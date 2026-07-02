‘ఇది సినిమా ప్రొడక్షనా? సెక్రటేరియట్ పాలనా?’

చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సీ జోసెఫ్ విజయ్ చుట్టూ ఉన్న రాజకీయ సలహాదారులు, సినిమా ప్రముఖులు, వ్యాపార భాగస్వాములతో కూడిన సన్నిహిత వర్గం ప్రస్తుతం తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నది. ముఖ్యంగా సీఎంకు అత్యంత సన్నిహితుడైన విష్ణు రెడ్డి, రాజకీయ వ్యూహకర్త జాన్ ఆరోగ్యసామిలు ఎలాంటి అధికారిక హోదా లేకుండానే ప్రభుత్వ రహస్య క్యాబినెట్ సమావేశాలు, సమీక్షలకు హాజరవుతున్నారని ప్రతిపక్ష డీఎంకే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. వీరు అధికారిక రహస్యాల చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారని ఆరోపిస్తూ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. అయితే, వారిద్దరికీ క్యాబినెట్ హోదాతో కూడిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఉన్నాయని టీవీకే (టీవీకే) వర్గాలు వాదిస్తున్నప్పటికీ, ఆ జీవోలను బహిరంగపరచకపోవడంపై పారదర్శకత లోపించిందనే విమర్శలు వస్తున్నాయి.
మరోవైపు విజయ్ లాంగ్ టైమ్ మేనేజర్ జగదీష్ పళనిస్వామి తాను ముఖ్యమంత్రికి ‘ప్రైవేట్ సెక్రటరీ’గా నియమితుడైనట్లు ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా స్వయంగా ప్రకటించడం రాజకీయ వర్గాల్లో కలకలం రేపింది. అలాగే విజయ్ సినిమా ‘జననాయగన్’ నిర్మాత కే వెంకట నారాయణను ఢిల్లీలో తమిళనాడు ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా (క్యాబినెట్ హోదా), ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ మనోజ్ పరమహంసను ఎంజీఆర్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్గా నియమించారు. వీరితో పాటు ఇద్దరు జర్నలిస్టులు, ఒక మాజీ ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్, ఒక లెఫ్ట్ పార్టీ ఎంపీలు అధికారిక హోదా లేకుండానే బదిలీలు, పాలనాపరమైన విషయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని సమాచారం.
మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన విజయ్, తనకు నమ్మకస్తులైన, నిర్వహణా నైపుణ్యాలు ఉన్న సినిమా, మీడియా రంగాల వ్యక్తులపై ఆధారపడటాన్ని ఆయన మద్దతుదారులు సమర్థిస్తున్నారు. వారసత్వ రాజకీయాల కంటే దశాబ్దాల తరబడి వేల మందిని పర్యవేక్షిస్తూ, బడ్జెట్, లాజిస్టిక్స్ నిర్వహించిన సినిమా ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్లకు పాలనా సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంటుందని వారు వాదిస్తున్నారు. అయితే ప్రజా జీవితంలో విశ్వసనీయత అనేది పారదర్శకత ద్వారానే వస్తుందని, సలహాదారులు, అధికారుల పాత్రలను, వారి నియామక ఉత్తర్వులను ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించాల్సిన అవసరం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.