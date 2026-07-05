బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
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తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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Jul 5 2026 10:54 AM | Updated on Jul 5 2026 10:54 AM
బుల్లితెర బ్యూటీ జ్యోతి పూర్వాజ్ తన బర్త్ డేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.
ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ కిల్లర్ అనే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీలో నటిస్తోంది.
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