పత్రాలు అధికారిక పోర్టల్లో పొందుపర్చాల్సి ఉంటుంది. ● అవార్డు గ్రహీతలకు టెన్సింగ్ నార్గే కాంస్య విగ్రహం, ప్రశంస పత్రం, బ్లేజర్తో పాటు రూ.15 లక్షల నగదు బహుమతి అందిస్తారు. పోర్టల్, దరఖాస్తు తేదీ ఇలా.. http:///awards.gov.in పోర్టల్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఆగస్టు 20 తేదీలోపు పైన తెలిపిన పోర్టల్లో పూర్తి వివరాలు నమోదు చేసి దరఖాస్తు చేయాలి. ఆఫ్లైన్ మోడ్ ద్వారా దరఖాస్తు చేస్తే తిరస్కరిస్తారు. మరిన్ని వివరాలకు జిల్లా యువజన సర్వీసుల శాఖ కార్యాలయంలో సంప్రదించాలి. ఔత్సాహికుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం ఈ నెల 20 వరకు గడువు
-
ఒకటో తేదీన వేతనాలు విడుదల శుభపరిణామంమహబూబాబాద్ రూరల్: ధూప దీప నైవేద్య పథకం పరిధిలో పనిచేస్తున్న అర్చకులకు ఈ నెల 1వ తేదీన వేతనాలు విడుదలకావడం శుభపరిణామమని డీడీఎన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు కృష్ణమాచార్యులు, గౌరవ సలహాదారు లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు, జిల్లా అధ్యక్షుడు చక్రధరాచార్యులు అన్నారు. మంగళవారం వారు మాట్లాడుతూ ధూప దీప నైవేద్య అర్చకుల బాధలను గుర్తించి ప్రభుత్వం ఒకటవ తేదీన వేతనాలు విడుదల చేయడం శుభపరిణామామన్నారు. డీడీఎన్ పరిధిలోని దేవాలయాలను గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ గుర్తింపు ఇచ్చి దేవాదాయ శాఖలో విలీనం చేసుకోవాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని కోరారు. వేతనాలు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ, దేవాదాయ శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శైలజారామయ్యర్, కమిషనర్ హనుమంతరావుకు తదితరులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేంకటేశ్వరాచార్యులు, వేణుగోపాల్, రమణ శర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తల్లిపాలు శిశువుకు శ్రేష్టమైనవిగార్ల: నవజాత శిశువులకు తల్లిపాలు ఎంతో శ్రేష్టమైనవని జిల్లా సంక్షేమ అధికారిణి కే.శిరీష అన్నారు. మండలంలోని గోపాలపురం సెక్టార్ పరిధిలోని బాలాజీతండాలో ప్రపంచ తల్లిపాల వారోత్సవాల కార్యక్రమంలో ఆమె ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు. ప్రకృతి ప్రసాదించిన అత్యుత్తమమైన పౌష్టికాహారం తల్లిపాల నుంచే లభిస్తుందని, తల్లిపాలు ఇవ్వడంతో పిల్లలకు, తల్లికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్నారు. తల్లిపాల ఆవశ్యకత, ముర్రుపాల ప్రాముఖ్యతను బాలింతలు, గర్భిణులు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐసీడీఎస్ సీడీపీఓ లక్ష్మి, సర్పంచ్ భట్టు అనిత నాగరాజు, ఉపసర్పంచ్ బాలు, పంచాయతీ కార్యదర్శి ప్రశాంతి, సూపర్వైజర్ సంపూర్ణ, అంగన్వాడీ టీచర్లు, ఆయాలు పాల్గొన్నారు. పోస్టర్ ఆవిష్కరణ.. మహబూబాబాద్: తల్లిపాలు అమృతంతో సమానమని ఇన్చార్జ్ డీడబ్ల్యూఓ శిరీష అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని సంక్షేమాధికారి కార్యాలయంలో మంగళవారం ఆరోగ్య మిత్ర స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో తల్లి పాల వారోత్సవాలపై రూపొందించిన పోస్టర్లను చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ సభ్యుడు డాక్టర్ పరికిపండ్ల అశోక్తో కలిసి ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో బాల రక్షా భవన్ కోఆర్డినేటర్ చైతన్య, బాలల పరిరక్షణ విభాగం కౌన్సిలర్ రమేశ్, సంస్థ ప్రతినిధులు వీరన్న, సహజ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీరభద్రస్వామి హుండీ ఆదాయం రూ.53.97లక్షలుకురవి: మండలకేంద్రంలోని భద్రకాళీ సమేత శ్రీవీరభద్రస్వామి ఆలయ హుండీల ఆదాయం రూ.53,97,671 సమకూరినట్లు ఆలయ ఈఓ సత్యనారాయణ, ఆలయ చైర్మన్ కొర్ను రవీందర్రెడ్డి తెలిపారు. మార్చి 25వ తేదీ నుంచి ఈనెల 3వ తేదీ వరకు స్వామి, అమ్మవారికి సంబంధించిన 17 హుండీల్లో భక్తులు సమర్పించుకున్న కానుకలను మంగళవారం లెక్కించినట్లు తెలిపారు. వీరభద్రస్వామి హుండీ ద్వారా రూ.40,53,701, భద్రకాళీ అమ్మవారి హుండీ ద్వారా రూ.13,43,970 ఆదాయం వచ్చినట్లు తెలిపారు. అలాగే యూఎస్ఏ డాలర్స్ 101, నేపాల్ రూపీ 40, సింగపూర్ డాలర్స్ 4, ఇరాక్ దినార్స్ 10 వేలు, ఇంగ్లాండ్ పౌండ్స్ 10 వచ్చినట్లు తెలిపారు. హుండీల్లో వచ్చిన మిశ్రమ వెండి, బంగారం సంచిలో తేదీ రాసి తిరిగి హుండీలో వేయడం జరిగిందన్నారు. హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమంలో దేవాదాయ ధర్మదాయ శాఖ మహబూబాబాద్ ఇన్స్పెక్టర్ సంజీవరెడ్డి, ఆలయ ధర్మకర్తలు బాలగాని శ్రీనివాస్, దొంగల జనార్దన్రెడ్డి, గడీల భిక్షపతి, గుగులోత్ సోమ్లా, శ్రీ లక్ష్మీ శ్రీనివాసా సేవా ట్రస్ట్, శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర సేవా ట్రస్ట్, శ్రీ అనంతాద్రి సేవా ట్రస్టు సభ్యులు, శ్రీ దుర్గ శివసాయిసేవా ట్రస్టు సభ్యులు హుండీలను లెక్కించారు.
-
పెండింగ్ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలిఎస్ఎస్తాడ్వాయి : మేడారం సమ్మక్క, సారలమ్మ గద్దెల ప్రాంగణంలో పెండింగ్ ఉన్న అభివృద్ధి పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క ఆదేశించారు. ఈ మేరకు మంగళవారం మేడారం వనదేవతలను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం మంత్రి సీతక్క ఆలయ పరిసరాల్లో కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనులు పరిశీలించారు. మిగతా పనులు వేగంగా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అనంతరం సమ్మక్క భవన్లో ‘మదర్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ’ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన మహిళల ఉచిత టైలరింగ్ శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి మాట్లాడారు. 45 రోజుల శిక్షణ పూర్తిచేసిన ప్రతీ అభ్యర్థికి సర్టిఫికెట్ అందజేస్తామని, మేడారం, పరిసర గ్రామాల మహిళలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. అడిషనల్ కలెక్టర్ (స్థానిక సంస్థలు) సంపత్రావు, మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రేగ కల్యాణి, జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ రవించందర్, డీఈఓ సిద్దార్థరెడ్డి, పూజారుల సంఘం అధ్యక్షుడు సిద్ధబోయిన జగ్గారావు, సర్పంచ్ పీరిళ్ల భారతి పాల్గొన్నారు. రామప్ప ఆలయ అభివృద్ధికి రూ. 61.99 కోట్లు వెంకటాపురం(ఎం): మండలంలోని రామప్ప దేవాలయం వద్ద ప్రశాద్ పథకంలో భాగంగా రూ.61.99 కోట్ల వ్యయంతో చేపడుతున్న అభివృద్ధి పనులను మంత్రి ధనసరి అనసూయ సీతక్క.. కలెక్టర్ బోర్ఖడే హేమంత్ సహదేవరావుతో కలిసి ప రిశీలించారు. పనుల పురోగతిని అధికారులను అడి గి తెలుసుకుని నిర్దేశిత గడువులోగా నాణ్యతతో పూ ర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. పంచాయతీ రాజ్ డైరెక్టర్ భగవాన్ రెడ్డి, టూరిజం డీఈ నటరాజ్, ఏఈ విజయ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు. అలాగే, వెంకటాపూర్ మండలం జవహర్నగర్లో రూ.2.30 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన కస్తూర్బా విద్యాలయం నూతన భవనం, అదనపు తరగతి గదులు, ప్రయోగశాల భవనాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి సీతక్క
-
తుది దశకు ‘కాళేశ్వరం’ కూల్చివేతలుకాళేశ్వరం: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానం జీర్ణోద్దరణలో భాగంగా చేపడుతున్న కూల్చివేతలు తుదిదశకు చేరాయి. వారం క్రితం శ్రీశివరామ్ అండ్ కంపెనీ టెండర్ దక్కించుకుని కూల్చివేత పనులు మొదలు పెట్టింది. ముందుగా దక్షిణం వైపు నుంచి కూల్చివేతలు ప్రారంభించారు. శివుడి విగ్రహం వద్ద పిల్లర్ల దశలో ఉన్న అక్షరస్వీకారం మండపానికి వేసిన పిల్లర్లను తొలగించారు. తర్వాత ప్రాకారాలు నైరుతి మూలన ఉన్న విజయగణపతి, శ్రీ మహా సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం, అద్దాల మండపం, అభిషేక మండపం, శ్రీశుభానందాదేవి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీసుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయాలను తొలగించారు. మంగళవారం ప్రధాన ఆలయానికి ఆనుకుని ఉన్న అనివెట్టి మండపం, ప్రధాన ఆలయ మండప పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి. రాత్రి వరకు ప్రధాన ఆలయం తొలగిస్తారు. దక్షిణ, పడమర, ఉత్తర గోపురాలకు ఆనుకుని ఉన్న ప్రాకారాలు తొలగించారు. ఆ మూడు గోపురాలు తొలగిస్తే కూల్చివేత పనులు ముగిసినట్లే అని ఆలయ వర్గాలు తెలిపాయి. తర్వాత ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు మొదలు కానున్నాయి.
-
నేలకూలిన వృక్షాల ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన సీసీఎఫ్మంగపేట : ములుగు జిల్లా మంగపేట సమీపంలోని సండ్రోనిఒర్రె అటవీ ప్రాంతంలో గత నెల 28న భారీ సుడిగాలికి వందకు పైగా భారీ వృక్షాలు నేలమట్టమైన విషయం తెలిసింది. ఈ ప్రాంతాన్ని మంగళవారం అటవీశాఖ కాళేశ్వరం జోన్ సీసీఎఫ్ ప్రభాకర్.. డీఎఫ్ఓ వికాస్ మీనాతో కలిసి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సుడిగాలికి నేలమట్టమైన భారీ వృక్షాలతో పాటు యూకలిప్టస్ ప్లాంటెన్లో పడిపోయిన చెట్లను గుర్తించి నంబరింగ్ ఇచ్చిన వివరాలకు సంబంధించిన రికార్డులను పరిశీలించారు. అనంతరం ఆయన ‘సాక్షి’తో మాట్లాడుతూ ఇలాంటి ఘటనలు అరుదుగా జరుగుతాయన్నారు. ఎక్కువ వయసు కలిగి బలహీనంగా ఉన్న చెట్లు పడిపోయినట్లు తెలిపారు. సాధారణ విజిట్లో భాగంగా విషయం తెలిసి ఇక్కడకు వచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎఫ్డీఓ వజ్రారెడ్డి, మంగపేట ఇన్చార్జ్ రేంజ్ అధికారి లాయక్ హుస్సేన్, ఎఫ్బీఓ రవీన్, జ్యోతి, శ్రీకాంత్, తామ్సన్, పుణ్యలత, బేస్ క్యాంప్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
డ్రగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ లక్ష్యంగా కార్యాచరణ● కేయూ వీసీ ప్రతాప్రెడ్డి కేయూ క్యాంపస్ : డ్రగ్ ఫ్రీ క్యాంపస్ లక్ష్యంగా కార్యాచరణ చేపడుతున్నామని కాకతీయ యూనివర్సిటీ వీసీ కె. ప్రతాప్రెడ్డి అన్నారు. మంగళవారం హైదరాబాద్లోని లోక్ భవన్లో నిర్వహించిన రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల వీసీ, తదితరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. యూనివర్సిటీ పరిధిలోని ఉత్తర తెలంగాణ ప్రాంతంలో వివిధ కోర్సుల్లో 1.50లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారని తెలిపారు. కేయూ పరిధిలో కళాశాలల్లోని 356 ఎన్ఎస్ఎస్ యూనిట్లు ఉండగా 35,600 మంది వలంటీర్లు ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. మాదక ద్రవ్యాల నిర్మూలనపై సీనియర్ అధ్యాపకుల, పోలీస్ శాఖ, స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని తెలి పారు. ఎన్ఎస్ఎస్ వలంటీర్లతోపాటుఇతర విద్యార్థులను కూడా ‘మై భారత్ ’పోర్టల్లో నమోదు చే సుకునేలా ప్రోత్సహిస్తామని తెలిపారు. కాగా, లోక్భవనలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ‘మై భారత్’ పోర్టల్లో విద్యార్థుల నమోదు, యూత్ రెడ్క్రాస్ ఏర్పాటు, నషా ముక్త్ భారత్ అభియాన్ అమలులో విశ్వవిద్యాలయాల భాగస్వామ్యంపై జరిగిన చర్చలో ప్రతాప్రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
-
సురక్ష కా తిరంగాస్వాతంత్య్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని సైబర్ మోసాలపై పోలీస్శాఖ అవగాహనసైబర్ భద్రతపై ప్రత్యేక అవగాహన జాతీయ సైబర్ జాగృక్తా దివస్ సందర్భంగా నేటి నుంచి ఆగస్టు మాసం చివరి వరకు జిల్లా వ్యాప్తంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు, వ్యాపార సంస్థలు, పరిశ్రమలు, మహిళా సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లు, గ్రామ పంచాయతీలు, సాధారణ ప్రజల భాగస్వామ్యంతో సైబర్ భద్రతపై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నాం. సైబర్ మోసాలకు గురైన వెంటనే 1930 జాతీయ సైబర్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్కు ఫోన్ చేయాలి. – ఎస్పీ డాక్టర్ శబరీష్ ● నేడు ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్న ఎస్పీమహబూబాబాద్ రూరల్: తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో స్వాతంత్య్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ‘సురక్ష కా తిరంగా సైబర్ స్వాతంత్య్ర తెలంగాణ’ ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహించేందుకు పోలీసు శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా సైబర్ మోసాలపై ప్రచార కార్యక్రమాన్ని మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ఆడిటోరియంలో నేడు (బుధవారం) మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభించనున్నారు. విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన.. ఆగస్టు నెల మొత్తం జిల్లాలో సైబర్ నేరాల నివారణపై విస్తృత స్థాయిలో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ప్రజల్లో సైబర్ భద్రతపై అవగాహన పెంపొందించడం, సైబర్ నేరాలను నివారించడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఇటీవల కాలంలో స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోసాలు, బిజినెస్ పెట్టుబడి (ఇన్వెస్ట్మెంట్) మోసాలు, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ మోసాలు, డిజిటల్ అరెస్ట్, ఫేక్ లోన్ యాప్లు, ఓటీపీ, కేవైసీ, సోషల్ మీడియా, ఉద్యోగాల పేరుతో జరిగే మోసాలు అధికంగా జరుగుతున్నందున ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ‘ఆగు ఆలోచించు, నిజం నిర్ధారించు, సైబర్ భద్రత పెంచు’ అనే సందేశాన్ని ప్రతిఒక్కరూ జీవితంలో ఆచరించాలి.
-
సమయపాలన తప్పనిసరి● డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ నెహ్రూసెంటర్: వైద్య సిబ్బంది తప్పకుండా సమయపాలన పాటిస్తూ మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని డీఎంహెచ్ఓ డాక్టర్ రవిరాథోడ్ సూచించారు. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ కార్యాలయంలో మండల వైద్యాధికారులు, సిబ్బందితో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని గూడూరు, కోమట్లగూడెం, కొత్తగూడ, తీగలవేణి, గంగారం పీహెచ్సీల్లో 24 గంటలు వైద్యసేవలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. సీజనల్ వ్యాధులు ప్రారంభమవుతున్న నేపధ్యంలో విషజ్వరాలు, పాముకాటు, తేలుకాటు మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయని, డెంగీ, మలేరియా, జ్వరాల వార్డులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందన్నారు. తల్లిపాల వారోత్సవాల్లో భాగంగా ఏఎన్ఎంలు, ఆశలు, అంగన్వాడీ సిబ్బందితో సమన్వయం చేసుకుంటూ తల్లిపాల ప్రాముఖ్యాన్ని వివరించాలన్నారు. విషజ్వరాలను నివారించేందుకు ఇంటింటి సర్వే, డ్రైడే కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలన్నారు. జీపీ సిబ్బందితో కలిసి పరిసరాల పరిశుభ్రత, దోమల నివారణ, అవగాహన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఈ సమీక్షలో పోగ్రాం అఽధికారి శివకుమార్, డెమో రాజ్కుమార్, స్వామి, పీహెచ్సీల అధికారులు, సూపర్వైజర్లు, ఏఎన్ఎంలు, ఆశలు పాల్గొన్నారు. ఏజెన్సీ పీహెచ్సీల్లో 24గంటల వైద్యసేవలు గంగారం: ఏజెన్సీ మండలమైన గంగారం మండలంలోని గంగారం, కోమట్లగూడెం పీహెచ్సీలకు 24గంటల వైద్యసేవలు అందించేందుకు ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీచేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం జిల్లా వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారి బి. రవి రాథోడ్ ప్రాథమిక ఆరోగ్యకేంద్రం వైద్యాధికారులతో ప్రత్యేక సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. దీంతో ఆయా పీహెచ్సీల్లో మెరుగైన వైద్యసేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
-
ఈ నెల 7వరకు తల్లి పాల వారోత్సవాలు జిల్లాలో కొనసాగుతున్న అవగాహన కార్యక్రమాలుతొర్రూరు: శిశువుకు ఆరు నెలల వయసు వచ్చే వరకు తల్లి పాలు తాగించాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ప్రస్తుత ఆధునిక యుగంలో ఉద్యోగం, అనారోగ్య సమస్యలు, సౌందర్యంపై మక్కువతో కొందరు తల్లులు పిల్లలకు పాలు ఇవ్వడం లేదు. పలు అపోహల వల్ల చాలా మంది తల్లులు పిల్లలకు బయటి పాలు పట్టిస్తుంటారు. దీంతో పిల్లల్లో పూర్తిస్థాయిలో రోగ నిరోధక శక్తి లేక తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తల్లిపాల ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ.. మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వం ఏటా ఆగస్టు 1నుంచి 7వ తేదీ వరకు తల్లిపాల వారోత్సవాలను నిర్వహిస్తోంది. ఎందుకు ప్రాధాన్యం అంటే.. తల్లిపాలు బిడ్డలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. మెదడు, గుండె, రక్త ప్రసరణ, నాడీ వ్యవస్థ పని తీరును మెరుగుపరుస్తాయి. తల్లి పాలు అందకుంటే చిన్నారులు న్యుమోనియా, అతిసారం వంటి వ్యాధులతో పాటు, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడే అవకాశం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. పాలు ఇవ్వకుంటే తల్లుల్లో కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతాయని అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. తల్లికి ఎంతో మేలు.. ● చనుబాలు పట్టే తల్లులకు కేలరీలు కాస్త ఎక్కువగా ఖర్చవుతాయి. పాలిచ్చేటప్పుడు విడుదలయ్యే ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్.. గర్భసంచి పూర్వ స్థితికి రావడానికి, కాన్పు తర్వాత రక్తస్రావం తగ్గడానికి దోహదపడుతుంది. తద్వారా బరువు కూడా తగ్గుతారు. ● రొమ్ము క్యాన్సర్ ముప్పు 28 శాతం, అధిక రక్తపోటు ముప్పు 11 శాతం, షుగర్ తలెత్తే ప్రమాదం 26 శాతం చొప్పున తగ్గుతాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. చేపట్టే కార్యక్రమాలివి.. ● ప్రతీ గ్రామం, వార్డుల్లో పాలిచ్చే తల్లులకు కౌన్సెలింగ్తో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులకు అవగాహన ● ఆస్పత్రులను సందర్శించి శిశువు పుట్టిన గంటలోపు తల్లిపాలు పట్టేలా అవగాహన కల్పించడం, ఆస్పత్రులు, ఐసీడీఎస్ కార్యాలయాల్లో వాల్ పోస్టర్లు అతికించడం ● పని ప్రదేశాల్లో పిల్లలకు పాలిచ్చేందుకు ప్రత్యేక క్యాబిన్లు ఏర్పాటు చేసేలా ఆయా సంస్థల అధిపతులను చైతన్యపర్చడం ● అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో గర్భిణులు, బాలింతలతో సమావేశాలు నిర్వహించడం ● పాలిచ్చే పద్ధతులు, చిన్నారుల బరువు, ఎదుగుదలపై అవగాహన ● అన్న ప్రాసనపై అవగాహన, అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో సరైన సమయానికి అనుబంధ ఆహారం ప్రారంభించడం, రెండేళ్ల వరకు తల్లి పాలిచ్చేలా చైతన్య కార్యక్రమాలు ● 6 నుంచి 24 నెలల వయసున్న చిన్నారుల ఇళ్లను సందర్శించి తల్లి పాలతో పాటు ఆహారంపై అవగాహన కల్పించడం, ఆరు నెలల్లోపు చిన్నారులకు తల్లిపాల ఆవశ్యకతను వివరించడం
-
అన్ని ఎరువులకు ఒకే యాప్జనగామ/సంగెం/ కొత్తగూడ: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎరువుల పంపిణీ విధానంలో కీలక మార్పులు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటివరకు కేవలం యూరియాను మాత్రమే యాప్ ద్వారా పంపిణీ చేస్తుండగా ఇక నుంచి అన్ని రకాల కాంప్లెక్స్ ఎరువులకూ వర్తింపజేయడానికి కేంద్రం కొత్త యాప్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఫర్టిలైజర్ సేల్ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్)ను తీసుకొస్తుంది. ఎరువుల కొరత, బ్లాక్ మార్కెటింగ్ను అరికట్టడంతోపాటు రైతులు క్యూలో నిలబడే ఇబ్బందులను తప్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఎరువుల కొనుగోళ్లకు డిజిటల్ విధానంలో ఎరువులను ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకునేందుకు మరో కొత్త యాప్ రైతుల ముందుకు రానుంది. ఇప్పటివరకు యూరియా బుకింగ్ కోసం వినియోగిస్తున్న ‘ఫెర్టిలైజర్ బుకింగ్ యాప్’ స్థానంలో ‘ప్రేమ్వర్క్ ఫెర్టిలైజర్ సేల్’ (ఎఫ్ఎఫ్ఎస్)అనే పేరుతో యాప్ను తీసుకోస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉపయోగించిన యాప్ స్థానంలో మరో కొత్త యాప్ అమల్లోకి రానుండడంతో క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు తీవ్రమైన ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా యూరియాతో పాటుగా రైతుకు అవసరమైన డీఏపీ, పోటాస్, 20–20–0–13, 28–28–0, 14–35–14, 15–15–15, 16–16–16 వంటి ఇతర కాంప్లెక్స్ ఎరువులన్ని బుకింగ్ చేసుకుని కొనుగోలు చేసే విధంగా కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రిత్వశాఖ అవకాశం కల్పిస్తున్నది. ఒకే కేంద్రంలో అన్ని రకాల ఎరువులు అందుబాటులో లేకపోతే వేర్వేరు ఎరువులకు వేర్వేరు డీలర్లను ఎంపిక చేసుకునే సౌకర్యాన్ని కూడా యాప్లో కల్పించారు. కొత్త యాప్ ద్వారా ఎరువులు పొందాలంటే ప్రతీ రైతు ఫార్మర్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా ఆధార్ నంబర్కు లింక్ అయిన ఫోన్నంబర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేకుంటే ఎరువులు బుక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. భూమి ధ్రువీకరణతో.. ఎరువుల కొనుగోలు సులభం చేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న యాప్ను స్మార్ట్ఫోన్ కలిగిన ప్రతీ ఒక్కరు ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆపై భూమి విస్తీర్ణాన్ని ధ్రువీకరించుకుని రైతు ఆధార్ నంబర్గాని, రైతు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ గాని నమోదు చేస్తే ఓటీపీ వస్తుంది. ఆతర్వాత రైతుకు ఉన్న భూమి సర్వే నంబర్లవారీగా కనిపిస్తుంది. ఆయా సర్వేనంబర్లలో ఏ పంటను సాగుచేశారో నమోదు చేయాలి. ఎరువు, పరిమాణం నమోదు చేయాలి. తనకు అవసరం ఉన్న ఎరువు ఏ రిటైలర్ షాపులో ఉన్నవో ఎంచుకోవాలి. రైతు స్వయంగానా లేదా మరోకరికోసమా ధ్రువీకరించాలి. సంప్రదింపుల కోసం ఫోన్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి అపుడు క్యూ ఆర్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ను తీసుకుని ఎంచుకున్న రిటైలర్ వద్దకు వెళ్లి ఎరువులు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.ఉమ్మడి వరంగల్లో సాగు లక్ష్యం (ఎకరాల్లో) జిల్లా సీజన్ లక్ష్యం హనుమకొండ 2,38,964 వరంగల్ 2,81,943 జనగామ 3,59,281 మహబూబాబాద్ 3,71,318 ములుగు 1,29,824 జేఎస్. భూపాలపల్లి 2,11,670 మొత్తం 15,93,000 కొత్తగా రూపొందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా అధికారులకు శిక్షణకేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చే యాప్ ఏజెన్సీ రైతులకు శాపంగా మారనుందా అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన యూరియా యాప్లో పట్టా, హక్కు పత్రాలు ఉంటే వాటి నంబర్ ఆధారంగా.. అలాగే ఎలాంటి ఆధారాలు లేని రైతులకు వ్యవసాయాధికారుల ధ్రువీకరణతో ఆధార్ నంబర్ ద్వారా యూరియా బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన యాప్లో అలాంటి వెసులుబాటు లేదు. భూమి రికార్డులు తప్పనిసరి చేసింది. ఇలా అయితే ములుగు, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రికొత్తగూడెం జిల్లాల్లోని ఏజెన్సీ మండలాల రైతులకు శాపంగా మారనుంది. ఇక్కడి చాలామంది గిరిజన రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో హక్కు పత్రాలు లేవు. ఇక గిరిజనేతర రైతులకు అసలే రికార్డులు ఉండవు. వీరి వ్యవసాయానికి ఎరువులు ఎలా వస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే ఇక్కడి గ్రామాల్లో సెల్ సిగ్నల్స్ ఉండవు. చాలా మంది రైతులకు సెల్ఫోన్ వినియోగించడమే రాదు. వారు ఎరువులు ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి.. వ్యవసాయం ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటూ చర్చ సాగుతోంది. ప్రారంభ దశలోనే ఉంది..యాప్ ప్రారంభ దశలో ఉంది. కొన్ని జిల్లాలను పైలెట్ ప్రాజెక్టుగా ఎంపిక చేశారు. అక్కడ వస్తున్న సమస్యలకు అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయి. రైతులు ఇప్పుడే ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. ఎరువులు దుర్వినియోగం జరగకుండా కేవలం వ్యవసాయ రంగానికి మాత్రమే అందించేందుకు ప్రభుత్వం యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది. – విజయచంద్ర, డీఏఓ మానుకోట
-
ఫిర్యాదులు త్వరగా పరిష్కరించాలిమహబూబాబాద్: ప్రజావాణిలో వచ్చిన ఫిర్యాదులను వెంటనే పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ అధికారులను ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో సోమవారం ప్రజా వాణి నిర్వహించగా కలెక్టర్ స్వయంగా వినతులు స్వీకరించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ.. క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేసి వినతులను త్వరగా పరిష్కరించాలని, లేని యెడల కారణాలతో కూడిన నివేదిక అందజేయాలన్నారు. ప్రజావాణిలో 145 వినతులు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. పైళ్లకు భద్రతేది? ఫైళ్ల విషయంలో భద్రత లేదని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ దెబ్బతింటుందని కలెక్టర్ స్నేహ శబరీష్ అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖకు సంబంధించిన నోట్ ఫైళ్లు బయటికి ఎలా ఇచ్చారన్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమాచారం కోసం సమాచారం హక్కు చట్టం కింద దరఖాస్తు లేకుండా, కనీసం దరఖాస్తు ఇవ్వకుండానే నోట్ఫైళ్లు బయటికి ఎలా వస్తున్నాయన్నారు. అన్ని శాఖల అధికారులు యాక్షన్ ప్లాన్పై శ్రద్ధపెట్టి జిల్లా అభివృద్ధికి పాటుపడాలన్నారు. వచ్చిన వినతుల్లో కొన్ని.. ● బయ్యారం మండలం బాలాజీపేట గ్రామస్తులు గ్రామంలో ప్రభుత్వ భవనం కోసం కేటాయించిన స్థలం కబ్జా జరుగుతుందని, కబ్జాదారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వినతి ఇచ్చారు. ● జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన శంకర్ తన స్థలం ఎల్ఆర్ఎస్ ప్రక్రియ పూర్తయిన లాగిన్లో ఉందని, ఇంటి నిర్మాణానికి అనుమతి ఇవ్వడం లేదని, సమస్యను పరిష్కరించాలని వినతి ఇచ్చాడు. ● సీనియర్ జర్నలిస్టు మట్టూరి నాగేశ్వర్రావు వైద్యా ఆరోగ్య శాఖలో జరిగిన అవినీతిపై విచారణ చేసి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని వినతి అందజేశారు. కార్యక్రమంలో అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్, ఇన్చార్జ్ అదనపు కలెక్టర్ పురుషోత్తం, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు. కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ ప్రజావాణిలో 145 వినతులు
-
నాణ్యమైన పోలీసు సేవలే లక్ష్యం● ఎస్పీ శబరీష్ మహబూబాబాద్ రూరల్ : ప్రజలకు మరింత నాణ్యమైన పోలీసు సేవలు అందించడమే లక్ష్యంగా సిబ్బందికి వారంరోజుల ప్రత్యేక శిక్షణ నిర్వహిస్తున్నామని ఎస్పీ శబరీష్ అన్నారు. మహబూబాబాద్ టౌన్ పోలీస్స్టేషన్ సమావేశ మందిరంలో సోమవారం పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ.. అనుభవజ్ఞులైన పోలీసు అధికారుల ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ స్టేషన్ విధులు, దర్యాప్తు విధానాలు, రికార్డుల నిర్వహణ, చట్టాల అమలు, ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు, కేసు డాక్యుమెంటేషన్, కోర్టు సంబంధిత ప్రక్రియలు, ప్రాక్టికల్ అంశాలపై సమగ్ర శిక్షణ అందిస్తున్నామన్నారు. పోలీసు శాఖపై ప్రజల విశ్వాసం మరింత పెరగాలంటే ప్రతీ కేసు చట్టబద్ధంగా, పారదర్శకంగా, నాణ్యతతో దర్యాప్తు జరగాలన్నారు. ప్రతీ పోలీసు సిబ్బంది చట్టాలపై పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచించారు. పోలీస్ స్టేషన్ పరిపాలనలో రైటర్ల పాత్ర అత్యంత కీలకమని, రికార్డుల నిర్వహణలో ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, ప్రతీ పత్రాన్ని నిర్దేశిత సమయంలో సిద్ధం చేయాలని, చట్టాల్లో వస్తున్న మార్పులపై ఎప్పటికప్పుడు అవగాహన పెంపొందించుకోవాలని సూచించారు. ప్రజలతో మర్యాదపూర్వకంగా వ్యవహరిస్తూ, ఫిర్యాదులను వెంటనే నమోదు చేసి సంబంధిత అధికారులకు అందజేయాలని, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, క్రమశిక్షణతో విధులు నిర్వహించాలన్నారు. ప్రతీ పోలీసు సిబ్బంది తమ విధులను బాధ్యతగా కాకుండా ప్రజాసేవగా భావించాలని, శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాలను ప్రతీరోజు విధుల్లో అమలు చేయాలని, ప్రజలకు వేగవంతమైన, పారదర్శకమైన, సమర్థవంతమైన, నాణ్యమైన పోలీసు సేవలు అందించడమే పోలీసు శాఖ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
-
ద్విచక్ర వాహనాల దొంగల అరెస్టువరంగల్ క్రైం: వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధి లో వరుసగా ద్విచక్ర వాహనాల చోరీలకు పాల్పడుతున్న నిందితులను సీసీఎస్, కేయూ పోలీసులు సంయుక్తంగా అరెస్టు చేసినట్లు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత తెలిపారు. సోమవారం సాయంత్రం కమిషనరేట్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. బైక్ల చోరీలకు పాల్పడుతున్న నిందితులు అనంతరం చైన్స్నాచింగ్లకు పాల్పడుతున్నట్లు ఆమె తెలిపారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్లో నమోదైన కేసుల్లో బైక్ల రికవరీ కోసం సెంట్రల్ జోన్ డీసీపీ కవిత ఆధ్వర్యంలో అందుబాటులో ఉన్న టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని నిందితులను అరెస్టు చేసినట్లు ఆమె తెలిపారు. మంచిర్యాల ఎన్టీపీసీ కాలనీకి చెందిన దొంతుల ప్రశాంత్ కుమార్, మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ గ్రామానికి చెందిన దుర్గం సాయి కార్తీక్ సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. తనిఖీల సమయంలో నిందితులు ప్రయాణిస్తున్న బైక్ను స్వాధీనం చేసుకుని విచారించగా నిందితులు వివిధ ప్రాంతాల్లో దాచిపెట్టిన వాహనాల వివరాలు వెల్లడించినట్లు సీపీ తెలిపారు. కేయూ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మునిపల్లి గ్రామం, ఎల్కతుర్తి శివారులో 28 బైక్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. వాహనాల చోరీలు ఇలా... నిందితులు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్తోపాటు పలు జిల్లాలో వాహనాల చోరీలకు పాల్పడినట్లు సీపీ తెలిపారు. వరంగల్ కమిషనరేట్లో–8, కరీంనగర్ కమిషనరేట్లో –9, రామగుండం కమిషనరేట్ పెద్దపల్లిలో –3, సిద్దిపేట కమిషనరేట్లో –2 హైదరాబాద్ కమిషనరేట్లో–3, రాచకొండ కమిషనరేట్లో –1, భూపాలపల్లి జిల్లాలో –2 మొత్తం 28 బైక్లు చోరీ చేసినట్లు తెలిపారు. విలేకరుల సమావేశంలో హనుమకొండ ఏసీపీ నరసింహరావు, సీసీఎస్ ఏసీపీ సదయ్య, కేయూ ఇన్స్పెక్టర్ సుంకరి రవికుమార్, సీసీఎస్ ఇన్స్పెక్టర్లు రాఘవేందర్, హరికృష్ణ, రామకృష్ణ, సిబ్బందిని సీపీ అభినందించారు. రూ.25 లక్షల విలువ గల 28 బైక్లు స్వాధీనం వివరాలు వెల్లడించిన సీపీ శ్వేత
-
మంగళవారం శ్రీ 4 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026●సాక్షి ప్రతినిధి, వరంగల్: పోలీస్, అగ్నిమాపక, జైళ్ల శాఖల్లో కొలువు కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతకు భారీ అవకాశాలు వచ్చాయి. తాజా నియామకాల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ ప్రాంతానికి సంబంధించి కానిస్టేబుల్, ఫైర్ ఫైటర్, జైలు వార్డర్ పోస్టులు కలిపి 1,117 ఖాళీల భర్తీగా నోటిఫికేషన్ జారీ అయ్యింది. ఇందులో వివిధ కేడర్లకు చెందినవి అత్యధికంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 పోస్టులు ఉండగా.. ములుగు 189 పోస్టులతో రెండో స్థానంలో ఉంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లికి 126, మహబూబాబాద్కు 106 పోస్టులు దక్కాయి. వీటితోపాటు ఎస్ఐ, ఆర్ఎస్ఐ, స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్, డిప్యూటీ జైలర్ తదితర పోస్టుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన మరో 101 అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనదే అత్యధిక వాటా.. పోలీస్ కొలువుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు అత్యధిక అవకాశాలున్నాయి. కానిస్టేబుల్ పోస్టుల్లో సివిల్ 721, ఏఆర్ 260 కలిపి మొత్తం 981 పోస్టులు ఉన్నాయి. అగ్నిమాపక శాఖలో 92 ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టులు, జైళ్ల శాఖలో 42 పురుష వార్డర్, 2 మహిళా వార్డర్ పోస్టులున్నాయి. ఈ మూడు విభాగాల్లో 1,117 పోస్టులు ఉండడం నిరుద్యోగ యువతకు ఊరటనిస్తోంది. ఇందులో వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అత్యధికంగా 656 పోస్టులున్నాయి. ఇందులో 500 సివిల్ కానిస్టేబుల్, 129 ఏఆర్ కానిస్టేబుల్, 15 ఫైర్ ఫైటర్, 11 పురుష వార్డర్, ఒక మహిళా వార్డర్ పోస్టు ఉ న్నాయి. ములుగులో 189 పోస్టులు ఉండగా.. భూ పాలపల్లిలో 126, మహబూబాబాద్లో 106 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఫైర్ ఫైటర్ పోస్టుల్లోనూ ములుగు 25 పోస్టులతో ముందంజలో ఉంది. జనగామలో 16, వరంగల్ కమిషనరేట్, భూపాలపల్లిలో 15 చొప్పున, మహబూబాబాద్లో 14, హనుమకొండలో 7 పోస్టులు ఉన్నాయి.పోలీస్ ఉద్యోగం ప్రజాసేవకు మంచి అవకాశంపోలీస్ ఉద్యోగం కేవలం ఉపాధి మాత్రమే కాదు. ప్రజలకు సేవ చేసే గొప్ప అవకాశం. అర్హత ఉన్న ప్రతీ అభ్యర్థి నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా పరిశీలించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. రాత పరీక్ష, శారీరక సామర్థ్య పరీక్షలకు ఇప్పటినుంచే క్రమశిక్షణతో సిద్ధం కావాలి. ఎలాంటి మధ్యవర్తులను నమ్మకుండా ప్రతిభతో ఉద్యోగం సాధించాలి. అభ్యర్థులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. – రాయల ప్రభాకర్ రావు, అడిషనల్ డీసీపీ (అడ్మిన్), వరంగల్ కమిషనరేట్పట్టుదలతో కృషి చేస్తే విజయంఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న నిరుద్యోగులు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఏ సబ్జెక్టుకు ఎంత వెయిటేజీ ఉందనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని, సబెక్ట్టుల ప్రకారం సమయాన్ని కేటాయిస్తూ చదవాలి. చదివిన ప్రతీ అంశాన్ని బిట్ బ్యాంక్ల ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీ విజయం మీ ప్రాక్టీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈసారి వచ్చిన నోటిఫికేషన్లో సివిల్ కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి రావాలని పట్టుదలతో చదివితే తప్పకుండా విజయం సాధ్యం. – మల్లోజు సత్యనారాయణ చారి, కోచింగ్ నిపుణుడు, హనుమకొండవరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలో 656 ములుగుకు ప్రాధాన్యం కింద 189 పోస్టులు.. మూడు జోన్లలో మరో 101 మందికి అవకాశాలు
-
కన్స్ట్రక్షన్ సీఈగా కె.గౌతం రెడ్డి● టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్లో పదోన్నతులు హన్మకొండ: టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ కన్స్ట్రక్షన్ చీఫ్ ఇంజనీర్గా కె.గౌతం రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో ఆపరేషన్–2 జనరల్ మేనేజర్గా పని చేస్తున్న గౌతం రెడ్డికి చీఫ్ ఇంజనీర్గా పదోన్నతి కల్పించడంతో సోమవారం కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆయనకు హనుమకొండ టౌన్ డీఈ జి.సాంబరెడ్డి, ఏడీఈలు ఇంద్రసేనా రెడ్డి, పి.శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కార్యాలయ ఉద్యోగులు పుష్పగుచ్ఛం అందించి సన్మానించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అదే విధంగా ఆదిలాబాద్ ఎస్ఈగా పని చేస్తున్న శేషారావుకు చీఫ్ ఇంజనీర్గా పదోన్నతి కల్పించి సీజీఆర్ఎఫ్ వరంగల్ టెక్నికల్ మెంబర్గా నియమించారు. కార్పొరేట్ కార్యాలయంలో ఐపీసీ ర్యాక్లో డీఈగా విధులు నిర్వహిస్తున్న అమర్నాథ్కు పదోన్నతి కల్పించి పర్చేజ్ అండ్ మేనేజిమెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా నియమించారు. హనుమకొండ సర్కిల్ కార్యాలయంలో టెక్నికల్ డీఈగా విధులు నిర్వహిస్తున్న దర్శన్ కుమార్కు పదోన్నతి కల్పించి మహబూబాబాద్ సర్కిల్ సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్గా నియమించారు. ఖమ్మంలో డీఈగా పని చేస్తున్న చిన్నబాబు రావుకు పదో న్నతి కల్పించి కార్పొరేట్ కార్యాలయం ఆపరేషన్–1 జనరల్ మేనేజర్గా నియమించారు. కొత్తగూడెం ఏడీఈగా పని చేస్తున్న కిరణ్కుమార్కు పదో న్నతి కల్పించి ఖమ్మం సర్కిల్ కార్యాలయంలో టె క్నికల్ డీఈగా నియమించారు. ఖమ్మం కన్స్ట్రక్షన్ ఏ డీఈగా పని చేస్తున్న కిరణ్ చైతన్యకు పదోన్నతి క ల్పించి ఎమ్మార్టీ, కన్స్ట్రక్షన్ డీఈగా నియమించారు.
