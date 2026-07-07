 ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్‌! | Sakshi Cartoon 07-07-2026 | Sakshi
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ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్‌!

Jul 7 2026 4:30 AM | Updated on Jul 7 2026 4:30 AM

Sakshi Cartoon 07-07-2026

ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్‌!

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