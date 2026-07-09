 మాజీ మంత్రి ఉషాశ్రీచరణ్ అరెస్ట్ | YSRCP Usha Shricharan Arrest At Penugonda | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మాజీ మంత్రి ఉషాశ్రీచరణ్ అరెస్ట్

Jul 9 2026 11:28 AM | Updated on Jul 9 2026 11:38 AM

YSRCP Usha Shricharan Arrest At Penugonda

సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా: ఏపీలో కూటమి సర్కార్‌ పాలనలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలపై కక్ష సాధింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో పోలీసులు ఓవరాక్షన్‌కు దిగారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డిని కలిసేందుకు వెళ్తున్న మాజీ మంత్రి ఉషాశ్రీచరణ్‌ను పోలీసులు అడుకుని అరెస్ట్‌ చేశారు.

వివరాల మేరకు.. మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపుదుర్తి ప్రకాష్ రెడ్డికి సంఘీభావం తెలిపేందుకు మాజీ మంత్రి ఉషాశ్రీచరణ్.. రాప్తాడుకు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉషాశ్రీచరణ్‌ను పోలీసులు పెనుకొండలో అడ్డుకున్నారు. అనంతరం, వాగ్వాదం జరగడంతో పోలీసులు.. ఉషాశ్రీచరణ్‌ను అరెస్ట్‌ చేశారు. దీంతో, పోలీసుల తీరుపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల ఏకపక్ష వైఖరికి నిరసనగా రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనలు తెలిపారు. 
 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రోజురోజుకీ సన్నబడిపోతున్న కాజల్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘లెనిన్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్‌మీట్‌లో భాగ్య‌శ్రీ బోర్సే .. (ఫొటోలు)
photo 3

సీక్రెట్ గా డైరెక్టర్ ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్న కలర్స్ స్వాతి ట్రెండింగ్ లో (ఫొటోలు)
photo 4

'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ప్రెస్‌మీట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

వేడుకగా నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురి రిసెప్షన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
CI Nagaraju Interrogation At Krishna Lanka Police Station 1
Video_icon

సాయి కృష్ణని ఎక్కడైతే చంపాడో అక్కడే CI నాగరాజు విచారణ
Thopudurthi Prakash Reddy Mass Warning To Paritala Sriram 2
Video_icon

ఎవడొస్తాడో రండి చూసుకుందాం.. తోపుదుర్తి మాస్ వార్నింగ్
VVS Laxman To Take Over As India Head Coach 3
Video_icon

గంభీర్ కు బిగ్ షాక్.. టీమిండియా కోచ్ గా VVS లక్ష్మణ్
1 Lakh Investment Turned Into 45 Lakhs 4
Video_icon

లక్షకు 45 లక్షల లాభం.. ఇన్వెస్టర్ల పంట పండించిన స్టాక్
Israel Real Operation Power Of Mossad 5
Video_icon

రీల్ కాదు రియల్ సీన్..! మొసాద్ దిమ్మతిరిగే ఆపరేషన్
Advertisement
 