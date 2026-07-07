 భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు) | Hero Naga Shaurya And His Wife Anusha Shetty Enjoying In Japan Tour, Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
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భార్యతో కలిసి హీరో నాగశౌర్య జపాన్ టూర్ (ఫొటోలు)

Jul 7 2026 10:21 AM | Updated on Jul 7 2026 10:30 AM

Hero Naga Shaurya Enjoys a Japan Tour with His Wife Photos1
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టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగశౌర్య.. తన భార్య అనుషా శెట్టితో కలిసి జపాన్ ట్రిప్ వేశాడు. అనుష తన ఇన్ స్టాలో ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు పంచుకుంది.

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Hero Naga Shaurya Enjoys a Japan Tour with His Wife Photos4
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Hero Naga Shaurya Enjoys a Japan Tour with His Wife Photos13
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