 స్టార్‌షిప్‌ దూకుడు.. మార్స్‌ కలకు మరో అడుగు | Starship Soars Booster Stumbles: Musks Mars Dream Another Step Forward | Sakshi
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స్టార్‌షిప్‌ దూకుడు.. మార్స్‌ కలకు మరో అడుగు

Jul 25 2026 7:17 AM | Updated on Jul 25 2026 7:32 AM

Starship Soars Booster Stumbles: Musks Mars Dream Another Step Forward

స్పేస్‌ఎక్స్‌ అధినేత ఎలాన్‌ మస్క్‌ ప్రతిష్టాత్మక స్టార్‌షిప్‌ ప్రయోగం మరో కీలక మైలురాయిని చేరుకుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్‌గా పేరొందిన స్టార్‌షిప్‌ ఫ్లైట్‌-13 విజయవంతంగా నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ మిషన్‌ ద్వారా భవిష్యత్తులో చంద్రుడు, అంగారకుడిపై మానవ ప్రయాణాలకు ఉపయోగపడే కీలక సాంకేతికతను స్పేస్‌ఎక్స్‌ మరోసారి పరీక్షించింది.

ఈ ఉదయం టెక్సాస్‌లోని బోకా చికా స్టార్‌బేస్‌ నుంచి బయలుదేరిన స్టార్‌షిప్‌.. నిర్ణీత ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రయాణాన్ని కొనసాగించింది. లాంచ్‌ తర్వాత కొద్దిసేపటికే రాకెట్‌లోని రెండు దశలు విడిపోయాయి. పై భాగమైన స్టార్‌షిప్‌ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ అంతరిక్షంలోకి చేరుకుని తన లక్ష్యాలను పూర్తి చేసింది. మిషన్‌లో భాగంగా 20 కొత్త తరం స్టార్‌లింక్‌ వి3 ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా విడుదల చేసింది. అనంతరం భూమి వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించిన స్టార్‌షిప్‌.. చివరకు హిందూ మహాసముద్రంలో సురక్షితంగా స్ప్లాష్‌డౌన్‌ చేసింది.

లాంచ్‌ తర్వాత కొద్దిసేపటికే స్టార్‌షిప్‌లోని రెండు భాగాలు విడిపోయాయి. పై భాగమైన స్టార్‌షిప్‌ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ కీలక పరీక్షలను పూర్తి చేసింది. అంతరిక్షంలోకి చేరుకున్న తర్వాత స్టార్‌లింక్‌ ఉపగ్రహాలను విజయవంతంగా విడుదల చేసింది. అనంతరం వాతావరణంలోకి తిరిగి ప్రవేశించి.. చివరకు హిందూ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్‌డౌన్‌ చేసింది.

అయితే రాకెట్‌లోని దిగువ భాగమైన సూపర్‌ హెవీ బూస్టర్‌ విషయంలో మాత్రం అనుకున్న ఫలితం రాలేదు. ప్రయోగం తర్వాత విడిపోయిన బూస్టర్‌ తిరిగి గల్ఫ్‌ ఆఫ్‌ మెక్సికోలో నియంత్రిత ల్యాండింగ్‌ చేయాల్సి ఉంది. కానీ ల్యాండింగ్‌ సమయంలో కొన్ని రాప్టర్‌ ఇంజిన్లు సరిగ్గా పనిచేయకపోవడంతో బూస్టర్‌ నిర్దేశిత విధంగా తిరిగి చేరుకోలేకపోయింది.

సూపర్‌ హెవీ బూస్టర్‌ను తిరిగి వినియోగించడమే స్పేస్‌ఎక్స్‌ ప్రధాన లక్ష్యం. రాకెట్‌ భాగాలను మళ్లీ ఉపయోగించడం ద్వారా అంతరిక్ష ప్రయోగాల ఖర్చును భారీగా తగ్గించాలని మస్క్‌ ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బూస్టర్‌ ల్యాండింగ్‌ వైఫల్యం కొంత నిరాశ కలిగించినప్పటికీ.. ఈ పరీక్ష ద్వారా లభించే సాంకేతిక సమాచారం భవిష్యత్తు ప్రయోగాలకు ఉపయోగపడుతుందని స్పేస్‌ఎక్స్‌ భావిస్తోంది. అయితే.. ఈ వైఫల్యం కారణంగా స్పేస్‌ఎక్స్‌కు మొత్తం మిషన్‌ నష్టం జరిగినట్లు కాదు. 

స్టార్‌షిప్‌ ప్రయోగం, ఉపగ్రహాల విడుదల, అంతరిక్ష ప్రయాణం, రీ-ఎంట్రీ వంటి కీలక దశలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. అయితే బూస్టర్‌ను తిరిగి తీసుకొచ్చి మళ్లీ ఉపయోగించే లక్ష్యంలో మాత్రం మరోసారి మెరుగుదలలు అవసరమని స్పష్టమైంది. బూస్టర్‌ నష్టంతో స్పేస్‌ఎక్స్‌కు ఆర్థికంగా కొన్ని కోట్ల డాలర్ల స్థాయిలో నష్టం ఉండొచ్చని అంచనా. రాకెట్‌ నిర్మాణం, ఇంజిన్లు, పరీక్షల కోసం చేసిన ఖర్చు ఇందులో భాగం. అయితే మస్క్‌ కంపెనీకి అసలు సవాల్‌ కేవలం డబ్బు నష్టం కాదు.. అభివృద్ధి ప్రక్రియలో సమయం, సాంకేతిక విశ్లేషణ, తదుపరి ప్రయోగాల షెడ్యూల్‌పై పడే ప్రభావమే కీలకం.

స్టార్‌షిప్‌ ప్రాజెక్ట్‌ మస్క్‌ దీర్ఘకాల అంతరిక్ష కలల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనది. దీని వెనుక స్పేస్‌ఎక్స్‌ ఏళ్ల తరబడి చేస్తున్న భారీ కృషి ఉంది. పూర్తిగా పునర్వినియోగించగల రాకెట్‌ వ్యవస్థను రూపొందించేందుకు ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులు పెట్టారు. 2010ల చివరి నుంచి అభివృద్ధి చేస్తున్న స్టార్‌షిప్‌ కోసం వందలాది మంది ఇంజినీర్లు, శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులు పనిచేస్తున్నారు. చంద్రుడు, అంగారకుడి వరకు మనుషులు, భారీ సరుకులను తీసుకెళ్లగల రవాణా వ్యవస్థను నిర్మించడమే స్పేస్‌ఎక్స్‌ దీని ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

నాసా ఆర్టెమిస్‌ కార్యక్రమానికి సహకరించడం, భారీ స్టార్‌లింక్‌ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపడం, భవిష్యత్తులో మనుషులను చంద్రుడు, అంగారకుడిపైకి తీసుకెళ్లడం వంటి లక్ష్యాలకు ఈ రాకెట్‌ కీలకంగా మారనుంది. ఫ్లైట్‌-13లో సూపర్‌ హెవీ బూస్టర్‌కు ఎదురుదెబ్బ తగిలినా.. స్టార్‌షిప్‌ మాత్రం మరో కీలక పరీక్షను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. అంతరిక్ష ప్రయాణ భవిష్యత్తును మార్చే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్న మస్క్‌ ప్రయాణంలో ఇది మరో పాఠంగా మిగిలింది.

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