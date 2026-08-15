 ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు) | Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad | Sakshi
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ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

Aug 15 2026 3:02 PM | Updated on Aug 15 2026 3:16 PM

Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad1
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ఆదిలాబాద్‌ పట్టణంలో ఓ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి సినీ హీరోయిన్లు ఐశ్వర్య రాజేష్ (Aishwarya Rajesh) హెబ్బా పటేల్ (Hebah Patel) ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై సందడి చేశారు.

Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad2
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ఐశ్వర్య రాజేష్, హెబ్బా పటేల్ ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఐశ్వర్య రాజేష్ అభిమానులకు ఫ్లైయింగ్ కిస్ ఇస్తూ ఉత్సాహపరిచారు.

Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad3
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వారితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.

Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad4
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తమిళ సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad5
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad6
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad7
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad8
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad9
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad10
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad11
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad12
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad13
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad14
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad15
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Aishwarya Rajesh and Hebah Patel create a buzz in Adilabad16
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ఫొటోలు : చింతల అరుణ్ రెడ్డి, సాక్షి స్టాప్ ఫోటోగ్రాఫర్, ఆదిలాబాద్

# Tag
Aishwarya Rajesh hebah patel Adilabad District Tollywood viral photos
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