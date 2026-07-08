ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
ఓటర్లేమో కానీ... పోలీసుల మద్దతుంటే తప్పకుండా గెలుస్తాం సార్!
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
రాహుల్ ద్రవిడ్.. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఆటగాడిగా, కోచ్గా తనకంటూ ప్రత్యేక స్ధానాన్ని సంపాందించుకున్నాడు.
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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
గ్రహం అనుగ్రహం:
Jul 8 2026 5:10 AM | Updated on Jul 8 2026 5:10 AM
మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్!!
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