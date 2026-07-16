 లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు) | Abhishek Sharma Sister Komal Shares Photos | Sakshi
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లండన్‌లో మా తమ్ముడి ఆట చూశా.. అది చాలు! (ఫొటోలు)

Jul 16 2026 12:51 PM | Updated on Jul 16 2026 12:54 PM

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టీమిండియా విధ్వంసక ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ సోదరి కోమల్‌ శర్మ

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యూకే టూర్‌కు తమ్ముడితో పాటు వెళ్లిన కోమల్‌, ఆమె భర్త

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తొలుత ఐర్లాండ్‌, తర్వాత ఇంగ్లండ్‌ చేతిలో టీ20 సిరీస్‌లో టీమిండియా వైట్‌వాష్‌

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ఈనేపథ్యంలో కోమల్‌ భావోద్వేగ పోస్టు పెట్టారు

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యువ ఓపెనర్‌ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, తన తమ్ముడు అభిషేక్‌తో ఉన్న ఫొటోలు పంచుకుంటూ..

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‘‘కొన్నిసార్లు మన కలలకు ఊహించని విధంగా ముగింపు వస్తుంది. అదొక పీడకలగా మారుతుంది. ఏదేమైనా మా తమ్ముడు

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టీమిండియా తరఫున లండన్‌లో ఆడటం మాకెంతగానో గుర్తుండిపోయే విషయం’’ అని కోమల్‌ పేర్కొన్నారు.

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Abhishek Sharma Sister komal shares Photos
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