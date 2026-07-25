 జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు) | T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare | Sakshi
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జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు)

Jul 25 2026 8:00 PM | Updated on Jul 25 2026 8:24 PM

T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare1
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హరారే వేదికగా జరిగిన రెండో టీ20లో జింబాబ్వేను 90 పరుగుల తేడాతో భారత్‌ చిత్తు చేసింది. దీంతో మూడు టీ20ల సిరీస్‌ను మరో మ్యాచ్‌ మిగిలుండగానే 2-0 తేడాతో టీమిండియా సొంతం చేసుకుంది.

T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare2
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220 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన జింబాబ్వే 17.5 ఓవర్లలో 129 పరుగులకే కుప్పకూలింది.

T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare3
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భారత బౌలర్లలో పార్ట్‌టైమ్‌ స్పిన్నర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ మూడు వికెట్లతో సత్తాచాటగా.. ప్రిన్స్‌ యాదవ్‌, యశ్‌ ఠాకూర్‌ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. వీరితో పాటు రవి బిష్ణోయ్‌, దూబే, తిలక్‌కు ఒక్కో వికెట్‌ దక్కింది.

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T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare5
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T20 cricket match between Zimbabwe and India in Harare6
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Photo Credit : @BCCI Twitter (X)

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