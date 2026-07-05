 బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు) | Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos | Sakshi
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బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Jul 5 2026 10:54 AM | Updated on Jul 5 2026 10:54 AM

Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos1
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బుల్లితెర బ్యూటీ జ్యోతి పూర్వాజ్ తన బర్త్‌ డేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos2
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ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos3
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ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ కిల్లర్ అనే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీలో నటిస్తోంది.

Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos4
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Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos5
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Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos6
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Guppedanthamanasu serial fame Jyoti Poorvaj Birthday celebrations Photos10
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# Tag
Guppedantha Manasu Serial serial fame Jyoti Poorvaj birthday celebrations Photos
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బుల్లితెర భామ జ్యోతి పూర్వాజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
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