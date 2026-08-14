 అఖిల్‌ రాజ్‌, నాగదుర్గ జంటగా ‘శనార్తి’ సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు) | Sanarthi Movie Opening Ceremony Photo Gallery: Akhil Raj and Nagadurga Starrer | Sakshi
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అఖిల్‌ రాజ్‌, నాగదుర్గ జంటగా ‘శనార్తి’ సినిమా ప్రారంభోత్సవం (ఫొటోలు)

Aug 14 2026 4:48 PM | Updated on Aug 14 2026 5:09 PM

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అఖిల్ రాజ్, నాగదుర్గ ప్రధాన తారాగణంగా రూపొందుతున్న కొత్త సినిమా ‘శనార్తి’ .

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రాజ్‌ గణేష్‌ ఉప్పునూటి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

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సంపత్‌ నంది టీమ్‌వర్క్స్‌, ఎస్‌డీఎల్‌పీ (శ్రీ ధనలక్ష్మి ప్రొడక్షన్స్‌) సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న కొత్త చిత్రానికి ‘శనార్తి’ (Tale of Culture) అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు.

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ఈ చిత్రం ప్రొడక్షన్‌ నెం.2గా తెరకెక్కుతోంది. ఆగస్టు 14న హైదరాబాద్‌లోని రామానాయుడు స్టూడియోస్‌లో చిత్ర పూజా కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు.

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