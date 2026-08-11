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హైదరాబాద్: డప్పుచప్పుళ్లు.. బ్యాండ్ మేళాలు.. విచిత్ర వేషధారణలు.. భారీ శకటాలు.. వివిధ ఆకృతులతో ముస్తాబైన అమ్మవారి ఘటాల మధ్య పాతబస్తీ రహదారులన్నీ సోమవారం జనసంద్రమయ్యాయి.
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ఆషాఢ మాసం బోనాల ఉత్సవాల చివరి ఘట్టం ఆసాంతం కనులపండుగగా సాగింది. ఆయా దేవాలయాల మీదుగా సాగిన ఊరేగింపు ఢిల్లీ దర్వాజా వరకు సాగింది.
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లాల్దర్వాజా శ్రీ సింహవాహిని మహంకాళి దేవాలయాన్ని వేలాదిమంది భక్తులు సందర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అంబారిపై నిర్వహించిన అమ్మవారి ఘటాల ప్రధాన ఊరేగింపు ఆకట్టుకుంది.
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హరిబౌలి శ్రీ అక్కన్న మాదన్న మహంకాళి దేవాలయం వద్ద ఘటాల ప్రధాన ఊరేగింపును నగర సీపీ సజ్జనర్ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు.
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ఆరు దేవాలయాల వద్ద మాతంగి కె.అనురాధ.. మీరాలం మండి శ్రీ మహంకాళేశ్వర దేవాలయాల వద్ద మాతంగి స్వర్ణలత భవిష్యవాణి వినిపించారు. పది రోజులుగా భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించిన బోనాలు అమ్మవారి సామూహిక ఘటాల నిమజ్జన ఊరేగింపుతో ముగిశాయి.
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