-
భార్యపై భర్త దాడి● అడ్డువచ్చిన ఆమె తమ్ముడిపై కూడా.. జనగామ రూరల్: భార్యపై భర్త బెస్ బాల్ బ్యాట్తో దాడి చేసిన ఘటన సోమవారం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. బాధితురాలు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. జనగామ మండలం ఓబుల్కేశావాపూర్ గ్రామానికి చెందిన మోకు మహేందర్రెడ్డి ఎనిమిదేళ్ల క్రితం మాధవిని ప్రేమించి కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఇటీవల మహేందర్కు మరో మహిళతో పరిచయం ఏర్పడడంతో భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు మొదలవడంతో మాధవి మే నెలలో సరూర్నగర్లో తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. కాగా ఈ వివాదాన్ని పరిష్కరించేందుకు మాధవి 2వ తేదీన (ఆదివారం) గ్రామానికి వచ్చింది. పంచాయితీకి భర్త రాకపోవడంతో గ్రామ పెద్దమనుషులు ఇంటి తాళం పగలగొట్టి ఉండమని చెప్పి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం సుమారు 4 గంటల సమయంలో మహేందర్రెడ్డి ఇంటికి వచ్చి వెంట తెచ్చుకున్న బేస్బాల్ బ్యాట్తో భార్యపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశాడు. అడ్డువచ్చిన మాధవి సోదరుడిని కూడా కొట్టాడు. తీవ్ర గాయాలపాలైన మాధవిని జనగామ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించా రు. దాడి అనంతరం మహేందర్ రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లల ను తీసుకుని పరారయ్యాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితుడి కోసం గాలింపు చేపట్టారు.
-
లారీ డ్రైవర్కు జైలుశిక్షవరంగల్ లీగల్ : అజాగ్రత్తగా అతివేగంతో లారీ నడిపి ఎదురుగా వస్తున్న ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టి ఇరువురి మృతికి కారణమైన లారీ డ్రైవర్ టి.వెంకన్నకు సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధిస్తూ హనుమకొండ రెండో మున్సిఫ్ మేజిస్ట్రేట్ కోర్డు జడ్జి బి.అనూష సోమవారం తీర్పు వెల్లడించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. నగరంలోని లష్కర్సింగారం ప్రాంతానికి చెందిన మునిగాల విజయ్కుమార్ తన సోదని శ్వేతతో కలిసి 2016 అక్టోబర్ 16న ద్విచక్ర వాహనంపై హనుమకొండ నుంచి దేశాయిపేటకు వెళ్తున్న క్రమంలో మార్గమధ్యలో ములుగు రోడ్డు జంక్షన్ వద్ద వరంగల్ వైపు నుంచి అతివేగంతో వచ్చిన లారీ ఢీకొట్టింది. దీంతో విజయ్కుమార్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. శ్వేత చికిత్స పొందుతూ మరుసటి రోజు ఆస్పత్రిలో మరణించింది. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నల్లగొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలం సీతామియ తండాకు చెందిన లారీ డ్రైవర్ టి.వెంకన్నను అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపర్చారు. విచారణలో నేరం రుజువుకావడంతో లారీ డ్రైవర్కు సంవత్సరం జైలు శిక్ష విధిస్తూ జడ్జి అనూష తీర్పు వెల్లడించారు. నా కుమారుడి మృతిపై అనుమానాలు ● పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన తల్లి కాశిబుగ్గ : హత్యకేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలం బుధరావుపేట గ్రామానికి చెందిన జంగం వెంకన్న అలియాస్ వెంకటేష్ (35) మహబూబాబాద్ సబ్జైలులో అనారోగ్యంతో చనిపోయాడని చెబుతున్నది అబద్ధమని, తనకు అనుమానాలు ఉన్నాయని అతని తల్లి మైసమ్మ మంగళవారం గూడూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వెంకటేశ్ నగరంలోని కాశిబుగ్గలో పనిచేస్తుండగా గత నెల 31న గూడూరు పోలీసులు వచ్చి పాత కేసు విషయం ఉందని చెబుతూ తీసుకెళ్లారని తెలిపింది. మహబూబాబాద్లోని సబ్ జైలుకు తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఈనెల 1న జైలులో నొప్పి రావడంతో స్థానికంగా చికిత్స చేయించి, ఎంజీఎంకు తీసుకొచ్చి, 2న చనిపోయాడని పోలీసులు చెప్పారని పేర్కొన్నారు. ఆరోగ్యంగా ఉన్న కుమారుడు 24 గంటల వ్యవధిలో ఎలా చనిపోతాడని, దీనిపై విచారణ జరిపి న్యాయం చేయాలని పేర్కొంది. కాగా ఇతని మృతిపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేయడంతో మహబూబాబాద్ ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి వచ్చి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అలాగే వరంగల్, సిద్దిపేట, నర్సంపేటకు చెందిన ముగ్గురు ఫొరెన్సికల్ ప్రొఫెసర్ల సమక్షంలో మంగళవారం మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం చేసిన అనంతరం మృతదేహాన్ని బంధువులకు అప్పగించారు. రైస్ మిల్లర్ల అరెస్ట్శాయంపేట: మండలంలోని గట్లకానిపర్తిలోని లక్ష్మీ నరసింహ, శ్రీ వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మిల్లు యాజమానులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు పరకాల ఏసీపీ సతీశ్బాబు తెలిపారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం. మండలంలోని గట్లకానిపర్తికి చెందిన లక్ష్మీనరసింహ, శ్రీ వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మిల్లుల్లో ఇటీవల విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధి కారులు సీఎంఆర్ వరి ధాన్యం అవకతవలపై తనఖీలు చేశారు. లక్ష్మీనరసింహ రైస్ మిల్లులో 15,318.14 టన్నులు షార్టేజ్ రాగా, దాని విలు వ రూ.4.42 కోట్లు, శ్రీ వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్లో 15,969.87 టన్నులు షార్టేజ్ రాగా, వాటి విలువ రూ.4.61 కోట్లు తేడా వచ్చాయి. విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు మిల్లర్లపై కేసు నమోదు చేసి సోమవారం రైస్ మిల్లల యజమానులు చౌళ్ల లక్ష్మణ్రావు, పెంచాల కిరణ్ను అరెస్ట్ చేసి పరకాల న్యాయస్థానంలో హాజరుపర్చారు. కోర్టు నిందితులకు రిమాండ్ కు విధించింది. ఇద్దరిని పరకాల సబ్ జైలుకు రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఏసీపీ సతీశ్బాబు తెలిపారు. ఆయన వెంట సీఐ సుధాకర్ రెడ్డి, ఎస్సై జక్కుల పరమేశ్, ఉన్నారు.
-
12, 13 తేదీల్లో కేయూలో జాతీయ సదస్సుకేయూ క్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని కెమిస్ట్రీ విభాగం, తెలంగాణ రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (టీఎస్పీసీబీ), స్టేట్ ఎక్స్ఫర్ట్ అప్రయిజల్ కమిటీ(ఎస్ఈఏసీ) తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అప్పిలేట్ అథారిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈనెల 12, 13 తేదీల్లో సెనెట్హాల్లో రెండు రోజులపాటు జాతీయ సదస్సును నిర్వహించనున్నట్లు కేయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య రామచంద్రం, సదస్సు నిర్వహణ కమిటీ చైర్మన్ తెలంగాణ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అప్పిలెట్ అథారిటీ సభ్యుడు ప్రొఫెసర్ గాదె దయాకర్ తెలిపారు. సోమవారం కెమిస్ట్రీ విభాగంలో ఏర్పాటుచేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వారు మాట్లాడారు. ‘సినర్జిసింగ్ ఇనిస్టిట్యూషన్స్ ఫర్ సస్టేయినబుల్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజిక్ అండ్ మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ అప్రోచ్ టూ పొల్యూషన్ కంట్రోల్’ అనే అంశంపై ఈ సదస్సును నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, కాలుష్య నియంత్రణ, స్థిరమైనఅభివృద్ధి లక్ష్యాల సాధనలో ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశ్రమలు, పరిశోధనా సంస్ధలు విద్యాసంస్థల మధ్య సమన్వయ బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా ఈసదస్సులో చర్చలు జరుగుతాయన్నారు. ఈనెల 12న సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా కేయూ వీసీ ఆచార్య ప్రతాప్రెడ్డి, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాశ్మీర్ వీసీ ఆచార్య రవీంద్రనాథ్ ప్రారంభోపాన్యాసం చేస్తారని తెలిపారు. జీడిమెట్ల జేఈటీఎల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ బక్కారెడ్డి, హైదరాబాద్ టీఎస్డీఎఫ్ ప్రాంతీయ అధిపతి డాక్టర్ రాధాకృష్ణసాయి, హిటెరో డ్రగ్స్ సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్ డాక్టర్ ఈహెచ్ఎస్ హరి ప్రొఫెసర్ పీవీ రావు, ఆచార్య శ్రీధర్ ప్రసంగిస్తారని తెలిపారు. ఈనెల 13న జరిగే సదస్సులో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యామండలి చైర్మన్ ఆచార్య బాలకిష్టారెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి సభ్యకార్యదర్శి జి.రవి, మాజీ సభ్యకార్యదర్శి డాక్టర్ సెన్గుప్తా, రాష్ట్ర ప్రధాన సమాచార శాఖ కమిషనర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్రెడ్డి, భారత ప్రభుత్వశాస్త్రవేత్త డాక్టర్ సుందర్రామనాథన్, రాష్ట్ర ప్రధాన అటవీశాఖ సంరక్షణాధికారి డాక్టర్ ప్రియాంక వర్గీస్, తెలంగాణ పోల్యూషన్ కంట్రోల్ అప్పిలేట్ అథారిటీ చైర్మన్ జస్టిస్ సాంబశివరావునాయుడు, రాష్ట్ర ఎక్స్ఫర్ట్ అప్రైయిజల్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాంగోపాల్రెడ్డి తదితర ప్రముఖులు పాల్గొంటారని తెలిపారు. ఈ సదస్సుకు ఇప్పటికే దేశంలో వివిధ యూనివర్సిటీలు, వివిధ పరిశ్రమలు, పరిశోధనా సంస్థల ప్రతినిధులు 150మంది నమోదు చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. విలేకరుల సమావేశంలో కెమిస్ట్రీ విభాగం అధిపతి ఆచార్య వాసుదేవరెడ్డి, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ మమత తదితరులు పాల్గొన్నారు. విలేకరుల సమావేశంలో వెల్లడించిన రిజిస్ట్రార్ రామచంద్రం
-
ప్రకృతి వ్యవసాయం మేలుదాయకం● డీఏఓ విజయచంద్ర మహబూబాబాద్ రూరల్ : జాతీయ సహజ వ్యవసాయ మిషన్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తామని డీఏఓ విజయచంద్ర అన్నారు. సహజ వ్యవసాయంపై జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ కార్యాలయంలో సోమవారం కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్లకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. డీఏఓ మాట్లాడుతూ.. ప్రతీ మండలంలో ఒక క్లస్టర్ పరిధిలో 125 మంది రైతులతో జాతీయ సహజ వ్యవసాయ మిషన్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తారని తెలిపారు. జిల్లాలోని సీఆర్పీ, బీఆర్సీలు సమన్వయకర్తలుగా ఉంటారని, రైతులతో వారు ఘన జీవామృతం, ద్రవ జీవామృతం, బీజామృతం, నేల పరిరక్షణ కోసం తయారు చేయించి, వారి పొలాల్లో వాడే విధ ంగా ప్రోత్సహించాలని సూచించారు. రిసోర్స్ ప ర్సన్, మల్యాల హెచ్ఆర్ఎస్ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త ప్రశా ంత్ కుమార్, ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతు జైపాల్ రెడ్డి, మరిపెడ ఏడీఏ మురళి, ఏపీఎం బాబు ఉన్నారు.
-
సీపీఎం రాష్ట్ర నాయకుడు చంద్రారెడ్డి కన్నుమూత● నర్సంపేట మెడికల్ కళాశాలకు మృతదేహం అప్పగింత దుగ్గొండి: వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలంలోని నాచినపల్లి గ్రామానికి చెందిన సీపీఎం రాష్ట్ర నాయకుడు పుచ్చకాయల చంద్రారెడ్డి(95) అనారోగ్యంతో మృతి చెందారు. శ్వాసకోశ వ్యాధితో ఇబ్బంది పడుతున్న చంద్రారెడ్డిని కుటుంబ సభ్యులు హనుమకొండలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో పొందుతూ సోమవారం మృతి చెందారు. చంద్రారెడ్డి 1954లో సీపీఐలో చేరి ఎనిమిది మందితో గ్రామశాఖను ప్రారంభించి, కొంత కాలానికి సీపీఎంలో చేరి నర్సంపేట డివిజన్ కార్యదర్శిగా, జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యుడిగా, వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర బాధ్యుడిగా, సీపీఎం రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా సేవలందించారు. తన మరణం అనంతరం మృతదేహాన్ని వైద్య పరిశోధన కోసం మెడికల్ కళాశాలకు అందించాలని చంద్రారెడ్డి ముందే రాసుకున్న ప్రకారం.. గ్రామంలో కాసేపు ప్రజల సందర్శన అనంతరం ఆయన కుమారులు భాస్కర్రెడ్డి, జనార్ధన్రెడ్డి, కూతురు అరుణశ్రీ, భార్య మల్లక్క.. నర్సంపేట మెడికల్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ సంధ్యారాణి ఆధ్వర్యంలో చంద్రారెడ్డి మృతదేహా న్ని అప్పగించారు. ఈసందర్భంగా సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి జాన్వెస్లీ పార్టీ నేతలతో కలిసి చంద్రారెడ్డి మృతదేహాన్ని సందర్శించి నివాళులర్పించారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ.. చంద్రారెడ్డి మరణం పార్టీకి తీరని లోటని అన్నారు. చాలా ఏళ్లు పార్టీ అకౌంట్స్ను చాలా నిబ్దదతగా చూశారని గుర్తు చేశారు. సీపీఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు గొల్లపల్లి నాగయ్య, పాలడుగుల భాస్కర్, జిల్లా కార్యదర్శి రంగయ్య, హనుమకొండ, ములుగు జిల్లా కార్యదర్శులు గాదె ప్రభాకర్రెడ్డి, బీరెడ్డి సాంబశివ, జిల్లా నాయకుడు ఈసంపల్లి బాబు, మండల కార్యదర్శి బోళ్ల సాంబయ్య, కృష్ణారెడ్డి, నర్సింహారెడ్డి, మహేందర్రెడ్డి, నర్సింహారెడ్డి, మొగిలి, ఎంసీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి గాదగోని రవి, జిల్లా కార్యదర్శి పెద్దారపు రమేష్, కాంగ్రెస్ నాయకులు నివాళులర్పించారు.
-
మత్తడి @ రెండు చెరువులుమహబూబూబాద్: ఇటీవల కురిసిన వర్షాలతో జిల్లాలోని చెరువుల్లో కొంతమేర నీటిమట్టం పెరిగింది. జిల్లాలో 1,590 చెరువులకు గానూ 221 చెరువులు నిండగా.. అందులో రెండు చెరువులు మాత్రమే మత్తడి పోస్తున్నాయి. అయితే చెరువుల కింద ఆయకట్టు రైతులు వానాకాలం పంటపై ఆశలు పెంచుకుంటున్నారు. భారీ వర్షాలు కురిస్తే చెరువులు నిండి పంటలు సాగు చేస్తామని భావిస్తన్నారు. అయితే ఎల్నినో ప్రభావంతో జిల్లాలో లోటు వర్షపాతమే నమోదు కావడం గమనార్హం. జిల్లాలో 1,590 చెరువులు.. జిల్లాలోని 18 మండలాల్లో 1,590 చెరువులు ఉండగా.. అందులో 1,097 చెరువులు 25శాతం నిండాయి. 250 చెరువులు 25 నుంచి 50 శాతం, 20 చెరువులు 50నుంచి 75 శాతం, 221 చెరువులు 75 నుంచి 100 శాతం నిండాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతమైన బయ్యారం మండలంలో రెండు చెరువులు మాత్రమే నిండి మత్తడి పోస్తున్నట్లు నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అత్యధికంగా గంగారం మండలంలో 213 చెరువులు నిండాయి. ఎస్సారెస్పీపైనే ఆధారం.. జిల్లాలో ఎస్సారెస్పీ డీబీఎం 48, డీబీఎం 60 కాల్వ లు, ఉపకాల్వల ద్వారా చెరువులకు నీటి సరఫరా చేస్తారు. ప్రతీ సంవత్సరం రెండుసార్లు ఎస్సారెస్సీ జలాలు విడుదల చేస్తారు. డీబీఎం 48కాల్వ కింద 1,24,336 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉండగా.. డీబీఎం 60కాల్వ కింద 80,719 ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. కాగా, ఎస్సారెస్పీ నిండితేనే నీరు విడుదల చేస్తారు. 1,93,850 ఎకరాల్లో సాగు.. వానాకాలం సాగు అంచనా 4,56,136 ఎకరాలు ఉండగా.. నేటి వరకు 1,93,850 ఎకరాల్లో వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న, కందులు, పెసర, మినుములు, జొన్న, ఇతర పంటలు సాగు చేసినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కురుస్తున్న వర్షాలతో చెరువులు నిండుతాయనే ఆశతో రైతులు ఉన్నారు. ఈసారి వర్షాలు తక్కువేనని, ఆరుతడి పంటలు సాగు చేయాలని అధికారులు అవగాహన కల్పించనప్పటికీ రైతులు మాత్రం వరిసాగుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. జిల్లాలో 1,590 చెరువులు.. నిండినవి 221 మాత్రమే మత్తడి పోస్తున్న రెండు తటాకాలు వర్షాలపైనే అన్నదాతల ఆశలు చెరువులు నిండితే సాగు పెరిగే అవకాశం
-
పార్టీ కోసం పనిచేసే వారికి గుర్తింపు● రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క కొత్తగూడ: కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కష్టపడి పని చేసిన ప్రతీ కార్యకర్తకు తగిన గుర్తింపు తప్పకుండా వస్తుందని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, సీ్త్ర శిశు సంక్షేమశాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన ముఖ్యకార్యకర్తల సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని చెప్పారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఒక్క డబుల్ బెడ్రూం ఇల్లు ఇచ్చిన దాఖలాలు లేవని విమర్శించారు. గ్రామాల అభివృద్ధిలో సర్పంచ్లు కీలక పాత్ర పోషించాలన్నారు. గ్రామాల్లో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధి పనులపై ప్రత్యేక బుక్ తయారు చేసి ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. వాటిని ప్రాధాన్యత క్రమంలో మంజూరు చేస్తామని చెప్పారు. గతంలో మంజూరైన సీసీ రోడ్లు త్వరగా పూర్తి చేస్తే కొత్తవి మంజూరు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అనంతరం నూతనంగా ఎన్నికై న కాంగ్రెస్ పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు బానోతు రూప్సింగ్, పదవీ విరమణ చేసిన వజ్జ సారయ్యలను శాలువాతో సత్కరించారు. సమావేశంలో గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ డైరెక్టర్ చల్ల నారాయణరెడ్డి, సర్పంచుల ఫోరం మండల అధ్యక్షురాలు మల్లెల భాగ్యమ్మ, నాయకులు ఇర్ప రాజేశ్వర్, స్కురబోయిన మొగిళి, పుల్సం పుష్పలత, కారోజు రమేష్, మల్లెల రణధీర్, చెన్నూరి మహేందర్, 23 గ్రామపంచాయతీల సర్పంచులు, ఉప సర్పంచులు, ముఖ్య కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
-
కేయూ మహిళా హాస్టల్లో ఆందోళన● హాస్టల్స్ను, మెస్ను సందర్శించిన రిజిస్ట్రార్ కేయూ క్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని మహిళా హాస్టల్స్, మెస్లో నెలకొన్న సమస్యలు పరిష్కరించాలని పోతన హాస్టల్ ఎదుట విద్యార్థినులు సోమవారం ఆందోళన చేపట్టారు. వీరికి మద్దతుగా ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు కూడా పాల్గొని సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. సమాచారం అందుకున్న కేయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య రామచంద్రం పోతన హాస్టల్ వద్దకు వచ్చి విద్యార్థినులతో మాట్లాడారు. పోతన హాస్టల్ వద్ద డ్రెయినేజీ వ్యవస్థ సరిగాలేదని దీంతో అపరిశుభ్రతతో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని విద్యార్థినులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మహిళా హాస్టల్ డైరెక్టర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోవడంలేదని ఆరోపించారు. అనంతరం ఎస్ఎఫ్ఐ నాయకులు రిజిస్ట్రార్ రామచంద్రం కలిసి మెస్ వద్దకు వెళ్లి పరిశీలించారు. అక్కడ కూడా విద్యార్థినులు తమ సమస్యలను రిజిస్ట్రార్కు విన్నవించారు. పరిశుభ్రంగా ఉండడంలేదని సమాయనికి టిఫిన్స్, భోజనం అందించడంలేదని ఆరో పించారు. హాస్టల్ వద్ద దుర్వాసన వెదజల్లుతుందన్నారు. కుక్కలు, పందులు స్వైరవిహారం చేస్తున్నాయని తెలిపారు. అనంతరం రిజిస్ట్రార్ రామచంద్రం మాట్లాడుతూ.. వారంరోజుల్లో సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని విద్యార్థినులకు హాలమీ ఇచ్చారు. ఆందోళనలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి మంద శ్రీకాంత్, యూనివర్సిటీ అధ్యక్షుడు చెన్నూరి సాయికుమార్, జస్వంత్, రాహుల్, అరుణ్ పాల్గొన్నారు.
-
కేయూ డిగ్రీ సెమిస్టర్ల పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలకేయూ క్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో ఈఏడాది మే లో నిర్వహించిన డిగ్రీ బీఏ, బీకాం, బీబీఏ, బీఎస్సీ తదితర కోర్సుల్లో నిర్వహించిన మొదటి, రెండో, మూడో, నాల్గవ సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాలను సోమవారం కేయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య రామచంద్రం పరీక్షల నియంత్రణాధికారి ఆచార్య రాజేందర్తో కలిసి విడుదల చేశారు. మొ దటి సెమిస్టర్లో 25,461మంది విద్యార్థులు పరీక్షలకు హాజరుకాగా 7,112మంది (27.93శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు. రెండో సెమిస్టర్లో 50,292 మందికి 16,386 మంది (32.58శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మూడో సెమిస్టర్లో 18,286 మందికి 6,991మంది (38.23శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు. నాల్గవ సెమిస్టర్లో 38,033మందికి 14,619మంది విద్యార్థులు (38.44శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారని పరీక్షల నియంత్రణాధికారి రాజేందర్ వెల్లడించారు. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను డబ్ల్యూడబ్ల్యూ.కాకతీయ.ఏసీ.ఇన్ లో చూసుకోవచ్చని తెలి పారు. ఈ ఫలితాల విడుదల కార్యక్రమంలో అదనపు పరీక్షల నియంత్రణాధికారులు డాక్టర్ తిరుమలాదేవి, డాక్టర్ వెంకటయ్య, డాక్టర్ నాగరాజు, డాక్టర్ పద్మజ, డాక్టర్ ఆసిం ఇక్బాల్, అసిస్టెంట్ రిజిస్ట్రార్ రామావెంకటేశ్వర్లు, నాయకపు సమ్మయ్య పాల్గొన్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. రీవాల్యూయేషన్ కోసం విద్యార్థులకు 15 రోజుల అవకాశం కల్పించినట్లు తెలిపారు. ఆన్లైన్లో నిర్దేశిత ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు. బీఏ జర్నలిజం ఫలితాలు వెల్లడించలేదు.. ఇదిలా ఉండగా.. బీఏ జర్నలిజం పేపర్ (ఒక సబ్జెక్టు)కు సంబంధించిన ఫలితాలను సాంకేతిక కారణాలతో వెల్లడించలేదని పరీక్షల నియంత్రణాధి కారి రాజేందర్ తెలిపారు. మరో రెండు, మూడు రోజుల్లోనే వెల్లడిస్తామన్నారు. అలాగే యూనివర్సిటీ పరిధిలో తొమ్మిది డిగ్రీ కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థుల మొదటి, రెండు, మూడు, నాల్గో సెమిస్టర్ పరీక్షల ఫలితాలను నిలిపివేశామని తెలిపారు. ఆయా కళాశాలలు యూనివర్సిటీకి చెల్లించాల్సిన (సీడీసీడీన్, అకాడమిక్ డీన్ ఆఫీస్లకు) వివిధ ఫీజులు చెల్లించలేదని దీంతో ఫలితాలను నిలిపివేసినట్లు రాజేందర్ స్పష్టం చేశారు. ఆయా ఫీజులు చెల్లిస్తేనే ఫలితాలను విడుదల చేస్తామన్నారు.
-
జోరుగా వరినాట్లుగార్ల: మండలంలోని పాకాల ఏటి పరీవాహకంలో రైతులు జోరుగా వరినాట్లు వేస్తున్నారు. సుమారు వెయ్యి ఎకరాల్లో నాట్లు కొనసాగుతున్నాయి. వర్షాలు కురుస్తాయని, ఏరు పారుతుందనే ఆశతో రైతులు వరినాట్లు వేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా చెరువులు, కుంటల్లోకి నీరు చేరకపోవడంతో ఆయకట్టు రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చెరువుల్లో నీళ్లు లేక భూములు బీళ్లు.. మండలంలోని చెరువులు, కుంటల్లో నీళ్లు లేక ఆయకట్టు పంట భూములు బీళ్లుగా మారే ప్రమాదం ఉందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మండలంలోని గార్ల పెద్దచెరువు, అప్పసముద్రం, గండిచెరువు, బోడాయికుంట, పుల్లూరు పెద్దచెరువు, పోచారం, మర్రిగూడెం, గోపాలపురం, పినిరెడ్డిగూడెం, సీతంపేట, బుద్దారం, రాంపురం, మద్దివంచ, ముల్కనూరు తదితర పంచాయతీల్లోని చెరువులు, కుంటల కింద సుమారు 6 వేల ఎకరాల భూముల్లో వరిపంట వేసేందుకు రైతులు వరినార్లు పోసుకొని వర్షాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన స్థాయి కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో చెరువులు, కుంటలు నీళ్లు లేక వెలవెలబోతున్నాయి. ఆరుతడి పంటలు వేయాలని.. వ్యవసాయ అధికారులు తక్కువ నీటి వినియోగం ఉన్న ఆరుతడి పంటలు పెసర, కంది, మినుము, నువ్వులు సాగు చేసుకోవాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు. అయితే రైతులు మాత్రం ఆరుతడి పంటలు సాగు చేసేందుకు విముఖత చూపడం లేదు. పాకాల ఏటి పరీవాహకంలో సాగు పనులు చెరువులు, కుంటల కింద నాట్లు ప్రశ్నార్థకమే! ఆరుతడి పంటలపై రైతుల ఆనాసక్తి
-
గడువులోగా పునర్నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేస్తాంకాళేశ్వరం: కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో జరుగుతున్న పునర్నిర్మాణ పనులను నిర్ణీత గడువులోగా పూర్తి చేసి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని దేవస్థాన చైర్మన్ అవధాని మోహన్ శర్మ అన్నారు. మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానంలో గత ఐదు రోజులుగా కొనసాగుతున్న కూల్చివేతలను దేవస్థానం ఈఓ మహేష్తో కలిసి ఆదివారం పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాణ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న శ్రీ శివరామ్ అండ్ కంపెనీ నిర్వాహకులతో సమావేశమై పనుల్లో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం లేకుండా నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటిస్తూ వేగంగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. ఆలయ ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి అనుగుణంగా, భక్తుల సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతీ నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని ఆదేశించారు. అనంతరం ఆదిముక్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయం, బాలాలయాన్ని సందర్శించి అక్కడ భక్తులకు కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలను పరిశీలించారు. రాబోయే శ్రావణమాసంలో వేలాది మంది భక్తులు దర్శనానికి వచ్చే అవకాశమున్నందున దర్శనం, అభిషేకాలు, ప్రత్యేక పూజలు, క్యూలైన్లు, తాగునీరు, ప్రసాదాల పంపిణీ, పరిశుభ్రత తదితర అంశాలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. శ్రావణమాసంలో నిర్వహించే అభిషేక పూజలు, కాలసర్ప దోష నివారణ పూజలు, శని పూజలు, ఇతర ప్రత్యేక పూజలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు చైర్మన్ తెలిపారు. ఆలయ పునర్నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని, భక్తులు ప్రశాంతంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించుకునే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. వారి వెంట ఆలయ ఉపప్రధాన అర్చకుడు ఫణీంద్రశర్మ, జూనియర్ అసిస్టెంట్ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు.
