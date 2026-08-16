 కేరళలో మొదలైన ఓనం సంబారాలు.. 10 రోజుల సందడికి శ్రీకారం! | Atham 2026 Begins Kerala Welcomes Onam with Traditional Splendour | Sakshi
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కేరళలో మొదలైన ఓనం సంబారాలు.. 10 రోజుల సందడికి శ్రీకారం!

Aug 16 2026 11:17 AM | Updated on Aug 16 2026 11:17 AM

Atham 2026 Begins Kerala Welcomes Onam with Traditional Splendour

తిరువనంతపురం: కేరళలో ఆదివారం ఓనం వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పది రోజుల పాటు సాగే ఈ సంబరాలకు ‘అథం’వేడుకతో అంకురార్పణ జరిగింది. ఎర్నాకులం జిల్లాలోని త్రిప్పుణితురలో నిర్వహించిన ‘అథచమయం’ ఊరేగింపుతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. సంప్రదాయ కళారూపాలు, సంగీత వాయిద్యాల నడుమ సాగిన ఈ వేడుక ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. త్రిప్పుణితురలోని అథం నగర్‌లో జరిగిన అధికారిక వేడుకలను ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ జ్యోతి వెలిలించి ప్రారంభించారు.

ప్రముఖ నటుడు జలదిష్ ఈ భారీ ఊరేగింపును జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సంబరాల్లో రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి తరలివచ్చిన సుమారు 2,000 మంది కళాకారులు పాల్గొని తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. పులికళి, వేళకళి, చెండమేళం వంటి అద్భుతమైన కేరళ సంప్రదాయ కళారూపాలు ప్రదర్శనశాలను కనువిందు చేశాయి. అథం నగర్ నుంచి ప్రారంభమై శ్రీ పూర్ణత్రయీశ ఆలయం మీదుగా వడక్కెకోట్ట వరకు సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర ఈ ఘనమైన ఊరేగింపు సాగింది. ఆదివారం కావడంతో భారీ జనసందోహం వస్తుందని అంచనా వేసి, అధికారులు త్రిప్పుణితురలో ఉదయం 8 నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు ప్రత్యేక ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు అమలు చేశారు.

మలయాళ మాసమైన చింగంలో వచ్చే అథం... తిరువోణం రాకను సూచిస్తుంది. ఈ రోజు నుంచే ఇళ్ల ముంగిట పూలజల్లులు కురిపిస్తూ పూలపల్లెలు (పూకోలం) తీర్చిదిద్దడం ప్రారంభిస్తారు. రానున్న పది రోజుల పాటు కేరళలోని ప్రతి ఇల్లు, కూడలి పండుగ శోభతో కళకళలాడనుంది. రాబోయే ఆగస్టు 26న కేరళ ప్రజలు అత్యంత వైభవంగా 'తిరువోణం' జరుపుకోనున్నారు. మహారాజు మహాబలి జ్ఞాపకార్థం జరుపుకునే ఈ సుందర పండుగ కేరళ సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలుస్తోంది.

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