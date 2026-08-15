సాక్షి, హైదరాబాద్: సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని రామచంద్రాపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రామచంద్రాపురంలోని ఓ ఆలయంలో మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ఆలయ ప్రాంగణంలో బాలికతో ఓ వృద్ధుడు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్న విషయాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. ఆలయానికి బయట నుంచి తాళం వేసి ఉండగా, లోపల బాలికతో అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తున్న పూజారిని స్థానికులు పట్టుకున్నారు. ఆలయంలో అర్చకుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న సాయన్న అనే వృద్ధుడి బాగోతాన్ని స్థానికులు బట్టబయలు చేశారు. గ్రామ పెద్దలు, స్థానికులు కలిసి అతడిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో అమానుష ఘటన
ఆలయంలో మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన అర్చకుడు
రామచంద్రాపురంలో ఓ ఆలయానికి బయట నుంచి తాళం వేసి, లోపల మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన అర్చకుడు సాయన్న
బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్న వృద్ధుడు సాయన్నను పట్టుకుని పోలీసులకు… pic.twitter.com/rZ0CR6d2Ya
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 15, 2026
అదే సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతున్న అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై కూడా స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు పోలీసుల దర్యాప్తు అనంతరం వెలుగులోకి రావాల్సి ఉంది. మైనర్ బాలికకు సంబంధించిన గుర్తింపు వివరాలను వెల్లడించలేదు.