ఆదిలాబాద్ లో సందడి చేసిన ఐశ్వర్య రాజేష్,హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)

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ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఓ షాపింగ్ మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి సినీ హీరోయిన్లు ఐశ్వర్య రాజేష్ (Aishwarya Rajesh) హెబ్బా పటేల్ (Hebah Patel) ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై సందడి చేశారు.
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ఐశ్వర్య రాజేష్, హెబ్బా పటేల్ ను చూసేందుకు అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఐశ్వర్య రాజేష్ అభిమానులకు ఫ్లైయింగ్ కిస్ ఇస్తూ ఉత్సాహపరిచారు.
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వారితో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీపడ్డారు.
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తమిళ సాంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
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ఫొటోలు : చింతల అరుణ్ రెడ్డి, సాక్షి స్టాప్ ఫోటోగ్రాఫర్, ఆదిలాబాద్