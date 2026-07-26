 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 26 - ఆగస్టు 02) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 26 - ఆగస్టు 02)

Jul 26 2026 5:14 PM | Updated on Jul 26 2026 5:28 PM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/39

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/39

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/39

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/39

(ఫొటో : వీరేశ్‌, అనంతపురం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/39

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/39

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/39

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/39

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/39

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/39

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/39

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/39

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/39

(ఫోటో: బి.రాజ్‌కుమార్‌, నిజమాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/39

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/39

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/39

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/39

(ఫోటో: కె.సతీష్‌, సిద్దిపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/39

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/39

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/39

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/39

(ఫోటో: శివప్రసాద్, సంగారెడ్డి)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/39

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/39

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/39

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/39

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/39

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery38
38/39

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery39
39/39

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (జూలై 26 - ఆగస్టు 02)
photo 2

చీరలో నిహారిక.. చిరునవ్వుతో ఫోటోకు ఫోజులు
photo 3

వేకేషన్‌లో కోలీవుడ్ బ్యూటీ దివ్య భారతి.. ఫోటోలు
photo 4

పెళ్లైన 12 ఏళ్లకు తల్లి అయిన నటి ( ఫోటోలు)
photo 5

తొలి ఏకాదశి పూజలు ఫోటోలు

Video

View all
YSRCP Pushpa Sreevani Demand To Resign Nara Lokesh 1
Video_icon

DSC పేపర్ లీక్.. నారా లోకేష్ రాజీనామ చెయ్యాల్సిందే.. పుష్ప శ్రీ వాణి డిమాండ్

Mudragada Giribabu Emotional Comments 2
Video_icon

ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేం..! కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న గిరిబాబు
2045 Time Traveler Passed A Lie Detector Shocking Predictions 3
Video_icon

2045 నుండి వచ్చిన టైమ్ ట్రావెలర్.. భయంకర భవిష్యవాణి
Rising COVID-19 Cases In Andhra Pradesh 4
Video_icon

ఏపీలో పెరుగుతున్న కోవిడ్ కేసులు
Actress Tamannaah Bhatia Shocking Comments On South Industry 5
Video_icon

దక్షిణాదిపై నోరు పారేసుకున్న మిల్కీ బ్యూటీ..!
Advertisement