 మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు) | Hero-Heroine Couple Vacationing in the Maldives (Photos) | Sakshi
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మాల్దీవులు ట్రిప్ వేసిన హీరోహీరోయిన్ జంట (ఫొటోలు)

Jul 5 2026 6:53 PM | Updated on Jul 5 2026 6:54 PM

Hero-Heroine Couple Vacationing in the Maldives (Photos)1
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ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఆది పినిశెట్టి, నిక్కీ గల్రానీ ప్రస్తుతం ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా మాల్దీవులు ట్రిప్ వేయగా అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పంచుకున్నారు.

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