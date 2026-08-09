Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 09- 16)

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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
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(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: భజరంగ్ ప్రసాద్, నల్లగొండ)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: బి.రాజ్కుమార్, నిజమాబాద్)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా)
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)
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(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)