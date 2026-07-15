 రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos | Sakshi
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రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jul 15 2026 6:59 PM | Updated on Jul 15 2026 6:59 PM

Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos1
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సీనియర్ నటి రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ తన బర్త్‌ డేను గ్రాండ్‌గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు.

Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos2
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ఈ వేడుకల్లో ఆయన కూతురు వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్ కూడా పాల్గొంది.

Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos3
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ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos4
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Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos5
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Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos6
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Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos9
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Actor Sarath Kumar 72nd birthday celebrations with family Photos10
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# Tag
Actor Sarath Kumar birthday celebrations family Photos
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రాధిక భర్త శరత్‌కుమార్ బర్త్ ‍డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
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