-
ముగిసిన జిల్లాస్థాయి బాల్బ్యాడ్మింటన్ ఎంపికలువరంగల్ స్పోర్ట్స్: హనుమకొండలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆదివారం ఉదయం ప్రారంభించిన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాస్థాయి బాల్బ్యాడ్మింటన్ సీనియర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపిక పోటీలు సాయంత్రం ముగిశాయి. ఇందులో ప్రతిభ కనబరిచిన క్రీడాకారులతో ఉమ్మడి జిల్లా జట్టును ఎంపిక చేయనున్నట్లు అడ్హక్ కమిటీ కన్వీనర్ రవీందర్కుమార్ తెలిపారు. ఎంపికై న జట్టు ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో వనపర్తిలో జరగనున్న రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అసోసియేషన్ జిల్లా అడ్హక్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ బాల్బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి వీవీ రమణ, పరిశీలకులు బంగారు రాజన్న, అసోసియేషన్ బాధ్యులు పాల్గొన్నారు. రూ. 62,670 విలువైన మద్యం పట్టివేత సంగెం : వరంగల్ జిల్లా సంగెం మండలం మొండ్రాయి గ్రామంలో బెల్టుషాపుల్లో విక్రయిస్తున్న రూ. 62,670 విలువైన మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు టాస్క్ ఫోర్స్ ఏసీపీ మధుసూదన్ తెలిపారు. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు టాస్క్ఫోర్స్ సిబ్బంది ఆదివారం దాడులు చేయగా గ్రామానికి చెందిన గుర్రం సాంబయ్య కిరాణాషాపులో రూ.36,530, చెవ్వ బాలయ్య కిరాణాషాపులో రూ. 17,560, చెవ్వ మొగిళి కిరాణాషాపులో రూ. 8,580.. మొత్తం రూ. 62,670 విలువైన మద్యం స్వాధీనం చేసుకుని నిర్వాహకులను తదుపరి చర్యల నిమిత్తం సంగెం పోలీసులకు అప్పగించినట్లు తెలిపారు. ఈ దాడుల్లో టాస్క్ఫోర్స్ సీఐ పెండ్యాల దేవేందర్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. గుడ్లగూబను పోలిన వింత చేప! చిన్నగూడూరు: గుడ్లగూబను పోలి ఉన్న వింత చేప ఓ వ్యవసాయ బావిలో లభ్యమైన ఘటన మండలంలోని విస్సంపల్లి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. విస్సంపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతు ఈరబోయిన సుధాకర్ ఆదివారం వ్యవసాయ బావి నుంచి పొలానికి నీళ్లు పారిస్తున్న క్రమంలో లభించినట్లు తెలిపాడు. వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా బావిలో నీరు అడుగంటడంతో చేప కనిపించింది. వెంటనే బావిలోకి దిగి వింత చేపను చాకచక్యంతో పట్టుకున్నాడు. అరుదుగా కనిపించే ఈ చేపను స్థానికులు రాక్షసి చేపగా పిలుస్తున్నారు. విద్యుత్ మోటారు చోరీ దంతాలపల్లి: విద్యుత్ మోటారు చోరీకి గురికావడంతో కేసు నమోదు చేసినట్లు ఎస్సై రవికుమార్ ఆదివారం తెలిపారు. ఎస్సై తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మండల కేంద్రానికి చెందిన సోమారపు కవితకు చెందిన వ్యవసాయ భూమి వద్ద ఉన్న విద్యుత్ మోటార్ను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అపహరించారు.ఈ ఘటనపై బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై రవికుమార్ పేర్కొన్నారు.
-
మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి కృషిమహబూబాబాద్: మానుకోట మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి తన వంతు కృషి చేస్తానని ఎమ్మెల్సీ తక్కెళ్లపల్లి రవీందర్రావు అన్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని సాయిబాబా గుడి రోడ్డును, గాంధీపార్క్ను ఆదివారం ఎమ్మెల్సీ రవీందర్రావు, నాయకులు సందర్శించారు. ఈసందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ మాట్లాడుతూ.. సాయిబాబా గుడి రోడ్డు నిర్మాణ పనులు వెంటనే పూర్తి చేయాలన్నారు. గాంధీపార్క్ను అభివృద్ధి చేయాలని, దానిలో అంబేడ్కర్ భవన్ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలన్నారు. అభివృద్ధికి అందరూ అన్ని విధాలా సహకరించాలన్నారు. రాజకీయాలకతీతంగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్నారు. కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ పాల్వాయి రామ్మోహన్రెడ్డి, మాజీ వైస్ చైర్మన్ మార్నేని వెంకన్న, సీపీఐ మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ అజయ్సారథిరెడ్డి, కౌన్సిలర్లు గుండా రాజశేఖర్, నర్రా సంధ్యాశ్రావణ్, నాయకులు పెరుగుకుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
స్వతంత్రతను కోల్పోతున్న రాజ్యాంగ సంస్థలునయీంనగర్: దేశంలోని రాజ్యాంగ సంస్థలు తమ స్వతంత్రతను కోల్పోతున్నాయని వక్త కల్పన కన్నాభిరాన్ అన్నారు. హనుమకొండలోని గ్రేటర్ వరంగల్ ప్రెస్క్లబ్లో మానవ హక్కుల వేదిక ఉభయ రాష్ట్రాల సమన్వయ కమిటీ సభ్యుడు ఎస్.జీవన్ కుమార్ రచించిన వీధి బతుకులు విస్థాపనులు, సజీవ స్మృతులు పుస్తకాలను ఆదివారం కల్పన కన్నాభిరాన్ ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక సమస్యలపై పరిశోధనలకు అనుమతులు ఇవ్వడం లేదని, కొన్ని అంశాలకు మాత్రమే అనుమతి ఇస్తోందని పేర్కొన్నారు. ప్రొఫెసర్ సూరేపల్లి సుజాత మాట్లాడుతూ జీవన్కుమార్ తన 30 ఏళ్ల మానవ హక్కుల కార్యాచరణలో భాగంగా ప్రస్తావించిన సమస్యలు ఇప్పటికై నా పరిష్కారమైతే బాగుండని అన్నారు. సామాజిక సమస్యలను ప్రస్తావించే తమలాంటి వారిపై అసభ్యకరమైన ట్రోల్స్ చేస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పుస్తకాల రచయిత జీవన్కుమార్ సమావేశంలో తన అనుభవాలను పంచుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు గ్రహీత అంపశయ్య నవీన్, డా.తిరుపతయ్య, కాత్యాయనీ విద్మహే, వేమన వసంతలక్ష్మి, దేవులపల్లి అమర్, విమల, మెట్టు రవీందర్, కె.అనురాధ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
బాక్సింగ్ కోచ్గా రాణించడమే లక్ష్యంవరంగల్ స్పోర్ట్స్: బాక్సింగ్ అంటేనే ప్రత్యర్థి ముఖంపై పిడిగుద్దులతో ఊపిరాడకుండా చేయడం. ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లోనూ పోరాడాదే ముష్టియుద్ధం. అందుకే బాక్సింగ్ అంటేనే భయపడుతుంటారు. అయితే, బాక్సింగ్లో రాణించాలంటే కండ బలం ఉంటే సరిపోదు .. అందుకు బుద్ధిబలం తోడైనప్పుడే విజయం సాధ్యమవుతుంది. ఎలాగైనా బాక్సింగ్లో రాణించాలన్న ఓ యువతి లక్ష్యానికి తన తండ్రి ఇచ్చిన స్ఫూర్తి తో డైంది. లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు కఠోర శ్రమ చేసి జాతీయ, రాష్ట్రస్థాయిలో అనేక పతకాలు సాధించింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రత్యేక గుర్తింపు.. తాను సాధించిన పతకాలకు తోడు ప్రస్తుతం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ప్రత్యేక రికార్డు సొంతం చేసుకుంది. బాక్సింగ్లో నేతాజీ సుభాష్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ (ఎన్ఐఎస్) పాటియాలలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న తొలి క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రత్యేక రికార్డు సాధించిన హనుమకొండలోని పద్మాక్షికాలనీకి చెందిన చుక్క దివ్యపై ‘సాక్షి’ ప్రత్యేక కథనం.. హనుమకొండ వడ్డేపల్లిలోని పింగిళి ప్రభుత్వ కాలేజీలో పీజీ (ఎంఏ) చదువుతున్న దివ్య 2016లో బాక్సింగ్ క్రీడలో అరంగేట్రం చేసింది. హనుమకొండ డిస్ట్రిక్ట్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ బాక్సింగ్హాల్లో శిక్షణ తీసుకున్న దివ్య పదేళ్లలో 12 రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంది. 12 బంగారు పతకాలు సాధించడం ఆమె ప్రతిభ, పట్టుదలకు నిదర్శనం. పంజాబ్లోని పాటియాలలో 2025–26లో ఎన్ఐఎస్లో సంవత్సరం పాటు శిక్షణ పూర్తి చేసుకుంది. దేశ వ్యాప్తంగా 54 మంది మహిళలు శిక్షణ తీసుకోగా అందులో దివ్య 6వ స్థానంలో నిలవడం విశేషం. ఎన్ఐఎస్ శిక్షణ పూర్తి చేసి తొలి క్రీడాకారిణిగా రికార్డు ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాన్ని వదులుకొన్న యువతి తండ్రి స్ఫూర్తితో బాక్సింగ్లో రాణిస్తున్న చుక్క దివ్య
-
రుద్రేశ్వరస్వామికి అన్నపూజహన్మకొండ కల్చరల్: వేయిస్తంభాల ఆలయంలో ఆషాఢ బహుళ చవితి సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆదివారం ఉదయం ఘనంగా పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధానార్చకుడు గంగు ఉపేంద్రశర్మ ఆధ్వర్యంలో వేదపండితులు గంగు మణికంఠశర్మ, అర్చకులు సందీప్శర్మ, ప్రణవ్ ఉదయం నుంచి నిత్యపూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. మూల మహాగణపతికి హరిద్రాకుంకుమ విలేపనాభిషేకం, గరికపూజ, రుద్రేశ్వరస్వామికి రుద్రాభిషేకం నిర్వహించారు. భక్తులు సామూహిక రుద్రాభిషేకాలు జరుపుకున్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన శివభక్తుడు వెంకటసాయి ఆనంద విశ్వనాథ్ సౌజన్యంతో 51 కిలోల పెరుగన్నంతో అన్నసూక్త మంత్ర పఠనంతో రుద్రేశ్వర మహాశివలింగాన్ని రుద్రగణపతిగా అలంకరించి అన్నపూజ చేశారు. అనంతరం మహాహారతి, మహానివేదన, నీరాజనమంత్రపుష్పం జరిపి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు. పూజా కార్యక్రమాల్లో తెలుగు అకాడమీ చైర్మన్ కూరపాటి వెంకటనారాయణ కుటుంబ సభ్యులతో దేవాలయాన్ని సందర్శించారు. పూజల అనంతరం గంగు ఉపేంద్రశర్మ, అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, స్వామివారి శేషవస్త్రాలు, మహదాశీర్వచనం అందించారు. ఈఓ అనిల్కుమార్ ఏర్పాట్లు పర్యవేక్షించారు.
-
తాటి ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలినెహ్రూసెంటర్: గీతన్నల అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తాటి, ఈత వనాల పెంపు, పరిశ్రమల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించాలని కేజీకేఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎంవీ రమణ అన్నారు. గౌడన్నలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని, సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న విగ్రహాన్ని ట్యాంక్బండ్పై ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కల్లుగీత కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన గీతన్నల చైతన్య యాత్ర ఆదివారం జిల్లా కేంద్రంలో ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఎంవీ రమణ మాట్లాడుతూ.. వృత్తినే నమ్ముకుని రాష్ట్రంలో 5 లక్షల మంది జీవనం సాగిస్తున్నారని, మృతి చెందిన గీత కార్మికులకు ఎక్స్గ్రేషియా రూ.10 లక్షలు ఇవ్వాలని, ఎక్స్గ్రేషియా బకాలయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మహబూబాబాద్ నుంచి ప్రారంభమైన గీతన్నల చైతన్యయాత్ర ఈ నెల 18న హైదరాబాద్లో ముగిస్తుందని, ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయకుంటే పోరాటం తప్పదని హెచ్చరించారు. గీత కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకే గీతన్నల చైతన్యయాత్ర సాగిస్తున్నామని తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రైతు సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పోతినేని సుదర్శన్, గోపా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సాయన్న, హైకోర్టు న్యాయవాది నలమాస కృష్ణ, సుప్రజ ఆస్పత్రి ఎండీ విజ య్కుమార్గౌడ్, జిల్లా నాయకులు పాల్గొన్నారు.
-
నల్లబెల్లం పౌడర్ ముఠా గుట్టురట్టుజనగామ : నల్లబెల్లం పౌడర్తో వెళ్తున్న బొలెరో వాహనాన్ని అపహరించిన ముఠా గుట్టును ఎకై ్సజ్ పోలీసులు రట్టు చేశారు. ఇద్దరు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, భారీ మొత్తంలో నల్లబెల్లం పౌడర్, ఆలంను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ అధికారి ఎన్.అంజిరెడ్డి కథనం ప్రకారం.. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మండలానికి చెందిన బి.వెంకన్న, హరికృష్ణతోపాటు మరో ముగ్గురు కలిసి దేవరకొండకు చెందిన సంపంగి విక్రమ్ ప్రయాణిస్తున్న మహీంద్రా బొలెరో వాహనాన్ని పటాన్చెరు ప్రాంతంలో ఇటీవల అపహరించారు. ఆ వాహనంలో 80 సంచుల నల్లబెల్లం పౌడర్ (1,590 కిలోలు), మూడు సంచుల ఆలం (120 కిలోలు) ఉంది. దేవరకొండ ప్రాంతానికి చెందిన కొందరు బెల్లం వ్యాపారులు అక్రమంగా బెల్లం పౌడర్ సరఫరా చేస్తున్నారని ముందుగా తెలుసుకున్న నిందితులు.. వ్యాపారుల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేయాలని యత్నించినట్లు విచారణలో తేలింది. వ్యాపారులు డబ్బు ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో సరుకును తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని విక్రయించాలని నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ కొత్తపేట ప్రాంతంలో 27 సంచుల నల్లబెల్లం పౌడర్ను దించి మిగిలిన సరుకుతో వరంగల్ వైపునకు బయలుదేరారు. ప్రయాణం మధ్యలో ఘట్కేసర్ వద్ద వాహనం ఆపారు. బొలెరో డ్రైవర్ సంపంగి విక్రమ్ అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి నిందితులు ఉపయోగిస్తున్న మారుతి స్విఫ్ట్ కారును తీసుకుని అక్కడి నుంచి తప్పించుకున్నాడు. దీంతో నిందితుల ప్రణాళిక మలుపు తిరిగింది. మిగిలిన నల్లబెల్లం పౌడర్ను విక్రయించేందుకు నిందితులు పలువురు కొనుగోలుదారులను సంప్రదిస్తుండగా పక్కా సమాచారం అందుకున్న డీటీఎఫ్ సిబ్బంది, జనగామ ఎకై ్సజ్ పోలీసులు నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. పెంబర్తి వద్ద శనివారం అర్ధరాత్రి ఇద్దరు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి నుంచి మహీంద్రా బొలెరో వాహనం, 1,590 కిలోల నల్ల బెల్లం పౌడర్, 120 కిలోల ఆలం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఐదుగురిపై కేసు నమోదు చేయగా, అరెస్ట్ చేసిన ఇద్దరిని న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరచగా జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించినట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ కొత్తపేటలో దింపిన 27 సంచుల న ల్లబెల్లం పౌడర్, నిందితులు ఉపయోగించిన మా రుతి స్విఫ్ట్ కారు, దేవరకొండకు చెందిన పరారీలో ఉన్న ముగ్గురు నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును డీటీఎఫ్ ఎస్సై మధు, జనగామ సీఐ ప్రభావతి, ఎకై ్సజ్ ఎ స్సై జనార్దన్ చాకచక్యంగా ఛేదించినట్లు తెలిపారు. పెంబర్తిలో ఇద్దరి అరెస్ట్.. పరారీలో ముగ్గురు 1,590 కిలోల నల్లబెల్లం, 120 కిలోల ఆలం పట్టివేత వివరాలు వెల్లడించిన జనగామ జిల్లా ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎకై ్సజ్ అధికారి ఎన్.అంజిరెడ్డి
-
అవసరార్థులకు అభయంహన్మకొండ: వినియోగదారులకు నాణ్యమైన విద్యుత్ సేవలను అందించడమే కాకుండా సామాజిక బాధ్యతను కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యంగా భావిస్తూ టీజీ ఎన్పీసీఎల్ ఉద్యోగులు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. స్వచ్ఛంద విరాళాలతో ఏర్పాటైన టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా సంస్థ వ్యాప్తంగా 18 జిల్లాల్లో అనాథలు, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, పేద విద్యార్థులు, ఒంటరి మహిళలు, నిరుపేదల సంక్షేమం కోసం సేవలందిస్తున్న 27 స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలకు ప్రతీ నెల రూ.20 వేల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందజేస్తున్నారు. ప్రతీ ఉద్యోగి నెలకు కనీసం రూ.50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విరాళం.. టీజీఎన్పీడీసీఎల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, కార్మిక సంఘాలు, వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల స్వచ్ఛంద సహకారంతో ఈ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ను 2024లో ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతీ ఉద్యోగి నెలకు కనీసం రూ.50 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తాన్ని స్వచ్ఛందంగా విరాళంగా అందిస్తుండడంతో ట్రస్ట్కు ప్రతీ నెల సుమారు రూ.5.60 లక్షలు సమకూరుతున్నాయి. ఈ నిధులను పూర్తిగా సేవా కార్యక్రమాలకే వినియోగిస్తూ అవసరమైన వారికి చేరవేస్తున్నారు. 2024 నుంచి 2026 జూన్ వరకు 20 నెలల కాలానికి నెలకు రూ.20 వేల చొప్పున 16 సంస్థలకు రూ.64 లక్షల సాయం అందించారు. ఈ నెల నుంచి 27 సంస్థలకు విస్తరించి ప్రతీ నెల 20 వేల చొప్పున రూ.5,40,000 ఆర్థిక చేయూత అందిస్తున్నారు. ఈ లెక్కన చారిటబుల్ స్థాపించినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రూ.69,40,000 సాయం వివిధ ఆశ్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సంస్థలకు అందించారు. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరంగా కొనసాగేల పక్కా ప్రణాళిక రూపొందించుకుని ముందుకుసాగుతున్నారు. స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ఆర్థిక తోడ్పాటు.. అనాథ బాలబాలికల సంరక్షణ, వృద్ధాశ్రమాల నిర్వహణ, దివ్యాంగుల సంక్షేమం, మానసిక దివ్యాంగుల సేవలు, మహిళా సాధికారత, పేద విద్యార్థులకు విద్యా సాయం వంటి అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న స్వచ్ఛంద సంస్థలకు టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ట్రస్ట్ తోడుగా నిలబడుతోంది. ఈ ట్రస్ట్ అందిస్తున్న ఆర్థిక తోడ్పాటుతో ఆయా సంస్థల సేవా కార్యక్రమాలు మరింత విస్తరిస్తున్నాయి. స్వచ్ఛద సంస్థ ఎంపికలోనూ కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ముందుగా విజిలెన్స్ విభాగం అధికారులతో సంస్థల వివరాలు సేకరించారు. చట్ట ప్రకారం స్థాపించబడి నిర్వహిస్తున్న వారి వివరాలు సేకరించి సంస్థలను ఎంపిక చేశారు. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్ట కలిగి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ విజిలెన్స్ క్లియరెన్స్ పొందిన సంస్థలకే ఈ సాయం అందజేస్తున్నారు.సమాజ సేవలో టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ ఉద్యోగులు స్వచ్ఛంద విరాళాలతో అపూర్వ సేవాభావం 2024 నవంబర్లో చారిటబుల్ ట్రస్ట్ స్థాపన జూన్ వరకు ప్రతీ నెల 16 సంస్థలకు చేయూత
-
16 రకాల నిత్యావసరాలు అందించాలినెహ్రూసెంటర్: ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థను మెరుగుపరిచి, కేరళ తరహాలో 16 రకాల నిత్యవసరాలను అందించాలని తెలంగాణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు జి.నాగయ్య అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని సంఘ కార్యాలయంలో ఆదివారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రేషన్ దుకాణాల ద్వారా బియ్యం తప్ప ఎలాంటి సరుకులు అందజేయడం లేదని, ప్రజల అవసరాలకు అనగుణంగా పంపిణీ చేసే సరుకుల సంఖ్య పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఈ నెల 10న నిర్వహించనున్న జైల్భరో కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సమావేశంలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు సాదుల శ్రీనివాస్, అల్వాల వీరయ్య, ఎండీ.యాకూబ్, వంగూరు వెంకటేశ్వర్లు, బాణాల రాజన్న, గోడిశాల వెంకన్న, కుంట ఉపేందర్, పాల్వాయి దుర్గయ్య, ఆనంద్రావు, కుంట రామకృష్ణ, బండి శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. దరఖాస్తుల ఆహ్వానంమహబూబాబాద్ అర్బన్: సెప్టెంబర్ 5న గురుపూజోత్సవం పురస్కరించుకొని రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల ఎంపిక కోసం అర్హులైన ప్రభుత్వ పాఠశాల, కేజీబీవీ, మోడల్ స్కూల్ ఉపాధ్యాయుల నుంచి దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి సత్యనారాయణమూర్తి ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయులు సంబంధిత మండల విద్యాశాఖ అధికారులకు ఈ నెల 6వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు సమర్పించాలని, ఉన్నత పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ప్రధానోపాధ్యాయులందరు, ఉపాధ్యాయుల ప్రతినిధులు ఈ నెల 7వ తేదీ సాయత్రం 5గంటల వరకు జిల్లా వి ద్యాశాఖ కార్యాలయంలో అందజేయాలన్నారు. పోలీస్ శిక్షణ ప్రవేశ పరీక్ష ప్రశాంతం మహబూబాబాద్ అర్భన్: జిల్లా కేంద్రంలో పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఎస్సై ఉచిత శిక్షణ ప్రవేశ పరీక్ష ఆదివారం ప్రశాంతంగా జరిగింది. జిల్లా కేంద్రంలోని మహర్షి విద్యాలయం, శ్రీ చైతన్య టెక్నో స్కూల్, శ్రీ చైతన్య హైస్కూల్, తొర్రూరులోని సమత డిగ్రీ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు పరీక్ష కేంద్రాల్లో 1,058 మంది అభ్యర్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యారు. పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద జిల్లా పోలీస్ శాఖ అన్ని ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేపట్టడంతో పరీక్ష ప్రశాంతంగా వాతావరణంలో సజావుగా ముగిసింది. అభ్యర్థులకు అవసరమైన సూచనలు అందించడంతో పాటు రవాణా సౌకర్యం అవసరమైన వారికి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ల ద్వారా వాహన సౌకర్యం కల్పించారు. పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో వ్యవహరించి పరీక్షను విజయవంతంగా నిర్వహించారు. జిల్లా పోలీస్ శాఖ నిరుద్యోగ యువతకు ఉచితంగా కోచింగ్ అందించడంతో పోలీస్ ఉద్యోగాల సాధనకు తోడ్పడడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఎంపికై న అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని క్రమశిక్షణతో శిక్షణ పొంది పోలీస్ ఉద్యోగాలు సాధించాలని ఆకాంక్షించారు. డోర్నకల్ డయోసీస్ బిషప్గా సేనంరాజు డోర్నకల్: ప్రతిష్టాత్మక చర్చి ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా డోర్నకల్ డయోసీస్ 10వ బిషప్గా రెవ సేనంరాజు నియమితులయ్యారు. స్థానిక ఎఫిఫనీ చర్చిలో ఆదివారం డయోసీస్ బిషప్గా సేనంరాజు పట్టాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది. ఎఫిఫనీ చర్చిలో సీఎస్ఐ మోడరేటర్, కరీనగర్ బిషప్ రూబెన్ మార్క్ సేనంరాజుతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ప్రత్యేక ప్రార్థనల అనంతరం బిషప్గా సేనంరాజు పట్టాభిషక్తుడయ్యారు. అనంతరం ఎఫిఫనీ చర్చి ఆవరణలో జరిగిన సన్మానభలో బిషప్ సేనంరాజు, విజయసేనంరాజు దంపతులను సీఎస్ఐ మోడరేటర్ రూబెన్ మార్క్ సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా సేనంరాజు మాట్లాడుతూ.. డోర్నకల్ డయోసీస్ పరిధిలో అవినీతి రహిత పాలన కొనసాగిస్తామని తెలిపారు. నియామకాలు, బదిలీలు, ఇతర విషయాల్లో ఎలాంటి అవినీతి జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అందరి సహకారంతో డోర్నకల్ డయోసీస్ను అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు.
-
జాగ్రత్తగా నడపాలిడ్రైవర్లు వరి పొలాన్ని దున్నేటప్పుడు ట్రాక్టర్లను జాగ్రత్తగా నడపాలి. గట్లు నెమ్మదిగా దిగాలి. ఆ సమయంలో ఆర్పీఎం తక్కువగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. రోటోవేటర్తో పొలాన్ని దమ్ము చేసే సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ట్రాక్టర్ దిగబడినప్పుడు ఇతర ట్రాక్టర్ సాయంతో బయటకు లాగాలి. లేకుంటే పల్టీ కొట్టే అవకాశం ఉంటుంది. దమ్ము చేసిన అనంతరం రోడ్డుపైకి వచ్చే సమయంలో బురదను మొత్తం పొలంలోని వదిలేసి రావాలి. రోడ్లుపైకి బురదమట్టి తీసుకువస్తే వర్షాలు కురిసిన సమయంలో వాహనదారులు జారిపడి ప్రమాదాలకు గురవుతారు. – దామెర ప్రశాంత్, ట్రాక్టర్ డ్రైవర్, రైతు, ఈరవెన్ను, పాలకుర్తి మండలం
-
శాంతించిన గోదావరి● పుష్కరఘాట్ వద్ద 14.81 మీటర్లకు చేరిన నీటిమట్టం ఏటూరునాగారం: మండల పరిధిలోని రామన్నగూడెం వద్ద మూడు రోజులుగా గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం రామన్నగూడెం పుష్కరఘాట్ వద్ద 14.81 మీటర్లుగా నమోదు అయ్యింది. గోదావరి వరద ఉధృతి తగ్గి దిగువకు వెళ్తుండడంతో మండలంలోని ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అయితే వరద ఉధృతి తగ్గినప్పటికీ కరకట్ట వద్ద పరిస్థితి అదుపులోకి రాలేదు. మట్టి క్రమక్రమంగా ఒర్లిపోతుందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఇప్పటికై నా అధికారులు ఇసుక బస్తాలను వేసి మట్టి ఒర్లిపోకుండా చూడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
-
ఎక్కడి చెత్త అక్కడే..● డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీలో డంపింగ్ యార్డు కరువు ● రోడ్డు పక్కన చెత్తతో దుర్గంధం ● స్థానికుల ఇబ్బందులు డోర్నకల్: డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీ ఏర్పడి ఎనిమిదేళ్లు అవుతున్నా నేటికీ పట్టణంలో డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటు చేయలేదు. గ్రామపంచాయతీగా ఉన్నప్పుడు బుద్దారం రోడ్డులో మున్నేరువాగుకు వెళ్లే దారి పక్కన డంపింగ్ యార్డు ఉండేది. అయితే నివాస ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉండడం, దుర్గంధంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడి డంపింగ్ యార్డు తొలగించి పట్టణ ప్రకృతి వనం ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో తాత్కాలికంగా డంపింగ్ యార్డును బంధం చెరువు సమపంలోని గొల్లచర్ల రోడ్డు పక్కకు తరలించారు. ప్రతీ రోజూ 1.5 టన్నుల చెత్త సేకరణ.. డోర్నకల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 15 వార్డుల నుంచి ప్రతీరోజు 1.5టన్నుల చెత్తను సేకరిస్తున్నారు. ట్రాక్టర్లు, ఆటోల ద్వారా సేకరించిన చెత్తను బంధం చెరువు కట్ట పక్కన పడేస్తున్నారు. సుమారు ఐదు సంవత్సరాలుగా చెత్త వేస్తుండటంతో ఈ ప్రాంతంలో చెత్త గుట్టలుగా పేరుకుపోయి తీవ్ర దుర్గంధం వెదజల్లుతోంది. వర్షాలు పడిన సమయంలో తాత్కాలిక డంపింగ్ యార్డులోకి నీరు చేరి చెత్త కుళ్లి దుర్వాసన వస్తోంది. రోడ్డు పక్కనే డంపింగ్ యార్డు ఉండి నిత్యం వాహనాల రాకపోకలు కొనసాగడం, బంధం చెరువు పక్కన వ్యవసాయ భూములకు నిత్యం రైతులు వెళ్తుండటంతో దుర్గంధంతో నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. స్థలం కొరత.. మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడిన నాటి నుంచి డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం స్థలం కోసం అన్వేషి స్తుండగా ప్రభుత్వ స్థలం లేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. గతంలో అమ్మపాలెం సమీపంలో ప్ర భుత్వ స్థలం గుర్తించి డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు జరిపినా పలు కారణాలతో యార్డు ఏర్పాటు కాలేదు. ప్రస్తుతం బంధం చెరువు వద్ద డంపింగ్ యార్డులో రోజురోజుకూ చెత్త పెరుగుతుండడంతో అటు చెరువు, ఇటు రోడ్డుపైకి చెత్త విస్తరించి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. అధికారులు, మున్సిపాలిటీ పాలకవర్గం స్పందించి ప్రభుత్వ స్థలం గుర్తించి డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. స్థలం గుర్తింపునకు ప్రయత్నాలు.. డంపింగ్ యార్డు ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వ స్థలం కోసం తహసీల్దార్తో చర్చలు జరుపుతున్నాం. స్థలం కొరతతో బంధం చెరువు పక్కన చెత్తను డంప్ చేస్తున్నాం. స్థలం కేటాయించిన వెంటనే డంపింగ్ యార్డు నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తాం. –బి.నాగరాజు, మున్సిపల్ కమిషనర్, డోర్నకల్
-
సామాజిక సేవకు ప్రతీక..సామాజిక సేవకు ప్రతీకగా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కార్యక్రమాలు సాగుతున్నాయి. అవసరార్థులను ఆదుకునేందుకు విద్యుత్ ఉద్యోగులు ట్రస్ట్ను ఏర్పాటు చేసి ఆర్థిక చేయూతనందిస్తూ, సమాజ సేవలో మేము సైతం అంటూ ముందుకు నడుస్తున్నారు. వారంతట వారే ప్రతీ నెల తోచిన మేరకు విరాళాలు అందిస్తున్న తీరు ఆదర్శనీయం. సమాజంలో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న విశ్వసనీయ సంస్థలకు విద్యుత్ ఉద్యోగులు ప్రోత్సాహం అందిస్తూ మానవతా విలువలను చాటిచెప్పుతున్నారు. కర్నాటి వరుణ్ రెడ్డి , సీఎండీ, టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్
-
హైదరాబాద్లో స్టేడియాలు చూస్తే బాధగా ఉండేది● వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత వరంగల్ స్పోర్ట్స్ : ‘హెదరాబాద్ బషీర్బాగ్లో మా ఆఫీస్ ఉండేది. బందోబస్తు లాంటి అనేక సందర్భాల్లో పక్కనే ఉన్న ఎల్బీ స్టేడియానికి వెళ్తే అక్కడి పరిస్థితులు చూస్తే బాధగా ఉండేది’ అని వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత అన్నారు. రెండో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి అథ్లెటిక్స్ టెక్నికల్ అఫీషియల్స్ సెమినార్ ఆదివారం హనుమకొండ ‘కుడా’ కాంప్లెక్స్లోని శ్రీహర్ష కన్వెన్షన్లో నిర్వహించారు. ఈ సదస్సుకు సీపీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. ఎంతో మంది మెడలిస్టులను తయారు చేసిన ఎల్బీ స్టేడియం నగరం మధ్యలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభుత్వం కాపాడుకోలేకపోయిందనే బాధగా ఉండేదన్నారు. నెల రోజుల క్రితం వరంగల్కు రాగానే, ఉదయం రన్నింగ్కు వెళ్లాలని తమ సిబ్బందితో చెబితే జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియానికి తీసుకొచ్చారన్నారు. స్టేడియం చూడగానే సంతోషంతో పాటు గర్వంగా అనిపించిందన్నారు. ఇక్కడి ప్రజలు, అసోసియేషన్, కోచ్లు, క్రీడాకారులు ఎంతో అదృష్టవంతులన్నారు. ఇక్కడి పనిచేయడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నానన్నారు. ఎప్పటికై నా తెలంగాణకు వరంగల్ స్పోర్ట్స్ హబ్గా కావాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు. వరంగల్ క్రీడాకారుల అభివృద్ధికి తమ శాఖ నుంచి పూర్తి సహకారం ఉంటుందన్నారు. అనంతరం తెలంగాణ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ బాధ్యులు సీపీ శ్వేతకు ట్రాక్ సూట్ అందజేశారు. అథ్లెటిక్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిసోర్స్ పర్సన్ హరిదాసు, తెలంగాణ అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కె. సారంగపాణి, వరంగల్ జిల్లా చైర్మన్ గట్టు మహేశ్బాబు, అసోసియేషన్ రాష్ట్ర నిర్వహణ కార్యదర్శి పగడాల వెంకటేశ్వర్రెడ్డి, టెక్నికల్ కమిటీ చైర్మన్ జి.జగన్, మనోజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
భయం లేదు.. భద్రత లేదు● గురుకులాలు, హాస్టళ్లలో పెరుగుతున్న బాలికల మిస్సింగ్ సంఘటనలు ● ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ కరువు ● ఆందోళన చెందుతున్న తల్లిదండ్రులుసాక్షి, మహబూబాబాద్: గురుకులాలు, ఆశ్రమ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లలో బిడ్డలకు భద్రత ఉంటుందని నమ్మిన తల్లిదండ్రుల్లో జిల్లాలో జరుగుతున్న వరుస సంఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. ఎదిగే దశలో బాలికల్లో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా కౌన్సెలింగ్, గైడెన్స్ లేకపోవడం, రక్షణగా ఉండాల్సిన వారు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడంతోనే ఇటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నాయని ప్రచారం జరగడంతో ఎవరిని నమ్మాలో.. ఎవరిని నమ్మవద్దో అనే మీమాంసలో తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. ఉన్నతాధికారులు చొరవ తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. 16వేల మందికి పైగా బాలికలు.. జిల్లాలోని ఆశ్రమ, గురుకులాల్లో మొత్తం 16వేలకు పైగా బాలికలు చదువుకుంటూ ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూల్స్, సోషల్ వెల్ఫేర్, ట్రైబల్ వెల్ఫేర్, జ్యోతిరావుపూలే, ఆశ్రమ, మైనార్టీ, ఎకలవ్య, ఫార్మసీ, ఇంజనీరింగ్, మెడికల్ మొదలైన కళాశాలలు, పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు. ఇందులో ఐదో తరగతి నుంచి డిగ్రీ, మెడిసిన్, ఫార్మసీ వరకు చదివే విద్యార్థులు ఉంటున్నారు. వీరందరూ జిల్లాలోని నలుమూలలతో పాటు రాష్ట్రంలోని ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు కూడా ఉంటారు. వరుస సంఘటనలతో ఆందోళన.. పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి. అందుకోసం ప్రభుత్వ ఆశ్రమాల్లో ఉంచితేనే మేలని నమ్మిన తల్లిదండ్రులను వరుస సంఘటనలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. గతంలో మోడల్ స్కూల్స్, ఆశ్రమ పాఠశాలలు, గురుకులాల నుంచి పిల్లలు బయటకు పోవడం, రోజుల తరబడి అటు ఇంటికి, ఇటు పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు రాకుండా ఉండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందడం, పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదులు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరంలోనే జరిగిన పలు సంఘటనలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చగా మారాయి.
