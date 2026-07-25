ఇరాన్ డేంజర్ ప్లాన్.. అమెరికా సంచలన నివేదిక!

వాషింగ్టన్: ఇరాన్ కొత్త అధినేత మొజ్తబా ఖమేనీ అణు ఆయుధాల విషయంలో తన తండ్రి వైఖరి కంటే భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అమెరికా నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించాయి. లాంగ్-రేంజ్ క్షిపణులకు అమర్చగలిగే అధునాతన అణు వార్హెడ్లను అభివృద్ధి చేయాలనే ఆకాంక్ష ఆయనకు ఉందని అమెరికా నిఘా అంచనా వేసింది.
ఇరాన్ మాజీ నేత 1990లలో అణు ఆయుధాలను నిషేధిస్తూ ఒక ఫత్వా జారీ చేశారు. అణు కార్యక్రమం కేవలం శాంతియుత ప్రయోజనాల కోసమేనని టెహ్రాన్ దీనిని తరచూ ప్రస్తావిస్తుండేది. అయితే, ప్రస్తుత నేత మొజ్తబా ఖమేనీ ఆ సంప్రదాయానికి భిన్నంగా అణు ఆయుధాల తయారీపై మొగ్గు చూపుతున్నారని నిఘా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడిలో ఆయన గాయపడినట్లు, ఆ తర్వాత బహిరంగంగా కనిపించలేదని ఆ నివేదిక వెల్లడించింది.