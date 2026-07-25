‘నేను రెడీ’ సినిమా తొలి పాట లాంచ్ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)

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యంగ్ హీరో హవీష్ కథానాయకుడిగా, కమర్షియల్ హిట్ చిత్రాల దర్శకుడు త్రినాథరావు నక్కిన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ ‘నేను రెడీ’.
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ఇప్పటికే టీజర్, ఇతర ప్రమోషనల్ కంటెంట్తో ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తిని పెంచింది.
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హార్నిక్స్ ఇండియా LLP బ్యానర్పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కావ్యా థాపర్ కథానాయికగా నటిస్తున్నారు.
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తాజాగా ఈ సినిమా మ్యూజికల్ జర్నీకి శ్రీకారం చుడుతూ మేకర్స్ తొలి పాట ‘కొంచెం కొంచెం’ను లాంచ్ చేశారు.
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