కేంద్రం, సీజేపీ చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన.. ఈరోజు ఏం జరగనుంది?

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సీజేపీ నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. పేపర్ లీక్కు బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలన్నది తమ ప్రధాన డిమాండ్ అని మోదీ సర్కారుకు సీజేపీ శుక్రవారం చర్చల్లో స్పష్టం చేసింది. తమ డిమాండ్ల లేఖను ప్రభుత్వానికి అందజేశారు. వాటికి త్వరగా అంగీకరించాలని, లేకపోతే తమ ఉద్యమం మరింతగా దేశమంతా విస్తరిస్తుందని అందులో పేర్కొన్నారు. సీజేపీ డిమాండ్లపై అంతర్గతంగా చర్చించుకొని స్పందన తెలియజేసేందుకు మంత్రులు ఒకరోజు గడువు కోరారు.
డిమాండ్లపై అశుతోష్ రాంకా కీలక వ్యాఖ్యలు
- నిన్న జరిగిన సమావేశంలో పరిహారం, చట్టపరమైన కేసులకు సంబంధించిన అంశాలపై సానుకూల స్పందన వచ్చిందన్న రాంగా
- ఈ అంశాలపై ప్రభుత్వం నుంచి సూత్రప్రాయ అంగీకారం లభించిందని, ఈరోజు లిఖితపూర్వక ఒప్పందం వస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
- ప్రధాన డిమాండ్ అయిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై ఎలాంటి స్పష్టమైన నిర్ణయం రాలేదన్నారు.
- మీడియా కథనాల్లో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయరని సమాచారం వస్తోందని, అదే జరిగితే సమావేశాలకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని రాంకా అన్నారు.
- ప్రభుత్వం తమ ప్రధాన డిమాండ్ను పట్టించుకోకుండా రాజీనామాకు నిరాకరిస్తే, తదుపరి వ్యూహాన్ని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.
- ప్రభుత్వం ఇదే వైఖరిని కొనసాగిస్తే సీజేపీ కూడా మరింత కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
- తమ డిమాండ్పై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించాలని అశుతోష్ రాంకా కోరారు.
VIDEO | Delhi Jantar Mantar Protest: CJP spokesperson Ashutosh Ranka, says, "In yesterday's meeting, we received a positive response regarding compensation and legal cases. We got an in-principle agreement, and we hope to receive the written agreement today as well. However,… pic.twitter.com/BFvGHOZWBm
— Press Trust of India (@PTI_News) July 25, 2026
జంతర్ మంతర్ వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం..
- సీజేపీ ఆందోళన నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రత
- ఢిల్లీ పోలీసులు భద్రతా చర్యలను పెంచారు.
- నిరసనలకు ప్రధాన వేదిక అయిన జంతర్ మంతర్ ప్రాంతం చుట్టూ అదనపు బారికేడ్ల ఏర్పాటు.
- బారికేడ్లను భారీ స్థాయి గొలుసులతో ఒకదానికొకటి అనుసంధానించారు.
- బారికేడ్లు కదలకుండా ఉండేందుకు వాటిని వెల్డింగ్ చేసి మరింత బలోపేతం.
- పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చేరే అవకాశం ఉండటంతో పోలీసులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు.
- జంతర్ మంతర్ పరిసరాల్లో అదనపు భద్రతా సిబ్బందిని మోహరించారు.
- శాంతియుతంగా ఆందోళన కొనసాగించేలా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు
Police Fortifies Jantar Mantar,
A six-layer barricade setup is now in place on the road near Jantar Mantar and Jai Singh Marg. An attempt is being made to restrict the protesters to the area. The barricades have been anchored to the ground using iron rods and welding pic.twitter.com/NmwjZOfNPN
— Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) July 24, 2026
ఇంటర్నెట్ నిలిపివేత..
- సెంట్రల్ ఢిల్లీలో ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ నిలిపివేత
- పని చేయని మొబైల్ డేటా సర్వీసెస్
- బుకింగ్ కానీ క్యాబ్ సర్వీసులు, పని చేయని యూపీఐ పేమెంట్స్ యాప్
- సామాన్య ప్రజలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు
#WATCH | Security intensified around Jantar Mantar as Delhi Police set up additional barricades that have been interlinked with heavy duty chains and reinforced through welding. pic.twitter.com/I9tNCvGp6X
— ANI (@ANI) July 25, 2026
మెట్రో మూసివేత..
- సీజేపీ నిరసనల నేపథ్యంలో మళ్ళీ మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత
- 18 మెట్రో స్టేషన్లు క్లోజ్
లోక్ కల్యాణ్ మార్గ్
రాజీవ్ చౌక్
పటేల్ చౌక్
రామకృష్ణ ఆశ్రమ్ మార్గ్
బారఖంబా రోడ్
సుప్రీం కోర్ట్
సేవా తీర్థ్
జనపథ్
మండి హౌస్
సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్
ఐటీఓ
ఢిల్లీ గేట్
ఇంద్రప్రస్థ
ఖాన్ మార్కెట్
జోర్ బాగ్
శివాజీ స్టేడియం
ఝండేవాలాన్
న్యూ ఢిల్లీ
కేంద్రం, సీజేపీ చర్చల్లో ప్రతిష్టంభన..
రాజీనామా చేయాల్సిందేనన్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
24 గంటల్లో చెబుతామన్న మంత్రులు, నేడు మళ్లీ చర్చలు
47 మంది ఎన్టీఏ సిబ్బందికి ఉద్వాసన
ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయబోరంటున్న ప్రభుత్వ వర్గాలు
కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీజేపీ చర్చలు శుక్రవారం అసంపూర్తిగా ముగిశాయి.
ఏమీ తేల్చకుండా శనివారానికి ఉత్కంఠను మిగిల్చాయి.
విద్యామంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపైనే ప్రధానంగా చర్చ నడిచింది.
మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందేనని సీజేపీ పట్టుబట్టగా.. ప్రభుత్వం 24 గంటల సమయం కోరింది.
శనివారం మధ్యాహ్నం ఏ విషయం చెబుతానంటూ వాయిదా వేసింది.