-
ట్రాక్టర్తో పొలం దున్నుతున్నారా?ఖిలా వరంగల్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో ఆశించిన మేర వర్షాలు లేకపోయినా రైతులు బావులు, బోర్ల కింద వరి సాగుకు సిద్ధమయ్యారు. వరినాట్ల సీజన్ మొదలవడంతో పొలాల్లో ట్రాక్టర్ల రద్దీ పెరిగింది. నార్లు పోసిన రైతులు నాటు వేయడానికి పొలాలు దున్నేందుకు ట్రాక్టర్లను వాడుతున్నారు. అయితే డ్రైవర్ల, అజాగ్రత్త, అనుభవం లేక, నిబంధనలు పాటించకపోతే ప్రమాదాలకు గురయ్యే పరిస్థితి ఉంది. జాగ్రత్తలు, నిబంధనలు పాటిస్తే ప్రమాదాల నుంచి బయట పడొచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జాగ్రత్తే కుటుంబానికి రక్షణ.. పొలం దున్నేటప్పుడు ట్రాక్టర్ వేగం పూర్తిగా తగ్గించాలి. పొలాల్లో నీరు అంతా ఒకేలా ఉంటుంది. దున్నినప్పుడు గంతలు కనిపించపోవడం, సరిగా అంచనా వేయకపోవడం, కొన్ని సందర్భాల్లో దున్నుతుంటే వెనుక చక్రాలు, టైర్లకు బురద మట్టి గట్టిగా పట్టుకుంటుంది. ఏటవాలు పొలాల్లో వేగంగా తిప్పడం వల్ల ట్రాక్టర్ బోల్తా పడుతోంది. టైం కలిసి రావాలని వేగంగా నడిపితే.. ప్రమాదాలు జరిగి కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతాయి. పొలం దున్నేప్పుటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండమేమే మంచిది. ఒక చిన్న జాగ్రత్త మీ కుటుంబానికి పెద్ద రక్షణగా ఉంటుంది. లైసెన్స్ లేకుండా, శిక్షణ లేని యువకులు వ్యవసాయ ట్రాక్టర్లు నడపడం వల్ల తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సూచనలు ఇలా.. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, అనుభవం ఉన్న వారికే వాహనం అప్పగించాలి. పొలం దున్నేటప్పుడు ట్రాక్టర్లను 14 నుంచి 16 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపాలి. మలుపుల వద్ద వేగాన్ని పెంచొద్దు.. దున్నేటప్పుడు చక్రలు బిగించే సమయంలో తప్పనిసరిగా వెనుక చక్రాలకు సమాన స్థాయిలో బరువును ట్రాక్టర్ ముందు భాగంలో బిగించాలి.. బరువు ఎక్కవైతే డీజిల్ ఖర్చు పెరుగుతుందని వాడడం తగ్గించారు. ఇది ప్రమాదమని గ్రహించాలి. గట్టు ఎక్కేక్రమంలో 18 నుంచి 22 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపాలి. చోదకులు ఎక్కువగా క్లచ్ వినియోగిస్తారు. ఆసందర్భాల్లో ట్రాక్టర్ తిరగబడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. పొలంలో విద్యుత్ స్తంభాలకు తగిలినప్పుడు బ్రేకులు సరిగా పడకపోతే ట్రాక్టర్ బోల్తాపడుతుంది. గట్లు ఎక్కే క్రమంలో తక్కువ వేగంతో నడపాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కసారిగా యాక్సిలేటర్ ఇస్తే వాహనం తిరగబడుతుంది. పొలం పక్కనే పాడుబడిన బావుల వద్ద ట్రాక్టర్ నడిపినప్పుడు మట్టి కుంగి ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. గతంలో జరిగిన ప్రమాదాలు ఇలా.. రెండేళ్ల క్రితం ఖిలా వరంగల్ మండలం నక్కలపల్లి గ్రామ శివారులో బురద మట్టిని కలియ దున్నుతుండగా ట్రాక్టర్ పల్టీకొట్టి డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఇదే ఏరియాలో నాలుగేళ్ల క్రితం జరిగిన ఘటనలో ఓ డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. జాగ్రత్తగా లేకుంటే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం వేగం వద్దు.. నిదానం ముద్దు బురద ఉంటే అత్యంత ప్రమాదకరం నిబంధనలు పాటించాలంటున్న నిపుణులుఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో వరి సాగు విస్తీర్ణం (ఎకరాల్లో) ఇలా.. జిల్లా వరి సాగు నాటు విస్తీర్ణం వేసింది వరంగల్ 1,05,000 30,154 హనుమకొండ 39,460 32,467 మహబూబాబాద్ 1,28,000 56,516 ములుగు 79,473 10, 538 భూపాలపల్లి 58,600 4,075 జనగామ 78,105 2,050
-
భద్రకాళిని దర్శించుకున్న సీపీ శ్వేతహన్మకొండ కల్చరల్: శ్రీభద్రకాళి దేవాలయాన్ని ఆదివారం వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత, ఐఆర్ఎస్ అధికారి అపూర్వ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అర్చకులు వారిని ఆలయ మర్యాదలతో స్వాగతించారు. వారు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పూజలు చేశారు. అనంతరం అర్చకులు తీర్థప్రసాదాలు, మహాదాశ్వీచనం అందజేశారు. క్యాంపస్ సెలక్షన్స్కు కాన్క్లేవ్ దోహదం కాజీపేట అర్బన్: క్యాంపస్ సెలక్షన్స్లో నిట్ విద్యార్థులకు ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్–26 దోహదపడుతుందని నిట్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ డీన్ కిరణ్కుమార్ తెలిపారు. నిట్ అంబేడ్కర్ లెర్నింగ్ సెంటర్ ఆడిటోరియంలో ఆదివారం నిట్ సీసీపీడీ (సెంటర్ ఫర్ కెరీర్ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్) సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్ కెరీర్ లాంచ్ సమ్మిట్–26 సదస్సును ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్లేస్మెంట్ వివరాలతో కూడిన బ్రౌచర్ను ఆవిష్కరించి మాట్లాడారు. నిట్ విద్యార్థులు పరిశ్రమల్లో రాణించేందుకు తొలిసారిగా ఇండస్ట్రీ కాన్క్లేవ్ నిర్వహిస్తున్నామని, విద్యార్థులు పరిశ్రమలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునేందుకు సదస్సు వేదికగా నిలుస్తుందని తెలిపారు. నిట్ డైరెక్టర్ బిద్యాధర్ సుబుదీ ఆన్లైన్లో సదస్సును వీక్షించారు. ప్లేస్మెంట్లో విద్యార్థులు ఉద్యోగాలను సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
-
స్నేహం పేరిట మోసం● కమిషనరేట్లో 2,400 సైబర్ కేసులు నమోదు ● సైబర్ మోసం రూ.6.85 కోట్లు.. రికవరీ రూ.1.60 కోట్లు ● వ్యక్తిగత సమాచారం ఎవరికీ ఇవ్వొద్దు ● ‘సాక్షి’తో సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ వరంగల్ క్రైం: ఫ్రెండ్ అంటూ పరిచయమవుతారు. తియ్యగా మాట్లాడి స్నేహం ముసుగులో సైబర్ నేరాలకు పాల్పడతారు. ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ సైబర్ క్రైం పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్హెచ్ఓ, సైబర్ క్రైం ఏసీపీ మోట్ల వెంకటరమణ ‘సాక్షి’తో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటివరకు 2,400 సైబర్ క్రైం కేసులు నమోదయ్యయి. వివిధ రకాల కేసుల్లో బాధితులు రూ.6.85 కోట్లు నష్టపోయారు. గోల్డెన్ అవర్లో టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్చేసి సమాచారం అందించగా.. ఇప్పటి వరకు బ్యాంకుల్లో హోల్డ్ చేసిన డబ్బులు రూ.1.68 కోట్లు రికవరీ చేశాం. మోసాలు పలు రకాలు.. కస్టమర్ కేర్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, పార్ట్టైం జాబ్, స్టాక్ మార్కెట్, గేమింగ్ మోసం, డేటింగ్, స్టాకింగ్, ఏపీకే ఫైల్స్ ఓపెన్, క్రెడిట్కార్డు లిమిట్ పెంపు, ఫేక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్, కేవైసీ అప్డేట్, డిజిటల్ అరెస్టు, లోన్యాప్, మ్యాట్రిమనీ ఇలాంటి రకరకాల పేర్లతో తియ్యగా మాట్లాడి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. స్నేహం పేరుతో మోసాలు.. మ్యాట్రిమనీ వెబ్సైట్లో పరిచయం పెంచుకొని ఆ తర్వాత పెళ్లి పేరుతో నేరగాడు ఓ యువతికి దగ్గరయ్యాడు. ఒక రోజు యువతికి ఫోన్ చేసి నా అకౌంట్లు బ్లాక్ అయ్యాయి. నీ పేరుతో మూడు అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి వాటి వివరాలు పంపాలని కోరగా.. నమ్మిన సదరు యువతి మూడు బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు ఓపెన్ చేసి బ్యాంక్ పాస్ బుక్లు, ఏటీఎం కార్డులు అందజేసింది. ఆ తర్వాత అతడు ఆ అకౌంట్లను సైబర్ నేరగాళ్లకు అమ్ముకొని డబ్బులు సంపాదించాడు. అనంతరం సైబర్ మోసాల కింద యువతిపై కేసులు నమోదయ్యయి. అప్రమత్తంగా ఉండకపోతే గోవిందా... ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాలపై అవగాహన లేకపోతే నష్టపోయే ప్రమాదాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆన్లైన్లో తెలియని వ్యక్తులతో మాట్లాడకూడదు. ఫోన్నంబర్లు, ఓటీపీలు, ఏటీఎం, డెబిట్ కార్డుల వివరాలు, ఆధార్కార్డులు, అకౌంట్ నంబర్లు తెలియని వ్యక్తులతో పంచుకోవద్దు. ఏదైనా కారణం చేత మోసపోతే వెంటనే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1930కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇవ్వాలి.
-
ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహ‘బంధం’ఆదివారం శ్రీ 2 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026‘సాక్షి’ సర్వే.. యువత మనోగతంస్కూల్/కాలేజీ రోజుల్లోని ప్రాణస్నేహితులతో ఇప్పటికీ అదే సాన్నిహిత్యం ఉందా? మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను వారంలో ఎన్నిసార్లు నేరుగా కలుస్తారు? ప్రస్తుత రోజుల్లో స్నేహం ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి? ఒకరికొకరి ఆలోచనలు కలిస్తేనే స్నేహబంధం పటిష్టంగా ఉంటుందని యువతీ యువకులు అభిప్రాయపడ్డారు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ను నెలకు ఒకసారైనా కలుస్తామని, ఫోన్లో మాట్లాడి క్షేమసమాచారాలు తెలుసుకుంటామని చెప్పుకొచ్చారు. స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా ‘సాక్షి’ ఆధ్వర్యంలో ఉమ్మడి జిల్లాలో యువతీ యువకులను సర్వే చేయగా.. పలు ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. స్కూల్, కాలేజీ రోజుల్లో ఏర్పడిన స్నేహం ఎన్నిరోజులైనా చెక్కు చెదరని అధికమంది అభిప్రాయపడ్డారు. – సాక్షి నెట్వర్క్ A) రోజువారీ B) నెలకు ఒకసారి C) అసలు కలవంA) ఫోన్ కాల్స్ B) వాట్సాప్ చాటింగ్ C) వీడియో కాల్స్A) అవును, అలాగే ఉంది B) పరిచయం ఉంది కానీ, మాట్లాడడం తగ్గింది C) అసలు టచ్లో లేరుA) ఆలోచనలు కలవడం B) ఒకే ఆఫీస్ లేదా వృత్తి C) ఆర్థిక లేదా సామాజిక హోదాసర్వే శాంపిల్స్ : 300 (ఆరు జిల్లా కేంద్రాలనుంచి 50 మంది చొప్పున) సర్వే చేసిన ప్రాంతాలు : హనుమకొండ, వరంగల్, మహబూబాబాద్, ములుగు, జనగామ, భూపాలపల్లి స్నేహితులతో మాట్లాడడానికి మీ ప్రాధాన్యం ఏంటి?
-
నూతన డీఎంఈగా కేఎంసీ పూర్వ విద్యార్థిని● డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ స్థాయికి చేరిన తొలి మహిళా డాక్టర్ వాణికాశిబుగ్గ: వరంగల్ కాకతీయ వైద్య కళాశాల పూర్వ విద్యార్థిని డాక్టర్ ఎ.వాణిని డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ (డీఎంఈ)గా ప్రభుత్వం నియమితులయ్యారు. శుక్రవారం పదవీ విరమణ చేసిన డీఎంఈ డాక్టర్ నరేంద్రకుమార్ స్థానంలో నూతన డీఎంఈగా వాణి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టడంతో ఆమె బ్యాచ్మెట్లు, సీనియర్ వైద్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. కేఎంసీలో చదివి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన తొలి మహిళ డీఎంఈగా పదోన్నతి పొందారు. కాకతీయ వైద్య కళాశాలలో 1981వ సంవత్సరం బ్యాచ్కు చెందిన డాక్టర్ వాణి.. 1986లో ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారు. 1988 నుంచి 1991 వరకు కేఎంసీలోనే పీజీ పూర్తిచేశారు. తర్వాత కేఎంసీ/ఎంజీఎంలో బయోకెమిస్ట్రీ విభాగంలో ప్రొఫెసర్గా, హెచ్ఓడీగా విధులు నిర్వర్తించారు. కేఎంసీ అలుమ్ని అసోసియేషన్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. 2011, 2016ల్లో జరిగిన సిల్వర్ జూబ్లీ ఉత్సవాలకు హాజరయ్యారు. ప్రతీ సంవత్సరం 1981 బ్యాచ్ తరఫున జూనియర్లకు గైడెన్స్ ఇచ్చారు. 2016లో కేఎంసీ నుంచి వెళ్లిన తర్వాత తాను చదువుకున్న కళాశాల అభివృద్ధిపై శ్రద్ధ చూపారు. కేఎంసీ, ఎంజీఎంకు మహర్దశ కేఎంసీ పూర్వ విద్యార్థిగా, ఎంజీఎంలో 23 ఏళ్లుగా ప్రొఫెసర్గా విధులు నిర్వర్తించిన డాక్టర్ వాణి.. నూతన డీఎంఈగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత కేఎంసీతో పాటు ఎంజీఎం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించనున్నారు. అలాగే, వరంగల్ 24 అంతస్తుల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రి ప్రారంభం విషయంలో ఆమె ప్రత్యేక ఆసక్తితో ఉంటారని వైద్యులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. రోగుల వైద్యసేవల మెరుగుపై వాణి ఆసక్తి చూపుతారని పేర్కొన్నారు.
-
గర్భస్రావం కేసులో ముగ్గురి రిమాండ్అక్రమ లింగ నిర్ధారణ,జనగామ: అక్రమ లింగ నిర్ధారణ, అక్రమ గర్భస్రావాల కేసులో ముగ్గురిని రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్ తెలిపారు. శనివారం పట్టణ పోలీస్టేషన్లో సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డితో కలిసి ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో డీసీపీ మాట్లాడారు. మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజిగిరి ఫిర్జాదిగూడకు చెందిన ఆటో డ్రైవర్ అంబాల భాస్కర్ గత నెల 20న తన భార్య అప్పాల శ్రావణి అక్రమ గర్భస్రావం కారణంగా మృతి చెందినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్వేత ఆదేశాల మేరకు ఏసీపీ భీంశర్మ పర్యవేక్షణలో సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డి ప్రత్యేక విచారణ చేపట్టారని వివరించారు. విచారణలో భాగంగా మృతురాలు శ్రావణికి ఇప్పటికే ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారని, మూడో గర్భంలో ఉన్న ఆడశిశువా మగశిశువా అని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె తల్లి మల్కాపురం శోభ దేవరుప్పుల మండలం కోలుకొండకు చెందిన ఆర్ఎంపీ రచ్చ శ్రవణ్కుమార్ను సంప్రదించినట్లు తెలిపారు. అతడి సూచనలతో స్కానింగ్ కోసం జనగామ సంజయ్నగర్కు చెందిన ప్రైవేట్ ఏఎన్ఎం గుండె అనసూర్యను కలిశారని, అనంతరం హనుమకొండలోని శ్రీలక్ష్మి క్లినిక్ స్కానింగ్ నిర్వాహకుడు ప్రవీణ్యాదవ్ వద్దకు తీసుకు వెళ్లినట్లు వివరించారు. స్కానింగ్లో గర్భంలో ఆడశిశువు ఉన్నట్లు తెలిసిందన్నారు. దీంతో గత నెల 22వ తేదీన గర్భస్రావం చేయించేందుకు శ్రావణిని జనగామలోని అనసూర్య ఇంటికి తీసుకెళ్లారన్నారు. అక్కడ అనసూర్య శ్రావణికి అక్రమంగా గర్భస్రావం చేసి మందులు ఇవ్వడంతో తీవ్రరక్తస్రావమైందని చెప్పారు. పరిస్థితి విషమించడంతో తొలుత జనగామలోని జయ ఆస్పత్రికి తరలించగా, అక్కడి వైద్యులు పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉందని ఉప్పల్లోని శ్రీకర్ ఆస్పత్రికి రెఫర్ చేశారని చెప్పారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ శ్రావణి మృతి చెందినట్లు డీసీపీ వెల్లడించారు.గర్భస్రావం చేసిన అనసూర్య, సహకరించిన ఆర్ఎంపీ రచ్చ శ్రవణ్కు మార్, మృతురాలి తల్లి మల్కాపురం శోభను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. స్కానింగ్ నిర్వహించిన హనుమకొండకు చెందిన ప్రవీణ్ యాదవ్ పరారీలో ఉన్నాడని, అతడిని పట్టుకునేందుకు సీపీ నేతృత్వంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక బృందాలు గాలిస్తున్నాయని చెప్పారు. కేసు దర్యాప్తులో ప్రతిభ కనబరిచిన స్టేషన్ఘన్పూర్ ఏసీపీ భీం శర్మ, సీఐ సత్యనారాయణరెడ్డి, ఎస్సైలు భరత్, సతీశ్, కానిస్టేబుళ్లు బి.కరుణాకర్, ఎన్ సాగర్, బి.కృష్ణ, బి.భాస్కర్ను వరంగల్ కమిషనర్ అభినందించినట్లు డీసీపీ తెలిపారు. నిందితురాలి నుంచి కాథెటర్ యంత్ర పరికరాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్కానింగ్ నిర్వాహకుడి కోసం గాలింపు ప్రత్యేక బృందాల ఏర్పాటు డీసీపీ రాజమహేంద్ర నాయక్ వెల్లడి
-
ఉత్సాహంగా అథ్లెటిక్స్ ఎంపికలువరంగల్ స్పోర్ట్స్ : హనుమకొండలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో శనివారం వరంగల్ జిల్లా స్థాయి అథ్లెటిక్స్ ఎంపిక పోటీలు ఉత్సాహంగా కొనసాగాయి. ఈ పోటీలను వరంగల్ జిల్లా అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కిషన్ ప్రారంభించారు. జిల్లా నుంచి సుమారు 350 మంది అధ్లెట్లు పాల్గొన్నారని అసోసియేషన్ కార్యదర్శి యుగెందర్రెడ్డి తెలిపారు. ఇందులో గెలుపొందిన క్రీడాకారులకు పతకాలు, సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. విజేతలు ఈ నెల 7వ తేదీన జేఎన్ స్టేడియంలో జరగనున్న రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. అథ్లెటిక్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సారంగపాణి, పీడీ సాంబమూర్తి, రజినీకాంత్, కృష్ణమూర్తి, మహేందర్, నాగరాజు, తిరుపతి, హరీశ్, శ్రీశైలం, సందీప్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
ఆర్టీసీలో ఫైళ్లు మాయం..హన్మకొండ: టీజీఎస్ ఆర్టీసీ వరంగల్ రీజియన్లో ఫైళ్లు మాయమవుతున్నా పట్టించుకునే వారు కరువయ్యారని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. మామూ ళ్లు అందకపోవడంతో ఫైళ్లు మాయం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. పర్సనల్ విభాగంలో ఈ తతంగం నడుస్తోందని ప్రచారం ఉంది. ఆ వి భాగంలోని ఓ సెక్షన్లో మామూళ్లు ఇచ్చిన వారి ప నులు కొర్రీలు లేకుండా చేస్తున్నారు. మామూళ్లు ఇ వ్వని ఉద్యోగులు, అద్దె బస్సుల యజమానులు ప నులు పక్కన పడేస్తున్నారని,అవసరమైతే వీరి ఫైళ్లు మాయం చేస్తున్నారనే చర్చ సాగుతోంది. ఫైళ్లు మాయమవుతున్నా రీజియన్ హెడ్ రీజినల్ మేనేజర్, ఆ తర్వాత స్థాయి అధికారులకు తెలియకపోవడం విస్మయం కలిగిస్తోంది. ఫైళ్లు మాయమైతే సంస్థ ఉన్నతాధికారికి కనీసం సమాచారం కోసమైనా చెప్పాలి. అయితే ఆర్టీసీ వరంగల్ రీజియన్ కార్యాలయంలో ఆయా విభాగాలకు చెందిన సెక్షన్లలో ఏం జరుగుతుందో అధికారులకు తెలియకపోవడం కాదు.. తెలియకుండా చేయడంలో ఉన్న ఆంతర్యమేమిటో అర్థం కావడం లేదని ఆర్టీసీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి. ఫైళ్లు మాయం చేస్తున్న అదృశ్య శక్తి ఎవరు అనేది యాజమాన్యం విచారణ జరిపి తేల్చాలని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు, అద్దె బస్సుల యజమానులు కోరుతున్నారు. ఆర్టీసీ అద్దె డిపో మార్పు కోసం అనుమతికి వరంగల్–1 డిపో నుంచి వరంగల్ రీజినల్ మేనేజర్ కార్యాలయం ద్వారా ఫైల్ కరీంనగర్ జోనల్ కార్యాలయానికి వెళ్లింది. ఈ ఫైల్ జూన్ 24న వరంగల్ ఆర్ఎం కార్యాలయానికి పంపినట్లు కరీంనగర్ జోన్ కార్యాలయంలోని ఔట్వార్డు రిజిస్టర్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. ఇది సాధారణంగా జరిగే తంతు. ఈ ఫైల్ ఇప్పటి వరకు వరంగల్ ఆర్ఎం కార్యాలయానికి చేరుకోలేదని సంబంధిత సెక్షన్ బాధ్యులు చెప్పారని అద్దె బస్సుల యజమానులు పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై సంబంధిత సెక్షన్ ఉద్యోగిని ఫైల్ మాయంపై సాక్షి వివరణ కోరగా అద్దె బస్సు డిపో మార్పు ఫైల్ వరంగల్ ఆర్ఎం కార్యాలయానికి చేరలేదని, జోన్ కార్యాలయం నుంచి ఫైల్ వచ్చిందని అద్దె బస్సుల యజమానులు తెలిపారని తనకు ఈ విషయం తెలియదని పేర్కొన్నారు. గతంలో సిబ్బంది అప్పీల్కు సంబంధించిన మూడు నాలుగు ఫైళ్లు కూడా ఇలాగే రాలేదని తెలిపారు. పర్సనల్ విభాగంలో అక్రమాలు.. పర్సనల్ విభాగంలో అవినీతి పెరిగిందనేది బహిరంగ రహస్యం. ఔట్ సోర్సింగ్ కండక్టర్, డ్రైవర్ల నియామకంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలు అమ్మకానికి పెట్టడంతో పాటు అవసరం లేకుండా అభ్యర్థుల వద్ద డబ్బులు వసూలు చేసి ఎంపిక చేసి, శిక్షణ ఇచ్చి పక్కన పెట్టారని పలువురు చెప్పడం గమనార్హం. 100 మందిని కండక్టర్లుగా ఎంపిక చేసి శిక్షణ ఇచ్చిన తర్వాత ఆరు నెలలుగా విధుల్లోకి తీసుకోలేదు. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె సమయంలో కొంత మందిని తీసుకున్నారు. సమ్మె ముగియగానే వారిని తీసివేశారు. కండక్టర్లు, డ్రైవర్ల నియామకంలో కండక్టర్ అభ్యర్థుల నుంచి రూ.50 నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు, డ్రైవర్ అభ్యర్థుల నుంచి రూ.30 నుంచి రూ.50 వేలు వసూలు చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఇదీ చాలనట్లు అద్దె బస్సులకు ప్రతీ నాలుగు సంవత్సరాలకు ఓసారి సీఓ చేయిస్తారు. సీఓ చేయడానికి ప్రతీ అద్దె బస్సు నుంచి కనీసం రూ.వెయ్యి వసూలు చేస్తారని తెలిసింది. వరంగల్ రీజియన్లో 368 బస్సులున్నాయి. ఈ లెక్కన నాలుగు సంవత్సరాలకు ఓసారి అద్దె బస్సులపై రూ.3,68,000 వసూలు చేస్తున్నారని అద్దె బస్సుల యాజమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. కండక్టర్ వద్ద రూ.1 ఫ్రాడ్ జరిగినా, కావాలని చేసినా, అనుకోకుండా జరిగినా ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగిస్తున్న ఉన్నతాధికారులు రీజినల్ మేనేజర్ కార్యాలయంలో ఫైళ్లు మాయం కావడం, పెద్ద ఎత్తున అవినీతి వేళ్లూనుకుపోయినా చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికై నా విచారణ జరిపి ఫైళ్ల మాయం వెనుక ఉన్న అదృశ్య శక్తిని గుర్తించి, మామూళ్ల మత్తులో జోగుతున్న వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఉద్యోగులు, అద్దె బస్సు యజమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.వరంగల్ రీజినల్ మేనేజర్ కార్యాలయంలో అదృశ్యం సంబంధిత పనికి మామూళ్లు ఇవ్వనందుకే అనే ఆరోపణలు ఈ సెక్షన్ చూస్తున్న ఉద్యోగిపై అనుమానాలు ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల నియామకంలోనూ వసూలు చేశాడనే ఆరోపణ
-
‘ఆపరేషన్ ముస్కాన్’తో 314 మందికి విముక్తివరంగల్ క్రైం : వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో జూలై నెలలో 314 మంది చిన్నారులకు పనుల నుంచి విముక్తి లభించిందని సీపీ శ్వేత తెలిపారు. రక్షించబడిన చిన్నారుల్లో 269 మంది బాలురు, 45 మంది బాలికలు ఉన్నట్లు చెప్పారు. ఇందులో బిహార్, మహారాష్ట్ర, కర్నాటక, రాజస్తాన్, ఆంధ్రప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్, అసోం రాష్ట్రాలకు చెందిన 130 మంది ఉన్నట్లు తెలిపారు. ప్రమాదకర పనుల నుంచి చిన్నారులను కాపాడిన వారిలో పోలీసులతో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు ఉన్నట్లు సీపీ శ్వేత వివరించారు. గుండెపోటుతో బీఆర్ఎస్ యువ కార్యకర్త మృతి దుగ్గొండి : నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి మరణాన్ని తట్టుకోలేక గుండె పోటుకు గురై ఓ బీఆర్ఎస్ యువ కార్యకర్త మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన శనివారం వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం మర్రిపల్లిలో జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన మైదం గణేశ్(25) జూలై 26న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గుండె పోటు వచ్చిందని తెలుసుకుని మనస్తాపం చెందాడు. మధ్యాహ్నం గుండెలో నొప్పి అంటూ కుప్పకూలాడు. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఎంజీఎం తరలించగా వారం రోజులుగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. మృతుడి తండ్రి పదేళ్ల క్రితమే మృతి చెందగా తల్లి కమలమ్మ ఉన్నారు. ఓరుగల్లు నేత కళాకారులకు అవార్డులు● 7న హైదరాబాద్లో ప్రదానం కాశిబుగ్గ: జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డులకు ఇద్దరు ఓరుగల్లు చేనేత కళాకారులు ఎంపికయ్యారు. చేనేత జాతీయ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతిభ కనబరిచిన చేనేత కళాకారులకు ప్రభుత్వం కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ అవార్డులు ప్రదానం చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ కొత్తవాడలోని గోరంటల (పిట్ట) రాజు, కరీమాబాద్ ప్రాంతానికి చెందిన కంచె సమత ఎంపికై నట్లు చేనేత జౌళి శాఖ అధికారులు తెలిపారు. జిల్లా నుంచి నలుగురు చేనేత కళాకారులు దరఖాస్తు చేసుకోగా ఇద్దరిని అవార్డు కమిటీ ఎంపిక చేసినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. వీరిలో నేత కార్మికుడు రాజు దర్రీస్పై జాతీయ పక్షి, నేత కార్మికురాలు సమత దర్రీస్పై సముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న పడవ చిత్రపటాన్ని నేశారు. ఆగస్టు 7న హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్డు పీపుల్స్ ప్లాజాలో జరిగే చేనేత దినోత్స సభలో సీఎం చేతుల మీదుగా వీరు అవార్డులు అందుకోనున్నారు. ఈ అవార్డు కింద రూ.25వేల నగదుతో పాటు జ్ఞాపిక, ప్రశంస పత్రం అందిస్తారు. ఇద్దరు చేనేత కళాకారులకు అవార్డులు రావడం పట్ల టీపీసీసీ చేనేత విభాగం రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చిప్ప వెంకటేశ్వర్లు అభినందనలు తెలిపారు. అలాగే, ఈ అవార్డుల కోసం జిల్లా నుంచి సహకరించిన అధికారులు శ్రీకాంత్రెడ్డి, సుధీర్కు ఆయన కృతజ్ఞతలు పేర్కొన్నారు.
