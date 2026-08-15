'సురక్ష కా తిరంగా' అవగాహన కార్యక్రమంలో హీరో నాగార్జున (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్లోని టెలివిజన్ అండ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో ఆధ్వర్యంలో జరిగిన 'సురక్ష కా తిరంగా' సైబర్ అవగాహన కార్యక్రమంలో సినీ నటుడు అక్కినేని నాగార్జున ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
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తాను కూడా సైబర్ నేరాల బాధితుడినేనని, తన కుటుంబ సభ్యులను సైబర్ కేటుగాళ్లు 6-7 గంటల పాటు డిజిటల్ అరెస్ట్ చేశారని ఆయన తెలిపారు.
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బ్యాంక్ అధికారినంటూ ఫోన్ చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ల పేరుతో మోసం చేయడానికి యత్నించారని తెలిపారు.
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సైబర్ నేరాలను అరికట్టడంలో పోలీసులు నంబర్ వన్ అని ప్రశంసించిన ఆయన, వారానికి ఒకసారి మొబైల్ పాస్వర్డ్, నెలకు ఒకసారి వైఫై పాస్వర్డ్ మారుస్తానని చెప్పారు.
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