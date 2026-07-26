 మరో విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా.. ఎక్కడంటే.. | Education Ministers Resign Amid Controversy in India and Australia | Sakshi
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మరో విద్యాశాఖ మంత్రి రాజీనామా.. ఎక్కడంటే..

Jul 26 2026 10:13 AM | Updated on Jul 26 2026 10:36 AM

Education Ministers Resign Amid Controversy in India and Australia

కాన్‌బెర్రా: ఆస్ట్రేలియన్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ (ఏసీటీ) విద్యార్ధి సంక్షోభం, అవినీతి ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఆ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఇవెట్ బెర్రీ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. తన శాఖలోని ఇద్దరు సీనియర్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవినీతికి పాల్పడినట్లు సమగ్ర విచారణలో తేలడంతో ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ కుంభకోణంలో తనకు ఎటువంటి ప్రమేయం లేదని విచారణ కమిషన్ స్పష్టం చేసినప్పటికీ, నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ బెర్రీ కేబినెట్ నుంచి వైదొలగడం విశేషం. రూ. 18.2 మిలియన్ల విలువైన పాఠశాల కాంట్రాక్ట్‌ను రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు కట్టబెట్టడంతో ఈ అవినీతి జరిగినట్లు ఏబీసీ నివేదిక వెల్లడించింది.

భారతదేశంలో అత్యంత కీలకమైన వైద్యవిద్య ప్రవేశ పరీక్షల పేపర్ లీకేజీ అంశంపై విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి ఆందోళనలు చేపట్టడంతో, విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఆస్ట్రేలియాలోని బెర్రీ రాజీనామా ఉదంతంతో భారత విద్యాశాఖ మంత్రి వైదొలగిన తీరును పలువురు పోల్చి చూస్తున్నారు. ఏసీటీ రాజకీయాల్లో కీలక నేతగా, సుదీర్ఘకాలం డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన బెర్రీ ఉదంతం ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది.

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