-
కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి.. కత్తితో మెడ కోసి● ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త హసన్పర్తి: ప్రేమించిన పెళ్లి చేసుకున్న భార్యను భర్త దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ సంఘటన కాకతీయ యూనివర్సిటీ పోలీస్స్టేషన్ పరిఽధిలోని నాలుగో డివిజన్ కృష్ణాకాలనీలో శనివారం రాత్రి జరిగింది. స్థానికుల కథనం ప్రకారం.. జనగామ జిల్లా కొడకండ్ల మండలం ఏడునూతల తండాకు చెందిన గుగులోత్ రజిత (26), నర్సంపేట మండలం రాజీపేటకు చెందిన అనిల్ ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. నెల రోజుల క్రితం రజిత–అనిల్ దంపతులు బతుకుదెరువు కోసం నగరానికి వచ్చారు. కృష్ణాకాలనీలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నారు. కొంతకాలంగా వీరి కుటుంబంలో కలహాలు మొదలయ్యాయి. శనివారం రాత్రి ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో అనిల్ తన భార్య రజిత కాళ్లు, చేతులు కట్టి కత్తితో మెడ కోసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ సంఘటనలో రజిత అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సమాచారం అందుకున్న కేయూసీ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ రవికుమార్, ఎస్సై నవీన్ సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. తల్లి హత్యకు గురికావడంతో ఇద్దరు చిన్నారులు అనాథలయ్యారు. శాయంపేట : హనుమకొండ జిల్లా శాయంపేట మండలం గోవిందాపూర్ శివారులోని కస్తూర్బా విద్యాలయంలో ముగ్గురు విద్యార్థినులు శనివారం తెల్ల వారు జామున చోటు అదృశ్యమయ్యారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. అక్షయ, సాత్విక, అశ్విక అనే ముగ్గురు విద్యార్థినులు పాఠశాలలో చదవడం ఇష్టం లేక గోడ దూకి పారిపోయారు. దీనిని గమనించిన ఉపాధ్యాయురాలు శ్రావణి, అటెండర్ పర్విద పాఠశాల స్పెషల్ ఆఫీసర్ మాధవికి సమాచారం అందించగా ఆమె వెంటనే పోలీసులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు పోలీసులతోపాటు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వెతుకుతుండగా ఉదయం పాఠశాల సమీపంలోని చెట్ల పొదల్లో దాచుకున్న విద్యార్థులు కనిపించారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తహసీల్దార్ ప్రవీణ్కుమార్ విద్యార్థులను విచారించగా తమకు ఈ గురుకులంలో చదవడం ఇష్టం లేదని తెలిపారు. ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రుల దృష్టికి తీసుకెళ్లగా ఒప్పుకోలేదని, గురుకులంలో చదువుకోవాలని ఒత్తిడి చేశారని చెప్పారు. ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటామని పారిపోదామని అని అనుకున్నామని తెలిపారు. ఉదయం సమయానికి నిద్రలేవకపోవడంతో గుంజీలు తీయిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. దీంతో పాఠశాలలో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం రాకుండా పాఠశాల స్పెషల్ ఆఫీసర్ చర్యలు తీసుకోవాలని తహసీల్దార్ సూచించారు. పాఠశాల ప్రహరీకి పెన్సింగ్ మంజూరైందని, త్వరలో పనులు ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
-
40 మంది చిన్నారులకు విముక్తిమహబూబాబాద్ రూరల్ : జిల్లా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో జూలై 1నుంచి జూలై 31వ తేదీ వరకు నిర్వహించిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విజయవంతంగా ముగిసింది. నెల మొత్తం జిల్లా వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ ప్రత్యేక ఆపరేషన్ ద్వారా బాలకార్మిక వ్యవస్థ నిర్మూలన, తప్పిపోయిన, అనాథ, నిరాశ్రయులు, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో ఉన్న చిన్నారులను గుర్తించి రక్షించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు విస్తృతంగా తనిఖీలు నిర్వహించాయి. 40 మందికి విముక్తి.. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ సందర్భంగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 40 మంది చిన్నారులను గుర్తించి రక్షించారు. వీరిలో 24 మంది బాలకార్మికులను పనిలో పెట్టుకున్న యజమానులపై 20 కేసులు నమోదు చేసి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోగా, మిగిలిన 16 మంది చిన్నారులు, వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి వారికి అప్పగించారు. అధికారులు, సిబ్బందికి అభినందనలు.. ఆపరేషన్ ముస్కాన్ విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసిన జిల్లా పోలీసు అధికారులు, పోలీసు సిబ్బంది, మహిళా, శిశు సంక్షేమ శాఖ (సీడబ్ల్యూసీ, డీసీపీయూ), చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098, కార్మిక శాఖ అధికారులు, వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులకు ఎస్పీ ప్రత్యేక అభినందనలు తెలిపారు. బాల కార్మికులు, అనాథలు లేదా ప్రమాదంలో ఉన్న చిన్నారులు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే వెంటనే డయల్ 100, 112 లేదా చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098కు సమాచారం అందించి వారి భవిష్యత్ను కాపాడడంలో ప్రతీ ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.బాలలను పనిలో పెట్టుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం బాలలను పనిలో పెట్టుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం. ప్రతీ చిన్నారికి విద్య, భద్రత, ఆరోగ్యకరమైన బాల్యం రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కు. బాలకార్మిక వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్మూలించేందుకు జిల్లా పోలీసు శాఖ నిరంతరం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపడుతోంది. బాలలను పనిలో పెట్టుకున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవు. – శబరీష్, ఎస్పీ విజయవంతంగా ముగిసిన ఆపరేషన్ ముస్కాన్ యజమానులపై 20 కేసులు నమోదుపోలీస్స్టేషన్ల వారీగా రక్షించబడిన చిన్నారులు మహబూబాబాద్ సబ్ డివిజన్ : 23 మంది చిన్నారులకు రక్షణ, 10 కౌన్సెలింగ్, 12 కేసులు నమోదు తొర్రూర్ సబ్ డివిజన్ : 17 మంది చిన్నారులకు రక్షణ, 6 కౌన్సెలింగ్, 8 కేసులు నమోదు
-
షెడ్డులకే పరిమితంమహబూబాబాద్: మానుకోట మున్సిపాలిటీలోని కొన్ని పారిశుద్ధ్య వాహనాలు తరచూ మరమ్మతుల బారిన పడుతున్నాయి. వాటి రిపేర్ బిల్లుల పెండింగ్తో పలు వాహనాలు షెడ్డులకే పరిమితమయ్యాయి. కౌన్సిల్ ఆమోదంతోనే బిల్లుల క్లియర్ చేయాల్సి ఉండడంతో అధికారులు కూడా ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు. వాహనాల కొరతతో పలు వార్డుల్లో పారిశుద్ధ్య సమస్య జఠిలంగా మారింది. కమర్షియల్ ప్రాంతాలపై పెట్టిన దృష్టి మిగిలిన ప్రాంతాలపై పెట్టడం లేదని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వాహనాలు రాకుంటే చెత్త ఎక్కడ వేయాలని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. లక్షకు పైగా జనాభా.. మానుకోట మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 36 వార్డులు ఉండగా 65,712 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. విద్యా, వ్యాపారం, ఉద్యోగ పరంగా మానుకోటలో నివాసం ఉండే వారితో కలిపితే లక్ష జనాభా దాటుతుంది. విలీన గ్రామాలతో విస్తీర్ణం పెరిగింది. దాని తగ్గట్టుగా పారిశుద్ధ్య కార్మికుల సంఖ్య పెరగలేదు. 143మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులు.. మానుకోట మున్సిపాలిటీలో 143 మంది కార్మికులు మాత్రమే ఉన్నారు. మొత్తం 47 వాహనాలు ఉండగా వాటిలో ఒకటి పూడికతీత మిషన్, రోడ్డు స్వీపింగ్ మిషన్, వైకుంఠరథం, 14 మూడు చక్రాల ఆటోలు, 19 నాలుగు చక్రాల ఆటోలు, 11 ట్రాక్టర్లు ఉన్నాయి. ప్రతీరోజు 33 టన్నుల చెత్త సేకరిస్తున్నారు. రెండు చెత్త డంపింగ్ యార్డులు ఉన్నాయి. అక్కడే పలు వాహనాలు.. వాస్తవానికి ప్రతీ వార్డుకు ఒక వాహనం ఉండాలి. కానీ, తరచూ వాహనాల మరమ్మతుల వల్ల కొన్ని వార్డులకు రెండు రోజులకోసారి కూడా వాహనం వెళ్లడం లేదు. కాగా, 22వ వార్డుకు చెందిన ట్రాక్టర్ మరమ్మతుల బారిన పడడంతో రిపేర్ పూర్తిచేశారు. అయితే రూ.26,438 బిల్లు పెండింగ్ ఉండడంతో వాహనం షెడ్డులోనే ఉంది. అలాగే 6వ వార్డుకు చెందిన వాహనం మరమ్మతులకు గురికావడతో ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలోని షోరూంకు నెలరోజుల క్రితం పంపారు. రూ.40,000 పైచిలుకు బిల్లు చెల్లించకపోవడంతో వాహనం అక్కడే ఉంది. మరికొన్ని వాహనాలనకు కూడా రిపేర్ చేయగా.. డబ్బులు చెల్లించే బాధ్యత నాది అని హామీ ఇచ్చి కమిషనర్ తీసుకొచ్చారు. రోడ్లపై చెత్త వేస్తే జరిమానా.. రోడ్లపై చెత్త వేసేవారిని గుర్తించి మున్సిపల్ సిబ్బంది జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య సంస్థలతో పాటు గృహాల యజమానులకు జరిమానా విధిస్తున్నారు. అయితే వార్డులకు వాహనాలు రాకుంటే చెత్త ఎక్కడ వేయాలని స్థానికులు అధికారులను ప్రశ్నిస్తున్నారు. రెండు రోజుల్లో సమస్య తీరుతుంది త్వరలో కౌన్సిల్ ఆమోదం తీసుకుని బిల్లులు క్లియర్ చేస్తాం. ఈ సమస్య పునరావృతం కాకుండా కౌన్సిల్లో చర్చించి సమస్య రాకుండా చూస్తాం. వాహనాలు రిపేర్ ఉన్న వార్డులకు వేరే వాహనాలను కేటాయిస్తున్నాం. డ్రెస్కోడ్తో పాటు పర్యవేక్షణ పెంచాం. వాహనాల సమస్య తీరితే పారిశుద్ధ్యం మెరుగుపడుతుంది. – ఎం.వినోద్కుమార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ పారిశుద్ధ్య వాహనాల రిపేర్ బిల్లుల క్లియరెన్స్లో జాప్యం మానుకోట మున్సిపాలిటీలో అధ్వానంగా పారిశుద్ధ్యం రోడ్లపై చెత్త వేస్తే జరిమానాలు అధికారుల తీరుపై ప్రజల ఆగ్రహంబిల్లుల పెండింగ్తోనే సమస్య..గతంలో ఏడాదికి సరిపోను రిపేర్ ఖర్చులుగా బడ్జెట్ కేటాయించి తీర్మానం చేసే వారు. అయి తే ప్రస్తుతం కొత్త పాలక మండలి కావడంతో అది జరగడం లేదు. వాహనాల పెట్రోలు, రిపే ర్ బిల్లుల పెండింగ్ అధికారులకు తలనొప్పిగా మారింది. గతంలో అత్యవసర పరిస్థితుల్లో నాలుగు పార్టీల ఫ్లోర్లీడర్లతో సమావేశం నిర్వహించి నిర్ణయం తీసుకుని సమస్యను పరిష్కరించేది. ప్రస్తుత అది జరగడం లేదు.
-
ముంపు బాధితులకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లుమంగపేట : గోదావరి వరద ముంపు ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు లేని నిరుపేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మంజూరు చేస్తామని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క అన్నారు. ములుగు జిల్లా మంగపేట మండల కేంద్రంలోని దొంగల ఒర్రె వద్ద నుంచి గోదావరి ఒడ్డు వెంట జరుగుతున్న కరకట్ట నిర్మాణ పనులను శనివారం పరిశీలించారు. అనంతరం మండల కేంద్రంలోని ముంపు ప్రాంతాలు ముస్లింవాడ, ముత్యాలమ్మ వీధి, బీసీ కాలనీలోని 112 మంది బాధితుల కోసం జెడ్పీ హైస్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కేంద్రాన్ని సందర్శించి వారికి కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలపై అధికారులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఏటా వర్షాకాలంలో గోదావరి వరద ఉధృతితో కలుగుతున్న ఇబ్బందులను వివరించి తమ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని బాధితులు వేడుకున్నారు. దీనికి మంత్రి స్పందిస్తూ ఎలాంటి ఆందోళన చెందొద్దని ధైర్యంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. గోదావరి నది ఉధృతి పూర్తిగా తగ్గేవరకూ అధికారులు నిరంతరం అందుబాటులో ఉండి బాధితులకు ఆహారం, తాగునీరు, వైద్య సౌకర్యం కల్పించాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో కలెక్టర్ భోర్కడే హేమంత్ సహదేవరావు, ఎస్పీ సుధీర్ రామ్నాథ్ కేకన్, ఐటీడీఏ పీఓ లెనిన్ వత్సల్ టొప్పో, ఆర్డీఓ కృష్ణవేణి, తహసీల్దార్ రవీందర్, ఎంపీడీఓ భద్రునాయక్ , తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ధనసరి సీతక్క
-
108 సిబ్బందికి ముగిసిన శిక్షణహన్మకొండ అర్బన్: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 108 అంబు లెన్స్ సేవల్లో పనిచేస్తున్న ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్లు (ఈఎంటీలు), పైలట్లకు నిర్వహించిన రిఫ్రెషర్ శిక్షణ శనివా రం ముగిసింది. హనుమకొండ కలెక్టరేట్లో జూలై 28 నుంచి నిర్వహించిన ఈ శిక్షణలో 200 మంది ఈఎంటీలు, 200 మంది పైలట్లు పాల్గొన్నారు. గుండెపోటు, రోడ్డు ప్రమాదాలు, పక్షవాతం, శ్వాసకోశ సమస్యలు, విషపూరిత ఘటనలు, చిన్నారుల అత్యవసర చికిత్సతోపాటు ప్రీ–హాస్పిటల్ కేర్, ప్రాథమిక వై ద్య సేవలపై సిబ్బందికి శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించే ఈ శిక్షణ అత్యవసర పరి స్థితుల్లో మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు దోహదపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. గతేడాది హనుమకొండ జిల్లాలో 108 సేవల ద్వారా 1,750 మంది, వరంగల్లో 2,150 మంది, ములుగులో 1,950 మంది, జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 1,000 మంది ప్రాణాలను కాపాడినట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఉమ్మడి వరంగల్ 108 ప్రోగ్రాం మేనేజర్ పాటి శివకుమార్, ఇన్స్ట్రక్టర్ పార్వతమ్మ, జిల్లా మేనేజర్లు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.
-
సాయం చేసి.. ధైర్యం నూరిపోసికులమతాలకు అతీతం.. బాధకు దివ్యౌషధం. కళ్లు వర్షించలేని ఆనందభాష్పం.. కవులు వర్ణించలేని పదబంధం. నిత్య సుగంధాల పరిమళం.. అంతులేని సంపదల సాగరం.. చెలిమి, మైత్రి, ఫ్రెండ్, దోస్త్.. పేరేదైనా పిలిస్తే పలికేదే నేస్తం. నేనున్నాననే ధైర్యం. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒకరు, అంతకు మించి ఉంటారు. వారే ఆనందాలకు వారధులవుతారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అలాంటి వారెందరో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఆదివారం స్నేహితుల దినోత్సవం సందర్భంగా వారిలో కొందరి గురించి ‘సాక్షి’ సండే స్పెషల్ స్టోరీ.. నల్లబెల్లి: నల్లబెల్లి మండలం రుద్రగూడెం గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల 2005–06 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు ఏ చిన్న ఆపదొచ్చినా మేమున్నామంటూ ఒకరికొకరు తోడుగా నిలుస్తున్నారు. స్నేహితుల కుటుంబాల్లోని ఆడపిల్లలకు వివాహాలు చేసినా, ఏదైనా శుభకార్యాలు చేసినా, కుటుంబంలో ఏదైనా ఘటన జరిగినా అండగా నిలుస్తున్నారు. శుభ, అశుభ కార్యాల్లో ఆర్థిక చేయూతనందిస్తున్నారు. వీరి సేవల్లో అప్పటి గురువులు సైతం భాగస్వాములవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు దాదాపు 15 మంది స్నేహితులకు రూ.4,50,000 ఆర్థిక సాయం అందించారు.
-
ప్రజలకు న్యాయ సాయం అందించాలిజనగామ రూరల్ : ప్రజలకు న్యాయ సాయం అందేలా కోర్టులు మరింత సమర్థవంతంగా పని చేయాలని తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ సురేపల్లి నంద అన్నారు. ఈ మేరకు శనివారం ఆమె జనగామ జిల్లా కోర్టును సందర్శించారు. అంతకుముందు ఆర్అండ్బీ గెస్ట్ హౌస్కు చేరుకోగా జిల్లా సెషన్ జడ్జి బి. ప్రతిమ, వరంగల్ సీపీ శ్వేత, కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్ ఝా, డీసీపీ రాజమహేంద్రనాయక్, సీఐ సత్యనారాయణ రెడ్డి పుష్పగుచ్ఛం అందజేసి స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా సీపీ, కలెక్టర్తో సమావేశమయ్యారు. అనంతరం జిల్లా కోర్టును సందర్శించి న్యాయవాదులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. జనగామ కోర్టుకు ఏమైనా అవసరాలుంటే బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు దయాకర్రెడ్డి ద్వారా తమకు తెలియజేయాలన్నారు. జనగామ బార్ అసోసియేషన్ నాయకులు చంద్ర రుషి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, నాగరాజ్ శర్మ, జమాల్ షరీఫ్, ఎం. రవీందర్, రాజయ్య, వజ్జులు, ఎం. సతయ్య, లక్ష్మణ్ స్వామి, వెంకట్ నర్సయ్య, సురేశ్, కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ సురేపల్లి నంద
-
కేయూలో విద్యార్థుల ధర్నాకేయూ క్యాంపస్ : కాకతీయ యూనివర్సిటీలోని కామన్ మెస్ విద్యార్థులు తమకు మెస్బిల్లులు అధికంగా వచ్చాయని నిరసిస్తూ శనివారం క్యాంపస్లోని పరిపాలన భవనం వద్ద ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కేయూ ఇన్చార్జి రిజిస్ట్రార్, పరీక్షల నియంత్రణాధికారి కె. రాజేందర్, ఓఎస్డీ బి. వెంకట్రామ్రెడ్డి, యూనివర్సిటీ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ టి. మనోహర్, హాస్టళ్ల డైరెక్టర్ పి. శ్రీనివాస్ అకడమిక్ కమిటీహాల్లో విద్యార్థులతో సమావేశం నిర్వహించి చర్చించారు. బీఫార్మసీ కోర్సు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు తమకు మెస్బిల్లులు అధికంగా వచ్చాయన్నారు. ఈఏడాదిలో ఉదాహరణకు ఫిబ్రవరి నెలకు వెల్లడించిన మెస్బిల్లులో ఒక్కోవిద్యార్థికి తొలుత రూ.2,600గా చూపారు. ఆతర్వాత హాస్టల్ ఆఫీస్లోని లెడ్జర్లలో రూ. 3,100గా చూపారని విద్యార్థులు ఆరోపించారు. దీంతో అధికారులు వెంటనే హాస్టల్ ఆఫీస్ నుంచి లెడ్జర్ తెప్పించి పరిశీలించగా వాస్తమేనని వెల్లడైంది. దీంతో అధికారుల అవాక్కయ్యారు. దీనిపై సంబంధిత ప్రస్తుత హాస్టల్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ సరైన సమాధానం చెప్పలేకపోయారు. గత హాస్టల్ డైరెక్టర్ హయాంలోని బిల్లు అని చర్చించారు. ఇలా పలు నెలల్లోని బిల్లులు కూడా ఇలానే ఉంటాయని విద్యార్థులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు. బీఫార్మసీ కోర్సు పూర్తిచేసిన విద్యార్థులు మాత్రం తమకు నోడ్యూస్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. విచారణ కమిటీ వేసే యోచన! కామన్ మెస్ బిల్లులో భారీగా తేడాలున్నాయనే ఆ రోపణల నేపథ్యంలో ఆయా బిల్లుల పరిశీలనకు వి చారణ కమిటీ వేయాలనే యోచనలో యూనివర్సి టీ అధికారులు ఉన్నారని ఇన్చార్జ్ రిజిస్ట్రార్ కె. రా జేందర్ తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా కేయూ వీసీ ప్ర తాప్రెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుంచి అప్ప టి హాస్టల్ డైరెక్టర్ రాజ్కుమార్ హయాంలోని బిల్లులకు సంబంధించిన లెడ్జర్లను కూడా పరిశీలించాల ని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాచర్ల రాంబాబు.. రిజిస్ట్రార్ వి. రామచంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. మెస్బిల్లులు అఽధికంగా వచ్చాయని నిరసన
-
మీ సేవ కేంద్రాల ఆకస్మిక తనిఖీలుమరిపెడ: మండలంలోని మీ సేవ కేంద్రాలను జిల్లా మేనేజర్ (డీఎం), ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మేనేజర్ (ఈడీఎం) యుగేందర్ శుక్రవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్బంగా మీ సేవ కేంద్రాల నిర్వహణ, ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలు, ప్రభుత్వ నిబంధనల అమలును పరిశీలించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. ప్రతీ మీ సేవ కేంద్రం ఈఎస్డీ నిబంధనల ప్రకారం పని చేయాలని స్పష్టం చేశారు. కేంద్రాల్లో టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్లైన్ 1100 నంబర్ను స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలని సూచించారు. ప్రజలకు ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ఫీజుతోనే సేవలు అందించాలని, అదనపు రుసుము వసూలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ప్రతీ సేవకు తప్పనిసరిగా కంప్యూటర్ ద్వారా ప్రింటెడ్ రశీదు ఇవ్వాలన్నారు.
-
గుడుంబా రహిత గ్రామాలే లక్ష్యం!తొర్రూరు: గుడుంబాపై ఆబ్కారీ శాఖ ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. తొర్రూరు డివిజన్ పరిధిలోని గ్రామాలు, తండాల్లో నిఘా తీవ్రతరం చేస్తూ దాడులను విస్తృతం చేస్తోంది. గుడుంబా తయారీ, రవాణా కట్టడికి నిత్యం వాహన తనిఖీలు, దారికాపులు నిర్వ హిస్తున్నారు. గుడుంబా తయారీదారులపై ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గుడుంబా తయారీకి వినియోగించే ముడి సరుకై న నల్లబెల్లం, పటికను స్వాధీనం చేసుకోవడంతో పాటు బెల్లం పానకాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారు. అనుమానితుల బైండోవర్.. గుడుంబా నియంత్రణలో భాగంగా అనుమానితులను తహసీల్దార్ల ఎదుట హాజరుపర్చుతున్నారు. బైండోవర్ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తున్న వారికి భారీ జరిమానాలు విధిస్తున్నారు. జరిమానాలు చెల్లించని వారికి జైలు శిక్ష వంటి చట్టాలను అమలు చేస్తున్నారు. గుడుంబా రహిత గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎకై ్సజ్ శాఖ అధికార యంత్రాంగం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా గుడుంబా వల్ల కలిగే అనర్థాలు, చట్టాలపై అధికారులు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. విస్తృత దాడులు.. ఫలితాలు గుడుంబా కట్టడిపై ఎకై ్సజ్ అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నారు. ఎకై ్సజ్ సీఐ బూస అశోక్ పర్యవేక్షణలో 2025 జూలై 25 నుంచి ఈ ఏడాది జూన్ 26 వరకు ఎకై ్సజ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక దాడులు నిర్వహించారు. తొర్రూరు డివిజన్ పరిధిలోని పెద్దవంగర, దంతాలపల్లి, మరిపెడ, నర్సింహులపేట, నెల్లికుదురు, తొర్రూరు, చిన్నగూడూరు మండలాల్లో విస్తృత దాడులు నిర్వహించారు. ఈ దాడుల్లో 396 మందిని తహసీల్దార్ల ఎదుట బైండోవర్ చేశారు. 694 మందిని అదుపులోకి తీసుకుని 725 కేసులు నమోదు చేశారు. 2697 లీటర్ల గుడుంబా, 76 టన్నుల నల్లబెల్లం, 4 టన్నుల పటికను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 53,170 లీటర్ల బెల్లం పానకం ధ్వంసం చేయడంతో పాటు 143 వాహనాలను సీజ్ చేశారు. 20 మందిపై బ్రీచ్ కేసులు నమోదు చేసి వారికి రూ.7.55 లక్షల జరిమానా విధించారు. వివిధ నేరాల్లో పట్టుబడిన 176 వాహనాలకు వేలం వేశారు. వేలం ద్వారా రూ.97.71లక్షల ఆదాయం ఎకై ్సజ్ శాఖ గడిచింది. పథకాల నిలిపివేతకు సిఫారసు.. నాటుసారా తయారీ, రవాణాపై ఎకై ్సజ్ అధికారులు కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. నిందితులపై కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపడంతో పాటు రైతు భరోసా, ఆసరా పింఛన్, రేషన్ బియ్యం తదితర ప్రభుత్వ పథకాల నిలిపివేతకు ఆయా శాఖలకు సిఫారసు చేస్తున్నారు. ప్రణాళికతో నియంత్రణ గుడుంబా రహిత డివిజన్గా తొర్రూరును మార్చడంలో భాగంగా ప్రణాళికతో దాడులు నిర్వహిస్తున్నాం. బెల్లం, పటిక అమ్మకాల నుంచి మొదలుకుని, నాటుసారా తయారీ, రవాణా చేసే వారిని గుర్తించి కేసులు నమోదు చేసాం. బైండోవర్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కేసులో రెండోసారి పట్టుబడితే బ్రీచ్ కేసు, రిమాండ్, జరిమానా తప్పదు. పట్టుబడిన వారిలో మార్పు రాకుంటే పీడీ యాక్టు నమోదు చేస్తాం. –బూస అశోక్, తొర్రూరు ఎకై ్సజ్ సీఐ మారుమూల గ్రామాల్లో ఎకై ్సజ్ శాఖ విస్తృత దాడులు బెల్లం, పటిక రవాణాపై ప్రత్యేక నిఘా 694 మందిపై కేసులు, 396 మంది బైండోవర్ 2,697 లీటర్ల నాటుసారా స్వాధీనం
-
అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలిడోర్నకల్: భారీ వర్షాలతో వరదలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నందున అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్ ఆదేశించారు. స్థానిక కొర్లకుంట, బ్రాహ్మణకుంటను శుక్రవారం మరో అదనపు కలెక్టర్ పురుషోత్తంతో కలిసి పరిశీలించారు. గతేడాది కొర్లకుంటకు వరద పోటెత్తి రైల్వే స్టేషన్తో పాటు పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు గురికావడం, ప్రస్తుతం భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉండడంతో స్థానిక అధికారులతో కలిసి అదనపు కలెక్టర్లు కుంటలను పరిశీలించారు. కొర్లకుంట చివరన రైల్వేశాఖ నిర్మించిన రక్షణ గోడను పరిశీలించారు. కొర్లకుంటకు హద్దులు నిర్ణయించాలని, వరద ప్రవాహానికి ఆటంకాలు తొలగించాలని స్థానిక అధికారులను ఆదేశించారు. కొర్లకుంట నుంచి పెద్ద చెరువు వరకు ఉన్న వరద కాలువలో చెట్లు, వ్యర్థాలను తొలగించాలని మున్సిపల్ సిబ్బందిని ఆదేశించారు. రెవెన్యూ, ఇరిగేషన్, మున్సిపల్ సిబ్బంది సమన్వయంతో పని చేసి వరద ముప్పు వాటిల్లకుండా చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వి.రాఘవరెడ్డి, ఎంపీడీఓ ఆంజనేయులు, మున్సిపల్ కమిషనర్ నాగరాజు, మున్సిపల్ ఏఈ శృతి, ఇరిగేషన్ ఏఈ కిషన్, ఆర్అండ్బీ డీఈ లక్ష్మీనారాయణ, రైల్వే ఐఓడబ్ల్యూ శ్రీనివాసరావు, బీజేపీ నాయకులు మైనుపాషా, వ్యాస్ లక్ష్మీనారాయణ పాల్గొన్నారు.
-
సమన్వయంతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలికేసముద్రం: వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తినష్టం జరగకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని డీఆర్డీఓ, మండల స్పెషల్ ఆఫీసర్ మధుసూదన్రాజు అన్నారు. శుక్రవారం మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మండల స్థాయి సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించినందున మండల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. వర్షాల కారణంగా అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, వైద్య ఆరోగ్య శాఖలు పరస్పరం సమన్వయంతో పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టాలన్నారు. కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ వివేక్, ఎంపీడీఓ క్రాంతి, సీఐ సత్యనారాయణ, ఎస్సై క్రాంతికిరణ్, విద్యుత్శాఖ ఏఈ రాజు, మెడికల్ ఆఫీసర్ నంబీకిశోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలిడోర్నకల్: భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్న నేపథ్యంలో పంచాయతీ కార్యదర్శులు అత్యవసర సమాచార సేకరణ కోసం వాట్సాప్ గ్రూపులు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని డీఏఓ విజయచంద్ర ఆదేశించారు. స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో శుక్రవారం నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. గతేడాది భారీ వర్షాలతో డోర్నకల్, గొల్లచర్లకు వరదలతో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని, ప్రస్తుతం ఆయా గ్రామాల సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. గ్రామాల వారీగా వాట్సాప్ గ్రూపులను ఏర్పాటు చేసి సంబంధిత శాఖల సిబ్బందితో పాటు స్థానికులను గ్రూపుల్లో చేర్చి అత్యవసర సమయాల్లో సమాచారం అందించాలని సూచించారు. పంచాయతీ కార్యదర్శులతో పాటు అన్ని శాఖల సిబ్బంది నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. సమావేశంలో తహసీల్దార్ రాఘవరెడ్డి, ఎంపీడీఓ ఆంజనేయులు, వ్యవసాయ అధికారి అనిల్కుమార్, సీడీపీఓ లక్ష్మి, పంచాయతీరాజ్ ఏఈ శ్రీకాంత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
మహబూబాబాద్శనివారం శ్రీ 1 శ్రీ ఆగస్టు శ్రీ 2026ఉద్యమ పెద్దన్నకు ఊరూవాడా కన్నీటి వీడ్కోలునర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం జంక్షన్ వద్ద పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్న అశేష జనవాహిని7నర్సంపేట/దుగ్గొండి/నల్లబెల్లి : తెలంగాణ ఉద్యమకారుడి ఊపిరి ఆగిందని తెలిసి వేలాది గుండెలు తల్లడిల్లాయి. నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం తమ గ్రామం మీదుగా వస్తుందని తెలిసి వివిధ గ్రామాల నుంచి రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆయన అభిమానులు ఇళ్లకు తాళాలు వేసి కుటుంబాలతో తరలివచ్చారు. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు తమ కుటుంబ పెద్దను కోల్పోయామని ఆర్థనా దాలు చేశారు. ఉద్యమకారులు తమ సహచరుడిని కోల్పోయామని విలపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 14 ఏళ్ల పాటు సాగిన పోరాటాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అశ్రునివాళులు అర్పించారు.. ‘మల్లెప్పుడొస్తవ్ పెద్దన్నా’ అంటూ మహిళలు రోదించిన తీరు కంట తడి పెట్టించింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు రాష్ట్రంలో ఉద్యమనేతగా గుర్తింపు పొందిన గులాబీ నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి(54)కి శుక్రవారం అశ్రునయనాల మధ్య అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు. హనుమకొండలోని తన స్వగృహంలో గత ఆదివారం ఉదయం గుండెపోటుతో అస్వస్థతకు గురైన ఆయనకు వెంటనే రోహిణి ఆస్పత్రిలో ప్రథమ చికిత్స చేశారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్ యశోద ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఐదు రోజులపాటు మృత్యువుతో పోరాడి గురువారం అర్ధరాత్రి దాటాక తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని అంబులెన్స్లో భారీ కాన్వాయ్తో హనుమకొండకు తీసుకురాగా, అమరవీరుల స్తూపం వద్ద బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు, వివిధ పార్టీల నాయకులు నివాళులర్పించారు. అనంతరం వరంగల్ మీదుగా గిర్నిబావికి చేరుకుంది. అక్కడ ఆయన పార్థివదేహాన్ని అంబులెన్స్ నుంచి ప్రత్యేక రఽథంపై ఉంచి అంతిమయాత్ర ప్రారంభించారు. గిర్నిబావి ప్రధాన రహదారిపై రెండు కిలోమీటర్ల మేర జనసంద్రమైంది. కార్యకర్తలు దారి పొడవునా పుష్పాంజలి ఘటిస్తూ జోహార్ పెద్దన్నా అంటూ నినదించారు. లక్నెపల్లి, మహేశ్వరం మీదుగా అంతిమయాత్ర మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు నర్సంపేటకు చేరుకుంది. పట్టణంలోని అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం నుంచి స్డేడియం వరకు దాదాపు మూడు గంటల పాటు అంతిమయాత్ర కొనసాగింది. నర్సంపేటలో స్వచ్ఛందంగా వ్యాపార సంస్థలు బంద్ పాటించాయి. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి బంద్ పాటించారు. తరలివచ్చిన బీఆర్ఎస్ నాయకత్వం.. పెద్ది అంత్యక్రియలకు బీఆర్ఎస్ అధినాయకత్వం అంతా తరలివచ్చింది. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ బండా ప్రకాశ్, మాజీ మంత్రులు హరీశ్రావు, ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్రెడ్డి, ప్రశాంత్రెడ్డి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీత లక్ష్మారెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, గంగుల కమలాకర్, పాడి కౌశిక్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి శ్రీనివాస్రెడ్డి, మాజీ ఎంపీలు బోయినపల్లి వినోద్కుమార్, మాలోతు కవిత, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు దాస్యం వినయ్భాస్కర్, అరూరి రమేశ్, డాక్టర్ రాజయ్య, ముత్తిరెడ్డి యాదగిరిరెడ్డి, చల్లా ధర్మారెడ్డి, శంకర్నాయక్, రెడ్యానాయక్, ఒడితల సతీశ్, బాల్క సుమన్, మాజీ మేయర్ గుండు సుధారాణి, మాజీ జెడ్పీ చైర్మన్ సుధీర్కుమార్తోపాటు పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొని నివాళులర్పించారు. అలాగే రాష్ట్ర మంత్రి ధనసరి సీతక్క, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రేవూరి ప్రకాశ్రెడ్డి, కేఆర్ నాగరాజు, ఎమ్మెల్సీలు బస్వరాజు సారయ్య, గోరటి వెంకన్న, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ చైర్మన్ సిరిసిల్ల రాజయ్య, ఎమ్మార్పీఎస్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు మంద కృష్ణ మాదిగ, తదితరులు నివాళులర్పించారు. నల్లబెల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రంలో అంతిమ సంస్కారాలు.. సాయంత్రం 6.30 గంటల మధ్యలో నల్లబెల్లికి చేరుకున్న సమయంలో గంటపాటు జోరు వాన కురిసింది. పెద్ది భౌతికకాయంపై కేటీఆర్, హరీశ్రావు, మాజీ మంత్రులు కలిసి బీఆర్ఎస్ జెండా కప్పారు. కేటీఆర్, హరీశ్రావు చేతులు పట్టుకుని స్వప్న బోరున విలపించారు. నేతలు కూడా ఆయనతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకుని విలపించడంతో ఉద్విగ్న వాతావరణం నెలకొంది. రాత్రి 9 గంటల తర్వాత నల్లబెల్లిలోని నివాసంనుంచి ప్రారంభమైన అంతిమయాత్ర మండల కేంద్రంలోని వీధులగుండా సాగింది. ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన వ్యవసాయ క్షేత్రం వరకు వేలాదిమంది మధ్య ఊరేగింపుగా పార్థివదేహాన్ని తీసుకెళ్లారు. పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి, దయాకర్రావు, పాడికౌశిక్రెడ్డి పాడె మోశారు. ఓవైపు జోరు వాన కురుస్తున్నా వేలాది మంది అభిమానుల మధ్య రాత్రి 10 గంటలకు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.అంతిమయాత్ర సాగిందిలా...– వరంగల్ డెస్క్సుదర్శన్రెడ్డి పాడె మోస్తున్న మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి, ఎమ్మెల్యే రాజేశ్వర్రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ పోచంపల్లి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో..అభిమానులు అశ్రునయనాల నడుమ ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో పెద్ది అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. నర్సంపేట ఆర్డీఓ ఉమారాణి, ఏసీపీ రవిందర్ రెడ్డి పర్యవేక్షణలో పోలీసులు మూడు రౌండ్లు గాల్లో కాల్పులు జరిపి గౌరవ వందనం సమర్పించారు. అనంతరం ఆయన చితికి కుమారుడు నిదర్శన్ రెడ్డి నిప్పంటించారు. పోలీసుల గౌరవ వందన సమయంలోనూ ‘పెద్ది జిందాబాద్’ నినాదాలతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది. సుదర్శన్రెడ్డి పార్థివదేహం హనుమకొండ, గిర్నిబావి, నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలింపు ఊరూరా రోడ్ల వెంట వేచి ఉన్న ప్రజలు, అభిమానులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు నర్సంపేట, నల్లబెల్లిలో స్వచ్ఛందంగా బంద్ పాటించిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు కేటీఆర్, హరీశ్రావుతోపాటు మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకుల నివాళి మంత్రి సీతక్క, మంద కృష్ణ మాదిగ, గోరటి వెంకన్న, పలువురు ఎమ్మెల్యేల పుష్పాంజలి అంతిమయాత్రలో పెద్ది స్వప్న ఆగ్రహం పెద్ది అంతిమయాత్ర నర్సంపేటలోని అమరవీరుల స్తూపం వద్దకు చేరుకోగా.. పెద్దికి వ్యతిరేకంగా గత మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టెంట్ వేసిన బోర్ వెల్ షాపు యజమానుల వైపు చూస్తూ మీరు చేసిన మనోవేదన వల్లే తన భర్త చనిపోయాడని దూషిస్తూ స్వప్న ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల సమయంలో పెద్దికి వ్యతిరేకంగా బోర్ వెల్ షాపు యజమానులు టెంట్ వేసి నిరసన దీక్షకు కూర్చున్న ఘటన అప్పట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.‘పెద్ది’ లేక.. పొద్దు పొడవక!
