 హైదరాబాద్ లో అద్భుత ఘట్టం (ఫొటోలు) | Hyderabad Lal Darwaza Bonalu 2026, Bonalu Celebrations Conclude With Grand Ghatam Immersion Procession, Photos Gallery Inside | Sakshi
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పాతబస్తీలోని 23 ఆలయాల్లోని అమ్మవారి ఘటాల ఊరేగింపు (ఫొటోలు)

Aug 11 2026 6:36 AM | Updated on Aug 11 2026 9:04 AM

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos1
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హైదరాబాద్: డప్పుచప్పుళ్లు.. బ్యాండ్‌ మేళాలు.. విచిత్ర వేషధారణలు.. భారీ శకటాలు.. వివిధ ఆకృతులతో ముస్తాబైన అమ్మవారి ఘటాల మధ్య పాతబస్తీ రహదారులన్నీ సోమవారం జనసంద్రమయ్యాయి.

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos2
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ఆషాఢ మాసం బోనాల ఉత్సవాల చివరి ఘట్టం ఆసాంతం కనులపండుగగా సాగింది. ఆయా దేవాలయాల మీదుగా సాగిన ఊరేగింపు ఢిల్లీ దర్వాజా వరకు సాగింది.

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos3
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లాల్‌దర్వాజా శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి దేవాలయాన్ని వేలాదిమంది భక్తులు సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అంబారిపై నిర్వహించిన అమ్మవారి ఘటాల ప్రధాన ఊరేగింపు ఆకట్టుకుంది.

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos4
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హరిబౌలి శ్రీ అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి దేవాలయం వద్ద ఘటాల ప్రధాన ఊరేగింపును నగర సీపీ సజ్జనర్‌ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos5
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ఆరు దేవాలయాల వద్ద మాతంగి కె.అనురాధ.. మీరాలం మండి శ్రీ మహంకాళేశ్వర దేవాలయాల వద్ద మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి వినిపించారు. పది రోజులుగా భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన బోనాలు అమ్మవారి సామూహిక ఘటాల నిమజ్జన ఊరేగింపుతో ముగిశాయి.

Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos6
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos7
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos8
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos9
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos10
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos11
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos12
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos13
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos14
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos15
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos16
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos17
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos18
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos19
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos20
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos21
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos22
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos23
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos24
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos25
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos26
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos27
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos28
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos29
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos30
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos31
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos32
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos33
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos34
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos35
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos36
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos37
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos38
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos39
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos40
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos41
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos42
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Hyderabad : Lal Darwaza Bonalu 2026 HD Photos44
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