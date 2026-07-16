 హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు) | Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver Starndard As Registrations, Photos Gallery Inside | Sakshi
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హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)

Jul 16 2026 8:19 AM | Updated on Jul 16 2026 8:45 AM

Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 1
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 2
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 3
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 4
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 5
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 6
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 7
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Hyderabd Marathon Achieves Historic World Athletics Silver starndard As Registrations 8
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# Tag
Hyderabad Marathon NMDC Photos
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Photos

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photo 1

హైదరాబాద్‌ మారథాన్‌కు ‘సిల్వర్‌ స్టాండర్డ్‌’ గుర్తింపు (ఫొటోలు)
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