-
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై వృథా ఖర్చులు● ఎమ్మెల్యే భూక్య మురళీనాయక్ మహబూబాబాద్ రూరల్: బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం హంగు ఆర్భాటాలకు పోయి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై వృథాగా వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసిందని ఎమ్మెల్యే భూక్య మురళీనాయక్ అన్నారు. మహబూబాబాద్ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో శుక్రవారం సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసినా.. ఈరోజు వరకు నీళ్లు రాకపోవడం బాధాకరమన్నారు. నిర్మాణంలో నాసిరకమైన మెటీరియల్ వాడడం, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ సరిగా లేదని తెలిసి కూడా ఆ ప్రాజెక్టు త్వరగా పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పట్టుబట్టి, ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీలను పక్కనపెట్టి, అన్నీతానే ఇంజనీర్లకు పెద్దగా వ్యవహరించి కట్టించారని ఆరోపించారు. కాళేశ్వరం నుంచి నీటిని అందించాలని బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాద్ధాంతం చేస్తున్నారని, నీళ్లు ఎత్తి పోస్తే ప్రాజెక్టు కూలిపోయి ఊర్లు కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి నూతన పింఛన్లు అందిస్తామని, ఆగస్టు నెలలో ముఖ్యమంత్రి జిల్లాలో పర్యటించనున్నారని, 50 వేల మందితో సభ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.
-
పంట మార్పిడితో లాభాలు● కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ కొత్తగూడ: వర్షాభావ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పంట మార్పిడి చేయాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ అన్నారు. శుక్రవారం మండలంలోని మైలారం గ్రామంలో పంట మార్పిడి చేసిన వ్యవసాయ క్షేత్రాలను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ రైతులతో మాట్లాడుతూ.. నీటి అవసరం తక్కువ ఉన్న పంటలు వేసుకోవడం వల్ల తక్కువ పెట్టుబడితో రాబడి పొందవచ్చన్నారు. వరి, మొక్కజొన్న పంటలకు బదులు కూరగాయలు, వేరుశనగ, సోయాబీన్ లాంటి పంటలు సాగు చేసుకున్న రైతులను అభినందించారు. అనంతరం గాంధీనగర్ గిరిజన సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలను సందర్శించి సమస్యల గురించి విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉపాధ్యాయులు నిబద్ధతతో పని చేయాలని సూచించారు. నిర్లక్ష్యం చేస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో కలెక్టర్ మాట్లాడారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లు త్వరతిగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. మన గ్రోమోర్ సెంటర్ను తనిఖీ చేశారు. సెంటర్లో ఏయే ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి, వాటి ఉపయోగాలను నిర్వాహకులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. రైతులకు సేంద్రియ ఎరువులపై అవగాహన కల్పించడంలో నిర్వాహకులు చొరవ చూపాలని సూచించారు. యూరియా అందుబాటులో ఉందా అని అడుగగా.. పొగుళ్లపల్లి సొసైటీకి వెళ్లాలని జిల్లా వ్యవసాయాధికారి విజయచంద్ర తెలిపారు. లారీ కిరాయి రావడం లేదని సొసైటీ నిర్వాహకులు యూరియా తెప్పించడం లేదని వివరించారు. మన జిల్లాలోనే ఈ సమస్య ఉందా.. ఇతర జిల్లాలో కూడా ఉందా అని కలెక్టర్ అడగారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇలాగే ఉందని డీఏఓ తెలిపారు. కార్యక్రమంలో డీఈఓ సత్యనారాయణమూర్తి, తహసీల్దార్ రాజు, ఏఓ ఉదయ్ వివిధ శాఖల అధికారులు ఉన్నారు.
-
‘గోదావరి’ ఉగ్రరూపం..కన్నాయిగూడెం : ములుగు జిల్లా కన్నాయిగూడెం మండలం తుపాకులగూడెంలోని సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. వరద గంటగంటకూ పెరిగి ప్రవహిస్తోంది. ఎగువన భారీ వర్షాలు కురవడంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లి గోదావరిలోకి వరద చేరుతోంది. దీంతో తుపాకులగూడెంలోని సమ్మక్క సాగర్ బ్యారేజీ వద్ద గోదావరి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. బుధవారం 1,85,600 క్యూసెక్కుల నీటితో ప్రవహించిన గోదావరి.. గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 9,36,650 క్యూసెక్కులకు పెరిగింది. బుధవారం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆరు లక్షల పైచిలుకు క్యూసెక్కుల నీటి ప్రవాహం పెరిగింది. బ్యారేజీ వద్ద ఉన్న 59 గేట్లు ఎత్తి 9,34,344 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. ప్రస్తుతం బ్యారేజీ వద్ద 82.5 మీటర్ల నీటి మట్టం కొనసాగుతోంది. కాళేశ్వరం వద్ద ఉభయ నదుల పరవళ్లు.. కాళేశ్వరం: తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి, ప్రాణహిత ఉభయ నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 7.550 మీటర్ల ఎత్తులో నీటిమట్టం పుష్కరఘాట్లను తాకుతూ ఉధృతంగా దిగువకు తరలివెళ్తోంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజీ వద్ద ఇన్ఫ్లో 2,12,170లక్షల క్యూసెక్కులు ఉండగా, అదే స్థాయిలో అవుట్ఫ్లోను మొత్తం 85 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు తరలిస్తున్నారు. బ్యారేజీ సామర్థ్యం 16.17టీఎంసీలు. గేట్లు ఎత్తడంతో వరద ప్రవాహం ఫ్రీగా తరలిపోతోంది. కాగా, అన్నారం బ్యారేజీ వద్ద ఎగువన గోదావరి గుండా 12,118 వేల క్యూసెక్కులు మాత్రమే తరలి దిగువ కాళేశ్వరం చేరుతోంది. అక్కడ ప్రాణహితతో కలిసి మేడిగడ్డకు తరలిపోతోంది. సమ్మక్క సాగర్ వద్ద క్రమక్రమంగా పెరుగుతున్న వరద బ్యారేజీ వద్ద 9,36,650 క్యూసెక్కుల నీరు
-
ఫీజులు భరించలేక పోతున్నాంప్రైవేట్లో కోచింగ్ తీసుకోడానికి ఫీజులు భరించలేక ఉద్యోగాల ఆశలు వదులు కుంటున్నారు. నోటిఫికేషన్లు వెలువడుతున్నా కొలువులు అందని ద్రాక్షలాగే ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ప్రత్యేక స్టడీ సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. నోటిఫికేషన్లకు ముందే మైనార్టీ అభ్యర్థులకు లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్లు నడపాలి. –షేక్ అబ్దుల్ ఖలీల్ రబ్బానీ, ఐడియల్ యూత్ మూవ్మెంట్ వరంగల్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు స్టడీ సర్కిళ్లు పేదలకు ఉపయోగకరం పేద మైనార్టీలకు స్టడీ సర్కిళ్లు ఉపయోగకరం. ఉమ్మడి జిల్లాకు ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి. అనువజ్ఞులైన ఫ్యాకల్టీతో ఉచిత కోచింగ్ ఇప్పించాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల తరహాలో కోచింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. –డాక్టర్ రాజ్మహ్మద్, జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత●
-
రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆటో డ్రైవర్ మృతి● పెంబర్తి వద్ద ఘటన జనగామ రూరల్ : రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ ఆటో డ్రైవర్ మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన గురువారం వరంగల్–హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారి పెంబర్తి వద్ద చోటు చేసుకుంది. స్థానికులు, కుటుంబీకుల కథనం ప్రకారం.. జనగామ సాయినగర్కు చెందిన ఇక్కిరి రాము (38) బుధవారం రాత్రి జనగామ మండలం పెంబర్తి శివారులోని ఓ పౌల్ట్రీ ఫామ్లో కోళ్లకు సంబంధించిన మెటీరియల్ అందజేసి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో పెంబర్తి జంక్షన్ నుంచి జనగామ వైపునకు వెళ్లే దారిలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాల కాంతి (లైట్ ఫోకస్) కళ్లపై పడడంతో ఆటో ఒక్కసారిగా అదుపు తప్పి డివైడర్ను ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో రాము అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించి 100 నంబర్కు డయల్ చేయగా బ్లూ కోల్ట్స్ సిబ్బంది వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని జనగామ ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడికి భార్య శారద, ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి.. రాము కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఓదార్చారు. స్తంభంపల్లిలో మహిళ.. మహాముత్తారం : రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ మహిళ మృతి చెందింది. ఈ ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహాముత్తారం మండలం స్తంభంపల్లిలో (పీకే)లో చోటు చేసుకుంది. పోలీసుల కథనం ప్రకారం.. గ్రామానికి చెందిన కోడి సుగుణ(50 )బుధవారం బస్సులో కాటారం వెళ్లి తన కూతుళ్లను హాస్టల్ చేర్పించి తిరిగి బోర్లగూడెం చేరుకుంది. అక్కడి నుంచి బైక్పై స్వగ్రామం స్తంభంపల్లికి వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో బైక్ మార్గమధ్యలో ఎద్దును ఢీకొని కిందపడడంతో తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించగా వైద్యులు పరీక్షించి అప్పటికే మృతిచెందినట్లు నిర్ధారించారు. ఈ ఘటనపై మృతురాలి భర్త పోశం ఫిర్యాదు మేరకు కేసునమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు హెడ్కానిస్టేబుల్ రాజయ్య తెలిపారు.
-
ఆర్థిక భారం.. కోచింగ్కు దూరంన్యూశాయంపేట : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల సాధన యజ్ఞంలా మారింది. ఏటా వేల సంఖ్యలో నోటిఫికేషన్లు వస్తున్నా సరైన మార్గదర్శకం, నాణ్యమైన శిక్షణ లేక మైనార్టీ (ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్కు, బౌద్ద, జైన్) నిరుద్యోగ యువత రేసులో వెనుకబడి పోతోంది. మార్కెట్లోని కార్పొరేట్ కోచింగ్ సెంటర్ల భారీ ఫీజులు మరోవైపు వారి కలలను ఆవిరిచేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మైనార్టీ నిరుద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక స్టడీ సర్కిళ్ల ఏర్పాటు సత్వర అవసరంగా మారింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాల మాదిరిగానే మైనార్టీ నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు కూడా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కేంద్రంలో మైనార్టీ స్టడీ సర్కిల్ కేంద్రాలను పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని మైనార్టీ మేధావులు, నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. నగరాలకు వెళ్లి శిక్షణ పొందాలంటే తడిసిమోపెడు.. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మైనార్టీ నిరుద్యోగుల్లో మెజార్టీ సంఖ్య, పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు చెందిన వారే. గ్రూప్స్, బ్యాకింగ్, రైల్వే, పోలీస్ కొలువుల కోసం హైదరాబాద్, తదితర నగరాలకు వెళ్లి శిక్షణ పొందలేకపోతున్నారు. ఇతర నగరాలకు వెళ్లి శిక్షణ పొందాలంటే కనీసం రూ.30 వేల నుంచి రూ. 50 వేలకు ఖర్చుఅవుతుంది. అద్దెలు, మెస్ చార్జీలు అదనం. ఈ స్థాయి ఆర్థిక భారాన్ని మోయలేక చాలామంది అభ్యర్థులు డిగ్రీలు, పీజీలు పూర్తి చేసినా స్థానికంగా దొరికే చిన్న ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల్లో చేరిపోతున్నారు. స్టడీ సర్కిళ్ల ఆవశ్యకత ఎంతో అవసరం.. మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జిల్లాల వారీగా పూర్తి స్థాయిలో స్టడీ సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. దీని వల్ల నిరుద్యోగులకు నాణ్యమైన ఫ్యాకల్టీ లభించి ఉచితంగా పోటీ పరీక్షల శిక్షణ అందించడంతో ప్రతిభ కనబరుస్తారు. మార్కెట్లో వేల రూపాయలు పలికే ప్రామాణిక పుస్తకాలు ఉచితంగా లభిస్తాయి. ప్రశాంత వాతావరణంలో చదువుకోడానికి లైబ్రరీ, స్టడీ హాల్ వసతి, ల్యాబ్స్ సౌకర్యం ఉంటుంది. శిక్షణ కాలంలో విద్యార్థులకు కొంత మొత్తం స్టైఫండ్ ఇస్తే అభ్యర్థులకు మానసిక నిశ్చింత లభిస్తుంది. కేవలం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలే కాకుండా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి కోర్సుల్లో కూడా స్టడీ సర్కిళ్ల ద్వారా శిక్షణ ఇవ్వొచ్చు. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, క్లాసులతో మైనార్టీ యువతలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు అనుమతి వచ్చినా.. కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ, తెలంగాణ మైనార్టీ స్టడీ సర్కిల్ హైదరాబాద్ నుంచి గత సంవత్సరం మార్చి 12వ తేదిన అనుమతి వచ్చింది. ఏదైనా ప్రభుత్వ భవనంలో సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని మైనార్టీ అధికారులకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సెంటర్కు ఫర్నిచర్, కంప్యూటర్, తదితర మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుకు రూ. రెండు లక్షల 86 వేలు కూడా మంజూరు చేసింది. మైనార్టీ సంక్షేమాధికారి కార్యాలయంలోని స్టాఫ్తో సెంటర్ రన్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు. అయితే అధికారుల అలసత్వం కారణంగా కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ కూడా వెనక్కి పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉందని మైనార్టీ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మైనార్టీలకు స్టడీ సర్కిళ్ల కల నెరవేరేనా? ఉద్యోగ వేటలో వెనుకబడుతున్న నిరుద్యోగులు భారంగా మారిన కార్పొరేట్ కోచింగ్ ఫీజులు స్టడీ సర్కిళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్
-
ఎల్ఎల్ఎం అడ్మిషన్లపై ఆందోళనసాక్షి, వరంగల్ : కాకతీయ వర్సిటీ పరిధిలోని న్యాయ కళాశాలల ఎల్ఎల్బీ ఫైనల్ ఈయర్ విద్యార్థులు ఎల్ఎల్ఎం ప్రవేశాల విషయంలో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకవైపు మూడేళ్ల కోర్సు ఎల్ఎల్బీ ఫైనల్ ఈయర్ విద్యార్థుల ఆరో సెమిస్టర్, ఐదేళ్ల కోర్సు ఎల్ఎల్బీ ఫైనల్ ఈయర్ విద్యార్థుల పదో సెమిస్టర్ థియరీ పరీక్షలు జరుగుతుండగా, మరోవైపు ఎల్ఎల్ఎం అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఈ తరుణంలో రిజిస్ట్రేషన్కు అవసరమైన విద్యార్హత పత్రాలు సమర్పించలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని వారు వాపోతున్నారు. కాకతీయ యూని వర్సిటీ ఎల్ఎల్బీ ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలను జూలై 29 నుంచి ఆగస్టు 3 వరకు నిర్వహిస్తోంది. ఈ పరీక్షలు పూర్తయిన తర్వాతే జవాబు పత్రాల మూల్యాంకనం, ఫలితాల ప్రకటన, ప్రొవిజినల్ మెమోలు, లాంగ్ మెమోలు విద్యార్థుల చేతికి రానున్నాయి. అయితే దీనికంటే ముందే ఎల్ఎల్ఎం ప్రవేశ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. మే 18న నిర్వహించిన పీజీఎల్ఎల్ఎం సెట్ ఫలితాలను జూలై 4న ప్రకటించారు. సుమారు 1,200 ఎల్ఎల్ఎం సీట్ల భర్తీకి సంబంధించిన తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ను కూడా ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా అభ్యర్థులు టీసీ, ప్రొవిజినల్ మెమో, లాంగ్ మెమోలు వంటి ధ్రువపత్రాలను లాసెట్ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తూ వెబ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి జూలై 31 వరకు( శుక్రవారం) మాత్రమే గడువు ఉంది. పరీక్షలు పూర్తికాకుండానే పత్రాలు ఎలా? తెలంగాణ పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ లా కామన్ ఎంట్రెన్స్ టెస్ట్ (టీజీ పీజీఎల్సీఈటీ)లో అర్హత సాధించిన మూడేళ్ల ఎల్ఎల్బీ, ఐదేళ్ల ఎల్ఎల్బీ ఫైనల్ ఇయర్ విద్యార్థులు ప్రస్తుతం పరీక్షలే రాస్తున్నారు. పరీక్షలు పూర్తికాకుండా ప్రొవిజినల్ మెమో, లాంగ్ మెమోలు జారీ కావడం సాధ్యం కాదని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టీసీ విషయంలో సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అండర్టేకింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మార్కుల మెమోలు మాత్రం ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మొదటి విడత కౌన్సెలింగ్లో వెబ్ ఆప్షన్ల నమోదు ఆగస్టు 1, 2 తేదీల్లో జరగనుండగా, ఆగస్టు 5న సీట్లు కేటాయించిన అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల కానుంది. ఈలోపు ఫైనల్ ఈయర్ ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం లేదని, మంచి ర్యాంకులు సాధించినా ఎల్ఎల్ఎం సీటు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. విద్యా సంవత్సరం వృథా అయ్యే పరిస్థితి వస్తుందని వారు పేర్కొంటున్నారు. అధికారులు న్యాయం చేయాలని అభ్యర్థన.. ‘ఉస్మానియా మినహా కేయూతోపాటు శాతవాహన, తెలంగాణ యూనివర్సిటీల్లోనూ ‘లా’ విద్యార్థులకు ఎల్ఎల్ఎం ప్రవేశాల విషయంలో ఇబ్బందులున్నాయి. తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి అధికారులు జోక్యం చేసుకుని ‘లా’ విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలి. ఫైనల్ ఈయర్ ఫలితాలు విడుదలయ్యే వరకు అవసరమైన ధ్రువపత్రాల సమర్పణకు ప్రత్యేక అవకాశం కల్పించాలని, లేదా ఎల్ఎల్ఎం ప్రవేశాల తొలి విడత షెడ్యూల్ను వాయిదా వేయాలని’ కేయూలో ౖఫైనల్ ఈయర్ న్యాయ విద్యార్థి స్టాలిన్ కోరారు. అలా చేస్తే మాత్రమే అర్హత సాధించిన న్యాయ విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యలో ప్రవేశించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఈ విషయమై తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి అధికారి ఒకరిని వివరణ కోరేందుకు ఫోన్లో యత్నించగా అందుబాటులోకి రాలేదు. కేయూలో ఫైనల్ ఇయర్ పరీక్షలు ఒకవైపు.. సీట్ల నమోదు గడువు మరోవైపు నేటితో ఎల్ఎల్ఎం రిజిస్ట్రేషన్కు ఆఖరు కావడంతో హైరానా ప్రొవిజినల్ మెమో, లాంగ్ మెమోలు లేక వెబ్లో రిజిస్ట్రేషన్కు ఇబ్బందులు ఉన్నత విద్యా మండలి జోక్యం చేసుకుంటేనే స్టూడెంట్స్కు న్యాయం
-
సురేందర్కు కలెక్టర్ చేయూతకాజీపేట : మందులులేక.. ఆహారం అందక..దయనీయ స్థితిలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ కుమారుడు అంటూ ‘సాక్షి’లో మంగళవారం ప్రచురితమైన కథనానికి జిల్లా అధికార యంత్రాంగం స్పందించింది. కలెక్టర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ ఆదేశం మేరకు అడిషనల్ కలెక్టర్ ఎన్.రవి స్వయంగా మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండపర్తి మనోహర్రావు కుమారుడు సురేందర్ రావుకు ఫోన్ చేసి ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితిపై వాకబు చేశారు. అడిషనల్ కలెక్టర్ సూచన మేరకు బుధవారం రాత్రి సురేందర్ రావు కలెక్టరేట్కు వెళ్లి కుటుంబ నేపఽథ్యంతోపాటు తన ధీనస్థితిని వివరిస్తు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. కలెక్టర్ స్పందించి జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారి అప్పయ్యకు ఫోన్ చేసి సురేందర్ రావుకు తగిన వైద్య సహా యం అందించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. అదేవిధంగా సురేందర్ రావుకు పెన్షన్ మంజూరు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. కాగా, కొండంత బలగం ఉన్నా పట్టించుకోని ఈ రోజుల్లో జిల్లా అధికారులు స్పందించి చేయూతనందించడానికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో బాధితుడితో పాటు కడిపికొండ గ్రామస్తులు కలెక్టర్కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. నైరుతి నుంచి దక్షిణం వరకు ప్రాకారం తొలగింపు కాళేశ్వరం: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరం దేవస్థానం పాత నిర్మాణాలు తొలగింపు ప్రక్రియ గురువారం సాయంత్రం నుంచి ప్రారంభమైంది. కాంట్రాక్టర్లు ప్రొక్లైనర్తో నైరుతి నుంచి దక్షిణం వరకు ప్రాకారాన్ని తొలగించారు. వర్షం కొంత విరామం ఇవ్వడంతో ప్రాకారం తొలగించి, దేవస్థానం లోపలికి వెళ్లేందుకు దక్షిణం వైపున ఉన్న శివుడి విగ్రహం పక్క నుంచి సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయం ఎదుట రెండు పిల్లర్లు తీసి ప్రకారం తొలగించి దారి చేశారు. టిప్పర్లు, మెటీరియల్ వాహనాలు, కూలీలు తిరిగేందుకు వీలుగా తొలగింపు ప్రక్రియ ప్రారంభించారు. పెరిగిన పంటల ధరలు.. ● పత్తి రూ.9,350, మొక్కజొన్న రూ.2,550 ఖిలా వరంగల్: వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్లో గురువారం ఉదయం పత్తి, మొక్కజొన్నల ధర అమాంతం పెరిగింది. యార్డుకు వచ్చిన కొద్దిపాటి పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలకు వేలం వేయగా వ్యాపారుల మధ్య పోటీ పెరిగింది. దీంతో పత్తికి రూ.9350, మొక్కజొన్నకు రూ.2,550 ధర పలికింది. ఏడాది భారీ స్థాయిలో పెరగడం ఇదే మొదటిసారని రైతులు, వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పెరిగిన ధరలను చూసిన రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేసినట్లు మార్కెట్ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఆస్పత్రి నుంచి వీసీ ప్రతాప్రెడ్డి డిశ్చార్జ్ కేయూ క్యాంపస్: కాకతీయ యూనివర్సిటీ వీసీ కె. ప్రతాప్రెడ్డి అస్వస్థతకు గురై హనుమకొండలోని ఓప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో చేరగా పరీక్షించిన వైద్యులు గుండెకు రెండు బ్లాక్లు ఉండడంతో స్టంట్లు అమర్చిన విషయం విధితమే. చికిత్స అనంతరం కోలుకున్న ప్రతాప్రెడ్డిని గురువారం డిశ్చార్జ్ చేశారు. అనంతరం తన సతీ మణితో కలిసి హైదరాబాద్లోని తన నివాసానికి వెళ్లారు. వైద్యుల సూచన మేరకు వారం రో జుల విరామం తర్వాత వీసీ ప్రతాప్రెడ్డి యూని వర్సిటీకి రానున్నారని రిజిస్ట్రార్ వి. రామచంద్రం తెలిపారు.
-
జలసవ్వళ్లు..● ఉధృతంగా జాలువారుతున్న బొగత ● ప్రమాద స్థాయి దాటి ప్రవహించడంతో సందర్శన నిలిపివేత వాజేడు: ములుగు జిల్లా వాజేడు మండల పరిధిలోని బొగత జలపాతం గురువారం పాలనురగలా జాలువారింది. అయితే జలపాతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండడంతో బుధవారం నుంచి పర్యాటకుల సందర్శనను తాత్కాలికంగా నిలిపి వేశారు. వాజేడు మండలంలో మంగళవారం 138.20, గురువారం 150.4 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు కాగా గుట్టలపై భారీ వర్షం కురువడంతో జలపాతం ప్రమాద స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తోంది. ఉధృతంగా జాలువారి స్నానాల కొలను ముంచెత్తడంతోపాటు వరద ఉధృతి పెరగడంతో తాత్కాలికంగా సందర్శన నిలిపి వేశారు. ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలు మేరకు తిరిగి జలపాతం సందర్శనను అనుమతిస్తామని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు.వారం రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు మహబూబాబాద్ జిల్లా గూడూరు మండలం సీతానగరం సమీపంలోని భీముని పాదం జలపాతం జాలువారుతోంది. పాలనురగలా దూకుతూ పర్యాటకులకు ఆహ్లాదం పంచుతోంది. – సాక్షి స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్, మహబూబాబాద్
-
రూ. 9.5 కోట్ల విలువైన ధాన్యం మాయం● రైస్ మిల్లర్లపై క్రిమినల్ కేసులు నమోదు శాయంపేట : రైస్ మిల్లుల యజమానులు సుమా రు రూ. 9.5 కోట్ల విలువైన సీఎంఆర్ ధాన్యాన్ని మాయం చేశారు. ఈ ఘటన హనుమకొండ జిల్లా శాయంపేట మండలం గట్లకానిపర్తిలో చోటు చేసు కోగా గురువారం గ్రామంలోని శ్రీ వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, లక్ష్మీ నర్సింహ ఇండస్ట్రీస్ రైస్ మిల్లుల్లో విజిలెన్స్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. గత యాసంగి సీజన్లకు సంబంధించిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వానికి సరఫరా చేయగా మిగిలిన సరుకులో తేడాలు గుర్తించారు. వినాయక ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ మిల్లులో 1596.987 మెట్రిక్ టన్నులు, లక్ష్మీనర్సింహ ఇండస్ట్రీస్ రైస్ మిల్లులో 1531.841 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యంలో తేడాలు వచ్చాయి. రెండు మి ల్లులు కలిపి సుమారు రూ. 9.5 కోట్ల విలువైన ధాన్యం మాయం చేసినట్లు తనిఖీల్లో తేలింది. దీంతో విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీనివాసరావు సమక్షంలో అధికారులు నివేదిక తయారు చేశారు. అనంతరం మిల్లుల యజమానులు లక్ష్మణ్ రావు, పెంచల కిరణ్పై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని శాయంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో ిసివిల్ సప్లయ్ డీటీ భద్రునాయక్ ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ దాడుల్లో ఇన్స్పెక్టర్లు అనిల్, రాజేశ్, తహసీల్దార్ భాస్కర్, సిబ్బంది ఉన్నారు.
-
ఆస్పత్రి భవన నిర్మాణ పనులు పూర్తి చేయాలి● డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ కురవి: సీరోలు మండల కేంద్రంలో చేపడుతున్న ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భవన నిర్మాణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ అన్నారు. గురువారం సీరోలు మండల కేంద్రంలో ఆస్పత్రి పనులను ఆయన పరిశీలించారు. పీఆర్ ఏఈ శ్రీనివాస్తో మాట్లాడారు. పనులు వేగవంతం చేయాలని, ఆగస్టు రెండో వారంలో ఆస్పత్రిలో ప్రారంభించే అవకాశాలున్నాయని తెలిపారు. నాణ్యతతో కూడిన పనులు పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. సీరోలు తహసీల్దార్ పున్నంచందర్, కురవి, సీరోలు వైద్యాధికారులు మౌణిక, గుగులోత్ నరేష్, ఏఎన్ఎంలు, ఆశ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
-
కార్మికుల లెక్కేది..?● లక్షల్లో కార్మికులు.. వేలల్లో నమోదు ● కరువైన భద్రత, అందని కనీస వేతనం, బెనిఫిట్స్ ● చర్యలు చేపట్టని కార్మికశాఖ నెహ్రూసెంటర్: సంఘటిత, అసంఘటిత రంగాల్లో లక్షలాది మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. అయితే కార్మికులు వారి హక్కులు, ఉద్యోగ భద్రత, కనీస వేతనాలు అందక వెట్టిచాకిరికి గురవుతూనే ఉన్నారు. కార్మిక చట్టం ప్రకారం ప్రతీ ఒక్కరు 8 గంటల పని మాత్రమే చేయాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. అధిక సమయం పని చేస్తూ కనీస వేతనం కూడా పొందలేకపోతున్నామని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూడు లక్షలకు పైగా కార్మికులు.. జిల్లాలో 3లక్షలకు పైగా కార్మికులు ఉన్నప్పటికీ.. కార్మికశాఖలో సుమారు లక్షమంది కార్మికుల లెక్క మాత్రమే నమోదై ఉంది. కార్మికులకు అండగా ఉండాల్సిన ప్రభుత్వం, కార్మికశాఖ వారికి చేయూత అందించడంలో విఫలమైందని ఆరోపణలు ఉన్నా యి.. షాపింగ్ మాల్స్, కాంట్రాక్టర్ వద్ద, భవన ని ర్మాణ రంగంలో పని చేస్తున్నవారు లక్షల్లో ఉన్నప్పటీకి వారు పొందుతున్న హక్కులు మాత్రం శూన్యం. కార్మికులకు హక్కులు, వారికి రావాల్సిన బెని ఫిట్స్పై కార్మికశాఖ అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంది. కనీస భద్రత కరువు.. కార్మిక చట్టాల ప్రకారం ప్రతీ కార్మికుడికి పని చేస్తున్న ప్రదేశంలో భద్రత, కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాల్సి ఉందని చెబుతున్నారు. కనీస వేతనం కూడా ఇవ్వకుండా కార్మికులతో పని చేయించుకుంటున్నట్లు సమాచారం. అధికంగా పని చేస్తున్న కార్మికులున్న చోట కార్మికశాఖ ఆధ్వర్యంలో తనిఖీలు చేపట్టి కార్మికులకు న్యాయం చేయాల్సి ఉండగా.. ఆ వైపుగా అధికారుల అడుగులు పడడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇదే అదునుగా భావించిన యజమానులు వారి ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అందని బెనిఫిట్స్.. కార్మికశాఖ కింద భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా నమోదైన కార్మికులకు ప్రభుత్వం బెనిఫిట్స్ అందిస్తుంది. వివాహం, ప్రసూతి, మృతిచెందిన కార్మిక కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం చెల్లించాలి. అయితే బెనిఫిట్స్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న కార్మికులకు నేటికీ అందడం లేదని కార్మికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నెలల తరబడి కార్యాలయం చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అధిక మొత్తంలో కార్మికుల మరణానికి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. కార్మికశాఖ తనిఖీలేవి.. కార్మికులు పని చేస్తున్న ప్రదేశాల్లో తనిఖీలు చేపట్టాల్సి ఆవసరం ఉంది. జిల్లాలో కార్మికుల పనులు చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో తనిఖీలు చేయకుండా, కార్మికులకు అవగాహన కల్పించడంలో కార్మికశాఖ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. భవన నిర్మాణ రంగంలోనే కాకుండా ఇతర విభాగాల్లో సైతం కార్మికశాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టి కార్మికులకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. కనీస వేతనాలు చెల్లించాలి సంఘటిత, అసంఘటిత రంగాల్లో పని చేస్తున్న కార్మికులకు కనీస వేతనాలు అందించే బాధ్యత యజమానులపై ఉంది. కార్మికులకు కనీస సౌకర్యాలు, 8 గంటల పని వేళలు ఉండాలి. పనిచేస్తున్న కార్మికులకు అనుగుణంగా వారి సంఖ్యను బట్టి షాపులు, ఫ్యాక్టరీలు లైసెన్స్ తప్పనిసరిగా పొందాలి. కార్మికులకు ప్రభుత్వం అందించే బెనిఫిట్స్ కోసం కార్మికశాఖలో సంప్రదించాలి. – పి.క్రాంతికుమార్, ఏఎల్ఓ, మహబూబాబాద్
-
లక్ష్యసాధనకు శ్రమించాలిమహబూబాబాద్: విద్యార్థులు తమ లక్ష్య సాధనకు శ్రమించాలని ఇన్చార్జ్ డీడబ్ల్యూఓ శిరీష అన్నారు. కలెక్టరేట్లోని ప్రధాన సమావేశ మందిరంలో జిల్లా మహిళా,శిశు సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో గురువారం ప్రపంచ మానవ అక్రమ రవాణా వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా ఇన్చార్జ్ డీడబ్ల్యూఓ శిరీష మాట్లాడుతూ.. యుక్త వయస్సులో భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోవాలన్నారు. అపరిచితుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దన్నారు. విద్యార్థులు విద్యపై దృష్టి సారించి, ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు. విద్యార్థులు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలన్నారు. షీటీం ఎస్సై సునంద మాట్లాడుతూ.. ప్రధానంగా యుక్త వయస్సులో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు. తల్లితండ్రుల మాటలు విని కష్టపడి చదివి, వారికి మంచి పేరు తేవాలన్నారు. సెల్ఫోన్లు, టీవీలకు అతుక్కుపోవద్దని సూచించారు. అనంతరం మానవ అక్రమ రవాణా నివారణకు సంబంధించిన పోస్టర్లను ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్, సంబంధిత అధికారులు పాల్గొన్నారు.
