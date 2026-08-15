 విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రావణ మాసం రద్దీ (ఫొటోలు) | Sravana Masam Celebrations at Indrakeeladri Vijayawada | Sakshi
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రావణ మాసం రద్దీ (ఫొటోలు)

Aug 15 2026 10:59 AM | Updated on Aug 15 2026 11:16 AM

Sravana Masam Celebrations at Indrakeeladri Vijayawada1
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విజయవాడ :ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రావణ మాసం తొలి శుక్రవారం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు ఇంద్రకీలాద్రికి తరలివచ్చారు.

Sravana Masam Celebrations at Indrakeeladri Vijayawada2
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అమ్మవారికి నిర్వహించిన పలు ఆర్జిత సేవల్లో ఉభయదాతలు విశేషంగా పాల్గొన్నారు.

Sravana Masam Celebrations at Indrakeeladri Vijayawada3
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తెల్లవారుజామున ఆరు గంటల నుంచే అన్ని క్యూలైన్లు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి.

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మధ్యాహ్నం మహా నివేదన అనంతరం భక్తుల రద్దీ మరింత పెరగడంతో అంతరాలయ దర్శనాన్ని రద్దు చేసి బంగారు వాకిలి ద్వారా దర్శనం కల్పించారు.

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