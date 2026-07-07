భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు)

ఓటు లేకున్నా పర్వాలేదట కానీ... మనకు అయితే వేయరట!
టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ మధ్యనే పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించింది.
టీమిండియా యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఘనమైన అరంగేట్రం లభించలేదు.
మరోవారం వచ్చేసింది. ఈసారి థియేటర్లలో అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' రిలీజ్ కానుంది.
ప్రముఖ నిర్మాత బోనీ కపూర్ కూతురు అన్షులా కపూర్ పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది.
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ఎన్నికల ముందు మరొకసారి చేశారంటే ముచ్చటగా మూడు సార్లు భూమి పూజ చేసినట్లు అవుతుంది సార్!!
అలాగే ‘సర్’!
అనంతపురం జిల్లా: ‘శింగనమల నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా బండారు శ్రా
తమిళ ప్రముఖ దర్శకుడు, నటుడు, రచయిత కె.భాగ్యరాజ్ రీసెంట్గా గుండెపోటుతో చనిపోయారు.
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Jul 7 2026 10:21 AM | Updated on Jul 7 2026 10:30 AM
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగశౌర్య.. తన భార్య అనుషా శెట్టితో కలిసి జపాన్ ట్రిప్ వేశాడు. అనుష తన ఇన్ స్టాలో ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు పంచుకుంది.
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