-
తప్పని ఎదురుచూపులుమహబూబాబాద్: అంగన్వాడీ వ్యవస్థలో ఖాళీ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అయితే ప్రక్రియ నిర్వహణలో సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు జాప్యం చేస్తున్నారు. నోటిపికేషన్ విడుదల కావడం లేదు. దీంతో అభ్యర్థులకు ఎదురుచూపులు తప్పడం లేదు. ఇదిలా ఉండగా, పోస్టులు ఖాళీగా ఉండడం, కొన్నిచోట్ల టీచర్లకు ఓటరు జాబితా సవరణలో భాగంగా బీఎల్ఓ డ్యూటీలు వేయడంతో కేంద్రాలు అంతంత మాత్రంగానే కొనసాగుతున్నాయి. జిల్లాలో 1,437 కేంద్రాలు.. జిల్లాలో 18 మండలాలకు గాను 5 ప్రాజెక్ట్ల పరిధిలో 1,437 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఆయా కేంద్రాల్లో ఆరు నెలలలోపు పిల్లలు 2,867 మంది, ఏడు నెలల నుంచి మూడేళ్లలోపు పిల్లలు 17,241 మంది, మూడు నుంచి ఆరేళ్ల పిల్లలు 16,279 మంది ఉన్నారు. అలాగే 3,867 మంది గర్భిణులు, 2,679 మంది బాలింతలు ఉన్నారు. మూడు సంవత్సరాలలోపు పిల్లలకు టీహెచ్ఆర్ ఇస్తున్నారు. 475 కేంద్రాలు అద్దె భవనాల్లో, 336 సెంటర్లు సొంత భవనాల్లో, 626 కేంద్రాలు ఫీరెంటెండ్ (అద్దె లేకుండా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో) నిర్వహిస్తున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఖాళీలు.. 1,437 కేంద్రాలకు కేవలం 1,309మంది టీచర్లు, 957మంది ఆయాలు, 49మంది మాత్రమే సూపర్వైజర్లు ఉన్నారు. టీచర్లు లేని సెంటర్లను ఇన్చార్జ్లతో నిర్వహిస్తున్నారు. టీహెచ్ఆర్, ఆన్లైన్ ఇతరత్రా వివరాల కోసం ఇన్చార్జ్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. వారికి రెండు కేంద్రాలు ఉండడంతో సెంటర్ల నిర్వహణ కష్టంగా మారింది. దీంతో పిల్లలకు న్యాయం జరగడం లేదని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీఎల్ఓ విధులు.. అంగన్వాడీ వ్యవస్థలో ఖాళీలకు తోడు సర్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 388మంది టీచర్లకు బీఎల్ఓ విధులు కేటాయించారు. దీంతో కేంద్రాల నిర్వహణ మరి అధ్వానంగా మారింది. బీఎల్ఓ డ్యూటీతో కేంద్రాల నిర్వహణ విషయంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నామని పలుమార్లు అధికారులకు వినతులు ఇచ్చారు. జాబితా డైరెక్టర్ కార్యాలయానికి.. జిల్లాలో 105 టీచర్ పోస్టులు, 130 ఆయా పోస్టుల భర్తీకి ఆ శాఖ జిల్లా అధికారులు కలెక్టర్ అప్రూవల్ తీసుకుని స్క్రూట్నీ, ఇతర ప్రక్రియ పూర్తిచేసి ఆన్లైన్ వివరాలు ఆ శాఖ డైరెక్టర్కు పంపినట్లు వారు తెలిపారు. పోస్టుల భర్తీకి అర్హత 18 నుంచి 35 సంవత్సరాల లోపు ఉండాలని, ఇంటర్ ఉత్తీర్ణత, స్థానిక మహిళ అయి ఉండాలని ముందుగానే ప్రభుత్వం గైడ్లైన్స్ విడుదల చేసింది. అయితే పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చి నెల దాటినా నేటికీ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయలేదు. డైరెక్టర్ నుంచి క్లియరెన్స్ రాలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. కార్యాలయాల చుట్టూ.. అంగన్వాడీ పోస్టుల భర్తీకి అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్ విషయంలో సీడీపీఓ, డీడబ్ల్యూఓ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అడుగుతున్నారు. కాగా అధికారులు డైరెక్టర్కు పంపామని, వారు ఆదేశాలు ఇవ్వగానే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తామని చెబుతున్నారు. అంగన్వాడీలో 235 పోస్టుల భర్తీకి జాబితా సిద్ధం నోటిఫికేషన్ విడుదలలో జాప్యం డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో పెండింగ్ 105 అంగన్వాడీ సెంటర్లకు ఇన్చార్జ్లే దిక్కు.. 388 మందికి బీఎల్ఓ డ్యూటీలు అంతంతమాత్రంగానే కేంద్రాల నిర్వహణ డైరెక్టర్కు పంపాం డైరెక్టర్కు పూర్తి వివరాలతో జాబితా పంపాం. డైరెక్టర్ కార్యాలయంలో వివరాలను చెక్ చేసుకుని అప్రూవల్ ఇస్తారు. ఇవ్వగానే వెంటనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తాం. నాలుగైదు రోజుల్లో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేస్తాం. దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 15 రోజుల గడువు ఉంటుంది. పోస్టుల భర్తీ పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉంటుంది. దళారుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దు. అన్ని గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం భర్తీ చేస్తాం. –శిరీష, ఇన్చార్జ్ డీడబ్ల్యూఓ
-
అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి● కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ మహబూబాబాద్: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్ ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్లోని కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో గురువారం వర్షాలపై సంబంధిత అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈసందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. జిల్లా, మండల స్థాయిలో విపత్తుల నివారణ సహాయ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నారు. సంబంధిత అధికారులు సమన్వయంతో పని చేసి ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా చూడాలన్నారు. పాత భవనాలను గుర్తించి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. చెరువులు, కుంటలపై దృష్టి పెట్టడంతో పాటు ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూం 79950 74803 ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. సిబ్బంది నిత్యం అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. అప్రమత్తత అవసరం రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అన్ని జిల్లాల అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. గురువారం హైదరాబాద్ నుంచి ఆయన ఉన్నతాధికారులతో కలిసి భారీ వర్షాలు తదితర విషయాలపై జిల్లాల కలెక్టర్లు, సంబంధిత అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి సమీక్షించారు. ఈసందర్భంగా సంజయ్జాజు మాట్లాడుతూ.. జిల్లాస్థాయిలో కంట్రోల్రూం ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) అప్రమత్తంగా ఉందన్నారు. కూలిపోయే దశలో ఉన్న భవనాలను గుర్తించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. వీసీలో జిల్లా నుంచి కలెక్టర్ స్నేహశబరీష్, ఎస్పీ శబరీష్, అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్ పాల్గొన్నారు.
-
సర్వేను పరిశీలించిన అదనపు కలెక్టర్బయ్యారం: మండలంలోని గంధంపల్లిలో నిర్వహిస్తున్న భూసర్వేను గురువారం అదనపు కలెక్టర్(రెవెన్యూ) కె.అనిల్కుమార్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. సర్వేలో భాగంగా గ్రామ సరిహద్దు, ఆబాది, ప్రభుత్వ భూముల సర్వే కొనసాగుతుందన్నారు. ఆ తర్వాత పట్టాభూములు, ఇళ్లస్థలాల సర్వే నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. ఆయన వెంట సర్వే, ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ఏడీ శ్రీనివాస్, తహసీల్దార్ నాగరాజు తదితరులు ఉన్నారు. ఏడుబావుల జలపాతానికి రావొద్దు గంగారం : మండలంలోని ఏడుబావుల జలపాతం ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోందని, గతంలో జరిగిన ప్రాణనష్టాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరూ రావొద్దని మహబూబాబాద్ డీఎస్పీ తిరుపతిరావు, గూడూరు సీఐ వినయ్కుమార్ అన్నారు. అనంతరం గంగారం ఎస్సై కోటేశ్వర్రావు, ఫారెస్టు అధికారులు సంయుక్తంగా ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేయించారు. ఈసందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ.. వర్షాలకు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో జలపాతం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోందని, జలపాతం వద్దకు వెళ్లేందుకు అనుమతి లేదన్నారు. పోలీస్ శాఖ, అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో సంయుక్తంగా బందోబస్తు నిర్వహిస్తామని, దీనిలో భాగంగానే ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. అనంతరం జలపాతాన్ని, అటవీ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. కార్యక్రమంలో పోలీసులు, అటవీశాఖ సిబ్బంది ఉన్నారు. జలపాతం వద్ద మద్యం తాగి వస్తున్న ఏడుగురి అరెస్ట్ గూడూరు: జలపాతం వద్ద మద్యం తాగి కారులో వస్తున్న ఏడుగురిని గురువారం అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్సై బి. గిరిధర్రెడ్డి తెలిపారు. మండలంలోని సీతానగరం శివారు భీమునిపాద జలపాతం వీక్షణకు కారులో వరంగల్ , కాజీపేటకు చెందిన ఏడుగురు వ్యక్తులు చేరుకున్నారు. అక్కడ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మద్యం సేవించి తిరిగి వాహనంలో బయలుదేరారు. సాయంత్రం ఎస్సై గిరిధర్రెడ్డి సీతానగరం క్రాస్రోడ్డు వద్ద వాహనాల తనిఖీ చేపట్టారు. ఆ సమయంలో భీమునిపాద జలపాతం నుంచి కారులో వస్తున్న వ్యక్తులు పోలీసుల తనిఖీని లెక్కచేయకుండా గూడూరు వైపునకు వెళ్లారు. వారిని వెంబడించిన పోలీసులు వాహనాన్ని అడ్డుకుని బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్షలు చేశారు. ఇందులో డ్రైవింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తితో పాటు మరో ఆరుగురు మద్యం మత్తులో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే వారితో పాటు వాహనంలో ఉన్న మద్యం, వాహనం స్వాధీనం చేసుకుని అరెస్ట్ చేసినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. విద్యార్థులను క్రీడల్లో తీర్చిదిద్దాలి మహబూబాబాద్ అర్బన్: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులను పలు క్రీడల్లో తీర్చిదిద్దాలని జిల్లా విద్యాశాఖ పరీక్షల విభాగం అధికారి మందుల శ్రీరాములు అన్నారు. గురువారం జిల్లా కేంద్రంలోని ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఆయన సందర్శించి, మాట్లాడారు. ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ బోధనలో విద్యార్థుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచే విధంగా ఫార్మేటివ్ యాక్టివిటీలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. అదే విధంగా క్రీడారంగంలో జిల్లాను అగ్రస్థానంలో నిలిపేందుకు పీడీలు కృషి చేయాలన్నారు. కార్యక్రమంలో రిసోర్స్పర్సన్లు చాంప్లనాయక్, సురేందర్, హిమాం, నగేష్, పీడీలు పాల్గొన్నారు. మార్కెట్ అభివృద్ధిపై సమీక్ష ఖిలా వరంగల్: వరంగల్ ఏనుమాముల వ్యవసాయ మార్కెట్లో చైర్పర్సన్ ఎర్ర ప్రియాంక ఆధ్వర్యంలో గురువారం మార్కెట్ అభివృద్ధి, సమస్యల పరిష్కారంపై అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. జరిగిన క్రయ విక్రయాలను ఆమె పరిశీలించారు. ముఖ్య అతిథిగా ప్రియాంక హాజరై మాట్లాడుతూ.. మార్కెట్ అభివృద్ధిపై పూర్తి స్థాయిలో స్థలాన్ని పరిశీలిస్తామన్నారు.
-
ప్రీ ప్రైమరీ జాప్యంసాక్షి, మహబూబాబాద్ : ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ప్రభుత్వ బోధన అందించాలనే లక్ష్యంతో ప్రీప్రైమరీ పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ప్రారంభానికి ముందే ఇబ్బందులు మొదలవుతున్నాయి. ఈ విద్యా సంవత్సరం మొదట్లోనే ప్రీ ప్రైమరీ పాఠశాలలను ప్రారంభించాలని విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేసినా.. జిల్లాలో ప్రక్రియ మాత్రం ఒక్క అడుగు ముందుకు రెండు అడుగులు వెనక్కి అనట్లు సాగుతోంది. ఇంగ్లిష్ బోధన, ఆటపాటల విద్య అందుతుందని తమ పిల్లలను చేర్పించిన వారు.. ఇన్స్ట్రక్టర్, ఆయాల నియామకం ఆలస్యం కావడంతో కొందరు తల్లిదండ్రులు తిరిగి ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పంపిస్తున్నారు. కొలిక్కి రాని నియామకం.. ఈ విద్యా సంవత్సరం పారంభం నుంచి ప్రీప్రైమరీ పాఠశాలలు ప్రారంభిచాలని ప్రభుత్వం భావించింది. జిల్లాలో 18 మండలాల పరిధిలో మొత్తం 76 ప్రీప్రైమరీ పాఠశాలల్లో బోధకులు, ఆయాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఈమేరకు మహిళా అభ్యర్థుల నుంచి పోటాపోటీగా దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇందులో ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టులకు 1188మంది, ఆయా పోస్టులకు 428 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే ముందుగా ఇంటర్ మెరిట్, పూర్వ ప్రాథమిక దశ సబ్జెక్టుతో డీఈడీ పూర్తి చేసిన వారికి ప్రాధాన్యం ఉంటుందని సంబంధిత అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ లెక్కన మండల విద్యాశాఖ కార్యాలయాల్లో ఒక్క ఉద్యోగానికి ముగ్గురు చొప్పున మెరిట్ జాబితాను తయారు చేశారు. అలాగే ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఎంపిక పూర్తి అవుతుందని ప్రకటించారు. తర్వాత ఏం జరిగిందో ఏమో కానీ.. దరఖాస్తు చేసిన వారందరిని పిలిచి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. అదికూడా పూర్తి చేసి వారం రోజులు గడిచినా.. ఇప్పటి వరకు తుది జాబితా ప్రకటించలేదు. హెచ్ఎంలపై భారం.. జిల్లాలో 76 ప్రీప్రైమరీ పాఠశాలలు ఎంపిక చేశారు. వీటిని ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రాథమిక పాఠశాలల అనుబంధంగా నిర్వహించేందుకు ప్రణాళిక రూపొందించారు. దీనికి అనుగుణంగానే ప్రీప్రైమ రీ పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్లు కూడా అయ్యాయి. జిల్లాలో మొత్తం 1,600మందికి పైగా పిల్లలు ప్రీప్రైమరీలో చేరారు. అయితే ఇన్స్ట్రక్టర్లు, ఆయాల నియామకంలో జాప్యం కారణంగా వారి బాధ్యత ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులే చూసుకోవాల్సి వస్తోంది. ప్రాథమిక పాఠశాలల పిల్లలను చూసుకోవడమే ఇబ్బందిగా ఉన్న పరిస్థితిలో ప్రీప్రైమరీ పిల్లలు భారంగా మారారని ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. నియామకాలు త్వరగా పూర్తి చేస్తే వారి పిల్లలను వారు చూసుకుంటారని అధికారులను కోరుతున్నారు.ఇంటర్వ్యూలు జరిగి వారమైనా తుది జాబితా వెల్లడిలో ఆలస్యం మెరిట్ అభ్యర్థుల్లో ఆందోళన ఇప్పటికే స్కూళ్లలో చేరిన 1,600మందికి పైగా విద్యార్థులు ప్రాథమిక పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులపై అదనపు భారం పిల్లలను ప్రైవేట్కు పంపిస్తున్న తల్లిదండ్రులుమెరిట్ అభ్యర్థుల ఆందోళన.. నోటిఫికేషన్లో డీఈడీలో ప్రీప్రైమరీ సబ్జెక్టు, లేదా ఇంటర్ మెరిట్ అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చెప్పి.. తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించడంపై మెరిట్ అభ్యర్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఉన్న మెరిట్ ప్రకారమే ఎంపిక చేస్తారా.. ఇంటర్వ్యూల్లో అదనపు మార్కులు వేస్తారా అనేది కూడా స్పష్టత లేదు. అయితే మెరిట్ ప్రకారమే తుది జాబితా ఉంటుందని కొందరు చెబుతుంటే.. ఇంటర్వ్యూ మార్కులతో జాబితా తారుమారయ్యే అవకాశం లేకపోలేదని మరికొందరు చెబుతున్నారు. ఈ ఉద్యోగం తప్పకుండా వస్తుందని నమ్మి ప్రైవేట్ స్కూల్స్, ఇతర చిన్న ఉద్యోగాలను విడిచి పెట్టి ఇంటివద్ద ఉంటున్న వారు.. ఇది రాకపోతే పరిస్థితి ఏమిటని ఆందోళన చెందుతున్నారు. జాబితా ప్రకటించడంలో జాప్యం చేయడంతో మరింత ఉత్కంఠ నెలకొందని ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన అభ్యర్థులు అంటున్నారు.
-
కాళేశ్వరం దేవస్థాన నిర్మాణాల తొలగింపు ప్రారంభంకాళేశ్వరం: జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవపూర్ మండలం కాళేశ్వరంలోని శ్రీకాళేశ్వరముక్తీశ్వరస్వామి దేవస్థాన జీర్ణోద్దరణలో భాగంగా రాతి నిర్మాణం కోసం పాత ఆలయ నిర్మాణాల తొలగింపు ప్రక్రియను టెండర్ దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్లు శ్రీశివరామ్ అండ్ కంపెనీ నిర్వాహకులు పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభించారు. బుధవారం అర్చకులతో పూజాకార్యక్రమాలు చేసి అనివెట్టి మండపం ఈశాన్యం పిల్లర్ వద్ద కొంత డ్రిల్లర్తో తొలగించారు. రెండు రోజుల్లో పూర్తిస్థాయి మిషన్లు, కూలీలతో పనులు శరవేగం కానున్నట్లు కాంట్రాక్టర్ల వర్గాలు తెలిపారు. కాగా, ఏప్రిల్ 20న సీఎం రేవంత్రెడ్డి రూ.198 కోట్ల వ్యయంతో పనులకు శంకుస్థాన చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో జూన్ 17న శృంగేరి పీఠం శిశ్య బృందంతో ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆలయంలోని దేవతామూర్తులను శ్రీఆదిముక్తీశ్వరాలయంలోని బాలాలయానికి తరలించి నిత్య పూజలు చేపట్టారు. వచ్చే గోదావరి పుష్కరాల వరకు గర్భాలయం, శ్రీశుభానంద, శ్రీసరస్వతి అమ్మవార్ల ఆలయంతోపాటు ప్రకార దేవతలు, మూడు పడమర, దక్షిణం, ఉత్తరం గోపురాలు సగం వరకు నిర్మాణాలు చేస్తారని తెలిసింది. మిగతా పనులు ఫేజ్–2లో పుష్కరాల అనంతరం చేయడానికి ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ప్రస్తుతం పనులు చేసే వీలుగా దక్షిణ ప్రకారం నుంచి శివలింగం తొలగించి రాకపోకల దారి చేస్తారని తెలిసింది. ఈఓ మహేశ్, ఆర్అండ్బీ డీఈ దేవేందర్, ధర్మకర్తలు సత్యనారాయణ, సీతయ్య ఉన్నారు.
-
రైతులకు డబ్బులు చెల్లించాలిమహబూబాబాద్ రూరల్ : మిర్చి రైతులకు ఎన్ఎస్ ట్రేడర్స్ వ్యాపారి డబ్బులు చెల్లించాలని డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ అధికారి పద్మావతి అన్నారు. మహబూబాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్లో మంగళవారం రైతులు మిర్చి డబ్బులు చెల్లించాలని ధర్నా చేపట్టిన నేపథ్యంలో బుధవారం డీడీఏం మార్కెట్ సందర్శించి విచారణ చేపట్టారు. రైతుల వద్ద నుంచి సదరు వ్యాపారి ఎంత మేరకు మిర్చి కొనుగోలు చేశాడు, చెల్లింపులు ఏ విధంగా జరిగాయని పరిశీలించారు. ఎనిమిది మంది రైతులకు రూ.22.56 లక్షల నగదు త్వరగా చెల్లించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని మార్కెట్ అధికారులను ఆదేశించారు. వ్యవసాయ మార్కెట్ పరిధిలో క్రయ విక్రయాలు నిర్వహించే వ్యాపారులు ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు చెల్లింపులు చేసే విధంగా చూడా లన్నారు. జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి వెంకటేశ్వర్లు, సెక్రటరీలు సుజన్ బాబు, శ్రీనివాసరాజు ఉన్నారు.
-
చిరంజీవి.. మనోజ్కుమార్● ఈ నెల 24న రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ యువకుడు ● బ్రెయిన్డెడ్తో అవయవ దానానికి తల్లిదండ్రుల అంగీకారండోర్నకల్: రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడ్డ యువకుడు బ్రెయిన్ డెడ్ కావడంతో అవయవ దానానికి తల్లిదండ్రులు అంగీకరించారు. డోర్నకల్కు చెందిన పెండ్ర శ్రీనివాస్, వసంతకు ఇద్దరు కుమారులు. కాగా ఎస్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అయిన శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్లో నివాసం ఉంటున్నారు. ఆయన పెద్దకుమారుడు మనోజ్కుమార్ ఎంబీఏ పూర్తి చేసి హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ నెల 24న మనోజ్కుమార్ ద్విచక్ర వాహనంపై వస్తూ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురి కాగా కామినేని ఆస్పత్రిలో చేర్పించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. నాలుగు రోజుల చికిత్స అనంతరం మనోజ్కుమార్ బ్రెయిన్ డెడ్ అయిందని చెప్పడంతో శోకసంద్రంలో ముని గిన తల్లిదండ్రులు కుమారుడి అవయవ దానం చేయాలని నిర్ణయించారు. మంగళవారం రాత్రి కామినేని ఆస్పత్రిలో అవయవాలను సేకరించిన అనంతరం ఆక్సిజన్ తొలగించడంతో మనోజ్ మృతి చెందాడు. కాగా, డోర్నకల్లో అశ్రునయనాల మధ్య మనోజ్ అంత్యక్రియలు పూర్తయ్యాయి. మనోజ్కుమార్ చనిపోయినా తన రూపంలో నలుగురు బతికుండాలనే సంకల్పంతో అవయవ దానం చేసినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
-
జంపన్న వాగులో భక్తుడి గల్లంతుఎస్ఎస్తాడ్వాయి : ములుగు జిల్లా ఎస్ఎస్ తాడ్వాయి మండలం మేడారం జంపన్న వాగులో బుధవారం ఓ భక్తుడు గల్లంతయ్యాడు. హైదరాబాద్ ఘట్కేసర్కు చెందిన కారు డ్రైవర్ తిమ్మయ్యతోపాటు మరికొంత మంది యూనియన్ నాయకులు మేడారం వచ్చారు. మొదట జంపన్నాగులో స్నానాలు చేసేందుకు వెళ్లారు. కాగా, ఇటీవల కురుస్తున్న వర్షాలతో జంపన్న వాగు ప్రవహిస్తుండడంతో భక్తులు దిగకుండా పోలీసులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. దీంతో తిమ్మయ్య తూముల వాగు వద్ద స్నానం చేసేందుకు యత్నించగా పోలీసులు వద్దని హెచ్చరించారు. వారి సూచనలు పట్టించుకోకుండా భద్రతా ఏర్పాట్లను దాటి ఊరటం కాజ్వే సమీపంలో వాగులో స్నానం చేస్తుండగా వరద ఉధృతికి గల్లంతయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో తిమ్మయ్య ఆచూకీ లభించలేదు. ఎన్డీఆర్ బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టనునున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. పస్రా సీఐ దయాకర్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో జంపన్న వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుందని, భక్తులు పోలీసుల సూచనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తింపు
-
విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధించాలి● ఎస్పీ శబరీష్ మహబూబాబాద్ అర్బన్: విద్యార్థులు ఉన్నత లక్ష్యాలు సాధించే దిశగా అడుగులు వేయాలని ఎస్పీ శబరీష్ అన్నారు. జిల్లా కేంద్రంలోని ఓ ఫంక్షన్ హాల్లో బుధవారం ప్రైవేట్ పాఠశాలల విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఎస్పీ హాజరై మాట్లాడుతూ.. విద్యార్థి దశ నుంచే ఉన్నత లక్ష్యాలు పెట్టుకొని, వాటిని సాధించేందుకు పట్టుదలతో కృషి చేయాలన్నారు. సమాజంలో బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా ఎదగాలని, చట్టాలను గౌరవిస్తూ, భద్రతా నియమాలు పాటించాలన్నారు. మంచి, చెడులను గ్రహించి.. చెడు మార్గాలకు దూరంగా ఉండాలన్నారు. విద్యార్థి దశలో గాడి తప్పితే జీవితం పాడవుతుందని, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన మాటలు, సలహాలు, సూచనలు పాటించాలన్నారు. అదేవిధంగా కెరీర్ గైడెన్స్పై అవగాహన పెంచుకొని, ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకునేందుకు బాటలు వేసుకోవాలన్నారు. జీవిత ంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకొని తల్లిదండ్రు లు, పాఠశాలలకు మంచి పేరు తీసుకురావాలన్నారు. కార్యక్రమంలో ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.
-
మరిపెడలో ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ సీజ్మరిపెడ రూరల్: మరిపెడ మండల కేంద్రంలో స్థాయికి మించి వైద్యం చేస్తూ ఓ బాలుడి మృతికి కారణమైనట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రజత్ క్లినిక్ సెంటర్ను జిల్లా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు బుధవారం సీజ్ చేశారు. ఇటీవల మూడేళ్ల బాలుడికి ఆర్ఎంపీ ఇంజక్షన్ ఇవ్వగా.. కాసేపటికే అతడు మృతి చెందిన ఘటనపై సాక్షి దినపత్రికలో ప్రచురితమైన వార్తకు స్పందించిన డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ వైద్యబృందం క్లినిక్ను తనిఖీ చేసింది. అనంతరం నిబంధనల ఉల్లంఘనను గుర్తించి ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ను సీజ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ మాట్లాడుతూ.. ఆర్ఎంపీలు ప్రథమ చికిత్స మాత్రమే చేయాలని, ఇంజక్షన్లు వేయడం, సైలెన్ పెట్టడం చట్టవిరుద్ధమని హెచ్చరించారు. జిల్లాలోని ఆర్ఎంపీలందరూ ప్రభుత్వ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు. ఈ తనిఖీల్లో వైద్య బృందం సభ్యులు మనోహర్, కృష్ణ ఉన్నారు.
-
అగ్రిమెంట్ బ్రేక్..నెహ్రూసెంటర్: జిల్లాలోని పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీ లు, బస్తీ దవాఖానాల్లో రోగుల నుంచి సేకరించిన రక్త నమూనాలను జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రిలోని టీహబ్కు పంపిస్తుంటారు. అక్కడ రక్త నమూనాలను పరీక్షించి రిపోర్టులను రోగి మొబైల్ నంబర్కు మెసేజ్ పంపిస్తారు. దీని కోసం 24 సెంటర్ల నుంచి 5 రూట్లలో ప్రత్యేక వాహనాల(కార్లు)ను వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ వాహనాలకు అగ్రిమెంట్ ద్వారా ప్రతీ నెల అద్దె చెల్లిస్తున్నారు. అయితే ఇదే అదునుగా భావించిన కొందరు అద్దె వాహనాదారులు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వాహనాలను ఉపయోగించకుండా శాంపిల్స్ సేకరణకు ద్విచక్ర వాహనాలు, ఆటోలను వినియోగించడం గమనార్హం. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వాహనాలను నడపకుండా బిల్లులు స్వాహా చేస్తున్నారు. ఇదంతా తెలిసినా వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ప్రజలకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలన్న ప్రభుత్వ లక్ష్యం నీరుగారుతోంది. ఒక్కో వాహనానికి కేటాయించిన రూట్లు ఇలా.. రూట్ 1: తొర్రూరు, నెల్లికుదురు, ఇనుగుర్తి, కేసముద్రం, సిగ్నల్ కాలనీ రూట్ 2: గంగారం, కొత్తగూడ, కోమట్లగూడెం రూట్3: సీహెచ్సీ గూడూరు, అయోధ్యపురం, తీగలవేణి, కంబాలపల్లి, యూపీహెచ్సీ మహబూబాబాద్, మల్యాల రూట్ 4: బలపాల, బయ్యారం, గంధంపల్లి, గార్ల, డోర్నకల్, ముల్కనూర్ రూట్ 5: దంతాలపల్లి, కురవి, మరిపెడ, ఉగ్గంపల్లి బిల్లుల చెల్లింపు.. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ద్వారా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న ప్రతీ వాహనానికి ప్రతీ నెల రూ.33వేలు చెల్లించేలా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. అయితే అగ్రిమెంట్ ప్రకారం వాహనాలను నడపకుండానే వాహనదారులు బిల్లులు పొందుతున్నారు. ఒక్కో వాహనానికి కేటాయించిన రూట్లలో ప్రతీ రోజు రక్త నమూనాలను తీసుకురావాల్సి ఉంది. అయితే మొక్కుబడిన శాంపిల్స్ను తీసుకువచ్చి తమ ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారని రోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన వాహనాల్లో కోల్డ్ బాక్సుల్లో టెంపరేచర్ మొయింటెన్ చేస్తూ మాత్రమే రక్తనమూనాలు ల్యాబ్కు తీసుకురావాల్సి ఉండగా.. అలాంటి నిబంధనలు పట్టనట్లు వ్యవహరించడం రోగుల పాలిట శాపంగా మారుతోంది. తనిఖీలు చేపట్టని అధికారులు.. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వాహనాలకు బదులు ద్విచక్ర వాహనాలపై శాంపిల్స్ తీసుకొచ్చి బిల్లులు స్వాహా చేస్తున్నప్పటికీ.. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టడం లేదు. బిల్లుల చెల్లింపు, అగ్రిమెంట్ సమయంలోనే వాహనాలను (కారు) పరిశీలిస్తున్న అధికారులు శాంపిల్స్ సేకరణ, రిపోర్టులు, వైద్యం ఎలా అందుతుందో మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికై నా అధికారులు చర్యలు చేపట్టి ప్రభుత్వ సొమ్మును కాపాడాల్సిన బాధ్యత వారిపై ఉందని ప్రజలు కోరుతున్నారు. వాహనాల అగ్రిమెంట్ రద్దు చేస్తాం రక్తనమూనాలను సేకరించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన వాహనాలను వినియోగించకుంటే చర్యలు తీసుకుని వాటిని తొలగిస్తాం. ప్రత్యేక వాహనాలను కాకుండా టూవీలర్స్, ఆటోల్లో శాంపిల్స్ తీసుకురావొద్దు. అగ్రిమెంట్ చేసుకున్న వాహనాలకు రక్తనమూనాల సేకరణకు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నాం. పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటాం. – రవిరాథోడ్, డీఎంహెచ్ఓ పీహెచ్సీలు, సీహెచ్సీల్లో రోగులనుంచి శాంపిళ్ల సేకరణ జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించేందుకు అద్దె వాహనాల ఏర్పాటు వాహనాలు నడపకుండానే బిల్లులు తనిఖీలు మరిచిన వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారులు కలగానే రోగులకు మెరుగైన వైద్యం
-
ముందుకెళ్దామా?ముసురుకుంది..సాక్షి, మహబూబాబాద్: వానాకాలం పంటలు సాగుచేసి నష్టపోవాలి. యాసంగి పంటలు సాగుచేయకుండా నష్టపోవాలని అంటారు పెద్దలు. అయితే ఈ ఏడాది జూలై చివరి వారం వరకు కూడా పెద్ద వాన పడలేదు. దీంతో ఆరుతడి పంటల సాగుకు సిద్ధమైన రైతులు.. గత మూడు రోజులు గా జిల్లా వ్యాప్తంగా ముసురుపట్టడంతో వరి, మిర్చి పంటలు సాగు చేద్దామా.. వద్దా అనే తర్జనభర్జనలో ఉన్నారు. మూడు రోజులుగా.. ఈనెల మూడోవారం వరకు వర్షాలు కురువక జిల్లాలో కరువుఛాయలు అలుముకున్నాయి. అయితే మూడు రోజుల నుంచి ముసురు పెడుతోంది. బుధవారం జిల్లాలో 145.9 మిల్లీ మీటర్లు, సగటున 8.1 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. ఇందులో అత్యధికంగా పెద్దవంగరలో 28 మిల్లీ మీటర్లు, కొత్తగూడ 13మిల్లీ మీటర్లు, గంగారంలో 12.8 మిల్లీమీటర్లు నమోదు కాగా.. అత్యల్పంగా సీరోలు మండలంలో 0.8 మిల్లీ మీటర్లు, మరిపెడలో 3.5 మిల్లీ మీటర్లు, డోర్నకల్లో 4.8 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం కురిసింది. సోమవారం మొదలైన ముసురు బుధవారం వరకు మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ కురిసింది. రైతుల తర్జనభర్జన.. ప్రతీ సంవత్సరం మాదిరిగానే వరి సాగుకు సిద్ధమైన రైతులు సకాలంలో వర్షాలు కురువకపోవడంతో కాస్త వెనకడుగు వేశారు. అయితే మూడు రోజులుగా ముసురు పెట్టడంతో అన్నదాతల్లో ఆశలు చిగురించాయి. కాగా, వానాకాలం సీజన్లో మొత్తం 4,56,136 ఎకరాల్లో అన్ని పంటలు సాగుచేస్తారని అంధికారులు ప్రణాళికలో పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పటి వరకు కేవలం 1,93,850 ఎకరాల్లో పంటలు సాగుచేశారు. ఇందులో పత్తి అంచనా 88,426 ఎకరాలు ఉండగా.. 89,647 ఎకరాల్లో సాగు చేశారు. అదేవిధంగా మొక్కజొన్న సాగు అంచనా 56,725 ఎకరాలు ఉండగా.. 42,300 ఎకరాల్లో సాగుచేశారు. మొక్కజొన్న సాగు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా వరి సాగు అంచనా 2,18,557 ఎకరాలు ఉండగా.. ఆగుతూ సాగుతూ ఇప్పటి వరకు 50,262 ఎకరాలకు చేరింది. అయితే మరో 1,27,083 ఎకరాల సాగుకు వరి నారు సిద్ధంగా ఉంది. దీనికి తోడు నారు లేకుండా నేరుగా ధాన్యం వెదజల్లే పద్ధతిలో పలువురు రైతులు వరి సాగు చేస్తున్నారు. 25వేల ఎకరాలకు మించి మిర్చి పంట సాగు చేస్తారని అంచనా వేయగా 12,600 ఎకరాల సాగుకు నారు సిద్ధంగా ఉంది. మిగిలిన మిర్చినారు నర్సరీల్లో పెంచుతున్నారు. అయితే వరి, మిర్చి పంటల సాగుకు సమృద్ధిగా నీటి వనరులు ఉంటేకానీ ముందుకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. పరిస్థితిని చూసి సాగుచేసుకోవాలి మూడు రోజులుగా జిల్లాలో వర్షాలు పడడం సంతోషం. జలాశయాల్లో నీటి లభ్యతపై నీటిపారుదలశాఖ అధికారులతో సమీక్షించాం. వరి, మిర్చి పంటకు ఈ వర్షాలు సరిపోవు. ప్రస్తుత పరిస్థితికి తోడు పెద్ద వర్షాలు పడితేనే జలాశయాల్లోకి నీరు వస్తుంది. నీటి లభ్యత, ప్రస్తుత పరిస్థితికి అనుగుణంగా వరి సాగు చేసుకోవచ్చు. – విజయచంద్ర, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి వరి, మిర్చి సాగుపై రైతుల తర్జనభర్జన మూడురోజుల ముసురుతో మారిన వాతావరణం ఆరుతడి పంటలే మేలు అంటున్న వ్యవసాయ అధికారులు వరి సాగుకే రైతుల మొగ్గు
-
పులుల రక్షణతో పర్యావరణ సమతుల్యతగూడూరు: పులుల రక్షణతో పర్యావరణ సమతు ల్యత సాధ్యమవుతుందని ఎఫ్ఆర్వో ప్రసాదరావు అన్నారు. మండల కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ హైస్కూ ల్లో బుధవారం గూడూరు ఫారెస్ట్ వైల్డ్లైఫ్ రేంజ్ ఆధ్వర్యంలో అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎఫ్ఆర్వో పులుల వివరాలు, లక్షణాలు, పులులు లేకపోతే నష్టాలు, కాపాడుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత, దేశంలో, రాష్ట్రంలో పులులు ఎలా ఉన్నాయి, అటవీ శాఖ తరఫున తీసుకుంటున్న చర్యలపై అవగాహన కల్పించారు. కార్యక్రమంలో ఇన్చార్జ్ హెచ్ఎం పెండెం హరిశంకర్, ఉపాధ్యాయులు శరత్బాబు, సునీత, వెంకటేశ్వర్లు, డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ ఎమ్మార్పీరావు, బుచ్చిబాబు, రమేష్, శ్రీనివాస్, పుష్పలత, శ్రీధర్, క్రిష్ణమూర్తి పాల్గొన్నారు.
