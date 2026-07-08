 మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్‌!! | Sakshi Cartoon 08-07-2026 | Sakshi
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మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్‌!!

Jul 8 2026 5:10 AM | Updated on Jul 8 2026 5:10 AM

Sakshi Cartoon 08-07-2026

మనం ఒకరి శాఖల్లో మరొకరు జోక్యం చేసుకోవడం చూసి వాళ్లు కూడా మనలాగే ప్రవర్తిస్తున్నార్సార్‌!!

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