-
‘పాత పెన్షన్’ పునరుద్ధరణే లక్ష్యంహన్మకొండ అర్బన్/కాళోజీ సెంటర్: సీపీఎస్ను రద్దు చేసి పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. రాష్ట్ర కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ ఉద్యోగుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన జనజాగరణ యాత్ర 19వ రోజున (బుధవారం) వరంగల్ మీదుగా హనుమకొండకు చేరుకుంది. ఎంజీఎం కూడలి నుంచి ప్రారంభమైన ఈ యాత్ర, కలెక్టరేట్ కూడలిలోని అమరుల కీర్తి స్తూపం వద్ద ముగిసింది. ఈసందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గంగాపురం స్థితప్రజ్ఞ మాట్లాడుతూ.. సీపీఎస్ వల్ల ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు సామాజిక, ఆర్థిక భద్రత కోల్పోతున్నారన్నారు. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం గౌరవప్రదమైన జీవితం కోసం పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కల్వాల శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ.. ఆగస్టు 23న నిర్వహించనున్న ‘చలో హైదరాబాద్’ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అనంతరం రాష్ట్ర, జిల్లా నాయకులు వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజును కలిసి సీపీఎస్ రద్దు, పాత పెన్షన్ విధానం పునరుద్ధరణపై వినతిపత్రం సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కల్వల శ్రీకాంత్, నాయకులు గడ్డం వెంకటేష్, జిల్లాల అధ్యక్ష కార్యదర్శులు రవీందర్ రెడ్డి, కొండ శ్రీనివాస్, సంగ రవి, రవీందర్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. టీఎస్ సీపీఎస్ఈయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు స్థితప్రజ్ఞ
-
జలపాతం వద్ద జాగ్రత్తలు పాటించాలిగూడూరు: జలపాతం పైభాగానికి ఎవరూ వెళ్లొద్దని, జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ స్నానమాచరించాలని సీఐ వినయ్కుమార్ సూచించారు. మండలంలోని సీతానగరం శివారు కొమ్ములవంచ సమీప దట్టమైన అడవిలోని భీమునిపాద జలపాతం వద్ద స్నానాలు చేస్తున్న పర్యాటకులకు పలు జాగ్రత్తలు తెలిపారు. రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు బుధవారం జలపాతం జాలువారుతుండగా.. పర్యాటకుల సందడి నెలకొంది. ఈమేరకు సమాచారం తెలుసుకున్న సీఐ జలపాతాన్ని సందర్శించి, పర్యాటకులకు పలు సూచనలు చేశారు. 9అడుగులకు చేరిన బయ్యారం పెద్దచెరువుబయ్యారం: మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో బుధవారం మోస్తరు వర్షం కురిసింది. మంగళవారం రాత్రి నుంచి బుధవారం సాయంత్రం వరకు చిరుజల్లులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో వరిపంట సాగు చేసే రైతులు పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. మహబూబాబాద్–భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో కురిసిన వర్షంతో మండలంలో ప్రవహించే పందిపంపుల, మసివాగు, రాళ్లవాగు నుంచి మోస్తరుగా వరదప్రవాహం బయ్యారం పెద్దచెరువులోకి చేరుతోంది. దీంతో 16.2 అడుగుల నీటిసామర్థ్యం ఉన్న చెరువులోకి సాయత్రం వరకు 9అడుగుల మేర నీరు చేరింది. ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలినెహ్రూసెంటర్: వర్షాకాలంలో విద్యుత్ ప్రమాదాలకు గురికాకుండా ప్రజలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని విద్యుత్శాఖ ఎస్ఈ పి.విజేందర్రెడ్డి బుధవారం సూచించారు. భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపుల కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని, విద్యుత్ పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయకుండా అవగాహన పెంచుకోవాలని సూచించారు. రైతులు వ్యవసాయ క్షేత్రాల వద్ద సేఫ్టీ నిబంధనలు పాటించాలని, తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న, లూస్లైన్లు, విరిగిన పోల్స్ ఉంటే అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్తంభాల వద్దకు వెళ్లొద్దన్నారు. కొత్త భవనాల నిర్మాణంలో విద్యుత్ లైన్లకు కనీసం 1.2 మీటర్ల భద్రత దూరం పాటించాలన్నారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ విలువైన ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలని సూచించారు. ‘సర్’పై సమీక్షబయ్యారం: మండలంలో బూత్ల వారీగా సర్ కార్యక్రమంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ సర్ నియోజకవర్గ ఇన్చార్జ్, రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ చైర్మన్ రాయల నాగేశ్వరరావు ఇల్లెందు ఎమ్మెల్యే కోరం కనకయ్య కలిసి మండలంలోని కొత్తపేట పంచాయతీ కార్యాలయంలో బుధవారం సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నాగేశ్వరరావు బూత్ల వారీగా సర్ కార్యక్రమంపై బీఎల్ఏలతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ మండల అధ్యక్షుడు సీతారాంరెడ్డి, కొత్తపేట సర్పంచ్ ప్రవీణ్నాయక్, మాజీ ఎంపీటీసీ గోపాల్, నాయకులు రాంబాబు, శివ, ప్రశాంత్, రాంమూర్తి, సురేష్, మహేష్, సుధాకర్రెడ్డి, వెంకటేశ్వర్లు, నిరంజన్, నాగరాజు, వినయ్బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రవేశ పరీక్షకు హాజరుకావాలి మహబూబాబాద్ రూరల్: జిల్లాలోని నిరుద్యోగ యువతకు పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఎస్సై ఉద్యోగాల ఉచిత శిక్షణకు ఆగస్టు 2న ప్రవేశ(స్క్రీనింగ్) పరీక్ష నిర్వహిస్తామని జిల్లా పోలీసు అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. మహబూబాబాద్ పట్టణంలోని శ్రీచైతన్య టెక్నో స్కూల్, మహర్షి స్కూల్లో ఆదివారం ఉదయం 10గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పరీక్ష నిర్వహిస్తామని, ఇప్పటికే తమ పేర్లు నమోదు చేసుకున్న అభ్యర్థులు తమకు కేటాయించిన పరీక్ష కేంద్రానికి సకాలంలో చేరుకోవాలని సూచించారు. రవాణా సౌకర్యం అవసరమైన అభ్యర్థులు తమ సమీప పోలీస్ స్టేషన్లో సంప్రదించవచ్చని, అవసరాన్ని బట్టి సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి పరీక్ష కేంద్రాలకు వాహనాలు ఏర్పాటు చేస్తారని పేర్కొన్నారు. పోలీసుశాఖ ఆధ్వర్యంలో అందిస్తున్న ఉచిత కోచింగ్ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు.
-
కాన్పూర్ సెంట్రల్–మధురై మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లుకాజీపేట రూరల్ : ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం కాజీపేట సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని వయా వరంగల్, విజయవాడ మీదుగా కాన్పూర్ సెంట్రల్–మధురై మధ్య అప్అండ్డౌన్లో 8 ప్రత్యేక రైళ్ల సర్వీస్లను నడిపిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ బుధవారం తెలిపారు. ప్రత్యేక రైళ్ల వివరాలు.. ఆగస్టు 5, 12, 19, 26వ తేదీల్లో కాన్పూర్ సెంట్రల్–మధురై (01925) ఎక్స్ప్రెస్ కాన్పూర్లో బయలుదేరి మరుసటి రోజు వరంగల్కు చేరుకుని వెళ్తుంది. అదేవిధంగా ఆగస్టు 8, 15, 22, 29వ తేదీల్లో మధురై–కాన్పూర్ సెంట్రల్ (01926) ఎక్స్ప్రెస్ మధురైలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు వరంగల్కు చేరుకుంటుంది. ఈ రైళ్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే, మధ్య రైల్వే పరిధిలో నాగ్పూర్, చంద్రాపూర్, బల్లార్షా, సిర్పూర్కాగజ్నగర్, రామగుండం, వరంగల్, ఖమ్మం, విజయవాడ, తెనాలి, ఒంగోలు, నెల్లూరు, గూడూరు, రేణిగుంట స్టేషన్లలో హాల్టింగ్ కల్పించారు. కేయూ క్యాంపస్: హనుమకొండలోని యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ అధికారిగా ఫిజిక్స్ విభాగం అధ్యాపకుడు డాక్టర్ జితేందర్ను మరో సంవత్సరం పాటు నియమిస్తూ ఆ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ ఎస్.జ్యో తి బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గతేడాది ప్లేస్మెంట్ అధికారిగా జితేందర్ పలు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లు, వివిధ ప్రముఖ సంస్థలతో ఎంఓయూలు కుదుర్చుకొని జాబ్ మేళాలు నిర్వహించారు. ఆయన పదవీ కాలం ముగియడంతో మరో సంవత్సరం పాటు ఆయనను ఆ పదవిలో కొనసాగిస్తూ ప్రిన్సిపాల్ జ్యోతి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఫోరెన్సిక్ సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్గా సుదర్శన్ కాజీపేట అర్బన్: కాజీపేట మండలం మడికొండకు చెందిన డాక్టర్ రాసమల్ల సుదర్శన్.. తెలంగాణ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబరేటరీలో సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్గా ఎంపికయ్యారు. ఈనెల 27నహైదరాబాద్లో ఎఫ్ఎస్ఎల్ హెడ్ ఆఫీస్లో డీజీపీ ఆనంద్ చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాన్ని అందుకున్నాడు.
-
పర్యాటక కేంద్రంగా కర్రెగుట్టలుఏటూరునాగారం : ఒకప్పుడు అక్కడ అడుగు తీసి అడుగు వేయాలంలే భయం. కారణం ఎప్పుడు ఏం ముప్పు ముంచుకొస్తుందోనని. ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని ఆ గుట్టవైపు ప్రయణించాల్సి న పరిస్థితి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారింది. యథేచ్ఛగా అక్కడికి వెళ్లొచ్చు. ఆ ప్రాంతాలను తనివితీరా తిలకించొచ్చు. అవే ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం(కె) మండలం పరిధిలోని పామునూరు ప్రాంతంలోని కర్రెగుట్టలు. ఇవి ప్రస్తుతం పర్యాటక కేంద్రంగా మారనున్నాయి. ఒకప్పుడు మావోయిస్టులకు నిలయంగా ఉన్న కర్రెగుట్టలు పోలీసుల ఆధీనంలోకి వచ్చాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర పోలీసుల బలగాల విస్తృత తనిఖీల వల్ల మావో యిస్టులు లొంగుబాట పట్టారు. దీంతో కర్రెగుట్టలు ఫ్రీ జోన్గా మారాయి. ఈ క్రమంలో ఈ గుట్టలకు సరైన రోడ్డు మార్గం లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో సుమారు 17 కిలోమీటర్ల మేర మట్టి రోడ్డు నిర్మించారు. ముర్మూరు నుంచి కర్రెగుట్టల వరకు ఉన్న చెట్ల పొదలు తొలగించి డబుల్ రోడ్డుగా మట్టితో నిర్మించారు. దానిపై బీటీ రోడ్డు వేయాల్సి ఉంది. పామునూరు సమీపంలో ప్రత్యేక పోలీసు క్యాంప్ను ఏర్పాటు చేసి అక్కడ నిత్యం పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం తగ్గినప్పటికీ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా నిఘా మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. 24/7 పోలీసుల పహారా కొనసాగుతోంది. ప్రత్యేక నిఘా.. సీసీ కెమెరాలు, రోడ్డు సౌకర్యం, కరెంట్, సోలార్, ఇంటర్నెట్, సెల్ఫోన్ టవర్లు కూడా కల్పించారు. ఆ ప్రాంతాలను మరింత సుందరీకరణ చేసేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించనుంది. అయితే అక్కడికి పర్యాటకులు వచ్చేలా ప్రత్యేక గార్డెన్, పార్క్, ఇతర సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసి పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయనున్నారు.ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించనున్న కేంద్రం ఇప్పటికే గుట్టలకు నూతన రోడ్డు నిర్మాణం రేపు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ రాక భద్రతాఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టంపర్యాటక కేంద్రంగా మారనున్న కర్రెగుట్టలను రాష్ట్ర డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ రేపు(శుక్రవారం) సందర్శించనున్నారు. హెలికాప్టర్ ద్వారా అక్కడికి చేరుకుని పామునూరు గ్రామం, అడవులు, పరిసర ప్రాంతాలను పరిశీలించనున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లా ఎస్పీ రామ్నాథ్ కేకన్ నేతృత్యంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు, నిఘా, బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఏటూరునాగారం, వాజేడు, వెంకటాపురం(కె) పోలీస్ స్టేషన్లను మరింత శుభ్రపర్చారు. ఏ పోలీస్స్టేషన్ అయినా తనిఖీ చేయొచ్చనే అనే సమాచారంతో స్థానిక ఎస్హెచ్ఓలు అందుకు సిద్ధంగా పోలీస్స్టేషన్లను సుందరీకరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మాజీ డీజీపీ శివధర్రెడ్డి కూడా కర్రెగుట్టలను సందర్శించి మౌలిక ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇలా గుట్టలను మరింత సుందరీకరించేందుకు పోలీసులు, ప్రభుత్వం యంత్రాంగం చర్యలు తీసుకుంటోంది.
-
వర్షాకాలం.. జరభద్రంహన్మకొండ : ప్రజలు వర్షాకాలంలో భద్రంగా ఉండాలి. విద్యుత్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. లేనిపక్షంలో ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతుంది. ప్రధానంగా ఈ కాలంలో తరచూ విద్యుత్ ప్రమాదాలు సంభవిస్తుంటాయి. తడిదుస్తులు ఆరేస్తూ, మోటార్లు ఆన్ చేస్తూ, మరమ్మతుల సమయంలో విద్యుత్ తీగలు పట్టుకుని, తెగిన తీగల కారణంగా తరచూ వ్యక్తుల ప్రాణాలు గాలిలో కలుస్తున్నాయి. తెగిన విద్యుత్ లైన్లు, టాన్స్ఫార్మర్ గద్దెలు ఎత్తు తక్కువగా ఉండడంతో పశువులు విద్యుదాఘాతానికి గురై చనిపోతున్నాయి. ఫలితంగా రైతులు రూ.లక్షన్నరకు తక్కువ కాకుండా నష్టపోతున్నారు. విద్యుత్ సిబ్బంది భద్రతా చర్యలు పాటించకపోవడంతో పాటు ఎల్సీల్లో నిబంధనలు పాటించకపోవడం, నిర్లక్ష్యం కారణంగా విలువైన ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యం జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించినా సిబ్బంది, వినియోగదారులు భద్రతను విస్మరించి విలువైన ప్రాణాలను పోగొట్టకుంటూ తమ కుటుంబాన్ని దుఖఃసాగరంలో ముంచుతున్నారు. చిన్న నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాంతక ప్రమాదాలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ విద్యుత్ భద్రతా నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ యాజమాన్యం, అధికారులు సూచిస్తున్నారు. విద్యుత్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. ప్రజలందరూ విద్యుత్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షం సమయంలో తడిసిన విద్యుత్ స్తంభాలు, స్టే వైర్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, విద్యుత్ పరికరాలను తాకరాదు. తెగిన లేదా వేలాడుతున్న విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండాలి. ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే సమయంలో చెట్ల కింద నిలబడకూడదు. అవసరం లేకుండా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సంచరించొద్దు. తడి చేతులతో విద్యుత్ పరికరాలు తాకొద్దు.. గృహ వినియోగదారులు తడి చేతులతో స్విచ్లు, ప్లగ్లు, మీటర్ బోర్డులు, మోటార్లు వంటి విద్యుత్ పరికరాలను తాకరాదు. సెల్ఫోన్ చార్జింగ్లో ఉండగా మాట్లాడొద్దు. నాణ్యమైన ఎర్తింగ్తో పాటు ఐఎస్ఐ ప్రమాణాలు కలిగిన విద్యుత్ పరికరాలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి. పాడైన వైర్లను వెంటనే మార్చిచాలి. ఇంటి విద్యుత్ మరమ్మతులను అర్హత కలిగిన ఎలక్ట్రీషియన్తోనే చేయించాలి. రైతులు వ్యవసాయ మోటార్లను ఆన్ చేసే ముందు స్టార్టర్లు, వైర్లు, స్విచ్లను పరిశీలించాలి. మోటార్లు, పంపుసెట్లకు సరైన ఎర్తింగ్ చేయించాలి. విద్యుత్ లైన్ల కింద ఇనుప పైపులు ఎత్తేటప్పుడు, ట్రాక్టర్లు, హార్వెస్టర్లు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్త అవసరం. వ్యవసాయ భూముల్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేయడం చట్టవిరుద్ధం. ప్రాణాంతకం.పిల్లలను విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, మీటర్ బోర్డుల వద్దకు వెళ్లనీయొద్దు. పశువులను విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు కట్టేయొద్దు. విద్యుత్ షాక్కు గురైన వ్యక్తిని నేరుగా తాకకుండా, విద్యుత్ ప్రసారం జరగని వస్తువులతో వేరు చేసి వెంటనే విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేసి వైద్య సాయం అందించాలి.విద్యుత్ ప్రమాదాలపై ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి భద్రతా నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి
-
బైక్ను ఢీకొన్న బొలెరో..● యువకుడి దుర్మరణం ● మరొకరికి తీవ్రగాయాలు ● మృతుడిది ఏపీలోని రాజమండ్రికురవి: ఓ బొలెరో వాహనం (కోళ్లవ్యాన్) రాంగ్ రూట్లో వచ్చి ఎదురుగా బైక్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ యువకుడు దుర్మరణం చెందగా మరొకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యా యి. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా కురవి మండలం బంచరాయి తండా జీపీ పరిధిలోని ప్రాథమిక పాఠశాల సమీపం బంగారుగూడెం క్రాస్ రోడ్డుపై చోటు చేసుకుంది. ఎస్సై సతీశ్ కథనం ప్రకారం.. ఏపీలోని తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రికి చెందిన మల్లిడి సాయినాఽథ్రెడ్డి(18), గంజి శివ కొంతకాలంగా మహబూబాబాద్లోని భవానీనగర్ ప్రాంతంలో ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం వీరు బైక్పై మహబూబాబాద్ నుంచి బయ్యారం వైపునకు వెళ్తున్నారు. ఇదే సమయంలో బయ్యారం నుంచి మహబూబాబాద్ వైపునకు వెళ్తున్న బొలెరో రాంగ్ రూట్లో వచ్చి ఎదురుగా బైక్ను ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో సాయినాథ్రెడ్డి అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందగా శివకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. స్థానికుల సాయంతో క్షతగాత్రుడిని వెంటనే అంబులెన్స్లో మహబూబాబాద్ జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని పంచనామా నిర్వహించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని జనరల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతుడి తండ్రి భాస్కర్రెడ్డి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై తెలిపారు. ఉద్యోగం పేరుతో మోసంఫిలింనగర్: ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మించి ఓ యువతితో నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి,రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తానంటూ బెదిరించిన వ్యక్తిపై హైదరాబాద్లోని ఫిలింనగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల మేరకు.. మహబూబాబాద్ జిల్లా నెల్లికుదురుకు చెందిన మహిళకు విజయరామరాజు ఉద్యోగం కల్పిస్తానని నమ్మించాడు. ఆ తర్వాత నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి రికార్డు చేశాడు. అనంతరం వాటిని బహిర్గతం చేస్తానంటూ బెదిరిస్తూ వేధిస్తుండడంతో బాధితురాలు ఫిలింనగర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఘటన మహేశ్వరం పరిధిలో జరగడంతో ఫిలింనగర్ పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి కేసును మహేశ్వరం పోలీస్స్టేషన్కు బదిలీ చేశారు. నగ్న వీడియో కాల్స్ చేయించి బ్లాక్మెయిల్
-
చదువుతోనే జీవితంలో మార్పు● అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్ మహబూబాబాద్: చదువులో రాణిస్తేనే జీవితంలో మార్పు వస్తుందని, విద్యార్థులు పుస్తకాలపై దృష్టి పెట్టాలని, చదువు తరగని సంపద అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలని అదనపు కలెక్టర్ అనిల్కుమార్ అన్నారు. కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని అదనపు కలెక్టర్ చాంబర్లో బుధవారం ఆరోగ్య మిత్ర స్వచ్ఛంద సంస్థ ఆధ్వర్యంలో విద్యా శాఖ సహకారంతో అవగాహన సదస్సుల కరపత్రాలను అదనపు కలెక్టర్ ఆవిష్కరించారు. ఈసందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. పరీక్షల్లో విజయం సాధించాలంటే అనే అంశంపై నిర్వహించే అవగాహన సదస్సులను విద్యార్థులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్నారు. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితేనే ఉజ్వల భవిష్యత్ ఉంటుందన్నారు. విద్య అనేది పేదవాడి ఆయుధమని, అక్షరాస్యతే అజ్ఞానం నుంచి విముక్తి చేస్తుందన్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షలంటే భయపడొద్దని సూచించారు. కార్యక్రమంలో ఆరోగ్యమిత్ర స్వచ్ఛంద సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు, సీడబ్ల్యూసీ కమిటీ సభ్యుడు, సైకాలజిస్టు పరికిపండ్ల అశోక్, సంస్థ ప్రతినిధి సహజ పాల్గొన్నారు.
-
మహాశాకంబరీ నమోస్తుతే..హన్మకొండ కల్చరల్ : భద్రకాళి అమ్మవారు శాకంబరీదేవిగా దర్శనమివ్వడంతో భక్తులు పులకించిపోయారు. నగరంలోని శ్రీభద్రకాళి దేవాలయంలో నిర్వహిస్తున్న తిథిమండల దేవాతాయజన పూర్వక శాకంబరీ నవరాత్రోత్సవాల చివరిరోజు బుధవారం ఉదయం నాలుగు టన్నుల కూరగాయలతో అమ్మవారిని మహాశాకంబరీదేవిగా అలంకరించి భక్తులను దర్శనానికి అనుమతించారు. జూలై 15వతేదీ ఆషాఢ శుద్ధ పాఢ్యమి బుధవారం ఉత్సవాలు ప్రారంభమై పక్షం రోజులుగా ఒక్కో క్రమంలో పూజలందుకుంటూ ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి బుధవారం అమ్మవారు మహాశాకంబరీదేవిగా దర్శనమిచ్చారు. దీంతో భక్తులు భద్రకాళి శరణమమః అంటూ భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. హనుమకొండ వడ్డేపల్లికి చెందిన మండువ శేషగిరి రావు, రేణుక దంపతులు, హైదరాబాద్కు చెందిన ఈమని హరికృష్ణ, స్మిత దంపతులు శాకంబరీ అలంకరణ దాతలుగా వ్యవహరించారు. బుధవా రం తెల్లవారుజామున 2 గంటల నుంచి నాలుగు టన్నుల 80 రకాల దుంపలు, కాయలు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, 30 రకాల పండ్లతో శాకంబరీగా అలంకరించడం ప్రారంభించారు. మహబూబాబాద్ శ్రీలక్ష్మీవేంకటేశ్వర, శ్రీలక్ష్మీశ్రీనివాస సేవాసమితికి చెందిన సభ్యులు భక్తుల క్యూలైన్లలో సేవలందించారు. భద్రకాళి సేవా సమితి కన్వీనర్ అయితా గోపినాథ్ ఆధ్వర్యంలో వేలాది మంది భక్తులకు ప్రసాదాల వితరణ జరిగింది. మార్వాడి మిత్రమండలి సభ్యులు భక్తులకు మజ్జిగ పంపిణీ చేశారు. ఆలయ ఈఓ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రామల సునీత, సిబ్బంది ఏర్పాట్లను నిర్వహించారు. మితా, చిత్రానిత్యాక్రమాల్లో పూజలు .. ఆలయప్రధానార్చకుడు భద్రకాళి శేషు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు ఉదయం మితా, చిత్రానిత్యాక్రమాల్లో అమ్మవారికి పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం అమ్మవారిని మహాశాకంబరీదేవిగా అలంకరించి మహా, పంచహరతులు, మహానివేదన జరిపారు. హోమం పూర్ణాహుతి నిర్వహించారు. భక్తులు పూజల్లో పాల్గొన్నారు.మితా, చిత్రానిత్యాక్రమాల్లో అమ్మవారికి పూజలు మహాశాకంబరీదేవిగా దర్శనం పులకించిన భక్తజనం ఘనంగా ముగిసిన శాకంబరీ ఉత్సవాలు
-
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడి రిమాండ్వర్ధన్నపేట: నాలుగేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచార యత్నం చేసిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిపై కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు వర్ధన్నపేట ఎస్సై సాయిబాబు తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన తాటికాయల భాస్కర్.. జనగామ జిల్లా జఫర్గడ్ మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. భాస్కర్ ఈ నెల 26న మధ్యాహ్నం గ్రామంలో ఇంటి ఎదుట ఆడుకుంటున్న చిన్నారికి మాయమాటలు చెప్పి తన ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. బాలిక కోసం తల్లి వెతుకుతూ భాస్కర్ ఇంటికి వెళ్లి చూడగా అక్కడ చిన్నారి ఉంది. అక్కడ జరిగిన ఘటనను ఆ చిన్నారి తన తల్లికి వివరించింది. దీంతో చిన్నారి తల్లిదండ్రులు పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టి ఉపాధ్యాయుడు భాస్కర్ను రిమాండ్కు తరలించినట్లు ఎస్సై తెలిపారు. బాలికకు సీకేఎంలో వైద్య పరీక్షలు కాశిబుగ్గ: బాధిత బాలికను వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం వరంగల్ సీకేఎం ఆస్పత్రికి తీసుకొచ్చినట్లు సమాచారం. మహిళా ఉన్నతాధికారులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించినట్లు తెలిసింది. పాముకాటుతో బాలుడి మృతి మల్హర్: పాముకాటుతో ఓ బాలుడు మృతిచెందన ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మల్హర్ మండలంలోని తాడిచర్ల గ్రామంలో మంగళవారం చోటు చేసుకుంది. కొయ్యూరు ఎస్సై మహేందర్కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తాడిచర్ల గ్రామానికి చెందిన రిజ్వాన్(16) మంగళవారం ఉదయం ఇంట్లో ఉన్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు పాముకాటుకు గురయ్యాడు. గమనించిన ఇంటి పక్కన బంధువులు భూపాలపల్లి వంద పడకల ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా.. మార్గమధ్యలో రిజ్వాన్ మృతిచెందాడు. తండ్రి అక్బర్ అనారోగ్యంతో కొన్ని రోజులుగా భూపాలపల్లి వంద పడకల ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతుండగా.. అతని వెంట భార్య ఉంటుంది. కాగా కుమారుడు రిజ్వాన్ ఒక్కడే ఇంటి వద్ద ఉన్న సమయంలో పాముకాటుతో ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. తండ్రి అక్బర్ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఎస్సై మహేందర్ పేర్కొన్నారు. చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థిని మృతిపలిమెల : నీట్లో తక్కువ మార్కులొచ్చాయని మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఓ విద్యార్థి ని చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందింది. ఈ ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పలిమెల మండలంలో ఆలస్యంగా మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. గ్రామస్తులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పలిమెల మండలం పంకెన గ్రామానికి చెందిన పాగె కృష్ణవేణి (18) ఇటీవల విడుదలైన నీట్ ఫలితాల్లో తక్కువ మార్కులు రావడంతో సోమవారం పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు భూపాలపల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడినుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందు తూ మంగళవారం మరణించినట్లు పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ విషయమై తమకు సాయంత్రం 7 గంటల వరకు ఎటువంటి ఫిర్యాదు అందలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
-
షాక్ ఇస్తున్న కరెంట్ బిల్లులుహన్మకొండ: ఎల్ నినో ప్రభావంతో వర్షాలు ముఖం చాటేయడంతోపాటు ఎండలు దంచి కొడుతుండడంతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడంతో ఉక్కపోత తగ్గడం లేదు. ఉష్ణోగ్రతలు, ఉక్కపోతతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న ప్రజలు విద్యుత్ ఉపకరణాల కోసం విద్యుత్ను విరివిగా వాడుతోండడంతో బిల్లులు షాకిస్తున్నాయి. వర్షాకాలంలోనూ వేసవి నాటి బిల్లులు వస్తుండడంతో విద్యుత్ వినియోగదారులు మొత్తుకుంటున్నారు. కాలచక్రం మారుతున్నా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మార్పు కనిపించడం లేదు. వేడి వాతావరణం నెలకొని ఉండడంతో గృహాలు, వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలు, ఇతర కార్యాలయాల్లోను ఏసీలు, కూలర్లు వేసవికి దీటుగా వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో వేసవిలో మాదిరిగానే విద్యుత్ విద్యుత్ బిల్లులు వస్తున్నాయి. సీజన్ మారినా తగ్గని విద్యుత్ వినియోగం! వర్షాకాలం ప్రారంభమై రెండు నెలలు అవుతున్నా.. ఇప్పటి వరకు భారీ వర్షం కురువకపోవడం, వాతావరణం చల్లబడకపోవడంతో ఏసీలు, కూలర్లు, ఫ్యాన్ల వినియోగం తగ్గలేదు. టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ పరిధిలో ఎల్టీ కేటగిరిలో 19,05,034 వినియోగదారులు ఉండగా, ఇందులో 12,89,903 మంది గృహ వినియోగదారులు, వాణిజ్య వినియోగదారులు 1,62,936 మంది, పరిశ్రమలు 12,018, కుటీర పరిశ్రమలు 2,288, వీధి దీపాలు 21,437, సాధారణం 9,275, తాత్కాలిక వినియోగదారులు 2,714, ఈవీ చార్జింగ్ సర్వీస్లు 58 ఉన్నాయి. 2026 జనవరిలో టీజీ ఎన్పీడీసీఎల్ మొత్తం బిల్లింగ్ (డిమాండ్)రూ.921.08 కోట్లు కాగా జూన్లో రూ.1,156.63 కోట్లు, జూలైలో రూ.1,028,82 కోట్లు బిల్లింగ్ అయింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో 2026 జనవరిలో రూ.177.41 కోట్లు కాగా జూన్లో రూ.253.68 కోట్లు, జూలైలో రూ.241.74 కోట్ల బిల్లింగ్ అయింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో జనవరితో చూసుకుంటే జూన్ నాటికి రూ.76.27 కోట్ల బిల్లింగ్ పెరిగింది. జనవరితో పోల్చుకుంటే జూలైలో రూ.64.33 కోట్లు పెరిగింది. జూన్తో చూసుకుంటే జూలైలో రూ.11.94 కోట్లు తగ్గినా జనవరితో చూసుకుంటే విద్యుత్ బిల్లులు పెరిగాయి.ఎల్నినో ప్రభావంతో తగ్గని ఉష్ణోగ్రతలు నేటికీ కూలర్లు, ఏసీలు, ఫ్యాన్ల వినియోగం! వానాకాలంలోనూ వేసవినాటి బిల్లులు పెరిగిన విద్యుత్ వినియోగం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా జనవరి బిల్లింగ్ రూ.177.41 కోట్లు జూలైలో రూ.241.68 కోట్లు బిల్లింగ్
-
సాంకేతిక అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించాలి● ఇన్ఫోసిస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ రవి అప్పయ్య హసన్పర్తి: భవిష్యత్ ప్రపంచాన్ని మలుపు తిప్పే సాంకేతికతగా కృత్రిమ మేధస్సు మారిందని, అందుకు పరిశోధకులు నైతిక విలువలతో కూడినసాంకేతిక పరిష్కారాలపై దృష్టిసారించాలని ఇన్ఫోసిస్ సీనియర్ డైరెక్టర్ రవిఅప్పయ్య అన్నారు. ఎస్సార్ యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఐఈఈఈ సహకారంతో మూడు రోజులపాటు నిర్వహిస్తున్న 7వ అంతర్జాతీయ స్మార్ట్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇన్వెంటివ్ టెక్నాలజీ కాన్ఫరెన్స్(ఐసీఎస్ఎఓస్ ఐటీ –2026) మంగళవారం ఎస్సార్ ఐఎక్స్ ఆడిటోరియంలో ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ముందుగా జ్యోతిప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం రవి అప్పయ్య మాట్లాడారు. అంతర్జాతీయ విద్యాసహకారాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఇలాంటి సదస్సులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయన్నారు. ఈ సదస్సుల ద్వారా పరిశోధనకులు, విద్యార్థులు పరిశ్రమ నిపుణుల మధ్య విలువైన భాగస్వామ్యాలు ఏర్పడతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కాన్ఫరెన్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ రవిచందర్ మాట్లాడుతూ.. కృత్రిమ మేధస్సు, స్మార్ట్ సిస్టమ్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సైన్స్ తదితర అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక రంగాల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు, పరిశ్రమ నిపుణులు తమ పరిశోధనలను పంచుకునే అంతర్జాతీయ వేదికగా ఐసీఎస్ఎఓస్ ఐటీ రూపుదిద్దుకుందన్నారు. కార్యక్రమంలో ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మహేష్, ప్రొఫెసర్ శశికళ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
-
కాజీపేట మీదుగా 28 రైళ్ల సర్వీస్లు● ఆగస్టు 8 నుంచి పొడిగింపు అమలు కాజీపేట రూరల్: ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో కాజీపేట జంక్షన్ మీదుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పాట్నా– చర్లపల్లి మధ్య 14, చర్లపల్లి– పాట్నా మధ్య 14 రైళ్ల సర్వీస్లుగా పొడిగిస్తూ నడిపిస్తున్నట్లు మంగళవారం దక్షిణ మధ్య రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. పాట్నా– చర్లపల్లి (03253) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ ఆగస్టు 8 నుంచి సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ వరకు 14 సర్వీస్లుగా, చర్లపల్లి–పాట్నా (03254) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ ఆగస్టు 5 నుంచి సెప్టెంబర్ 16వ తేదీ వరకు 7 సర్వీస్లుగా, చర్లపల్లి–పట్నా (03255) వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ ఆగస్టు 7 నుంచి సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ వరకు 7 సర్వీస్లుగా ప్రయాణిస్తూ కాజీపేట జంక్షన్కు చేరుకొని వెళ్తుందని సీపీఆర్వో తెలిపారు. 3 ఏసీ, 3 ఏసీ ఎకనామి, స్లీపర్ అండ్ జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్లతో ప్రయాణించే ఈ రైళ్ల సర్వీస్లకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే, మధ్య రైల్వే పరిధిలో చర్లపల్లి–పాట్నా మధ్య కాజీపేట, పెద్దపల్లి, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్లార్షా, నాగపూర్ స్టేషన్లో హాల్టింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు.
-
ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు నిబంధనలు పాటించాలి● డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ తొర్రూరు: ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు నిబంధనలు పాటించాలని డీఎంహెచ్ఓ రవిరాథోడ్ తెలిపారు. డివిజన్ కేంద్రంలోని పలు ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు, స్కానింగ్ సెంటర్లను మంగళవారం డీఎంహెచ్ఓ తనిఖీ చేశారు. ఆస్పత్రుల్లోని రికార్డులు, ఔట్ పేషెంట్స్, ఆపరేషన్ థియేటర్లను పరిశీలించారు. డీఎంహెచ్ఓ మాట్లాడుతూ.. ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు నిబంధనల మేరకే వైద్యం అందించాలని, క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం–2010 ప్రకారం ఆస్పత్రులు నిర్వహించాలన్నారు. అనుమతులు లేకుండా నిర్వహిస్తే సీజ్ చేస్తామన్నారు. ఆస్పత్రుల్లో బోర్డులపై చికిత్సల ధరలు ప్రదర్శించాలన్నారు. తనిఖీలో డిప్యూటీ డెమో రాజ్కుమార్, రాకేష్, మనోహర్, కృష్ణ, సత్య ప్రకాష్, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.